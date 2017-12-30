Розруха і суди: як Тетяна Єремеєва розбудовує Центр хірургії ока на Грушевського. ФОТО
10 січень, 19:40
Мешканці луцької багатоповерхівки на просп. Грушевського, 1 занепокоєні реконструкцією, яку влаштували сусіди – Центр хірургії ока професора Загурського. Кажуть: після того, як будівельники знесли міжкімнатні стіни і пробили дірку між поверхами для майбутнього ліфта, стінами пішли тріщини…
Злякавшись повторення трагедії, яка трапилася із обвалом будинку на Рівненській після схожої історії із перебудовою магазину на першому поверсі, люди здійняли ґвалт. А в результаті – отримали позов до суду. Мовляв, це не реконструкція Центру, а їхні лоджії, змуровані 20 років тому, стали причиною появи свіжих тріщин… – йдеться в статті Людмили Яворської на сторінках видання Район.Луцьк.
ЯК У «КАЗЦІ»
«Це така історія, як в казці. Пам’ятаєте, коли Лисичка хотіла попасти в хатинку до Зайця? Така добра була, так вмовляла… А чим закінчилося? Що Заєць без хати лишився!» – мешканці першого під’їзду луцької багатоповерхівки на проспекті Грушевського, 1 всерйоз занепокоєні реконструкцією, яку влаштували сусіди – Центр хірургії ока професора Загурського.
Медичний центр на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку відкрили у жовтні 2009 року. Попри те, що мешканці від початку мали претензії до цих сусідів, конфліктів ніхто не починав.
«У нашому під’їзді – 32 квартири. Центр самовільно захопив повністю підвал – ніхто не має туди навіть доступу. Обгородили територію біля під’їзду кованою огорожею, всі хвіртки на замках… На тій огорожі – величезні штирі, і кожного разу страшно, коли діти граються десь поруч. Збудували поруч з будинком якесь приміщення – гуде і вібрує, а рівно в 18.30 щодня затихає. Думаємо, що там якісь генератори для автономного електропостачання. Але ніхто з нами, як з сусідами, не радився і нічого не питав», – розповідає одна із місцевих мешканок.
Тим не менше, мешканці будинку жодного разу не зверталися до власників медичного закладу з претензіями. Кажуть, не хотіли зайвих конфліктів, та й не надто впевнено себе почували для суперечки із такою впливовою людиною як Тетяна Єремеєва.
«Ми ж добре розуміємо, з ким маємо справу. Нерівні сили, щоб «воювати». Але коли з’явилася реальна загроза нашому життю і безпеці – тут вже відмовчуватися не виходить», – емоційно пояснює жінка.
Мешканці під’їзду розповідають: влітку Центр купив одну із квартир на другому поверсі і почалася реконструкція. Людям пояснили: тут будуть офіси.
«Одного дня, десь на початку липня, будинок почав просто труситися. З тої купленої квартири доносився страшний грюкіт, дзижчання... У кількох квартирах потріскала штукатурка, а в мене – впав карніз… Коли потім розказувала про це майстрам «жеку», вони відмахнулися: погано висів. То 35 років добре висів, а тут почав погано висіти?» – обурюється власниця квартири на п’ятому поверсі.
Людей стурбував такий «інтенсивний» ремонт, і вони почали задавати питання будівельникам, пробували потрапити всередину квартири.
«Так і з’ясувалося, що в тій квартирі вибили частину перекриття між першим і другим поверхом, щоб встановити ліфт. Ми були шоковані. Питаємо в майстрів, який ліфт, для чого? А вони кажуть: щоб хворих піднімати… Яких хворих, якщо нам обіцяли, що там мають бути офіси?» – сусіди кажуть, що були шоковані таким розвитком подій.
