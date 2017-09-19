«Супернова» — це проект, який змінив стереотипи якості житла, — Андрій Разумовський*
Сьогодні, 20:02
Два роки тому будівельна компанія «Інвестор» презентувала проект «Супернова». 762 квартири на шестигектарній ділянці поряд з парком і річкою, на віддалі від шумних і пильних автострад – комплекс став візитною карткою «Інвестора» ще до появи на будівельної техніки на майданчику.
Сьогодні керівник і засновник будівельної компанії – Андрій Разумовський – зізнається, що той початок червня 2016-го став важливою віхою розвитку його підприємства.
Будівельник каже: «Тоді ми кинули виклик не тільки ринку нерухомості, не тільки сформованим стереотипам, а й самим собі. Ми взялися довести: попри сучасний темп життя, дороговизну і брак земельних ділянок – українці, волиняни, лучани можуть жити в європейських умовах. Це були не найпростіші два роки нашої роботи, але сьогодні з впевненістю можу сказати: ми це довели!»
Що сьогодні – «Супернова»? Чи все із задуманого втілилося? Що кажуть мешканці «космічного» мікрорайону? Зрештою, чим ще живе сьогодні «Інвестор»? Про це розмовляємо із Андрієм Разумовським.
ІНВЕСТОР: НАРОЩУЄМО «М’ЯЗИ»
– Звісно, приводом до сьогоднішньої розмови є саме «Супернова», про яку ми почули вперше два роки тому. Але почну таки не з неї. Бо гадаю, час презентації «Супернови» – початок червня 2016 року – можна вважати моментом виходу вашої будівельної компанії на «публічний рівень». До того про компанію знали небагато. Тож скажіть: «Інвестор» зразка червня-2018 року відрізняється від самого себе дворічної давності?
– По-перше, заперечу вам: про «Інвестор» знали і до червня 2016 року! На той час ми успішно будували і реалізовували житло у двох проектах: ковельському «Парковому кварталі» і «Струмочку» – котеджному містечку у Струмівці під Луцьком.
Втім, за два останні роки наш пакет пропозицій таки справді суттєво посоліднішав. Наразі ми будуємо і продаємо квартири у ЖК «Юпітер» (у селі Липини під Луцьком), ЖК «Сіріус» (у Струмівці), ЖК «Оріон» (у Зміїнці). Це – окрім уже згаданих «Супернови», «Паркового кварталу» і остаточно збудованого «Струмочка».
– Маєте намір на цьому поки що зупинитися?
– Ні – уже працюємо над стартом нового проекту. Це буде новий житловий квартал, поряд зі “Струмочком” у селі Струмівка. По-суті це буде друга черга "Струмочка", але масштабніша. Це перший житловий комплекс , який включатиме в себе різні види жител – і окремі будинки, і таунхауси, і багатоквартирні будинки.
СТРУМОЧОК-2
– Опишіть концепцію детальніше, будь ласка.
– Ділянка – 7,5 га. На ній – район з приблизно десятком приватних будинків. Поряд – близько 150 таунхаусів. І кілька багатоквартирних будинків – на 3-4 поверхи. Передбачена комерційна зона для магазинів, кафе, побутових послуг.
У центрі – величезна розважальна зона: дитячий майданчик, спортивний майданчик, рекреаційна зона для прогулянок, місця для крос-фіту, баскетболу, футболу. Знаєте, як круто, коли у твоєму житловому кварталі є дитяча футбольна команда! А я вірю, що дітей у наших житлових комплексах не бракуватиме. Адже це закономірність, перевірена неодноразово: люди, які вирішили свої житлові проблеми, набагато завзятіше беруться продовжувати свій рід))
– Напрочуд деталізована концепція!))
– Я взагалі вважаю, що діти – одні з найприскіпливіших наших клієнтів. Тому ми робимо все, аби їм у наших будинках було добре. Ви звертали коли-небуть увагу на наші дитячі майданчики?
– Знаю, що в «Юпітері» на ньому – ракета.
– Так! А в «Парковому кварталі» – літак. А в «Супернові» зробимо цілу ракетну станцію! Дивишся на таку – самому хочеться стати маленьким і побігати між тими ракетами…
В цьому, до речі, один з принципів нашого підходу до роботи: подивитися на звичні речі під іншим кутом. Ну от для чого ставити всюди однотипні дитячі майданчики? Пісочниця, гірка, гойдалка… Адже додайте трохи фантазії – і практично за ті ж гроші можна зробити щось таке, від чого малеча буде в захваті.
– Зізнаюся, саме за це завжди поважав «Інвестор»: за інновації. Якщо не помиляюся, саме ви зробили теплу підлогу нормою для своїх квартир. Саме ви першими стали говорити про такий параметр як густота населення. От ще один факт: саме ви зробили нормою дитячі майданчики з індивідуальним дизайном…
– Ви ще забули, приміром, про «теплий монтаж» вікон: на усіх наших нових об’єктах при монтажі вікон використовують зовнішню гідробар’єрну та внутрішню паробар’єрну плівки. Це додатково береже тепло у квартирі.
