ЖК «Caramel Residence» у Луцьку: коли якість на першому місці*

Ліфт у ЖК «Caramel Residence»

Вхідні двері в квартири в ЖК «Caramel Residence»

Вхідні двері в квартири в ЖК «Caramel Residence»

Газовий котел «Vaillant» в одній з квартир у ЖК «Caramel Residence»

Газовий котел «Vaillant» в одній з квартир у ЖК «Caramel Residence»

Ось такі радіатори встановлюють в квартирах у ЖК «Caramel Residence»

Вікна, які встановлять в ЖК «Caramel Residence»

Останнім часом ринок нерухомості у Луцьку набрав обертів – в інтернеті один перед одним майорять привабливі ціни, в які часом навіть важко повірити.Тоді пошук омріяного житла перетворюється у квест – як же обрати найліпший варіант? Вибрати найдешевшу ціну за «квадрат»? На що звертати увагу? Це майже як похід у такий собі «супермаркет». Але вибираючи для себе їжу у магазині ми наполегливо вишукуємо позначку «без ГМО» чи невдоволено хнюпимося від великої кількості «Е» у складі продукту.Тому як і в першому, так і в другому випадку ключовим параметром, яким повинен керуватися покупець, має бути якість. Адже вибір якісного житла – запорука комфортного, спокійного та безпечного життя.Житловий комплекс «Caramel Residence» - найновіший «продукт» будівельної компанії «ЛДБК». І, не сумнівайтеся – будівельники дбайливо «готують» його із якісних та безпечних матеріалів.Окрім яскравості житла преміум-класу, яка вже стала «фішкою» «ЛДБК», забудовники пропонує високу якість вашої майбутньої квартири. У ЖК «Caramel Residence» поєднані сучасні інженерні рішення та технологія виконання будівельних робіт з найкращих матеріалів.На будівництві ЖК «Caramel Residence» застосовують лише якісні, екологічно чисті матеріали від перевірених виробників. Окрім того, особливістю співпраці із підрядниками є гарантії – в «ЛДБК» дуже прискіпливо ставляться до відбору компаній, із якими провадитимуть співпрацю у частині обладнання, конструкцій та будматеріалів. Тож на усі матеріали забудовник вимагає відповідні сертифікати якості, які, до слова, можуть надати для ознайомлення і клієнтам.Увесь комплекс «Caramel Residence» зводять із червоної керамічної цегли, яка зарекомендувала себе надійним та безпечним матеріалом - надійним, безпечним, та головне екологічним матеріалом. Стіни також мають армування арматурними сітками, зовнішнє утеплення пінополістирольними плитами завтовшки у 12 см, а висота поверху сягає 3 м.Таким чином, будинки спроектовані так, аби максимально зберігати енергію та бути ефективними – за яскравим, утепленим фасадом криється ще й економія. Адже збереження тепла взимку та прохолоди влітку стане неабияким полюсом для мешканців та їхніх гаманців. Окрім того, внутрішні стіни та перегородки виконані із повнотілої керамічної цегли.Вхідні металеві двері до будинку надійно охоронятимуть мешканців від непроханих гостей – тут встановлені магнітні замки. Також двері утеплені мінераловатними плитами.Без проблем піднятися на найвищий поверх можна з допомогою ліфта від ВАТ «Могильовліфт». Вантажопідйомність пристрою – 400 кілограмів, тож запросто можна проїхатися із друзями, а простора кабіна виконана в дизайні «супер-престиж» - чудове місце для селфі. До слова, пересувається ліфт безшумно, тож поїздки не спричинять жодних незручностей для інших мешканців будинку.Окрім якості, забудовник потурбувався й про безпеку на території будинку. Відтак, у кожному під’їзді, як і по всій території «Caramel Residence», передбачене відеоспостереження.На входах в квартири вже встановлені броньовані двері вітчизняного виробництва. Такі двері володіють протиударними властивостями, виготовлені із посиленого металу, оздоблені спеціальними МДФ накладками товщиною 12 мм. Приємним бонусом є й звукоізоляція, яка дозволить зайвий раз не відволікатися на шум із коридору.Тепло у квартирі забезпечить двоконтурний газовий котел «Vaillant» від найнадійнішого німецького виробника. До слова, Будівельна компанія «ЛДБК», єдина в Луцьку, яка встановлює на своїх обєктах котли цієї марки. Між тим, «Vaillant»та переможцем минулорічних рейтингів серед виробників котлів. Цей котел поєднує у собі низку вигідних якостей – має великий коефіцієнт корисної дії, не вимогливий до якості води і стійко працює при мінімальному тиску газу. Окрім того, прилад має захист від замерзання і перегріву, котел має довгий термін експлуатації, а численні датчики безпеки гарантують стабільну і безперебійну роботу.Також у квартирах передбачили регулятори котла. З їх допомогою зручно контролювати систему опалення та водночас економити до 30% газу. Це ніби своєрідний клімат-контроль у квартирі - датчики з легкістю допоможуть встановити найкомфортніший температурний режим. Окрім того, у квартирах розміщені сталеві панельні радіатори.У кожній квартирі на кухні передбачили газовий лічильник. Лічильники електроенергії і водопостачання знаходяться на сходовому майданчику.Забудовник потурбувався по якісні та надійні вікна - у ЖК «Caramel Residence» встановлені високоякісні німецькі профілі «Rehau», які є. 5-камерна профільна система з 2-камерним склопакетом забезпечує надійне теплозбереження. Варто зазначити, що кожне скло є енергозберігаючим - покрите тонким шаром срібла, яке дає можливість взимку зберегти тепло у квартирі, а влітку, навпаки - надасть відчуття приємної прохолоди.Вкладаючи у якість, забудовник тим самим забезпечує надійність та комортність житла у подальшому. Адже майбутнім власникм житла важливо розуміти, що зекономивши раз, є великий ризик переплачувати згодом. Тому першим критерієм для вибору завжди має бути якість. Адже, як відомо, безкоштовний сир буває тільки в мишоловці.