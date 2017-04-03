ЖК «Caramel Residence» у Луцьку: коли якість на першому місці*
Сьогодні, 12:30
Останнім часом ринок нерухомості у Луцьку набрав обертів – в інтернеті один перед одним майорять привабливі ціни, в які часом навіть важко повірити.
Тоді пошук омріяного житла перетворюється у квест – як же обрати найліпший варіант? Вибрати найдешевшу ціну за «квадрат»? На що звертати увагу? Це майже як похід у такий собі «супермаркет». Але вибираючи для себе їжу у магазині ми наполегливо вишукуємо позначку «без ГМО» чи невдоволено хнюпимося від великої кількості «Е» у складі продукту.
Тому як і в першому, так і в другому випадку ключовим параметром, яким повинен керуватися покупець, має бути якість. Адже вибір якісного житла – запорука комфортного, спокійного та безпечного життя.
Житловий комплекс «Caramel Residence» - найновіший «продукт» будівельної компанії «ЛДБК». І, не сумнівайтеся – будівельники дбайливо «готують» його із якісних та безпечних матеріалів.
«Caramel Residence»: житло для гурманів
Окрім яскравості житла преміум-класу, яка вже стала «фішкою» «ЛДБК», забудовники пропонує високу якість вашої майбутньої квартири. У ЖК «Caramel Residence» поєднані сучасні інженерні рішення та технологія виконання будівельних робіт з найкращих матеріалів.
На будівництві ЖК «Caramel Residence» застосовують лише якісні, екологічно чисті матеріали від перевірених виробників. Окрім того, особливістю співпраці із підрядниками є гарантії – в «ЛДБК» дуже прискіпливо ставляться до відбору компаній, із якими провадитимуть співпрацю у частині обладнання, конструкцій та будматеріалів. Тож на усі матеріали забудовник вимагає відповідні сертифікати якості, які, до слова, можуть надати для ознайомлення і клієнтам.
Увесь комплекс «Caramel Residence» зводять із червоної керамічної цегли, яка зарекомендувала себе надійним та безпечним матеріалом - надійним, безпечним, та головне екологічним матеріалом. Стіни також мають армування арматурними сітками, зовнішнє утеплення пінополістирольними плитами завтовшки у 12 см, а висота поверху сягає 3 м.
Таким чином, будинки спроектовані так, аби максимально зберігати енергію та бути ефективними – за яскравим, утепленим фасадом криється ще й економія. Адже збереження тепла взимку та прохолоди влітку стане неабияким полюсом для мешканців та їхніх гаманців. Окрім того, внутрішні стіни та перегородки виконані із повнотілої керамічної цегли.
Ласкаво просимо в будинок: броньовані двері та безшумні ліфти
Вхідні металеві двері до будинку надійно охоронятимуть мешканців від непроханих гостей – тут встановлені магнітні замки. Також двері утеплені мінераловатними плитами.
Без проблем піднятися на найвищий поверх можна з допомогою ліфта від ВАТ «Могильовліфт». Вантажопідйомність пристрою – 400 кілограмів, тож запросто можна проїхатися із друзями, а простора кабіна виконана в дизайні «супер-престиж» - чудове місце для селфі. До слова, пересувається ліфт безшумно, тож поїздки не спричинять жодних незручностей для інших мешканців будинку.
Окрім якості, забудовник потурбувався й про безпеку на території будинку. Відтак, у кожному під’їзді, як і по всій території «Caramel Residence», передбачене відеоспостереження.
Мій дім – моя фортеця: тепло, світло, економно
На входах в квартири вже встановлені броньовані двері вітчизняного виробництва. Такі двері володіють протиударними властивостями, виготовлені із посиленого металу, оздоблені спеціальними МДФ накладками товщиною 12 мм. Приємним бонусом є й звукоізоляція, яка дозволить зайвий раз не відволікатися на шум із коридору.
