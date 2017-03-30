Екран одного актора: як лучани платять за піар Ігоря Поліщука

Деякі міста взагалі не витрачають гроші на висвітлення роботи в ЗМІ

Автори програми «Місто» одними із перших вітали нового секретаря Луцькради

Обличчя телепрограми «Місто» Наталія Бащук

В анонсі останньої програми «Місто» від 28.01 обіцяють розповісти про те, як Луцьк святкував День соборності. Показують Ігоря Поліщука…

У наступному реченні обіцяють розповісти про те, коли відкриють концертний зал музичної школи і… двічі показують Ігоря Поліщука

Ще один анонс – про екскурсію для дітей з прийомних сімей. На «картинці» – знову Ігор Поліщук

В анонсі про Луцьку лікарню уже з’являється виконувач обов’язків мера Григорій Пустовіт. Але – не без Ігоря Поліщука

гор Поліщук дає коментарі у чотирьох із п’яти сюжетів «Міста»

Завершується програма розповіддю про те, як Ігор Поліщук за власні гроші пригощав дітей піцою

Ігор Поліщук склав повноваження в.о. мера, і вже в наступному номері «Луцького замку» – розгорнутий звіт про його роботу (№25 від 13.07.2017р.)

Не змінилася ситуація і в наступних номерах «Луцького замку»

У газеті «Волинь-нова» публікації про успіхи міської ради ілюструють фотографіями Ігоря Поліщука

В єдиному інтерв’ю газеті «Волинь-нова» в.о. мера розповідає про хороші ініціативи Поліщука

В газеті – критика УКРОПа, в додатку – навпаки («Волинська газета» від 20.04.2017 р.)

За публікацію програми святкових заходів міськрада платила деяким газетам. Інтернет-видання публікували безкоштовно

Така ж ситуація – з публікацією інформації про зміни маршрутів