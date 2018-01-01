Підвісні унітази з інсталяцією: як не помилитись з вибором сантехніки*





Проте, варто розібратись, як правильно вибрати таку сантехніку.



Перші підвісні унітази з інсталяцією з’явилися на початку 1980-х і довгий час їх встановлювали в ресторанах і дорогих готелях. Але згодом дизайнерам почали вносити їх у проекти будинків і квартир.



Інсталяція — це рама зроблена з металу, завдяки якій можна встановити навісну сантехніку у вашій ванній кімнаті. До того ж це дозволить приховати при цьому всі комунікації та арматуру. Такі системи виглядають дуже красиво, адже зверху видно тільки кнопку змиву і сам унітаз. Таке рішення дуже актуальне в сучасному інтер’єрі, бо економить простір і розширяє можливості для експериментів з розташуванням унітаза.



А ще — це чудовий спосіб полегшити прибирання, адже без ніжки, навколо якої постійно збирається пил, підлогу мити легше, такі системи майже беззвучні, дозволяють регулювати витрату води при змиванні, відрізняються надійністю і довговічністю. До стандартної системи прихованого зливу є широкий вибір монтажних елементів і зливних клавіш. Завдяки цьому можна легко обладнати туалет для людей з обмеженими можливостями.



Системи інсталяції діляться на блокові і рамні.



Блокові кріпляться безпосередньо до стіни, вони простіші і дешевші, але їх потрібно обмуровувати, інакше фальш-стіна, яка закриває інсталяцію, може потріскатися.



Рамні конструкції мають чотири або шість точок опори в стіні і в підлозі, при цьому все навантаження припадає на підлогу. Тому при виборі інсталяції для підвісного унітазу перш за все зверніть увагу на стіну, до якої ви цю інсталяцію зібралися кріпити. Для капітальної цегляної або бетонної стіни підійде будь-яка система. Якщо ж стіна виготовлена, наприклад, з гіпсокартону, варто обрати рамну конструкцію. Вона розрахована на вагу до 400 кг, деякі виробники переконують, що й до 600 кг, чим не може похвалитися навіть традиційний аналог.







Беззаперечною перевагою інсталяцій для унітазів є те, що розмістити їх можна будь-де: у ніші або просто на стіні, в кутку чи під вікном. Існують також об’ємні і "лінійні" версії, які дозволяють встановити кілька предметів сантехніки з двох сторін однієї стіни або, навпаки, в ряд.



Зазвичай, в магазинах пропонують уже зібрані комплекти. Проте унітаз і клавішу змиву ви можете обрати окремо. Фаянсові, фарфорові, пластикові, акрилові, білосніжні чи кольорові, круглі, прямокутні, овальні — сьогодні вибір підвісних унітазів радує своєю багатогранністю і найважчим завданням лишається обрати з величезної кількості варіантів. Стандартними одинарними кнопками інсталяції комплектуються рідко.



Найчастіше це дворежимні клавіші, що регулюють витрату води, клавіші "змив-стоп" і сенсорні. Кнопки, зазвичай, роблять із пластику, скла й сталі, вони можуть бути найрізноманітніших кольорів і форм. Найчастіше зустрічаються хромовані або латунні, круглі, прямокутні і квадратні. Встановлюватися клавіші змиву можуть не лише безпосередньо над унітазом, але й, наприклад, збоку.



Серед найпопулярніших і найнадійніших виробників інсталяцій для унітазів — компанії "Geberit" (Швейцарія), "Tece" (Німеччина) і "Villeroy & Boch" (Німеччина).



Сьогодні швейцарська компанія









Серія "Sigma" поєднала у собі стиль і функціональність. Величезний вибір кнопок змиву дає можливість розгулятися фантазії дизайнера. І на додаток до основних функцій в інсталяції "Sigma" можна встановити, наприклад, систему видалення запахів або унітаз з функцією біде. "Delta" представляє лінію бюджетних інсталяцій, і основною її відмінністю є обмежений вибір клавіш. "Omega" призначається для специфічних санвузлів. Якщо у вас заміський будинок або дача зі скатним дахом чи вам потрібно встановити інсталяцію під вікно, ця мініатюрна інсталяція — найкращий вибір. До речі, клавіші для цієї системи також відрізняються і в середньому на 25% менші стандартних клавіш "Sigma".



Інсталяційні системи "Geberit" оснащуються підсиленими висувними опорами довжиною 20 см і можуть монтуватися в гіпсокартонні стіни перед капітальною або гіпсокартонною стіною. Ніжки оцинковані, з безступінчатим регулюванням 0–20 см. Підходять для унітазів з міжосьовою відстанню під кріпильні шпильки 18 або 23 см. Підведення води по центру, ззаду або зверху. Зазвичай, монтажна глибина таких конструкцій 12 см, що суттєво економить місце у вбиральні.



