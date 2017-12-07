11 незручних запитань міському голові Ковеля Олегу Кіндеру

Олег Кіндер



Вистачало під час звіту й охочих поставити запитання градоначальнику міста залізничників. Вашій увазі 11 запитань, які стосуються життя Ковеля, та відповіді Олега Кіндера на них.





1. Коли будуть здійснені роботи з водовідведення по вул. Купріна, на що чекають вже не один десяток років її мешканці? Чи передбачені у 2018 році кошти на ремонт дороги на цій вулиці?



- Сьогодні від підтоплень потерпають не тільки жителі вулиці Купріна, а й багатьох інших. У бюджеті-2018 заплановані кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації. Адже аби відвести воду з тієї чи іншої вулиці, нам необхідно знати, скільки коштів потрібно для цього виділити. Допоки не будуть підготовлені проектні матеріали, ми не зможемо в бюджеті 2018 року при перерозподілі вільних залишків визначитися у цьому.



До 12 січня підприємство «Ковелькомунпроект» має підготувати проектно-кошторисну документацію на водовідведення вулиці Лугової. Виконані тут роботи мають зняти проблему підтоплень по вулицях Федьковича, Червоного Хреста, Зеленої, Жуковського. До 1 лютого має бути проектно-кошторисна документація для вулиць Лермонтова, Назарія Яремчука та провулку Лермонтова.



Разом з тим продовжимо розпочаті в 2017 році роботи з водовідведення на вулиці Холмській, в районі «Держлісгоспу», на що нам потрібно понад мільйон гривень.



2. У 2017 році чимало було зроблено, та що із запланованого не вдалося реалізувати?



- Хто був на минулорічному моєму звіті, мав би чути про те, що 2017 рік буде в основному роком облаштування доріг. Але ситуація, що склалася з Ковельським ветсанзаводом, не дала можливості втілити в життя проекти, на фінансування яких були передбачені кошти, що були змушені перекинути на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася внаслідок діяльності Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод».



Значні витрати на це будуть спрямовані і в 2018 році. Так, для водопостачання мікрорайону Ковель-ІІ в бюджеті міста передбачено 8,5 млн. грн. на будівництво магістральних водопроводів, а також 1,5 млн. грн. – на будівництво вуличної мережі водопостачання на вулицях, що входять до санітарно-захисної зони.



3. Коли плануєте провести ремонтні роботи по вул. Черняховського?



- На прохання жителів ще в 2016 році було розроблено проектно-кошторисну документацію на влаштування тут тротуару з однієї сторони на відрізку від вул. Холмської до вул. Відродження, укріплення узбіч, проведення водовідведення на цій ділянці та встановлення двох автобусних павільйонів.



Вже підготовлені відповідні проектні матеріали. Тож все залежатиме від надходжень у бюджет. Це питання розглядатиметься на сесії міської ради, на якій і буде прийняте рішення.







4. Де кошти, які свого часу були виділені на ремонт вулиць Відродження та Черняховського? Чому не заплановані відповідні кошти у 2018 році?



- На вулицю Черняховського кошти поки не виділялись. А ті, що передбачалися на вул. Відродження (понад 1,5 млн. грн.), змушені були забрати на дофінансування ремонтних робіт на вул. Ярослава Мудрого. Це пов’язано з тим, як вже зазначав у звіті, своїх зобов’язань щодо співфінансування не виконала обласна державна адміністрація. Тому ми змушені були розраховуватись з підрядниками самотужки.



Стосовно згаданих півтора мільйонів гривень, які були виділені на реконструкцію вул. Відродження, то, як відомо, за новими нормативними актами по всіх обֹ’єктах мали провести повторну роботу з виготовлення проектно-кошторисної документації. Цей проект не пройшов державної експертизи: нам відмовлено в позитивному висновку. Була поставлена вимога стосовно виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт дороги на відрізку від вул. Варшавської до вул. Черняховського, на що закладені кошти в бюджеті міста на 2018 рік.



Звичайно, у 2018 році ми не матимемо можливості профінансувати весь обсяг робіт, тому що лише відрізок від вул. Варшавської до вул. Боровця за попередніми підрахунками вартуватиме близько 26 млн. грн. Тож після розробки проектних матеріалів за результатами перевиконання міського бюджету буде виділено частину коштів на реконструкцію дороги, починаючи від вул. Варшавської. На подальший ремонт кошти за можливістю виділятимуться щороку.



