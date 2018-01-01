Оновлений «Ранок», прямі ефіри та гострі теми: як із «Волинського» роблять «Суспільне»





Про творчу кухню цього процесу для Тетяна Грішина запитала в тимчасового виконувача обов'язків продюсера філії Костянтина Лоцмана та головного продюсера редакції програм ТВО «Бюро телерадіоновин» Михайла Кузьмича.



ВСЕ БУДЕ СУСПІЛЬНЕ



Передусім нагадаємо коротко, що відбувається з телеканалом «Нова Волинь» (ВТ), який входив до обласної державної телерадіокомпанії. Подібні канали були у всіх областях, але всі вони були окремими юридичними особами та різнилися між собою за програмною сіткою, штатним розписом тощо.



У 2014 році був прийнятий закон «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України». Ним передбачалося утворення Національної суспільної телерадіокомпанії України, яка і має забезпечити функціонування Суспільного телебачення і радіомовлення. Тож з 2015 року Перший національний канал став «UA: ПЕРШИЙ». Помітно змінився його формат та наповнення.



Рік тому була зареєстрована нова юридична особа – ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України». І нині відбувається перехід колишніх обласних держтелерадіокомпаній під формат Суспільного. Відповідно до Закону, держава зобов'язана щорічно виділяти ПАТ «НСТУ» 0,2% від обсягу держбюджету. Така модель фінансування гарантує мовнику незалежність від органів державної влади, місцевого самоврядування, політичних партій, юридичних і фізичних осіб, а також дозволяє виконувати основну функцію – всебічно й об'єктивно інформувати українське суспільство.



І якщо раніше обласні телерадіокомпанії були майданчиками для владних структур, то тепер, маючи статус філій Суспільного мовлення, вони гарантують громадянам доступ до незалежної об'єктивної інформації, що передбачає суттєву зміну формату діяльності.



У кожній з філій на основі конкурсу відбувається обрання нового керівництва. Це вперше в історії НСТУ керівників регіональних дирекцій не призначали, а обирали на відкритому й незалежному конкурсі. Ще однією новацією стало розмежування функцій адміністративного й творчого управління філією: творчим напрямом роботи філії керує продюсер, а всіма адміністративними й господарчими питаннями — менеджер.



Щодо Волині, то з першого разу визначити продюсера та менеджера не вдалося. Тож до 25 січня триває подача документів.



Передбачається спрощення кадрової сітки, але водночас підняття заробітної плати. «Нині відбувається реформа регіональної структури, – каже член правління ПАТ «НСТУ» Микола Чернотицький. – Кожна регіональна компанія мала свої сітки мовлення, різну кількість програм власного виробництва, різну кількість штатних працівників – від 80 до 320 осіб. При цьому, великий штат – це далеко не завжди якісніші програми. Також у структурі філій було багато адміністративних ланок управління, які дублювали одна одну. Нині ці керівні функції виконує центральна дирекція. Цілком логічний наступний крок – побудова уніфікованої структури з єдиним механізмом управління та спільними стандартами мовлення Суспільного. Саме така уніфікація регіональної структури триває зараз. На цей процес також дуже впливає недофінансування. Цьогоріч на існування НСТУ виділили суму, яку минулого року компанія витрачала лише на заробітні плати, тобто вдвічі меншу того, що передбачає закон».



Процес уніфікації і скорочення штатних позицій відбуватиметься до квітня 2018 року. З частиною колективу планують змінити формат співпраці (наприклад, укладуть цивільно-правові угоди з двірниками, прибиральницями, охоронцями тощо).



Михайло Кузьмич підтверджує, що майже усі творчі одиниці перейшли у нову команду.



БІЛЬШЕ НОВИН ТА ПРЯМОГО ЕФІРУ



Із 15 січня канал «Нова Волинь» уже працює в оновленому форматі, – розповів тимчасовий виконувач обов'язків продюсера філії ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція» Костянтин Лоцман.



Передусім мовник будує свій формат під стандарти мовлення Суспільного. Кожна філія обов'язково видаватиме ранкову програму, випуски новин протягом дня та підсумкову вечірню програму «Тема дня». Для виробництва такого інформаційного контенту у Волинській філії, як і в усіх інших, створено стандартизоване бюро телерадіоновин (БТРН).



Таким чином з 7:00 до 9:00 у прямому ефірі на каналі «Нова Волинь» уже можна побачити шоу «Ранок «Нової Волині». Він на екранах щоденно: з 7:00 до 9:00 у будні, з 8:00 до 9:45 у суботу та у неділю з 9:00 до 9:45. Досі програма виходила в ефір лише протягом однієї години.