Надійність інсталяції багато в чому залежить від конструкції зливного бака. Компанія "Geberit" у своїх системах пропонує баки прихованого монтажу, повністю герметизовані від утворення конденсату. Для уникнення підтікання та переливу води вони оснащені силіконовими ущільнювачами і пристроєм аварійного зливу. Зазвичай, об’єм такого бака до 9 л і оснащений він подвійним зливним механізмом: перший для зливу на 3–4 л і другий для зливу на 7–9 л, що дозволяє регулювати витрату води. Деякі кнопки мають функцію "змив–стоп". Компанія "Geberit" дає гарантію 10 років на свої системи.











Магазини рідко пропонують інсталяції "Geberit" окремо, а продають уже готові комплекти, у які, зазвичай, входять інсталяція з бачком, коліном змиву, трубкою для підведення води, підвісний унітаз з сидінням, клавіша змиву, елементи кріплення, звукоізоляційна прокладка.



Міцно закріпилася в трійці лідерів сантехнічного ринку Європи і німецька компанія



Така конструкція підходить для монтажу перед капітальною стіною і порожнистою перегородкою, для прихованої установки в гіпсокартонній перегородці або на капітальній стіні з облицюванням гіпсовими чи дерев’яними панелями або для встановлення в розділовій перегородці. Висота інсталяційної рами всього 82 см, і завдяки цьому її можна встановити в приміщеннях з дефіцитом простору або в нестандартних місцях, наприклад, під вікном. Модуль витримує навантаження до 400 кг.



Інсталяція комплектується баком для води об’ємом 10 л. Конструкція зливного клапана дозволяє регулювати великий обсяг зливу від 4,5 до 9 л. Об’єм малого змиву — 3 л. Матеріал бака і технологія його виготовлення забезпечують стійкість до ударів і низьких температур. Доступ до вмісту бака проводиться через отвір для панелі змиву, при цьому всі елементи внутрішньої конструкції легко витягуються і обслуговуються.



Дизайн, невеликий розмір клавіш змиву і величезний вибір, дозволять гармонійно вписати їх у будь-який інтер’єр, а гумові прокладки в конструкції панелі забезпечують її безшумну роботу. Також особливістю панелей змиву "Tece" є малий хід клавіш. Кнопка змиву може розташовуватися як горизонтально, так і фронтально.









У комплекті, зазвичай, інсталяційна рама, бак прихованого монтажу, звукоізоляційний комплект, елементи кріплення й детальна інструкція, що дозволяє встановити конструкцію самостійно. Інколи додається клавіша змиву й унітаз із сидінням. Комапанія "Tece" також дає гарантію 10 років на свою продукцію.



Справжнім довгожителем на світовому ринку елітної сантехніки є німецька компанія



Система може встановлюватися як перед капітальною стіною, так і на легку каркасну перегородку. Обертові кріплення інсталяційної рами підходять для будь-яких ремонтних умов, що робить її зручною для монтажу. Ніжки рами регулюються по висоті до 20 см. Габаритна глибина 8 см. Прихований бак ізольований від конденсату і оснащений двома зливами: від 3 до 6 л з можливістю налаштування до 7,5 л. Ексклюзивний дизайн клавіш змиву надасть інтер’єру вашої ванної кімнати індивідуальності.



Купити інсталяцію "Villeroy & Boch" для унітазу можна в комплекті: сталева рама зі спеціальним порошковим покриттям, прихований бак, кріпильні елементи, звукоізоляційний комплект, клавіша змиву, інструкція монтажу. Комапанія "Villeroy & Boch" на інсталяції для унітазів дає гарантію 10 років.