5. Яка доля Палацу культури імені Т. Шевченка?



- Цей об’єкт перебуває не в комунальній, а у приватній власності, тому громада Ковеля не в праві ним розпоряджатися. Про майбутнє цієї будівлі потрібно цікавитись у її власників, в яких, до слова, кілька років тому про це запитував, як і про долю веслувальної бази «Ніка-Сільмаш». Відповідь виявилася простою: якщо місто має кошти, нехай купує.



У свою чергу, хочу звернути увагу на об’єкти, що знаходяться у комунальній власності міста. Адже, приміром, маємо приміщення будівлі колишнього РАЦСу, другий поверх якого Ковельська районна рада вже передала у власність міста. Окрім того, колишнє поліклінічне відділення по вул. Незалежності, 122 та інші споруди, які сьогодні руйнуються. В бюджеті 2018 року закладені кошти на обстеження цих об’єктів, буде виготовлена технічна документація, після чого прийматимуться рішення щодо подальшої їх долі.



З приводу Палацу культури ім. Т. Шевченка важко щось сказати, тому повторюся: про те, кому збираються продати цей об’єкт, варто поцікавитися у теперішніх його власників.



Щодо ідеї місту викупити Палац, то з економічної точки зору це буде абсолютно неправильно, адже це дороговартісний обєкт не тільки для придбання, а й утримання його. Він може працювати тільки у форматі бізнесу.







6. У центрі міста поблизу магазину «Фокстрот» вже близько п’яти років не впорядковано бруківку. Коли це буде здійснено?



- Стосовно вулиці Незалежності, 83, то реконструкція її дворової території зроблена три роки тому згідно з розробленим планом.



Власне, сьогодні мені було прикро чути від ковельчан закиди про те, що, мовляв, в центрі міста вже втретє за рік перекладається бруківка. Якщо говорити про перехрестя по вул. Театральній до будівлі торговельного закладу «Вопак», то востаннє тротуарну плитку там перекладали близько 15 років тому (хоча гарантія на бруківку в Україні, як загалом у Європі, дається не більше, ніж на п’ять років).



Знята бруківка складалася на піддони, фактично кожна заактована й відправлена в КП «Добробут», де буде перебрана і відібрана для подальшого використання. З настанням тепла нею планується перекласти частину тротуару біля магазину «Фокстрот», адже там бруківка таких же розмірів та форми, яка виготовлялась на початку 90-их років і сьогодні майже не має аналогів.



Були зауваження й щодо реконструкції освітлення по вулиці Незалежності. Практично від перехрестя вул. Володимирська-Незалежності до мосту замінено ліхтарі на нові сучасні з енергозберігаючими світильниками. Це стало необхідним тому, що знос опор, які були встановлені по вул. Незалежності, сягав сімдесяти, а то й ста відсотків.



Окрім того, потрібно врахувати ще один момент, пов’язаний з новими нормативними актами Кабміну, адже якщо раніше користувались пільговими тарифами на вуличне освітлення, то сьогодні маємо за це стовідсотково платити. Таким чином, замінивши ліхтарі на сучасні, ми можемо економити кошти на оплаті за електроенергію навіть у більшому обсязі, аніж це було на пільгових умовах.



Зняті опори пішли на утилізацію, однак проведено ревізію усіх світильників, завдяки чому змогли частково освітити вулиці Брестську та Кияна.



7. Коли буде проведений ремонт дороги біля ДНЗ № 8 по вул. 40 років Перемоги?



- Виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт відрізку дороги від вул. Володимирської до ДНЗ № 8 по вул. 40 років Перемоги. Було заплановано її зробити у 2017 році, однак через вище згадані події (пов’язані з надзвичайною ситуацією, спричиненою в наслідок діяльності Ковельського ветсанзаводу) не вдалося втілити в життя цей проект.

В бюджеті на 2018 рік передбачені кошти на капітальний ремонт даного відрізка дороги.







8. Коли планується ремонт пам’ятника борцям за волю і незалежність України?



