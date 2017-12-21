Наркопритон, крадіжка в бомжа та шалений «Техас»: як живе нічний Луцьк. ФОТО

У квартирі застали тата, який міцно спав...

Популярний в Луцьку бомж-танцівник заявив, що його обікрали

А це Вася вже під ранок на вокзалі...

Усередині луцького вокзалу щось не поділили два товариша: колишній міліціонер і дивний ''атошник''

Частий гість тут і поліція!

О пів на четверту ночі, у Старому місті гуляють не туристи...

Одна з лежанок для бомжів і наркоманів під дахом притону на Коцюбинського

Шприци теж тут

Під ранок у місті починається дощ. У дощову пору, кажуть самооборонівці, злочинів меншає...