Щоб потрапити всередину квартири, яку ремонтував медичний центр, сусідам довелося викликати поліцію і написати заяву. Здивування від побаченого було величезним: усі міжкімнатні стіни були знесеними, по периметру вмонтована потужна вентиляція («я б могла тими трубами пролізти», – коментує одна з сусідок), а в підлозі – величезна дірка для майбутнього ліфта. Металеві рейки, якими планували піднімати ліфт, встановили на стіні, яка є спільною із сусідньою квартирою…
«Чесно кажучи, побачивши таку «картину», ми страшно перелякалися. Думаю, в Луцьку всі добре пам’ятають будинок на Рівненській, який обвалився… Через «бучу», яку ми підняли, роботи на якийсь час зупинили. Приходили якісь «експерти», щось там розглядали, і в результаті – Єремеєва теж написала заяву в поліцію на сусідку, що вона перешкоджає будівельним роботам. А ще – подала до суду на мешканців двох інших квартир… Усім нам розіслали листа за підписом Єремеєвої про те, що їхнє будівництво – в порядку, а сусідів з другого поверху будуть судити за те, що вони десять років назад замурували ніші під балконом…» – розповідають мешканці.
Відео зняли мешканці влітку 2017 року, коли разом із представником «жеку» їх впустили в квартиру. За спиною чоловіка – дірка у перекритті між першим і другим поверхами для майбутнього ліфта
КРАЩИЙ ЗАХИСТ – НАПАД
На думку представників Центру хірургії ока, змуровані лоджії «перевантажили» дах медичного центру і спровокували тріщини на несучих стінах. Відтак – ТОВ «Ікаре Медікал» (одна із фірм Тетяни Єремеєвої, у власності якої – приміщення Центру на першому поверсі) подала до суду на власників квартир №2 і №3 про «усунення перешкод користування власністю».
Попереднє судове засідання відбулося 6 грудня у Луцькому міськрайонному суді.
«Зазначені добудови були зроблені дуже давно, ще коли на місці Центру хірургії ока був магазин побутової техніки. Ні цей магазин, ні пізніше медичний центр не мали претензій до мешканців, поки самі не почали незаконне перепланування. У нашому будинку – багато ідентичних добудов, які зробили мешканці 2 поверху у всіх десяти під’їздах, і ніхто не говорить про те, що їх треба зносити», – таке звернення передали до суду мешканці будинку.
Жильці зізнаються: дійсно не брали ніяких дозволів, щоб замурувати простір під балконами верхніх поверхів, але вже пізніше зверталися в БТІ, де їм сказали, що процедури, як узаконити збудоване, немає.
Людей обурює, як може отвір у перекритті і ліфт вагою 810 кг визнаватися експертами як норма, а їхні добудови в півцеглини тим часом – нібито несуть загрозу.
Тому мешканці вирішили долучити до справи зустрічний позов щодо порушень медичним центром під час реконструкції квартири №4. Проте суддя Андрій Подзіров порадив подавати окремий позов, і не об’єднав зустрічні претензії в одну справу.
«Всі добре розуміють, для чого Єремеєва подала до суду. Хоче залякати людей. Вже провели переговори з адвокатом, якого люди взяли із безкоштовної юридичної допомоги, і той наполягає, що треба підписувати мирову. Мовляв, вона забере позов, а сусіди «забудуть» про реконструкцію і дадуть встановити ліфт… Коли ми сказали, що ніякої «мирової» не буде, адвокат відмовився від справи…» – говорять про причини судових спорів люди.
Припускають, що є в Тетяни Єремеєвої й інша мета – добитися, аби решту мешканців другого поверху теж продали їй квартири.
Як розповідають місцеві, наприкінці 2016 року таку пропозицію отримали усі власники квартир на другому поверсі, та не з усіма вдалося домовитися. Кажуть, на обмін пропонувала квартиру такою ж квадратурою, до того ж – у новобудові без ремонту. Тому мешканці не бачили сенсу поступатися квартирами, в яких жили десятки років.
До слова, одна із жінок пригадує, як представник міськради обмовився саме на цю тему: «Коли приїжджала комісія і ми розповідали про свої проблеми, заступник мера Григорій Недопад сказав: «Так вам же пропонували продати квартиру…»
ДОКУМЕНТИ ВІДКРИТІ І …НЕ ДУЖЕ
Дозвіл на реконструкцію квартири №4 під медичний центр ТОВ «Ікаре Медікал» і ТОВ «Кришталевий світ» отримали 22 грудня 2016 року (декларація № ВЛ 083163571783).
