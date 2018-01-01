«Східні танці додають впевненості», - Анжеліка Арутюнян про мистецтво зачаровувати

Східні танці споконвіку підкоряли серця чоловіків, та й тепер не втрачають свого шарму. Луцьк може пишатися яскравою танцівницею східних танців –. Ця молода дівчина зуміла всім довести, що танець живота це мистецтво, яке досягається бажанням, терпінням та неабияким старанням.Анжеліка Арутюнян багаторазова чемпіонка та призерка у багатьох конкурсах зі східних танців не лише в Україні, але й за її межами. Дівчина створила власну школу танців – «Аміра», де навчає дівчат танцювати та змінювати себе на краще. З цього й починаємо нашу розмову.- Взагалі я почала викладати випадково, у той період я ще навчалась, але мої знайомі дівчата попросили мене, щоб я їх навчила якихось рухам. Як зараз пам’ятаю ті коридори, куди я приходила з магнітофоном і навчала їх тому, що вмію. Потім я потрапила в університет і там мені запропонували працювати в університеті де і розпочались перші спроби викладання, перший зал в оренду.І це було перспективно, адже серед студентів було багато охочих танцювати. Одночасно я викладала ще в двох-трьох залах, і постійно бігала по Луцьку та думала як це все звести в одне. І одного щасливого випадку я прийшла до фітнес-центру «Maximus» та розпочала викладати там.Колектив взагалі заснувався за часи мого навчання в університеті та перша його назва була «Перлина». Але через деякий період часу мені здалось, що така назва є дитяча, та не має ніякого відношення до Сходу. Багато танцівниць східного танцю називали школи власними сценічними іменами, але я принципово не хотіла бути як всі та змінювати оту «Перлину». А потім я все ж наважилась, та назвала цю школу «Аміра», адже це моє сценічне ім’я.Звучить воно гарно, ім’я моє було вже досить відоме, таким чином за 3 роки існування «Перлина» стала «Амірою».- Так, наш колектив вже брав участь у змаганнях. Раніше це було частіше, мало не щомісяця, адже зараз трошки фінансово це важко, дуже б’є по кишені. Діти переважно їздять з батьками, а це не мало вартує.За нашими плечима чемпіонати України, де мої дівчатка перемагали, та одне з найбільших досягнень це «Кубок Білорусі». Раніше я їздила туди сама, а останнього разу взяла з собою учениць. І була дуже задоволена, адже мої діти зайняли призові місця.- Цього літа ми їздили у Францію виступати з колективом. Це були не змагання, а дружній приїзд України у Францію, присвячений він був Дню Незалежності Франції. Виступали в невеличкому містечку біля Парижу,Нейі Сюр Сен.Їздили ми від Будинку Культури міста Луцька разом з Юрієм Войнаровським та Духовим оркестром. Ми виступали по черзі, після виступів духового оркестру ми розбавляли атмосферу сучасними та східними танцями. Таким чином ми маємо і закордонний досвід.- За тривалий період мого викладання я можу сказати, що іноді маленьких дівчат легше навчати, аніж свідомо настроєних дорослих. Адже доросла людина сама собі знає як їй правильно, і переконати її в наступному дуже важко. Особливо важко з такими дівчатами, які раніше займалися десь східними танцями.Адже кожен викладач має свою техніку навчання, та іншу вважає неправильною. Додає складності тут ще й жіноча логіка. Коли я у дорослих бачила певні помилки та хотіла їх перевчити, це було набагато складніше ніж дітей. Особливо якщо починати навчати з нуля, коли ти дивишся як та «малюсінька попочка» витворяє таке, що дорослі не можуть зробити - надзвичайно приємно.- Планів дуже багато, тому що ми далі продовжуємо займатися класичною хореографією адже у нас крім східних є ще інші танці. Ми плануємо щомісяця запрошувати до себе викладачів з різних міст України. Нещодавно у Луцьку відбулись змагання Goldenway.Після тих майстер-класів, які провели для нас інші викладачі, ми зрозуміли, що мало того що ми їздимо на змагання та ходимо на майстер-класи там, потрібно такого більше у рідних стінах. Далі ми собі вже розписали план змагань на які ми будемо їздити, вирішили з батьками, що якщо вони хочуть аби їхні діти розвивались, багато їздити потрібно.- Звісно я ставлю для себе цілі. Останній рік був досить важким, відбулись зміни в сім’ї. Мабуть, останній рік я дійсно просто пливла за якоюсь течією, бажання щось робити у мене не було. Я просто навчала, а для себе нічого не робила.Зараз у моїх планах основне це міжнародні змагання. Хочеться розвиватись там, де планки вищі. Поїхати в Єгипет, побачити танці носіїв самої культури, виконавців старої школи, відомих танцівниць. Дуже хочу побачити цю культуру з середини, саме тому для мене цікавіше саме міжнародні змагання.- Мабуть так. Скоріше дівчина сама змінюється під впливом східних танців. Говорю це впевнено, адже я і є доказом, що таке відбувається. Згадую дні, коли я була танцівницею ще в школі, і як я морально виросла до тієї особистості якою я є зараз. З сірої невпевненої мишки тоді, до сильної, впевненої жінки зараз.Тепер я не боюсь людей, публіки та маю власну думку, свою позицію. Найпозитивніше у цьому дійсно розвиток особистості. Таке я помічаю і по своїх ученицях. Деякі дівчата прийшли до мене емоційно-ніякі. Дуже сором’язливі та закриті в собі.І я бачу як через певний час, від пів року, може пройти і рік, два, три, але дівчата розкриваються. Вони стають впевненими в собі, а для сцени це дуже важливо, адже сцена любить харизматичних. Тому на мою думку саме це в східних танцях приваблює чоловіків – впевнена в собі жінка.- Я взагалі не звикла до подарунків. Мені більше задоволення приносить самій подарувати комусь розкішний подарунок. Я дуже довго видибаю їх, можу і пів року бігати шукати саме той подарунок. У нас з моєю коханою людиною є звичка дарувати один одному подарунки щомісяця.З самих приємних наприклад мені подарував він каблучку на 8 березня. Але поміж цього мене надзвичайно вразили мої діти. Цього 8-го березня вони подарували мені розкішний цукерно-квітковий букет. Вони вміють робити якісь незвичайні подарунки, які дуже дивують мене.