В інтернет-магазині





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо ви затіяли ремонт, і мрієте про оригінальну сучасну сантехніку, тоді вам варто звернути увагу на підвісні унітази. Адже зараз це «родзинка» багатьох дизайн-проектів. Таке оформлення ванної кімнати підійде для людей, котрі мислять нестандартно та хочуть мати оригінальну оселю. Адже підвісний унітаз не має примітивного бачка, ніжок та труб.Проте, варто розібратись, як правильно вибрати таку сантехніку.Перші підвісні унітази з інсталяцією з’явилися на початку 1980-х і довгий час їх встановлювали в ресторанах і дорогих готелях. Але згодом дизайнерам почали вносити їх у проекти будинків і квартир.Інсталяція — це рама зроблена з металу, завдяки якій можна встановити навісну сантехніку у вашій ванній кімнаті. До того ж це дозволить приховати при цьому всі комунікації та арматуру. Такі системи виглядають дуже красиво, адже зверху видно тільки кнопку змиву і сам унітаз. Таке рішення дуже актуальне в сучасному інтер’єрі, бо економить простір і розширяє можливості для експериментів з розташуванням унітаза.А ще — це чудовий спосіб полегшити прибирання, адже без ніжки, навколо якої постійно збирається пил, підлогу мити легше, такі системи майже беззвучні, дозволяють регулювати витрату води при змиванні, відрізняються надійністю і довговічністю. До стандартної системи прихованого зливу є широкий вибір монтажних елементів і зливних клавіш. Завдяки цьому можна легко обладнати туалет для людей з обмеженими можливостями.Системи інсталяції діляться на блокові і рамні.Блокові кріпляться безпосередньо до стіни, вони простіші і дешевші, але їх потрібно обмуровувати, інакше фальш-стіна, яка закриває інсталяцію, може потріскатися.Рамні конструкції мають чотири або шість точок опори в стіні і в підлозі, при цьому все навантаження припадає на підлогу. Тому при виборі інсталяції для підвісного унітазу перш за все зверніть увагу на стіну, до якої ви цю інсталяцію зібралися кріпити. Для капітальної цегляної або бетонної стіни підійде будь-яка система. Якщо ж стіна виготовлена, наприклад, з гіпсокартону, варто обрати рамну конструкцію. Вона розрахована на вагу до 400 кг, деякі виробники переконують, що й до 600 кг, чим не може похвалитися навіть традиційний аналог.Беззаперечною перевагою інсталяцій для унітазів є те, що розмістити їх можна будь-де: у ніші або просто на стіні, в кутку чи під вікном. Існують також об’ємні і "лінійні" версії, які дозволяють встановити кілька предметів сантехніки з двох сторін однієї стіни або, навпаки, в ряд.Зазвичай, в магазинах пропонують уже зібрані комплекти. Проте унітаз і клавішу змиву ви можете обрати окремо. Фаянсові, фарфорові, пластикові, акрилові, білосніжні чи кольорові, круглі, прямокутні, овальні — сьогодні вибір підвісних унітазів радує своєю багатогранністю і найважчим завданням лишається обрати з величезної кількості варіантів. Стандартними одинарними кнопками інсталяції комплектуються рідко.Найчастіше це дворежимні клавіші, що регулюють витрату води, клавіші "змив-стоп" і сенсорні. Кнопки, зазвичай, роблять із пластику, скла й сталі, вони можуть бути найрізноманітніших кольорів і форм. Найчастіше зустрічаються хромовані або латунні, круглі, прямокутні і квадратні. Встановлюватися клавіші змиву можуть не лише безпосередньо над унітазом, але й, наприклад, збоку.Серед найпопулярніших і найнадійніших виробників інсталяцій для унітазів — компанії "Geberit" (Швейцарія), "Tece" (Німеччина) і "Villeroy & Boch" (Німеччина).Сьогодні швейцарська компанія "Geberit" — це синонім якісної та надійної сантехніки. Саме "Geberit" ще у 60-ті першою в світі створила бак прихованого монтажу для приставного унітазу, аналоги якого незабаром з’явилися у багатьох фірм. Компанія в своїй лінійці має три види інсталяцій: "Sigma", "Omega" і "Delta".Серія "Sigma" поєднала у собі стиль і функціональність. Величезний вибір кнопок змиву дає можливість розгулятися фантазії дизайнера. І на додаток до основних функцій в інсталяції "Sigma" можна встановити, наприклад, систему видалення запахів або унітаз з функцією біде. "Delta" представляє лінію бюджетних інсталяцій, і основною її відмінністю є обмежений вибір клавіш. "Omega" призначається для специфічних санвузлів. Якщо у вас заміський будинок або дача зі скатним дахом чи вам потрібно встановити інсталяцію під вікно, ця мініатюрна інсталяція — найкращий вибір. До речі, клавіші для цієї системи також відрізняються і в середньому на 25% менші стандартних клавіш "Sigma".