- Це запитання мені задавали під час телефонної «гарячої лінії» в редакції газети «Вісті Ковельщини». Тоді я відповів, що ремонт буде здійснений найближчим часом. Коли мав розмову з виконавцями даних робіт, вони повідомили, що сьогодні не мають можливості зняти пошкоджені внаслідок просідання фундаменту гранітні плити.



Проте в нас є домовленість про те, що з настанням тепла ця проблема вирішуватиметься. Один з варіантів – замаскувати тріщини оздобленням.



9. На що будуть спрямовані кошти міського бюджету у 2018 році?



- Заплановано багато, зокрема, в комунальній сфері. Так, буде відремонтована дорога по вул. Олени Пчілки. Коли в 2016 році проводили заміну частини каналізаційної системи по вул. Незалежності (від вул. Смірнова до повороту на вул. Олени Пчілки), зрозуміли, що вона знаходиться в аварійному стані й потребує повної заміни. Тож прийнято рішення по вул. Олени Пчілки прокласти нову каналізаційну мережу та водогін, що і було зроблено в 2017 році. Тому сьогодні й з’явилась необхідність прокласти там бруківку. Вартість цих робіт – близько 3 мільйонів гривень.



Також буде здійснений капітальний ремонт від вул. Володимирської до вул. 40 років Перемоги (біля ДНЗ № 8), про що вже згадувалося раніше.



Щодо вул. Павлова, то у 2017 році там замінено водогін і проведено каналізацію. Тож відновити дорожнє покриття по вулиці, яка веде до пологового будинку, теж серед першочергових завдань.



Щодо центру міста, то будуть заасфальтовані вул. Мічуріна та інші.



Значна увага приділятиметься благоустрою прибудинкових територій. Вирішувати це питання теж потрібно послідовно. Тож перед тим, як розпочати капітальний ремонт у тому чи іншому дворі, маємо там провести обстеження і за його результатами у найпроблемніших в першу чергу здійснити ремонт. У цьому разі враховується й кількість мешканців. Зважаючи на ці фактори, у 2018 році передбачені кошти на ремонт прибудинкової території по вул. Володимирській, 91 (йдеться про 120-квартирний будинок).



У перспективі – благоустрій прибудинкових територій на відрізку від вул. Незалежності, 1 Грудня до вул. Грушевського та ін.



Варто сказати, що у 2017 році випробували новий метод ремонту доріг, влаштувавши білощебеневе покриття по вулицях Старицьких та частково 40 років Перемоги. Тож оцінивши якість і переваги цієї технології, використаємо її при будівництві інших вулиць міста.

Також, як вже інформував, значні фінансові ресурси у міському бюджеті передбачені на будівництво водопровідної мережі по вул. Кияна до мікрорайону Ковель-ІІ як здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня та вуличної мережі водопостачання по вул. Ходкевича, Юності, Комарова, Б. Хмельницького, Санітарній, Шептицького, Шишкіна.



10. Чому Ковель потерпає від підтоплень?



- Географічно так склалося, що Ковель має низинну поверхню. Раніше, коли наше місто не мало територіальної можливості для значної розбудови, осушення проводилося бульдозерами та екскаваторами, тим самим порушувались існуючі меліоративні системи. Як наслідок - дев’яносто відсотків всіх водовідвідних канав нині засипані.



Сьогодні міська влада працює над вирішенням питання водовідведення та відновлення цих канав, хоч з ряду об’єктивних причин позитивного результату непросто досягти.

У місті діє відповідна програма, фахівці комплексно вивчають цю проблему, але слід зважати, що ситуація з підтопленням є серйозною не тільки для Ковеля, а й для інших міст України.



11. Чи є в планах чи в перспективі наповнювати бюджет міста не тільки за рахунок податків, продажу землі та об’єктів нерухомості?



- Найперше, вважаю, потрібно цінувати те, що маємо. Не витрачати кошти на відновлення того, що вдалося збудувати. Навіть, зважаючи, здавалося б, на дрібниці - наслідки нещодавніх подій: хтось зірвав новорічну «зірку», зрізав ялинку в парку імені Т. Шевченка, побив ящики для сміття на набережній, зніс дорожні знаки і т. д. і т. п. Невже це, що самі ж чинимо, додасть авторитету місту, наповнить бюджет, привабить інвесторів?