Протягом дня в ефірі є сім випусків новин. Три п'ятихвилинні у ранковому блоці: о 7:30, 8:00 та 8:30. О 13:30 та 17:00 будуть 10-хвилинні випуски. А о 19:00 та 20:30 – підсумкові випуски новин, які триватимуть по 25 хвилин.



Окрім цього, з понеділка по суботу о 19:30 показуватимуть вечірнє шоу у прямому ефірі «Тема дня». Його створюватимуть журналісти Олена Чернуха, Микита Чибар та Вікторія Комендант.



«Не виключено, що оновлена «Тема дня» започатковуватиме журналістські розслідування, активні громадські обговорення і спонукатиме глядача до суспільної активності. Адже журналісти, яким створені усі умови для чесної роботи, об'єктивного та неупередженого висвітлення подій, не уникатимуть гострих тем», – зауважив Костянтин Лоцман.



Нині за свій продукт, сюжет, передачу в ефірі відповідає передусім сам журналіст. Наприклад, програму «Тема дня» роблять три журналісти.



Загалом – 10,5 години мовлення з 7:00 до 21:00 (при цьому з 10 до 13:30 буде перерва). В цю перерву (тобто до 13:30 та вночі) глядач бачитиме поки просто чорний екран. Хоча збільшення годин мовлення можливе. Залишається в ефірі також ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE».



«Щоденний телепродукт власного виробництва – «Ранок «Нової Волині», «Новини» та «Тема дня» – виключно у прямому ефірі. У студії працюють журналісти (раніше можна було бачити дикторів). Що стосується нового контенту, то з лютого проводитиметься пітчинг – це своєрідний ярмарок ідей. Усіх охочих – колег, фрілансерів, митців – запрошуємо взяти участь і запропонувати власні креативні ідеї та проекти», – зазначив Костянтин Лоцман.



Таким чином будь-який глядач, творче об'єднання, спілка зможуть запропонувати концепцію програми, шоу, і якщо ідея отримає схвальні відгуки у Національній суспільній телерадіокомпанії України, вона вийде в ефір.