Інсталяційні системи "Geberit" оснащуються підсиленими висувними опорами довжиною 20 см і можуть монтуватися в гіпсокартонні стіни перед капітальною або гіпсокартонною стіною. Ніжки оцинковані, з безступінчатим регулюванням 0–20 см. Підходять для унітазів з міжосьовою відстанню під кріпильні шпильки 18 або 23 см. Підведення води по центру, ззаду або зверху. Зазвичай, монтажна глибина таких конструкцій 12 см, що суттєво економить місце у вбиральні.Надійність інсталяції багато в чому залежить від конструкції зливного бака. Компанія "Geberit" у своїх системах пропонує баки прихованого монтажу, повністю герметизовані від утворення конденсату. Для уникнення підтікання та переливу води вони оснащені силіконовими ущільнювачами і пристроєм аварійного зливу. Зазвичай, об’єм такого бака до 9 л і оснащений він подвійним зливним механізмом: перший для зливу на 3–4 л і другий для зливу на 7–9 л, що дозволяє регулювати витрату води. Деякі кнопки мають функцію "змив–стоп". Компанія "Geberit" дає гарантію 10 років на свої системи.Магазини рідко пропонують інсталяції "Geberit" окремо, а продають уже готові комплекти, у які, зазвичай, входять інсталяція з бачком, коліном змиву, трубкою для підведення води, підвісний унітаз з сидінням, клавіша змиву, елементи кріплення, звукоізоляційна прокладка.Міцно закріпилася в трійці лідерів сантехнічного ринку Європи і німецька компанія "Tece" , чиї інсталяції зроблені з типово німецьким підходом до якості. Продукція цієї компанії стане кращим вибором для тих, хто в сантехніці цінує надійність і простоту в експлуатації. Конструкція побудована так, що всі її вузли легкодоступні, елементи просто зняти і здійснити техобслуговування. Тому їх часто встановлюють у бізнес-центрах і громадських місцях з великою прохідністю людей.Така конструкція підходить для монтажу перед капітальною стіною і порожнистою перегородкою, для прихованої установки в гіпсокартонній перегородці або на капітальній стіні з облицюванням гіпсовими чи дерев’яними панелями або для встановлення в розділовій перегородці. Висота інсталяційної рами всього 82 см, і завдяки цьому її можна встановити в приміщеннях з дефіцитом простору або в нестандартних місцях, наприклад, під вікном. Модуль витримує навантаження до 400 кг.Інсталяція комплектується баком для води об’ємом 10 л. Конструкція зливного клапана дозволяє регулювати великий обсяг зливу від 4,5 до 9 л. Об’єм малого змиву — 3 л. Матеріал бака і технологія його виготовлення забезпечують стійкість до ударів і низьких температур. Доступ до вмісту бака проводиться через отвір для панелі змиву, при цьому всі елементи внутрішньої конструкції легко витягуються і обслуговуються.Дизайн, невеликий розмір клавіш змиву і величезний вибір, дозволять гармонійно вписати їх у будь-який інтер’єр, а гумові прокладки в конструкції панелі забезпечують її безшумну роботу. Також особливістю панелей змиву "Tece" є малий хід клавіш. Кнопка змиву може розташовуватися як горизонтально, так і фронтально.У комплекті, зазвичай, інсталяційна рама, бак прихованого монтажу, звукоізоляційний комплект, елементи кріплення й детальна інструкція, що дозволяє встановити конструкцію самостійно. Інколи додається клавіша змиву й унітаз із сидінням. Комапанія "Tece" також дає гарантію 10 років на свою продукцію.Справжнім довгожителем на світовому ринку елітної сантехніки є німецька компанія "Villeroy & Boch" , історія якої почалася ще в середині XVIII ст. Досвід — безумовна перевага компанії перед конкурентами, адже якість і надійність її продукції перевірені століттями. Тому інсталяція для унітазу "Villeroy & Boch" стане чудовим вибором для тих, хто цінує бездоганність, стиль, традиції, але слідкує за сучасними технологіями.Система може встановлюватися як перед капітальною стіною, так і на легку каркасну перегородку. Обертові кріплення інсталяційної рами підходять для будь-яких ремонтних умов, що робить її зручною для монтажу. Ніжки рами регулюються по висоті до 20 см. Габаритна глибина 8 см. Прихований бак ізольований від конденсату і оснащений двома зливами: від 3 до 6 л з можливістю налаштування до 7,5 л. Ексклюзивний дизайн клавіш змиву надасть інтер’єру вашої ванної кімнати індивідуальності.Купити інсталяцію "Villeroy & Boch" для унітазу можна в комплекті: сталева рама зі спеціальним порошковим покриттям, прихований бак, кріпильні елементи, звукоізоляційний комплект, клавіша змиву, інструкція монтажу. Комапанія "Villeroy & Boch" на інсталяції для унітазів дає гарантію 10 років.В інтернет-магазині "Імперія сантехніки" ви знайдете великий вибір інсталяцій для унітазів ТМ "Geberit", "Tece" і "Villeroy & Boch". Ми працюємо для того, аби ви економили свій час і гроші, а тому пропонуємо швидкі й ефективні рішення, гарантію якості й високий рівень сервісного обслуговування.

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