Тож почнімо любити й берегти Ковель. Рівняймося до європейських країн, будьмо європейцями, які, на відміну від нас, відповідають за все, що відбувається біля їхніх садиб, не чекають комунальників чи мера, аби зарадити проблемі. Не потрібно викидати сміття, де прийдеться, у своєму ж дворі ламати лавки чи бити ліхтарі, не треба нищити те, що набуте роками. Потрібно це все шанувати і оберігати для наступних поколінь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 грудня міський голова Ковеля звітував перед громадою. Одні сприйняли це як чисту формальність, бо того вимагає закон, інші довгий час ділилися враженнями у соцмережах, коментували, обурювалися, схвалювали. Думки різні.Вистачало під час звіту й охочих поставити запитання градоначальнику міста залізничників. Вашій увазі 11 запитань, які стосуються життя Ковеля, та відповіді Олега Кіндера на них.- Сьогодні від підтоплень потерпають не тільки жителі вулиці Купріна, а й багатьох інших. У бюджеті-2018 заплановані кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації. Адже аби відвести воду з тієї чи іншої вулиці, нам необхідно знати, скільки коштів потрібно для цього виділити. Допоки не будуть підготовлені проектні матеріали, ми не зможемо в бюджеті 2018 року при перерозподілі вільних залишків визначитися у цьому.До 12 січня підприємство «Ковелькомунпроект» має підготувати проектно-кошторисну документацію на водовідведення вулиці Лугової. Виконані тут роботи мають зняти проблему підтоплень по вулицях Федьковича, Червоного Хреста, Зеленої, Жуковського. До 1 лютого має бути проектно-кошторисна документація для вулиць Лермонтова, Назарія Яремчука та провулку Лермонтова.Разом з тим продовжимо розпочаті в 2017 році роботи з водовідведення на вулиці Холмській, в районі «Держлісгоспу», на що нам потрібно понад мільйон гривень.- Хто був на минулорічному моєму звіті, мав би чути про те, що 2017 рік буде в основному роком облаштування доріг. Але ситуація, що склалася з Ковельським ветсанзаводом, не дала можливості втілити в життя проекти, на фінансування яких були передбачені кошти, що були змушені перекинути на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася внаслідок діяльності Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод».Значні витрати на це будуть спрямовані і в 2018 році. Так, для водопостачання мікрорайону Ковель-ІІ в бюджеті міста передбачено 8,5 млн. грн. на будівництво магістральних водопроводів, а також 1,5 млн. грн. – на будівництво вуличної мережі водопостачання на вулицях, що входять до санітарно-захисної зони.- На прохання жителів ще в 2016 році було розроблено проектно-кошторисну документацію на влаштування тут тротуару з однієї сторони на відрізку від вул. Холмської до вул. Відродження, укріплення узбіч, проведення водовідведення на цій ділянці та встановлення двох автобусних павільйонів.Вже підготовлені відповідні проектні матеріали. Тож все залежатиме від надходжень у бюджет. Це питання розглядатиметься на сесії міської ради, на якій і буде прийняте рішення.- На вулицю Черняховського кошти поки не виділялись. А ті, що передбачалися на вул. Відродження (понад 1,5 млн. грн.), змушені були забрати на дофінансування ремонтних робіт на вул. Ярослава Мудрого. Це пов’язано з тим, як вже зазначав у звіті, своїх зобов’язань щодо співфінансування не виконала обласна державна адміністрація. Тому ми змушені були розраховуватись з підрядниками самотужки.Стосовно згаданих півтора мільйонів гривень, які були виділені на реконструкцію вул. Відродження, то, як відомо, за новими нормативними актами по всіх обֹ’єктах мали провести повторну роботу з виготовлення проектно-кошторисної документації. Цей проект не пройшов державної експертизи: нам відмовлено в позитивному висновку. Була поставлена вимога стосовно виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт дороги на відрізку від вул. Варшавської до вул. Черняховського, на що закладені кошти в бюджеті міста на 2018 рік.