Цікаво, що при цьому у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, квартира досі має статус об’єкта житлової нерухомості, тобто не виведена із житлового фонду.
Крім того, за словами сусідів, ніхто із них не підписував дозволу на реконструкцію, а таке погодження також має бути у переліку документів, необхідних для початку реконструкції.
Попри те, що дозволи на реконструкцію оформлені, побачити проект перебудови так і не вдалося. У відділі архбудконтролю Луцької міськради у відповідь на запит надали лише копію декларації про початок робіт, а прохання побачити проект проігнорували.
Відмовилися надати цей документ і в самому медичному центрі. У відповіді на запит за підписом директора «Ікаре Медікал» Кулієвої-Яцків І.Я повідомили, що їхнє підприємство не зобов’язане надавати відомості, оскільки не є розпорядником публічної інформації. Мовляв, медичних послуг не надають, грошей із бюджету не беруть, а їхнім основним видом діяльності є надання в оренду нерухомого майна.
Окрім копій проектів реконструкції у запиті також просили пояснити, які саме приміщення плануються у квартирі №4, а також – на якій підставі медичний центр займає підвальне приміщення. Проте роз’яснення отримали лише стосовно підвалу.
«Ще у 2008 році у зв’язку із аварійною ситуацією в підвальному приміщенні, яка створювала санітарно-епідеміологічну небезпеку для усього будинку та його мешканців, враховуючи безініціативність та бездіяльність мешканців під’їзду, нашим підприємством за власні кошти, з дозволу та підписами більшості мешканців будинку та за погодження з жеком, було виконано роботи по осушенню підвалу та ремонту каналізаційної труби. Враховуючи відсутність ОСББ, яке б забезпечувало утримання підвалу в належному стані, ТОВ «Ікаре Медікал» і на даний час спільно з жеком вживає заходів щодо забезпечення належного утримання підвального приміщення», – повідомили у відповіді на запит.
Не вдалося знайти і проекту, за яким здійснювали реконструкцію приміщення у 2008 році. У журналі реєстру дозвільних документів Держархбудконтролю у Волинській області міститься запис від 20 жовтня 2008 року про те, що надали дозвіл на «реконструкцію частини магазину продтоварів під медичний центр на проспекті Грушевського, 1». Також йдеться про те, що проект розробляла Волинська філія ДП «Діпромісто».
Тим не менше, копії проекту не виявилося ні в Держархбудконтролі, ні в «Діпромісті». Як так сталося – посадовці пояснити не можуть. Із 2016 року ДАБІ у Волинській області передало нагляд за луцькими об’єктами новоствореній інспекції в структурі міськради, тож запевнили, що документи передали туди. У міськраді кажуть: ніяких документів не мають. Тим часом у «Діпромісті» відсутність копії проекту реконструкції узагалі пояснити не можуть.
Непублічно припускають: документи міг забрати з собою тодішній керівник «Діпроміста» Андрош Бідзіля. Як відомо, наразі він продовжує співпрацю з Тетяною Єремеєвою, але тепер – як головний архітектор проекту нинішньої реконструкції. Крім того, згідно із даними сервісу YouControl, до грудня 2017 року Андрій Андрошович Бідзіля (очевидно, син) був засновником ПП «Спецпроект», яке розробляло новий проект.
ГОРЕ-ЛІФТ
Після того, як за скаргами мешканців ДАБІ призупинило будівництво і призначило експертизу, об’єкт інспектували працівники волинської філії ДП «Укрдержбудекспертиза» та комунального підприємства «Волиньпроект».
«За результатами розгляду проектної документації… розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з урахуванням міцності…», – йдеться в експертному звіті «Укрдержбудекспертизи». Тобто – установа працювала над вивченням проекту, а не фізичним оглядом ремонтних робіт, які здійснюють.