«Для того, аби забезпечувати ранковий ефір, ми маємо тепер розширену команду. У нас працювало 5 людей, а зараз – 10. Саме наповнення, структуризація і сам дух стали новими. Перед цим ми були закостенілі і обмежені різними заборонами. Зараз все залишено і віддано для молоді, аби вони змогли зробити той продукт, який будуть дивитися», – коментує Михайло Кузьмич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська регіональна дирекція Національної суспільної телерадіокомпанії України, як і інші філії Суспільного, нині у стані реформування. Глядач уже побачив дещо інший формат, картинку та програму передач волинського мовника.Про творчу кухню цього процесу для ІА «Конкурент» запитала в тимчасового виконувача обов'язків продюсера філіїта головного продюсера редакції програм ТВО «Бюро телерадіоновин»Передусім нагадаємо коротко, що відбувається з телеканалом «Нова Волинь» (ВТ), який входив до обласної державної телерадіокомпанії. Подібні канали були у всіх областях, але всі вони були окремими юридичними особами та різнилися між собою за програмною сіткою, штатним розписом тощо.У 2014 році був прийнятий закон «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України». Ним передбачалося утворення Національної суспільної телерадіокомпанії України, яка і має забезпечити функціонування Суспільного телебачення і радіомовлення. Тож з 2015 року Перший національний канал став «UA: ПЕРШИЙ». Помітно змінився його формат та наповнення.Рік тому була зареєстрована нова юридична особа – ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України». І нині відбувається перехід колишніх обласних держтелерадіокомпаній під формат Суспільного. Відповідно до Закону, держава зобов'язана щорічно виділяти ПАТ «НСТУ» 0,2% від обсягу держбюджету. Така модель фінансування гарантує мовнику незалежність від органів державної влади, місцевого самоврядування, політичних партій, юридичних і фізичних осіб, а також дозволяє виконувати основну функцію – всебічно й об'єктивно інформувати українське суспільство.І якщо раніше обласні телерадіокомпанії були майданчиками для владних структур, то тепер, маючи статус філій Суспільного мовлення, вони гарантують громадянам доступ до незалежної об'єктивної інформації, що передбачає суттєву зміну формату діяльності.У кожній з філій на основі конкурсу відбувається обрання нового керівництва. Це вперше в історії НСТУ керівників регіональних дирекцій не призначали, а обирали на відкритому й незалежному конкурсі. Ще однією новацією стало розмежування функцій адміністративного й творчого управління філією: творчим напрямом роботи філії керує продюсер, а всіма адміністративними й господарчими питаннями — менеджер.Щодо Волині, то з першого разу визначити продюсера та менеджера не вдалося. Тож до 25 січня триває подача документів.Передбачається спрощення кадрової сітки, але водночас підняття заробітної плати. «Нині відбувається реформа регіональної структури, – каже член правління ПАТ «НСТУ» Микола Чернотицький. – Кожна регіональна компанія мала свої сітки мовлення, різну кількість програм власного виробництва, різну кількість штатних працівників – від 80 до 320 осіб. При цьому, великий штат – це далеко не завжди якісніші програми. Також у структурі філій було багато адміністративних ланок управління, які дублювали одна одну. Нині ці керівні функції виконує центральна дирекція. Цілком логічний наступний крок – побудова уніфікованої структури з єдиним механізмом управління та спільними стандартами мовлення Суспільного. Саме така уніфікація регіональної структури триває зараз. На цей процес також дуже впливає недофінансування. Цьогоріч на існування НСТУ виділили суму, яку минулого року компанія витрачала лише на заробітні плати, тобто вдвічі меншу того, що передбачає закон».Процес уніфікації і скорочення штатних позицій відбуватиметься до квітня 2018 року. З частиною колективу планують змінити формат співпраці (наприклад, укладуть цивільно-правові угоди з двірниками, прибиральницями, охоронцями тощо).Михайло Кузьмич підтверджує, що майже усі творчі одиниці перейшли у нову команду.Із 15 січня канал «Нова Волинь» уже працює в оновленому форматі, – розповів тимчасовий виконувач обов'язків продюсера філії ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція» Костянтин Лоцман.Передусім мовник будує свій формат під стандарти мовлення Суспільного. Кожна філія обов'язково видаватиме ранкову програму, випуски новин протягом дня та підсумкову вечірню програму «Тема дня». Для виробництва такого інформаційного контенту у Волинській філії, як і в усіх інших, створено стандартизоване бюро телерадіоновин (БТРН).Таким чином з 7:00 до 9:00 у прямому ефірі на каналі «Нова Волинь» уже можна побачити шоу «Ранок «Нової Волині». Він на екранах щоденно: з 7:00 до 9:00 у будні, з 8:00 до 9:45 у суботу та у неділю з 9:00 до 9:45. Досі програма виходила в ефір лише протягом однієї години.Протягом дня в ефірі є сім випусків новин. Три п'ятихвилинні у ранковому блоці: о 7:30, 8:00 та 8:30. О 13:30 та 17:00 будуть 10-хвилинні випуски. А о 19:00 та 20:30 – підсумкові випуски новин, які триватимуть по 25 хвилин.Окрім цього, з понеділка по суботу о 19:30 показуватимуть вечірнє шоу у прямому ефірі «Тема дня». Його створюватимуть журналістита«Не виключено, що оновлена «Тема дня» започатковуватиме журналістські розслідування, активні громадські обговорення і спонукатиме глядача до суспільної активності. Адже журналісти, яким створені усі умови для чесної роботи, об'єктивного та неупередженого висвітлення подій, не уникатимуть гострих тем», – зауважив Костянтин Лоцман.Нині за свій продукт, сюжет, передачу в ефірі відповідає передусім сам журналіст. Наприклад, програму «Тема дня» роблять три журналісти.Загалом – 10,5 години мовлення з 7:00 до 21:00 (при цьому з 10 до 13:30 буде перерва). В цю перерву (тобто до 13:30 та вночі) глядач бачитиме поки просто чорний екран. Хоча збільшення годин мовлення можливе. Залишається в ефірі також ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE».«Щоденний телепродукт власного виробництва – «Ранок «Нової Волині», «Новини» та «Тема дня» – виключно у прямому ефірі. У студії працюють журналісти (раніше можна було бачити дикторів). Що стосується нового контенту, то з лютого проводитиметься пітчинг – це своєрідний ярмарок ідей. Усіх охочих – колег, фрілансерів, митців – запрошуємо взяти участь і запропонувати власні креативні ідеї та проекти», – зазначив Костянтин Лоцман.Таким чином будь-який глядач, творче об'єднання, спілка зможуть запропонувати концепцію програми, шоу, і якщо ідея отримає схвальні відгуки у Національній суспільній телерадіокомпанії України, вона вийде в ефір.«Для того, аби забезпечувати ранковий ефір, ми маємо тепер розширену команду. У нас працювало 5 людей, а зараз – 10. Саме наповнення, структуризація і сам дух стали новими. Перед цим ми були закостенілі і обмежені різними заборонами. Зараз все залишено і віддано для молоді, аби вони змогли зробити той продукт, який будуть дивитися», – коментує Михайло Кузьмич.

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