Тепло у квартирі забезпечить двоконтурний газовий котел «Vaillant» від найнадійнішого німецького виробника. До слова, Будівельна компанія «ЛДБК», єдина в Луцьку, яка встановлює на своїх обєктах котли цієї марки. Між тим, «Vaillant» є лідером у своєму класі та переможцем минулорічних рейтингів серед виробників котлів. Цей котел поєднує у собі низку вигідних якостей – має великий коефіцієнт корисної дії, не вимогливий до якості води і стійко працює при мінімальному тиску газу. Окрім того, прилад має захист від замерзання і перегріву, котел має довгий термін експлуатації, а численні датчики безпеки гарантують стабільну і безперебійну роботу.
Також у квартирах передбачили регулятори котла. З їх допомогою зручно контролювати систему опалення та водночас економити до 30% газу. Це ніби своєрідний клімат-контроль у квартирі - датчики з легкістю допоможуть встановити найкомфортніший температурний режим. Окрім того, у квартирах розміщені сталеві панельні радіатори.
У кожній квартирі на кухні передбачили газовий лічильник. Лічильники електроенергії і водопостачання знаходяться на сходовому майданчику.
Забудовник потурбувався по якісні та надійні вікна - у ЖК «Caramel Residence» встановлені високоякісні німецькі профілі «Rehau», які є лідерами якості на ринку вікон. 5-камерна профільна система з 2-камерним склопакетом забезпечує надійне теплозбереження. Варто зазначити, що кожне скло є енергозберігаючим - покрите тонким шаром срібла, яке дає можливість взимку зберегти тепло у квартирі, а влітку, навпаки - надасть відчуття приємної прохолоди.
Вкладаючи у якість, забудовник тим самим забезпечує надійність та комортність житла у подальшому. Адже майбутнім власникм житла важливо розуміти, що зекономивши раз, є великий ризик переплачувати згодом. Тому першим критерієм для вибору завжди має бути якість. Адже, як відомо, безкоштовний сир буває тільки в мишоловці.
Детальнішу інформацію про компанію та її проекти можна знайти на сайті «ЛДБК» - www.ldbk.com.ua. Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Текст - Василина БОРУЦЬКА
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Тоді пошук омріяного житла перетворюється у квест – як же обрати найліпший варіант? Вибрати найдешевшу ціну за «квадрат»? На що звертати увагу? Це майже як похід у такий собі «супермаркет». Але вибираючи для себе їжу у магазині ми наполегливо вишукуємо позначку «без ГМО» чи невдоволено хнюпимося від великої кількості «Е» у складі продукту.
Тому як і в першому, так і в другому випадку ключовим параметром, яким повинен керуватися покупець, має бути якість. Адже вибір якісного житла – запорука комфортного, спокійного та безпечного життя.
Житловий комплекс «Caramel Residence» - найновіший «продукт» будівельної компанії «ЛДБК». І, не сумнівайтеся – будівельники дбайливо «готують» його із якісних та безпечних матеріалів.
«Caramel Residence»: житло для гурманів
Окрім яскравості житла преміум-класу, яка вже стала «фішкою» «ЛДБК», забудовники пропонує високу якість вашої майбутньої квартири. У ЖК «Caramel Residence» поєднані сучасні інженерні рішення та технологія виконання будівельних робіт з найкращих матеріалів.
На будівництві ЖК «Caramel Residence» застосовують лише якісні, екологічно чисті матеріали від перевірених виробників. Окрім того, особливістю співпраці із підрядниками є гарантії – в «ЛДБК» дуже прискіпливо ставляться до відбору компаній, із якими провадитимуть співпрацю у частині обладнання, конструкцій та будматеріалів. Тож на усі матеріали забудовник вимагає відповідні сертифікати якості, які, до слова, можуть надати для ознайомлення і клієнтам.
Увесь комплекс «Caramel Residence» зводять із червоної керамічної цегли, яка зарекомендувала себе надійним та безпечним матеріалом - надійним, безпечним, та головне екологічним матеріалом. Стіни також мають армування арматурними сітками, зовнішнє утеплення пінополістирольними плитами завтовшки у 12 см, а висота поверху сягає 3 м.