Висновки «Волиньпроекту» оприлюднив Центр хірургії ока на своїй сторінці у Фейсбуці. У документі даються рекомендації про те, що «для тривалої, надійної, безпечної експлуатації медичного центру та житлового будинку необхідно завершити реконструкцію 2 поверху, влаштувати пасажирський ліфт марки «DomusLIFT DL-1L/S» вантажопідйомністю 250 кг».
Тим часом, у державних будівельних нормах існує ряд вимог щодо ліфтів і медичних закладів.
По-перше, «шахти і машинні відділення ліфтів (…) не повинні примикати до приміщень з постійним перебуванням людей» (п.3.4. ДБН В.2.2-10-2010 «Будинки і споруди: Заклади охорони здоров’я»).
По-друге, «шахти і машинні приміщення ліфтів і підйомників не повинні безпосередньо примикати до приміщень для перебування дітей, (…), житлових приміщень» (п. 7.6.10 ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки і споруди»).
Нагадаємо: рейки, якими буде підніматися ліфт змонтували на стіні, що межує із сусідською квартирою.
Тобто, у будівельних нормах чітко прописано, що ні ліфт, ні підйомник не може бути встановлений на стіні квартири (яка до того ж, частково є стіною спальні), проте експерти-перевіряльники жодних порушень не бачать.
***
Чергове судове засідання за позовом фірми Тетяни Єремеєвої до мешканців другого поверху відбудеться 15 січня. Люди розуміють, що цей юридичний «наїзд» – звичайна спроба «зам’яти» скандал із встановленням ліфта. Проте на «мирову» не погоджуються. Кажуть: ціна питання – загроза обвалу будинку – надто велика. Проте, захищаючи свій спокій у суді, переживають, аби «зубаті» адвокати, яких собі може дозволити Єремеєва, не завели їх в юридичні колізії і не обвели навколо пальця.
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Злякавшись повторення трагедії, яка трапилася із обвалом будинку на Рівненській після схожої історії із перебудовою магазину на першому поверсі, люди здійняли ґвалт. А в результаті – отримали позов до суду. Мовляв, це не реконструкція Центру, а їхні лоджії, змуровані 20 років тому, стали причиною появи свіжих тріщин… – йдеться в статті Людмили Яворської на сторінках видання Район.Луцьк.
ЯК У «КАЗЦІ»
«Це така історія, як в казці. Пам’ятаєте, коли Лисичка хотіла попасти в хатинку до Зайця? Така добра була, так вмовляла… А чим закінчилося? Що Заєць без хати лишився!» – мешканці першого під’їзду луцької багатоповерхівки на проспекті Грушевського, 1 всерйоз занепокоєні реконструкцією, яку влаштували сусіди – Центр хірургії ока професора Загурського.
Медичний центр на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку відкрили у жовтні 2009 року. Попри те, що мешканці від початку мали претензії до цих сусідів, конфліктів ніхто не починав.
«У нашому під’їзді – 32 квартири. Центр самовільно захопив повністю підвал – ніхто не має туди навіть доступу. Обгородили територію біля під’їзду кованою огорожею, всі хвіртки на замках… На тій огорожі – величезні штирі, і кожного разу страшно, коли діти граються десь поруч. Збудували поруч з будинком якесь приміщення – гуде і вібрує, а рівно в 18.30 щодня затихає. Думаємо, що там якісь генератори для автономного електропостачання. Але ніхто з нами, як з сусідами, не радився і нічого не питав», – розповідає одна із місцевих мешканок.
Тим не менше, мешканці будинку жодного разу не зверталися до власників медичного закладу з претензіями. Кажуть, не хотіли зайвих конфліктів, та й не надто впевнено себе почували для суперечки із такою впливовою людиною як Тетяна Єремеєва.
«Ми ж добре розуміємо, з ким маємо справу. Нерівні сили, щоб «воювати». Але коли з’явилася реальна загроза нашому життю і безпеці – тут вже відмовчуватися не виходить», – емоційно пояснює жінка.
Мешканці під’їзду розповідають: влітку Центр купив одну із квартир на другому поверсі і почалася реконструкція. Людям пояснили: тут будуть офіси.