Звичайно, у 2018 році ми не матимемо можливості профінансувати весь обсяг робіт, тому що лише відрізок від вул. Варшавської до вул. Боровця за попередніми підрахунками вартуватиме близько 26 млн. грн. Тож після розробки проектних матеріалів за результатами перевиконання міського бюджету буде виділено частину коштів на реконструкцію дороги, починаючи від вул. Варшавської. На подальший ремонт кошти за можливістю виділятимуться щороку.- Цей об’єкт перебуває не в комунальній, а у приватній власності, тому громада Ковеля не в праві ним розпоряджатися. Про майбутнє цієї будівлі потрібно цікавитись у її власників, в яких, до слова, кілька років тому про це запитував, як і про долю веслувальної бази «Ніка-Сільмаш». Відповідь виявилася простою: якщо місто має кошти, нехай купує.У свою чергу, хочу звернути увагу на об’єкти, що знаходяться у комунальній власності міста. Адже, приміром, маємо приміщення будівлі колишнього РАЦСу, другий поверх якого Ковельська районна рада вже передала у власність міста. Окрім того, колишнє поліклінічне відділення по вул. Незалежності, 122 та інші споруди, які сьогодні руйнуються. В бюджеті 2018 року закладені кошти на обстеження цих об’єктів, буде виготовлена технічна документація, після чого прийматимуться рішення щодо подальшої їх долі.З приводу Палацу культури ім. Т. Шевченка важко щось сказати, тому повторюся: про те, кому збираються продати цей об’єкт, варто поцікавитися у теперішніх його власників.Щодо ідеї місту викупити Палац, то з економічної точки зору це буде абсолютно неправильно, адже це дороговартісний обєкт не тільки для придбання, а й утримання його. Він може працювати тільки у форматі бізнесу.- Стосовно вулиці Незалежності, 83, то реконструкція її дворової території зроблена три роки тому згідно з розробленим планом.Власне, сьогодні мені було прикро чути від ковельчан закиди про те, що, мовляв, в центрі міста вже втретє за рік перекладається бруківка. Якщо говорити про перехрестя по вул. Театральній до будівлі торговельного закладу «Вопак», то востаннє тротуарну плитку там перекладали близько 15 років тому (хоча гарантія на бруківку в Україні, як загалом у Європі, дається не більше, ніж на п’ять років).Знята бруківка складалася на піддони, фактично кожна заактована й відправлена в КП «Добробут», де буде перебрана і відібрана для подальшого використання. З настанням тепла нею планується перекласти частину тротуару біля магазину «Фокстрот», адже там бруківка таких же розмірів та форми, яка виготовлялась на початку 90-их років і сьогодні майже не має аналогів.Були зауваження й щодо реконструкції освітлення по вулиці Незалежності. Практично від перехрестя вул. Володимирська-Незалежності до мосту замінено ліхтарі на нові сучасні з енергозберігаючими світильниками. Це стало необхідним тому, що знос опор, які були встановлені по вул. Незалежності, сягав сімдесяти, а то й ста відсотків.Окрім того, потрібно врахувати ще один момент, пов’язаний з новими нормативними актами Кабміну, адже якщо раніше користувались пільговими тарифами на вуличне освітлення, то сьогодні маємо за це стовідсотково платити. Таким чином, замінивши ліхтарі на сучасні, ми можемо економити кошти на оплаті за електроенергію навіть у більшому обсязі, аніж це було на пільгових умовах.Зняті опори пішли на утилізацію, однак проведено ревізію усіх світильників, завдяки чому змогли частково освітити вулиці Брестську та Кияна.- Виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт відрізку дороги від вул. Володимирської до ДНЗ № 8 по вул. 40 років Перемоги. Було заплановано її зробити у 2017 році, однак через вище згадані події (пов’язані з надзвичайною ситуацією, спричиненою в наслідок діяльності Ковельського ветсанзаводу) не вдалося втілити в життя цей проект.В бюджеті на 2018 рік передбачені кошти на капітальний ремонт даного відрізка дороги.- Це запитання мені задавали під час телефонної «гарячої лінії» в редакції газети «Вісті Ковельщини». Тоді я відповів, що ремонт буде здійснений найближчим часом. Коли мав розмову з виконавцями даних робіт, вони повідомили, що сьогодні не мають можливості зняти пошкоджені внаслідок просідання фундаменту гранітні плити.