Розруха і суди: як Тетяна Єремеєва розбудовує Центр хірургії ока на Грушевського. ФОТО

В одній із найбільших луцьких багатоповерхівок у 2009 році Тетяна Єремеєва відкрила Центр хірургії ока

У сусідів відразу виникли запитання до власників медичного центру, проте скандалів не піднімали

Наприклад, чому Центр самовільно захопив підвал і обгородився кованим парканом із небезпечними штирями

Натомість реконструкція, яку почали влітку, серйозно занепокоїла людей: від будівельних робіт здригалися стіни

Цією світлиною на офіційній сторінці Центру хірургії ока у Фейсбуці демонстрували порушення (добудовані лоджії), через які, на їхню думку, насправді пішли тріщини в стінах

Люди пояснюють: це – навіть не лоджії, а замурований у півцеглини простір під балконами верхніх поверхів

Цей простір під балконами замурували, як видно, не лише над медичним центром, а й мешканці інших під’їздів

За те, що не змовчали, мешканці отримали позов до суду. Тепер просять у суду звернути увагу не на їхні лоджії, а на ліфт у медичному центрі

У Держархбудконтролі є запис про те, що у 2008 році проводили реконструкцію частини будівлі під медичний центр. А от сам проект перебудови – зник

Не знайшлося в ДАБІ і свіжого проекту реконструкції: відправили в міськраду

В міськраді запевнили: такі документи їм не передавались

Фірма Тетяни Єремеєвої теж відмовилася показати копії проектів реконструкції

В проектній організації теж знизили плечами: можуть лише здогадуватися, куди «зник» проект…

Конструкцію, якою планують підіймати ліфт, змонтували просто на стіні, що межує із сусідською квартирою