«Одного дня, десь на початку липня, будинок почав просто труситися. З тої купленої квартири доносився страшний грюкіт, дзижчання... У кількох квартирах потріскала штукатурка, а в мене – впав карніз… Коли потім розказувала про це майстрам «жеку», вони відмахнулися: погано висів. То 35 років добре висів, а тут почав погано висіти?» – обурюється власниця квартири на п’ятому поверсі.
Людей стурбував такий «інтенсивний» ремонт, і вони почали задавати питання будівельникам, пробували потрапити всередину квартири.
«Так і з’ясувалося, що в тій квартирі вибили частину перекриття між першим і другим поверхом, щоб встановити ліфт. Ми були шоковані. Питаємо в майстрів, який ліфт, для чого? А вони кажуть: щоб хворих піднімати… Яких хворих, якщо нам обіцяли, що там мають бути офіси?» – сусіди кажуть, що були шоковані таким розвитком подій.
Щоб потрапити всередину квартири, яку ремонтував медичний центр, сусідам довелося викликати поліцію і написати заяву. Здивування від побаченого було величезним: усі міжкімнатні стіни були знесеними, по периметру вмонтована потужна вентиляція («я б могла тими трубами пролізти», – коментує одна з сусідок), а в підлозі – величезна дірка для майбутнього ліфта. Металеві рейки, якими планували піднімати ліфт, встановили на стіні, яка є спільною із сусідньою квартирою…
«Чесно кажучи, побачивши таку «картину», ми страшно перелякалися. Думаю, в Луцьку всі добре пам’ятають будинок на Рівненській, який обвалився… Через «бучу», яку ми підняли, роботи на якийсь час зупинили. Приходили якісь «експерти», щось там розглядали, і в результаті – Єремеєва теж написала заяву в поліцію на сусідку, що вона перешкоджає будівельним роботам. А ще – подала до суду на мешканців двох інших квартир… Усім нам розіслали листа за підписом Єремеєвої про те, що їхнє будівництво – в порядку, а сусідів з другого поверху будуть судити за те, що вони десять років назад замурували ніші під балконом…» – розповідають мешканці.
В одній із найбільших луцьких багатоповерхівок у 2009 році Тетяна Єремеєва відкрила Центр хірургії ока
Наприклад, чому Центр самовільно захопив підвал і обгородився кованим парканом із небезпечними штирями
Натомість реконструкція, яку почали влітку, серйозно занепокоїла людей: від будівельних робіт здригалися стіни
Відео зняли мешканці влітку 2017 року, коли разом із представником «жеку» їх впустили в квартиру. За спиною чоловіка – дірка у перекритті між першим і другим поверхами для майбутнього ліфта
КРАЩИЙ ЗАХИСТ – НАПАД
На думку представників Центру хірургії ока, змуровані лоджії «перевантажили» дах медичного центру і спровокували тріщини на несучих стінах. Відтак – ТОВ «Ікаре Медікал» (одна із фірм Тетяни Єремеєвої, у власності якої – приміщення Центру на першому поверсі) подала до суду на власників квартир №2 і №3 про «усунення перешкод користування власністю».
Попереднє судове засідання відбулося 6 грудня у Луцькому міськрайонному суді.
«Зазначені добудови були зроблені дуже давно, ще коли на місці Центру хірургії ока був магазин побутової техніки. Ні цей магазин, ні пізніше медичний центр не мали претензій до мешканців, поки самі не почали незаконне перепланування. У нашому будинку – багато ідентичних добудов, які зробили мешканці 2 поверху у всіх десяти під’їздах, і ніхто не говорить про те, що їх треба зносити», – таке звернення передали до суду мешканці будинку.
Жильці зізнаються: дійсно не брали ніяких дозволів, щоб замурувати простір під балконами верхніх поверхів, але вже пізніше зверталися в БТІ, де їм сказали, що процедури, як узаконити збудоване, немає.
Людей обурює, як може отвір у перекритті і ліфт вагою 810 кг визнаватися експертами як норма, а їхні добудови в півцеглини тим часом – нібито несуть загрозу.
