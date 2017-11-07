Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку

Начальник відділу продажів «Луцьксантехмонтажу» Сергій Машевський та керівник волинського управління Фонду Тетяна Воробйова

Своє житло - наболіле питання для багатьох людей. Спершу все дуже весело - переїзд від батьків до гуртожитку, потім - кілька зйомних квартир чи будинок. Але настає момент, коли кожен мріє про затишний куточок, нехай невелику, але свою квартиру. Та де ж взяти гроші, аби нарешті отримати омріяне житло?На цей випадок компаніяспільно із Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву підготували вигідну пропозицію для молоді.Для родин, де чоловік та дружина не старші за 35 років, розробили спеціальну програму "Пільгове довготермінове кредитування на будівництво (придбання) житла". Компанія "Луцьксантехмонтаж №536" спеціально акредитували під програму три житлові комплекси, аби охочі мати власне житло придбали його саме на стадії будівництва. Це дасть можливість вибрати планування, площу та бажаний поверх.Головним плюсом програми є розмір відсоткової ставки, яка набагато нижча, ніж по програмах кредитування житла в фінансових установах, і становить лише 14,1% річних. Таку ставку вдалося встановити завдяки тому, що фінансова установа має власний статутний капітал.Директор волинського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"розповіла, що для молоді з'явилася чудова можливість нарешті отримати омріяне житло. Оскільки це молодіжна програма, то існують обмеження по віку - він у чоловіка та дружини має становити до 36 років."Обов'язково охочі повинні потребувати покращення житлових умов, стояти на квартобліку та бути платоспроможними - мати змогу внести перший внесок та достатній офіційний дохід аби могти сплачувати кредит",- додала жінка.Термін надання кредиту - до 30 років, а перший мінімальний внесок - від 10%. Повністю погасити кредит необхідно до виходу на пенсію. Так, якщо вам понад 30 років, то до 60 років ви повинні погасити сплату.Окрім того, існує поняття нормативної площі - 21 кв.м. на людину, плюс 10,5 кв.м на сім'ю, та нормативної вартості - фонд маємо право надати 90% вартості квартири. Якщо клієнт забажає отримати житло площею більшою за вказані норми, то він може покрити різницю за рахунок власних внесків."Порівнюючи з банками, де відсоткова ставка кредиту становить 18,9, наші 14,1% не є великим відсотком, хоча ми розуміємо, що для молодої сім'ї це немало", - зауважила посадовець.Як і в будь-якому кредиті відбувається відкриття рахунку, на який треба перераховувати гроші: страхування житла, майна. Проте навіть ці витрати набагато менші, аніж в банку.А ще великим плюсом є те, що кредит надають у національній валюті, тому він не прив'язаний ні до інфляції, ні до індексації, ні до курсу долара. Також є можливість дострокового погашення кредиту."За це немає ніяких штрафних санкцій. І фактично чим раніше погашаєте, тим менше сплачуєте відсотків. Є інші незначні витрати. Зокрема, відкриття рахунку 100 грн., далі ви кладете свій внесок, ми перераховуємо гроші, з того гроші перераховуються до забудовника. Це все відбувається без комісій, безкоштовно", - розповіла деталі Воробйова.Окрім того, до виплати кредиту можна доручити поручителя."Бувають такі люди, які працюють неофіційно або мають неофіційні доходи, через що вважаються неплатоспроможними. Ми дозволяємо взяття на поруки. Тобто будь-хто, крім осіб непенсійного віку, може розділити 50 на 50 з вами виплату коштів за кредит. Ця людина повинна представити паспорт, ідентифікаційний код та довідки про доходи. Однак лише 50% доходу поручителя можна включити на виплату суми. Це для того, аби в разі не можливості сплачення кредиту поручитель міг допомогти з виплатою коштів", - розповіла вона.Молоді сім'ї за цією програмою реєструватимуть у офісі Фонду на вулиці Шопена, 12 в Луцьку. Для реєстрації достатньо мати паспорти, ідентифікаційні коди та довідку про потребу поліпшення умов проживання. Після заповнення анкети родина вирушає до забудовника та обирає омріяне житло. Далі до фонду треба надати договір про купівлю-продаж майнових прав."Нехай ти платиш більше, ніж за наймане житло, але платиш за власне. Адже з часом люди самі, коли виплачують кредит за житло, розуміють, що вкладають гроші у власне майбутнє", - додала Тетяна Воробйова.Також вона відзначила, що Фонд налагодив дуже ефективну співпрацю з компанією "Луцьксантехмонтаж". "Це дуже надійний забудовник, який не лише завжди дотримується строків та вчасно виконує зобов'язання, а й завжди йде на зустріч клієнтам та проявляє увагу до кожного з них", - пояснила посадовець.Начальник відділу продажів "Луцьксантехмонтажу"розповів, що на сьогоднішній день під програму акредитували 3 будинки. Йдеться про багатоповерхівки на проспекті Перемоги (ЖК "Тріумф"), вулиці Набережній, 4 та ЖК "Над рікою" на вулиці Глушець. Проте "Луцьксантехмонтаж" розширює географію таких новобудов - скоро до них може "приєднатися" будинок у Ковелі (проспект 40-річчя Перемоги, 4)."Зараз займаємось акредитацією з високим ступенем готовності будинком в Ковелі. Плануємо за місяці півтора-два подати документи на будинок, який будуємо на проспекті Відродженні, який будемо здавати у кінці цього року", - розповів Машевський.За його словами, нині відсоткова ставка, яку пропонують у рамках програми - дуже вигідна. Адже дешевших умов кредитування на ринку не знайти. Ставка є фіксованою, тобто не виросте до завершення кредиту, змушуючи думати, де брати нові й нові суми. Окрім того, розрахунок здійснюють на основі облікової ставки Нацбанку. Відповідно, якщо вона зменшиться, то автоматично "впаде" й відсоток погашення.До слова, програмою вже почали користуватися клієнти "Луцьксантехмонтажу" - двоє щасливців встигли оформити документи і нині триває підготовка документів для третього клієнта."З фонду нам йдуть на зустріч, і у наших зданих будинках під програму, люди беруть кредити та автоматично отримують документи на право власності. На сьогоднішній день за 2018 рік через молодіжний фонд вже 2 людини скористались цією програмою взяли кредит і придбали житло. Наразі в процесі третій договір", - розповів керівник відділу продажів компанії.Щоб стати учасником програми волинянам потрібно звертатися в управління Фонду, що розташоване на вулиці Шопена, 12 в Луцьку. Телефони для довідок - 0332 28 13 27; 0332 78 84 99; 0332 78 73 22.А щоб дізнатися більше про житлові комплекси компанії "Луцьксантехмонтаж №536" звертайтесь у відділ продажів, що в Луцьку на вулиці Клима Савура, 29 або телефонуйте: 066 845 66 05; 066 897 97 77; 0332 74 60 15.