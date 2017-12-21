6 підстав придбати автозапчастини у «ЕЛІТ-Україна» в Луцьку!*
Сьогодні, 14:52
Якщо Ви коли-небудь ремонтували свій автомобіль, тоді, скоріше за все, запчастини з асортименту ELIT вже на ньому встановлені.
Компанія «ЕЛІТ-Україна» - це великий імпортер, та один з лідерів ринку автозапчастин для легкових автомобілів та комерційного транспорту. Чому купувати запчастини «з перших рук» зручніше та вигідніше?
Причина №1. Гігантський асортимент
Більше ніж 90 000 найменувань та більше 250 брендів автозапчастин розміщено на Центральному складі, який за розмірами більший ніж футбольне поле! В асортименті «ЕЛІТ-Україна» є все необхідне для Вашого автомобіля. Навіть якщо на складі в Луцьку чогось не буде, будьте впевнені, що Ви отримаєте необхідну деталь менш ніж протягом однієї доби! Ну, а якщо це якась дуже рідкісна деталь, то за допомогою оперативної доставки Ви отримаєте її з інших складів в Україні, Європі або США.
Причина №2. Гарантія
Компанія «ЕЛІТ-Україна» офіційно імпортує автозапчастини на територію України, сплачуючи всі необхідні податки, працює чесно та відкрито. Тільки так можливо отримувати надійні вироби, які підлягають гарантійному обслуговуванню.
Автозапчастини обов’язково випробовуються на якість. Вся продукція проходить сертифікацію ISO 9001, сертифікується на території України та при необхідності проходить санітарно-гігієнічний контроль.
Причина №3. Швидкий та якісний підбір
Часом простому автолюбителю буває складно розібратися у великій кількості технічних параметрів свого авто, виробниках автозапчастин, цінах на них та інших особливостях. Досвідчені спеціалісти компанії «ЕЛІТ-Україна» допоможуть Вам правильно підібрати запчастини до Вашого авто. Або Ви самі можете скористатися зручним та простим каталогом та обрати деталі.
Причина №4. Можливість без перешкод повернути або обміняти товар.
Якщо з якоїсь причини Вам доведеться повернути або обміняти товар, це можна легко зробити. Просто збережіть чек про покупку.
Причина №5. Велика, дружна команда
Кожного дня на роботу в «ЕЛІТ-Україна» приходить понад 600 співробітників, кожен з яких – частина дружної родини, родини ELIT! Вони роблять все від них залежне, щоб кожна придбана Вами запчастин задовольнила Ваші потреби, служила довго та надійно!
Причина №6. Довга та цікава історія
З 1995 року «ЕЛІТ-Україна» продає та встановлює запчастини в Україні. ELIT був заснований в Україні ще раніше, ніж Альф протаранив гараж сім’ї Танерів. За цей час ELIT пройшов довгий та звивистий шлях від маленького магазинчика в місті Ужгород до одного з лідерів ринку автозапчастин та продовжує рости і розвиватися!
Приходьте до нас і Ви!
Місто Луцьк, вул. Карбишева, 1
(050) 119-70-70; (067) 411-36-26
https://eshop.elit.ua/
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Компанія «ЕЛІТ-Україна» - це великий імпортер, та один з лідерів ринку автозапчастин для легкових автомобілів та комерційного транспорту. Чому купувати запчастини «з перших рук» зручніше та вигідніше?
Причина №1. Гігантський асортимент
Більше ніж 90 000 найменувань та більше 250 брендів автозапчастин розміщено на Центральному складі, який за розмірами більший ніж футбольне поле! В асортименті «ЕЛІТ-Україна» є все необхідне для Вашого автомобіля. Навіть якщо на складі в Луцьку чогось не буде, будьте впевнені, що Ви отримаєте необхідну деталь менш ніж протягом однієї доби! Ну, а якщо це якась дуже рідкісна деталь, то за допомогою оперативної доставки Ви отримаєте її з інших складів в Україні, Європі або США.
Більше, ніж 90 000 найменувань автозапчастин та більше 250 брендів автозапчастин на Центральному складі
Причина №2. Гарантія
Компанія «ЕЛІТ-Україна» офіційно імпортує автозапчастини на територію України, сплачуючи всі необхідні податки, працює чесно та відкрито. Тільки так можливо отримувати надійні вироби, які підлягають гарантійному обслуговуванню.
Автозапчастини обов’язково випробовуються на якість. Вся продукція проходить сертифікацію ISO 9001, сертифікується на території України та при необхідності проходить санітарно-гігієнічний контроль.
Компанія «ЕЛІТ-Україна» офіційно імпортує автозапчастини на територію України, сплачуючи всі необхідні податки, працює чесно та відкрито
Причина №3. Швидкий та якісний підбір
Часом простому автолюбителю буває складно розібратися у великій кількості технічних параметрів свого авто, виробниках автозапчастин, цінах на них та інших особливостях. Досвідчені спеціалісти компанії «ЕЛІТ-Україна» допоможуть Вам правильно підібрати запчастини до Вашого авто. Або Ви самі можете скористатися зручним та простим каталогом та обрати деталі.
Причина №4. Можливість без перешкод повернути або обміняти товар.
Якщо з якоїсь причини Вам доведеться повернути або обміняти товар, це можна легко зробити. Просто збережіть чек про покупку.
Кваліфіковані продавці допоможуть розібратися у безлічі технічних характеристик та особливостей, а також підкажуть найкращий варіант для Вашого авто
Причина №5. Велика, дружна команда
Кожного дня на роботу в «ЕЛІТ-Україна» приходить понад 600 співробітників, кожен з яких – частина дружної родини, родини ELIT! Вони роблять все від них залежне, щоб кожна придбана Вами запчастин задовольнила Ваші потреби, служила довго та надійно!
Причина №6. Довга та цікава історія
З 1995 року «ЕЛІТ-Україна» продає та встановлює запчастини в Україні. ELIT був заснований в Україні ще раніше, ніж Альф протаранив гараж сім’ї Танерів. За цей час ELIT пройшов довгий та звивистий шлях від маленького магазинчика в місті Ужгород до одного з лідерів ринку автозапчастин та продовжує рости і розвиватися!
Приходьте до нас і Ви!
Місто Луцьк, вул. Карбишева, 1
(050) 119-70-70; (067) 411-36-26
https://eshop.elit.ua/
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