Тому мешканці вирішили долучити до справи зустрічний позов щодо порушень медичним центром під час реконструкції квартири №4. Проте суддя Андрій Подзіров порадив подавати окремий позов, і не об’єднав зустрічні претензії в одну справу.
«Всі добре розуміють, для чого Єремеєва подала до суду. Хоче залякати людей. Вже провели переговори з адвокатом, якого люди взяли із безкоштовної юридичної допомоги, і той наполягає, що треба підписувати мирову. Мовляв, вона забере позов, а сусіди «забудуть» про реконструкцію і дадуть встановити ліфт… Коли ми сказали, що ніякої «мирової» не буде, адвокат відмовився від справи…» – говорять про причини судових спорів люди.
Припускають, що є в Тетяни Єремеєвої й інша мета – добитися, аби решту мешканців другого поверху теж продали їй квартири.
Як розповідають місцеві, наприкінці 2016 року таку пропозицію отримали усі власники квартир на другому поверсі, та не з усіма вдалося домовитися. Кажуть, на обмін пропонувала квартиру такою ж квадратурою, до того ж – у новобудові без ремонту. Тому мешканці не бачили сенсу поступатися квартирами, в яких жили десятки років.
До слова, одна із жінок пригадує, як представник міськради обмовився саме на цю тему: «Коли приїжджала комісія і ми розповідали про свої проблеми, заступник мера Григорій Недопад сказав: «Так вам же пропонували продати квартиру…»
Цією світлиною на офіційній сторінці Центру хірургії ока у Фейсбуці демонстрували порушення (добудовані лоджії), через які, на їхню думку, насправді пішли тріщини в стінах
Люди пояснюють: це – навіть не лоджії, а замурований у півцеглини простір під балконами верхніх поверхів
Цей простір під балконами замурували, як видно, не лише над медичним центром, а й мешканці інших під’їздів
За те, що не змовчали, мешканці отримали позов до суду. Тепер просять у суду звернути увагу не на їхні лоджії, а на ліфт у медичному центрі
ДОКУМЕНТИ ВІДКРИТІ І …НЕ ДУЖЕ
Дозвіл на реконструкцію квартири №4 під медичний центр ТОВ «Ікаре Медікал» і ТОВ «Кришталевий світ» отримали 22 грудня 2016 року (декларація № ВЛ 083163571783).
Цікаво, що при цьому у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, квартира досі має статус об’єкта житлової нерухомості, тобто не виведена із житлового фонду.
Крім того, за словами сусідів, ніхто із них не підписував дозволу на реконструкцію, а таке погодження також має бути у переліку документів, необхідних для початку реконструкції.
Попри те, що дозволи на реконструкцію оформлені, побачити проект перебудови так і не вдалося. У відділі архбудконтролю Луцької міськради у відповідь на запит надали лише копію декларації про початок робіт, а прохання побачити проект проігнорували.
Відмовилися надати цей документ і в самому медичному центрі. У відповіді на запит за підписом директора «Ікаре Медікал» Кулієвої-Яцків І.Я повідомили, що їхнє підприємство не зобов’язане надавати відомості, оскільки не є розпорядником публічної інформації. Мовляв, медичних послуг не надають, грошей із бюджету не беруть, а їхнім основним видом діяльності є надання в оренду нерухомого майна.
Окрім копій проектів реконструкції у запиті також просили пояснити, які саме приміщення плануються у квартирі №4, а також – на якій підставі медичний центр займає підвальне приміщення. Проте роз’яснення отримали лише стосовно підвалу.
«Ще у 2008 році у зв’язку із аварійною ситуацією в підвальному приміщенні, яка створювала санітарно-епідеміологічну небезпеку для усього будинку та його мешканців, враховуючи безініціативність та бездіяльність мешканців під’їзду, нашим підприємством за власні кошти, з дозволу та підписами більшості мешканців будинку та за погодження з жеком, було виконано роботи по осушенню підвалу та ремонту каналізаційної труби. Враховуючи відсутність ОСББ, яке б забезпечувало утримання підвалу в належному стані, ТОВ «Ікаре Медікал» і на даний час спільно з жеком вживає заходів щодо забезпечення належного утримання підвального приміщення», – повідомили у відповіді на запит.