Проте в нас є домовленість про те, що з настанням тепла ця проблема вирішуватиметься. Один з варіантів – замаскувати тріщини оздобленням.- Заплановано багато, зокрема, в комунальній сфері. Так, буде відремонтована дорога по вул. Олени Пчілки. Коли в 2016 році проводили заміну частини каналізаційної системи по вул. Незалежності (від вул. Смірнова до повороту на вул. Олени Пчілки), зрозуміли, що вона знаходиться в аварійному стані й потребує повної заміни. Тож прийнято рішення по вул. Олени Пчілки прокласти нову каналізаційну мережу та водогін, що і було зроблено в 2017 році. Тому сьогодні й з’явилась необхідність прокласти там бруківку. Вартість цих робіт – близько 3 мільйонів гривень.Також буде здійснений капітальний ремонт від вул. Володимирської до вул. 40 років Перемоги (біля ДНЗ № 8), про що вже згадувалося раніше.Щодо вул. Павлова, то у 2017 році там замінено водогін і проведено каналізацію. Тож відновити дорожнє покриття по вулиці, яка веде до пологового будинку, теж серед першочергових завдань.Щодо центру міста, то будуть заасфальтовані вул. Мічуріна та інші.Значна увага приділятиметься благоустрою прибудинкових територій. Вирішувати це питання теж потрібно послідовно. Тож перед тим, як розпочати капітальний ремонт у тому чи іншому дворі, маємо там провести обстеження і за його результатами у найпроблемніших в першу чергу здійснити ремонт. У цьому разі враховується й кількість мешканців. Зважаючи на ці фактори, у 2018 році передбачені кошти на ремонт прибудинкової території по вул. Володимирській, 91 (йдеться про 120-квартирний будинок).У перспективі – благоустрій прибудинкових територій на відрізку від вул. Незалежності, 1 Грудня до вул. Грушевського та ін.Варто сказати, що у 2017 році випробували новий метод ремонту доріг, влаштувавши білощебеневе покриття по вулицях Старицьких та частково 40 років Перемоги. Тож оцінивши якість і переваги цієї технології, використаємо її при будівництві інших вулиць міста.Також, як вже інформував, значні фінансові ресурси у міському бюджеті передбачені на будівництво водопровідної мережі по вул. Кияна до мікрорайону Ковель-ІІ як здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня та вуличної мережі водопостачання по вул. Ходкевича, Юності, Комарова, Б. Хмельницького, Санітарній, Шептицького, Шишкіна.- Географічно так склалося, що Ковель має низинну поверхню. Раніше, коли наше місто не мало територіальної можливості для значної розбудови, осушення проводилося бульдозерами та екскаваторами, тим самим порушувались існуючі меліоративні системи. Як наслідок - дев’яносто відсотків всіх водовідвідних канав нині засипані.Сьогодні міська влада працює над вирішенням питання водовідведення та відновлення цих канав, хоч з ряду об’єктивних причин позитивного результату непросто досягти.У місті діє відповідна програма, фахівці комплексно вивчають цю проблему, але слід зважати, що ситуація з підтопленням є серйозною не тільки для Ковеля, а й для інших міст України.- Найперше, вважаю, потрібно цінувати те, що маємо. Не витрачати кошти на відновлення того, що вдалося збудувати. Навіть, зважаючи, здавалося б, на дрібниці - наслідки нещодавніх подій: хтось зірвав новорічну «зірку», зрізав ялинку в парку імені Т. Шевченка, побив ящики для сміття на набережній, зніс дорожні знаки і т. д. і т. п. Невже це, що самі ж чинимо, додасть авторитету місту, наповнить бюджет, привабить інвесторів?Тож почнімо любити й берегти Ковель. Рівняймося до європейських країн, будьмо європейцями, які, на відміну від нас, відповідають за все, що відбувається біля їхніх садиб, не чекають комунальників чи мера, аби зарадити проблемі. Не потрібно викидати сміття, де прийдеться, у своєму ж дворі ламати лавки чи бити ліхтарі, не треба нищити те, що набуте роками. Потрібно це все шанувати і оберігати для наступних поколінь.

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