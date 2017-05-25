Квартира «на доньці», а живе тато: житлові будні Григорія Пустовіта





Наприклад, скромний чиновник із Луцька, військовий пенсіонер Григорій Пустовіт із пенсією близько трьох тисяч трьохсот гривень, торік купив нову квартиру. Площею майже сто квадратних метрів. У новенькому будинку.



Витрати на купівлю цього помешкання посадовець чемно вніс у декларацію. Та ба, офіційно заробленого у попередні роки і близько не вистачає на таку недешеву покупку, - пише Людмила Яворська на сторінках





«ЧАСОМ ЖИВУ…»



Після закінчення кар’єри військового, колишній «замполіт» луцьких льотчиків Григорій Пустовіт активно взявся за політику. Навесні 2017-го, коли після смерті міського голови Миколи Романюка Луцьку міськраду лихоманило від політичних баталій, саме Пустовіт став ключовою особою і поставив підпис на доленосному рішенні, яке віддавало керівництво в руки УКРОПу.



Від липня нова луцька влада



Цікаво, але щоранку Григорій Олександрович виходить на роботу саме із цієї, за його словами, доньчиної квартири. А от біля старої домівки чоловіка давно не бачили…



У гуртожитку для військових на вулиці Гулака-Артемовського родина чиновника прожила 15 років. За словами Пустовіта, саме тут він з дружиною мешкає і нині. Але сусіди стверджують інше: не бачили Григорія Олександровича іще з літа 2017 року.



«Я його дуже рідко бачу. Літом ще частіше бачив. Зараз – я не знаю. Може, він вже від міськради хату получив», – розповів один із сусідів старого помешкання Пустовіта.



То чи правду каже Григорій Пустовіт, що в новій квартирі живе донька? Чи просто посадовець має, що приховувати?



Зачекавши біля під’їзду доньчиної квартири, наш журналіст спробував розпитати Григорія Олександровича, чому йде на роботу звідси, а не з дому… Пустовіт поспішав та був вкрай небагатослівним.



«Часом живу», – пояснив Григорій Олександрович.



На запитання про гроші – теж без роз’яснень: «В мене багато доходів є за десять років».



Григорій Пустовіт купив квартиру в одній із новобудов Привокзального мікрорайону

Журналістам пояснював, що купив квартиру для дочки-студентки, однак щоранку їде на роботу саме з цього помешкання

Старі сусіди Пустовіта кажуть, що давненько його не бачили





«ЧЕСНІ» ДЕКЛАРАЦІЇ



Григорій Пустовіт і дійсно справно заповнював декларації та вписував туди заощадження – банківські і збережені в готівці.



Цікаво, що найбільше грошей на банківському рахунку Пустовіта – 779 тисяч гривень – з’явилося у 2014 році, коли він працював головою Волинської облдержадміністрації.



Але прості підрахунки заробленого і відкладеного Пустовітом, показують: для купівлі квартири не вистачає щонайменше 600 тисяч гривень!



Давайте порахуємо. На банківському рахунку Пустовіта у 2014 році було 779 тисяч гривень. У 2015 році уже залишилося 272 тисячі гривень. Відтак, на час покупки квартири з рахунку він зняв трохи більше півмільйона гривень. Якщо до цієї суми додати 147 тисяч гривень, які у 2015 році Пустовіт задекларував як заощаджену готівку, загалом виходить 654 тисячі гривень. Для купівлі квартири за мільйон і 276 тисяч гривень не вистачає половини суми.





Нову квартиру Пустовіт купив за 1,276 млн грн Пустовіт справно декларував доходи Однак офіційно задекларованого ніяк не вистачає на покупку квартири за 1,276 млн грн





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За статтею 366-1 Кримінального кодексу України декларування недостовірної інформації карається позбавленням волі на строк до двох років.



Нехитрі підрахунки цифр у деклараціях Пустовіта чітко демонструють: чиновник ніяк не міг нашкребти офіційних грошей на новеньку квартиру у майже сто квадратів.



І цей факт може стати реальним приводом для візиту детективів з Антикорупційного бюро на новосілля до Григорія Олександровича.







Людмила ЯВОРСЬКА («Волинь24». Відділ журналістських розслідувань)

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