Не вдалося знайти і проекту, за яким здійснювали реконструкцію приміщення у 2008 році. У журналі реєстру дозвільних документів Держархбудконтролю у Волинській області міститься запис від 20 жовтня 2008 року про те, що надали дозвіл на «реконструкцію частини магазину продтоварів під медичний центр на проспекті Грушевського, 1». Також йдеться про те, що проект розробляла Волинська філія ДП «Діпромісто».
Тим не менше, копії проекту не виявилося ні в Держархбудконтролі, ні в «Діпромісті». Як так сталося – посадовці пояснити не можуть. Із 2016 року ДАБІ у Волинській області передало нагляд за луцькими об’єктами новоствореній інспекції в структурі міськради, тож запевнили, що документи передали туди. У міськраді кажуть: ніяких документів не мають. Тим часом у «Діпромісті» відсутність копії проекту реконструкції узагалі пояснити не можуть.
Непублічно припускають: документи міг забрати з собою тодішній керівник «Діпроміста» Андрош Бідзіля. Як відомо, наразі він продовжує співпрацю з Тетяною Єремеєвою, але тепер – як головний архітектор проекту нинішньої реконструкції. Крім того, згідно із даними сервісу YouControl, до грудня 2017 року Андрій Андрошович Бідзіля (очевидно, син) був засновником ПП «Спецпроект», яке розробляло новий проект.
У Держархбудконтролі є запис про те, що у 2008 році проводили реконструкцію частини будівлі під медичний центр. А от сам проект перебудови – зник
ГОРЕ-ЛІФТ
Після того, як за скаргами мешканців ДАБІ призупинило будівництво і призначило експертизу, об’єкт інспектували працівники волинської філії ДП «Укрдержбудекспертиза» та комунального підприємства «Волиньпроект».
«За результатами розгляду проектної документації… розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з урахуванням міцності…», – йдеться в експертному звіті «Укрдержбудекспертизи». Тобто – установа працювала над вивченням проекту, а не фізичним оглядом ремонтних робіт, які здійснюють.
Висновки «Волиньпроекту» оприлюднив Центр хірургії ока на своїй сторінці у Фейсбуці. У документі даються рекомендації про те, що «для тривалої, надійної, безпечної експлуатації медичного центру та житлового будинку необхідно завершити реконструкцію 2 поверху, влаштувати пасажирський ліфт марки «DomusLIFT DL-1L/S» вантажопідйомністю 250 кг».
Тим часом, у державних будівельних нормах існує ряд вимог щодо ліфтів і медичних закладів.
По-перше, «шахти і машинні відділення ліфтів (…) не повинні примикати до приміщень з постійним перебуванням людей» (п.3.4. ДБН В.2.2-10-2010 «Будинки і споруди: Заклади охорони здоров’я»).
По-друге, «шахти і машинні приміщення ліфтів і підйомників не повинні безпосередньо примикати до приміщень для перебування дітей, (…), житлових приміщень» (п. 7.6.10 ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки і споруди»).
Нагадаємо: рейки, якими буде підніматися ліфт змонтували на стіні, що межує із сусідською квартирою.
Тобто, у будівельних нормах чітко прописано, що ні ліфт, ні підйомник не може бути встановлений на стіні квартири (яка до того ж, частково є стіною спальні), проте експерти-перевіряльники жодних порушень не бачать.
Конструкцію, якою планують підіймати ліфт, змонтували просто на стіні, що межує із сусідською квартирою
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Чергове судове засідання за позовом фірми Тетяни Єремеєвої до мешканців другого поверху відбудеться 15 січня. Люди розуміють, що цей юридичний «наїзд» – звичайна спроба «зам’яти» скандал із встановленням ліфта. Проте на «мирову» не погоджуються. Кажуть: ціна питання – загроза обвалу будинку – надто велика. Проте, захищаючи свій спокій у суді, переживають, аби «зубаті» адвокати, яких собі може дозволити Єремеєва, не завели їх в юридичні колізії і не обвели навколо пальця.
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