Таким чином, будинки спроектовані так, аби максимально зберігати енергію та бути ефективними – за яскравим, утепленим фасадом криється ще й економія. Адже збереження тепла взимку та прохолоди влітку стане неабияким полюсом для мешканців та їхніх гаманців. Окрім того, внутрішні стіни та перегородки виконані із повнотілої керамічної цегли.
Ласкаво просимо в будинок: броньовані двері та безшумні ліфти
Вхідні металеві двері до будинку надійно охоронятимуть мешканців від непроханих гостей – тут встановлені магнітні замки. Також двері утеплені мінераловатними плитами.
Без проблем піднятися на найвищий поверх можна з допомогою ліфта від ВАТ «Могильовліфт». Вантажопідйомність пристрою – 400 кілограмів, тож запросто можна проїхатися із друзями, а простора кабіна виконана в дизайні «супер-престиж» - чудове місце для селфі. До слова, пересувається ліфт безшумно, тож поїздки не спричинять жодних незручностей для інших мешканців будинку.
Окрім якості, забудовник потурбувався й про безпеку на території будинку. Відтак, у кожному під’їзді, як і по всій території «Caramel Residence», передбачене відеоспостереження.
Мій дім – моя фортеця: тепло, світло, економно
На входах в квартири вже встановлені броньовані двері вітчизняного виробництва. Такі двері володіють протиударними властивостями, виготовлені із посиленого металу, оздоблені спеціальними МДФ накладками товщиною 12 мм. Приємним бонусом є й звукоізоляція, яка дозволить зайвий раз не відволікатися на шум із коридору.
Тепло у квартирі забезпечить двоконтурний газовий котел «Vaillant» від найнадійнішого німецького виробника. До слова, Будівельна компанія «ЛДБК», єдина в Луцьку, яка встановлює на своїх обєктах котли цієї марки. Між тим, «Vaillant» є лідером у своєму класі та переможцем минулорічних рейтингів серед виробників котлів. Цей котел поєднує у собі низку вигідних якостей – має великий коефіцієнт корисної дії, не вимогливий до якості води і стійко працює при мінімальному тиску газу. Окрім того, прилад має захист від замерзання і перегріву, котел має довгий термін експлуатації, а численні датчики безпеки гарантують стабільну і безперебійну роботу.
Також у квартирах передбачили регулятори котла. З їх допомогою зручно контролювати систему опалення та водночас економити до 30% газу. Це ніби своєрідний клімат-контроль у квартирі - датчики з легкістю допоможуть встановити найкомфортніший температурний режим. Окрім того, у квартирах розміщені сталеві панельні радіатори.
У кожній квартирі на кухні передбачили газовий лічильник. Лічильники електроенергії і водопостачання знаходяться на сходовому майданчику.
Забудовник потурбувався по якісні та надійні вікна - у ЖК «Caramel Residence» встановлені високоякісні німецькі профілі «Rehau», які є лідерами якості на ринку вікон. 5-камерна профільна система з 2-камерним склопакетом забезпечує надійне теплозбереження. Варто зазначити, що кожне скло є енергозберігаючим - покрите тонким шаром срібла, яке дає можливість взимку зберегти тепло у квартирі, а влітку, навпаки - надасть відчуття приємної прохолоди.
Вкладаючи у якість, забудовник тим самим забезпечує надійність та комортність житла у подальшому. Адже майбутнім власникм житла важливо розуміти, що зекономивши раз, є великий ризик переплачувати згодом. Тому першим критерієм для вибору завжди має бути якість. Адже, як відомо, безкоштовний сир буває тільки в мишоловці.
Детальнішу інформацію про компанію та її проекти можна знайти на сайті «ЛДБК» - www.ldbk.com.ua. Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Текст - Василина БОРУЦЬКА
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