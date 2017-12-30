ТОП-5 книг: що читали лучани у січні

У січні було дуже багато вихідних, люди мали час почитати, "зануритись" в книги різних обсягів та форматів.У січні в ТОП-5 книг потрапили видання серйозні та поважні.Так, читачі дуже довго очікували книжкуі от він нарешті написав, і це повноцінний роман, непросто дописи, записи.відразу прорвалися в ТОП і впевнено тримаються місяць. Його видали якраз під новий рік і зараз всі-всі, його читають. Все що ми любимо в Андруховичі, бурлеск, балагани і насичена подія галицькою-франківською говіркою, описуються дуже цікаві події.Цього річ "Книгу ВВС" вручили для, це сталаі коли прозу пишуть поети, вона завжди лишається "поезією в прозі", тому що це така метафоричність і глибина чуття зберігається, саме поети вміють так влучно зробити.Ця книжка про війну, точніше війна, там не фігурує як окремо якась річ, але вона постійно там присутня, хоч про неї і не говориться, вона відчувається на сторінках. Це справді маленькі страшні казки, які занурюють нас в сьогодення.Це видання дуже цікавий та гостросюжетний роман, який описує історичні події, про "праву руку" Гітлера. Автор досліджував це питання, дізнавався з різних тогочасних джерел. Цікава книга тим, що окрім реальності історичної, там ще є вигадка і є імовірність, яка не підтверджена фактами, але все могло бути.Та відрізняється він, від інших історичних романів тим, що автор постійно присутній, він спілкується з читачем, розказує про пошуки інформації, про свої здогадки, і про те як він зріднився з персонажами тексту що жили понад 70 років тому.Чергова цікава новинкаМеши Селімович - сербський автор і сербська література дуже, таки своєрідна, цікава, добре що нас познайомили з ним. Це філософський роман-притча, де дуже багато роздумів, описів природи.І навіть в анотації зазначається що ця книжка не для всіх. Тут потрібно морально підготуватися, і просто виділити час, щоб зануритись, тому що, там немає чітко сюжету, а є багато душевних мук, переживань і книга зачаровує.Всесвітньо відомий психіатр, який в свій час був у концтаборі, де він вижив і на основі цього він дуже багато робив аналізів, та писав тематичних книг, про те як людина опиняється, за межами звичного життя, де її вдається зберегти себе як особистість. Що допомагає цьому? А чому дехто втрачає людську подобу, в нелюдських умовах.Він пише дуже доступно, цікаво, наводить багато прикладів і наштовхує на роздуми. Після кожного абзацу, є над чим задуматись. І ця книга "Лікар та душа", за анотацією - ліки від душевного болю, депресії, або коли тяжкі періоди в житті. В чому шукати натхнення, і як вибиратись з таких періодів.