Сморід у Луцьку: назвали основні причини

У 2016 році на сморід скаржилися найактивніше у тих районах, що і зараз

Під час профілактичних робіт із каналізаційно-насосної станції ''випускають'' неприємні запахи

За добу очисні споруди в Липлянах приймають щонайменше 50 тисяч тонн нечистот. Це - близько 150 міських басейнів

Макет очисних споруд, які збудовані майже півстоліття тому

Очищені нечистоти зливають в Стир. Та чи очищені вони? Запах підказує інше...

Мул, який осідає від каналізаційних стоків, сушать на полях у Липлянах. Запах - теж не із найкращих

Точку зливу нечистот ніяк не можуть перенести із Мамсурова у Липляни. Кажуть, дорого і клопотно спорудити отаке ''диво прогресу''

За добу чергування нарахували 105 цистерн, які зливали на Мамсурова