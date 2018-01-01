«Мені здавалося, що я просто засиділася!» - переможниця шоу «Холостяк»

Іванна Гончарук. Саме їй дісталося заповітне кільце, яке Рожден Анусі вручив дівчині на останньому побаченні, на Балі.



До фіналу проекту за серце Холостяка боролися лише дві учасниці – Іванна і Галя. До останньої хвилини навіть команда проекту не була впевнена в тому, який же вибір зробить Рожден. Про свої почуття до холостяка, а також про проект і причини розставання Іванна розповіла в інтерв’ю, - інформує



Відомо, що зйомки проекту «Холостяк» проходять восени. На час показу його в ефірі каналу, пара всіляко приховує свої відносини, щоб не розкрити заздалегідь інтригу. І лише на пост-шоу «Як вийти заміж?» стає відомо, склалися чи відносини з холостяком у переможниці реаліті.



На жаль, ще ні одна пара, створена за час існування українського проекту, не залишилася вірна своїм почуттям. Винятком не стали Рожден і Іванна, які зізналися, що зараз їх відносини припинені.



– Фінал проекту «Холостяк» відбувся на Балі. Пам’ятаєте, що ви відчували, коли до підсумкових зйомок залишалися лічені дні?



– Це було приголомшливий час! Я дуже чекала поїздки, тому що давно хотіла потрапити на цей прекрасний острів. Поза зйомок нічого особливого не робила. Просто насолоджувалася життям, ходила до океану, плавала, засмагала, багато думала, читала книги, розслаблялася. Звичайно, пила вино, їла смачну їжу, відвідувала масажі.



Вечорами в готелі влаштовувалися цікаві концерти, було цікаво спостерігати за людьми. До речі, недалеко від нашого готелю розташована торгова зона, де багато магазинів, кав’ярень. Ми з моїм редактором Машею, яка дуже мене підтримувала, там гуляли, багато сміялися. Час від часу я сходила з розуму і чекала свого побачення.



– Кому першому ви повідомили про те, що Рожден вручив вам кільце в фіналі?



– Першою про це дізналася моя сім’я. У Балі з Україною різниця в часі близько шести годин, і, звичайно, мої рідні не спали, чекали новин. Зізнаюся, спочатку я не хотіла їм говорити по телефону, думала, прилечу і тоді все розповім. Але потім не стала чекати, тому що розуміла, як сильно вони переживають.



– І все ж, після проекту у вас не вийшло побудувати відносини. Чому?



– Напевно, ми обидва не були до цього готові. Я впевнена, що для Рождена нові умови теж виявилися важкими. Тому ми зрозуміли один одного без слів і вирішили взяти тайм-аут, відпочити від усього і прийти в себе.



– Пам’ятайте, яке враження справив на вас Рожден при першій зустрічі?



– Я дуже здивувалася, коли його побачила. Перед проектом до мене дійшли чутки, що холостяком буде інший чоловік, який зовсім мені не сподобався. Я про себе навіть думала, що це абсолютно не мій типаж. Тому, коли вийшла з лімузина і побачила Рождена, дуже зраділа.



– Перше побачення з Рожденом відбулося з вашої ініціативи. У житті часто робите перший крок?



– Зізнаюся, я не люблю проявляти ініціативу, особливо в подібних питаннях. Але умови проекту такі, що за свою любов потрібно боротися, тому все трохи інакше. До того моменту йшов вже четвертий тиждень шоу, а у мене, як і раніше, не було побачення. Мені здавалося, що я просто засиділася! Ось і зважилася на перший крок.



– Що для вас виявилося найскладнішим на проекті «Холостяк»?



– Напевно, очікування і нерозуміння того, що чекає попереду.



– Чи шкодуєте про якийсь зі своїх вчинків в рамках реаліті?



– Ні про що не шкодую, тому що все сталося так, як повинно було статися. Я вважаю, що моя історія на проекті закінчилася дуже добре. Хіба що, напевно, я занадто затягла процес зближення з Рожденом. Просто боялася відкривати йому найпотаємніші куточки душі. А даремно. Я могла б отримати ще більше приємних емоцій і спогадів.



– Одне з ваших побачень було в форматі «перевірки», коли Рожден запросив трьох дівчат, в тому числі вас, на однакове побачення. Чи не ображалися, що чоловік порівнює вас з іншими?



– До речі, саме це побачення мене дуже сильно повеселило. Зараз згадую його і відчуваю дуже прикольні почуття. Я була задоволена тим днем. Єдине, що мене дуже ображало, – що так мало часу ми провели разом. Я не розуміла, чому одні дівчатка йдуть з Рожденом на весь день на побачення, а я всього на пару годин! Але, насправді, не має значення, що було у інших, у кожної свій «почерк» взаємин.



Для Рождена це було порівняння, якась перевірка, а для мене – ні. У житті ми теж часто перевіряємо один одного, і це нормально. Просто на проекті за короткий проміжок часу треба дізнатися про людину як можна більше. І тільки в екстремальних ситуаціях можна зрозуміти, наскільки вона надійна. Це було круто, я проявила себе так, що сама не очікувала.



– Що б ви порадили учасницям наступних сезонів?



