Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині

Віталій Конончук.



Попри те, що тривалий час посада була вакнатною, новий начальник згідно із наказом голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка вже від сьогодні, 12 березня візьметься до виконання обов'язків.



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Чоловік одружений, володіє земельною ділянкою площею 600 кв.м у селі Речани Городоького району Львівської облатсі, гаражем площею 29,8 кв. м у Львові. Однак дружина посадовця, Анжела Конончук, може похвалитися не такою скромною нерухомістю. Відповідно до документу, на неї зареєстровані земельна ділянка площею 480 кв. м у Львові та земельний пай площею 416000 кв. м у селі Потоки Вінницької області. Стосовно житла, то у декларації дружина вказана власником двох квартир у Львові площею 229,5 кв. м та 60,4 кв.м та квартири у Києві площею 183, 1 кв.м, житлового будинку площею 179.3 кв. м у селищі Таїровому Овідіопольськуго району Одеської області. Серед іншого задекларованого майна дружини – перукарня на 54 кв.м, офіс на 58, 9 кв.м, магазин на 141, 9 кв.м та гараж на 52 кв. м у Львові. Задеклароване навіть паркомісце площею 14,9 кв. м у Києві.



Володіє подружжя власним міні-автопарком. Віталій Конончук вніс до декларації автомобіль Lexus LX-570 2014 року випуску (на фото), власником якого є третя особа – Віктор Качан. Окрім того, у власності самого очільника трансбезпеки на Волині перебуває гідроцикл BOMBARDIER GTX-4TEC 2002 року випуску та 3 причепи 2002, 2003 та 2016 року випуску.



Анжела Конончук володіє двома легковиками: Mercedes-Benz GL-450 2008 року випуску та Peugeot 308сс 2011 року випуску.



Згідно із даними декларації, за 2016 рік Коночук отримав 74 943 гривень пенсії, а його дружина заробила від заняття підприємницькою діяльністю 319 900 гривень. Окрім того, Анжела Конончук тримає у банку 75 000 доларів США та активи у дорогоцінних (банківських) металах на суму 218 400 гривень.



Текст - Василина БОРУЦЬКА

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