– Гарненько виспатися перед проектом, відпочити, щоб приїхати на проект повною сил і терпіння. І, звичайно ж, не втрачати віри в себе. З власного досвіду можу сказати, що навряд чи хтось з самого початку вважав мене переможницею. Але мені байдуже. Головне – це внутрішня сила, внутрішній стрижень.



Потрібно бути чесною з собою. Якщо чоловік сподобався, варто це показати. Як би там не було, хоч проект і називається «Холостяк», для мене він – «Холостячки». Це дуже крута школа, де важко і непросто. Але не варто здаватися, треба вірити в себе до останнього.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переможницею восьмого сезону романтичного реаліті «Холостяк» (СТБ) стала лучанка. Саме їй дісталося заповітне кільце, якевручив дівчині на останньому побаченні, на Балі.До фіналу проекту за серце Холостяка боролися лише дві учасниці – Іванна і Галя. До останньої хвилини навіть команда проекту не була впевнена в тому, який же вибір зробить Рожден. Про свої почуття до холостяка, а також про проект і причини розставання Іванна розповіла в інтерв’ю, - інформує intermarium Відомо, що зйомки проекту «Холостяк» проходять восени. На час показу його в ефірі каналу, пара всіляко приховує свої відносини, щоб не розкрити заздалегідь інтригу. І лише на пост-шоу «Як вийти заміж?» стає відомо, склалися чи відносини з холостяком у переможниці реаліті.На жаль, ще ні одна пара, створена за час існування українського проекту, не залишилася вірна своїм почуттям. Винятком не стали Рожден і Іванна, які зізналися, що зараз їх відносини припинені.– Це було приголомшливий час! Я дуже чекала поїздки, тому що давно хотіла потрапити на цей прекрасний острів. Поза зйомок нічого особливого не робила. Просто насолоджувалася життям, ходила до океану, плавала, засмагала, багато думала, читала книги, розслаблялася. Звичайно, пила вино, їла смачну їжу, відвідувала масажі.Вечорами в готелі влаштовувалися цікаві концерти, було цікаво спостерігати за людьми. До речі, недалеко від нашого готелю розташована торгова зона, де багато магазинів, кав’ярень. Ми з моїм редактором, яка дуже мене підтримувала, там гуляли, багато сміялися. Час від часу я сходила з розуму і чекала свого побачення.– Першою про це дізналася моя сім’я. У Балі з Україною різниця в часі близько шести годин, і, звичайно, мої рідні не спали, чекали новин. Зізнаюся, спочатку я не хотіла їм говорити по телефону, думала, прилечу і тоді все розповім. Але потім не стала чекати, тому що розуміла, як сильно вони переживають.– Напевно, ми обидва не були до цього готові. Я впевнена, що для Рождена нові умови теж виявилися важкими. Тому ми зрозуміли один одного без слів і вирішили взяти тайм-аут, відпочити від усього і прийти в себе.– Я дуже здивувалася, коли його побачила. Перед проектом до мене дійшли чутки, що холостяком буде інший чоловік, який зовсім мені не сподобався. Я про себе навіть думала, що це абсолютно не мій типаж. Тому, коли вийшла з лімузина і побачила Рождена, дуже зраділа.– Зізнаюся, я не люблю проявляти ініціативу, особливо в подібних питаннях. Але умови проекту такі, що за свою любов потрібно боротися, тому все трохи інакше. До того моменту йшов вже четвертий тиждень шоу, а у мене, як і раніше, не було побачення. Мені здавалося, що я просто засиділася! Ось і зважилася на перший крок.– Напевно, очікування і нерозуміння того, що чекає попереду.– Ні про що не шкодую, тому що все сталося так, як повинно було статися. Я вважаю, що моя історія на проекті закінчилася дуже добре. Хіба що, напевно, я занадто затягла процес зближення з Рожденом. Просто боялася відкривати йому найпотаємніші куточки душі. А даремно. Я могла б отримати ще більше приємних емоцій і спогадів.– До речі, саме це побачення мене дуже сильно повеселило. Зараз згадую його і відчуваю дуже прикольні почуття. Я була задоволена тим днем. Єдине, що мене дуже ображало, – що так мало часу ми провели разом. Я не розуміла, чому одні дівчатка йдуть з Рожденом на весь день на побачення, а я всього на пару годин! Але, насправді, не має значення, що було у інших, у кожної свій «почерк» взаємин.Для Рождена це було порівняння, якась перевірка, а для мене – ні. У житті ми теж часто перевіряємо один одного, і це нормально. Просто на проекті за короткий проміжок часу треба дізнатися про людину як можна більше. І тільки в екстремальних ситуаціях можна зрозуміти, наскільки вона надійна. Це було круто, я проявила себе так, що сама не очікувала.– Гарненько виспатися перед проектом, відпочити, щоб приїхати на проект повною сил і терпіння. І, звичайно ж, не втрачати віри в себе. З власного досвіду можу сказати, що навряд чи хтось з самого початку вважав мене переможницею. Але мені байдуже. Головне – це внутрішня сила, внутрішній стрижень.Потрібно бути чесною з собою. Якщо чоловік сподобався, варто це показати. Як би там не було, хоч проект і називається «Холостяк», для мене він – «Холостячки». Це дуже крута школа, де важко і непросто. Але не варто здаватися, треба вірити в себе до останнього.

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