Втілення в життя нових ідей ми продовжимо і в «Струмочку». Наприклад, ми маємо намір реалізувати в нових будинках технологію рекуперації. Це спосіб провітрювання кімнат без втрати тепла. Спеціальні насоси з фільтрами забиратимуть з приміщень відпрацьоване повітря і закачуватимуть свіже. Сучасно, технологічно, а водночас просто і економно. Будемо пропонувати нашим клієнтам таку технологію, звісно, без їх дозволу нічого не роблячи.
Насправді концепцію бругої черги «Струмочка» ми змінювали більше десяти разів. Думали над зручністю заїздів, місцями для дерев і кущів, вираховували, як у вікна будинків світитиме сонце…
Окремо випрацьовували різні варіанти житла, аби усім було з чого вибрати. Тому тут будуть житла і з гаражем, і без цього, і з двома спальнями, і з трьома, і навіть самі спальні будуть різних типів.
Також ми прийняли рішення зробити варіант житла без внутрішніх робіт – не штукатурити, не робити стяжку. Частина помешкань буде саме такими. Ми чекатимемо замовника, а тоді під нього робитимемо. Навіть розетки, розводку – все під нашого замовника. Це не буде за окрему ціну, а всього лиш – з врахуванням індивідуальних потреб.
СУПЕРНОВА: ХАЙ БУДЕ СВІТЛО!
– А як справі на «Супернові»? Коли там почнуть світитися вікна?
– Гадаю, уже цього літа. Перший і другий будинок майже довели до кінця. Подаємо документи на реєстрацію. Всі п’ять будинків вже активно будуються – і ми розраховуємо, що вкладемось у термін.
Влітку люди почнуть робити ремонти – і вселятися.
– Дитячий садок – усе ще в планах?
– А хіба тут можуть бути зміни? Ми ж ще два роки тому пообіцяли: дитсадок буде! Наразі будинок з дитсадком – на стадії детального проектування. Коли приміщення буде готове – ми запропонуємо взяти його на баланс міській раді. Якщо відмовляться – зробимо приватний дитсадок.
До речі, зараз готуємо детальне планування будинку з комерційним центром, де будуть ресторани, спортзали і салони краси.
– Я думав, уся «Супернова» вже давно детально спроектована!
«Спроектовані розміщення споруд, планування, архітектура. А внутрішнє розпланування квартир ми завбачливо відклали – хотіли новіші будинки проектувати з врахуванням побажань покупців. Так тепер і робимо.
«Супернова» – той проект, який реально змінив стереотипи якості житла. Сьогодні, після двох років плідної роботи можу стверджувати: ми «змусили» ринок працювати по-іншому, продавати не просто квадратні метри – а комфорт! Великі зручні квартири з крутим видом з вікна, з сучасними комунікаціями, просторими під’їздами, у кварталі з низькою густотою населення, чистому, охайному, поряд з парком…
«Супернову» нині можна назвати одним з найкращих житлових комплексів у місті. Якщо не найкращим. Після того, як ми завершимо благоустрій території, я думаю, квартири в «Суперновій» будуть найдорожчими в місті.
ІДЕАЛЬНЕ ЖИТЛО – ЦЕ…
– Нещодавно проїжджав Рівненською – ваш «Юпітер» уже практично такий, яким малювали його на рекламних буклетах…
– Так, там уже повним ходом ідуть ремонти, вселяються мешканці. Усі задоволені, все чудово.
До речі, у «Парковому кварталі», що у Ковелі, уже давно мешкають люди, багато хто позакінчував ремонти. Ми теж виконуємо свої зобов’язання – встановили дитячий майданчик, закінчуємо озеленення. Працюємо над стартом третьої черги «Паркового кварталу».
– «Юпітер» стоїть практично в полі. Навкруги – незабудована територія. Що там планується?
– Наскільки мені відомо, ділянка біля «Юпітера» – у приватній власності. Знаю, що сільська рада Липин затвердила там план детального планування на будівництво 4-поверхових будинків. Тобто заввишки таких самих, як «Юпітер». Це логічно: вийде таке собі приміський комфортний сучасний мікрорайон.
– Судячи з проектів «Інвестора», розпочатих в останні роки, ви зробили ставку не на багатоповерхову забудову, а на котеджну і малоповерхову . Втім, навіть непідприємлива людина скаже, що чим більше поверхів можна один на оден поставити – тим більше заробиш грошей. Чому ви так не робите?
– Ставити за самоціль заробити гроші – недалекоглядно. Ціль мусить бути іншою: створити справді якісний, крутий товар (а квартири – це такий ще товар, як і будь який інший). І тільки тоді його високо оцінить споживач. І тільки тоді буде успіх.
Тому перша наша мета – комфорт людей. Ми не вигадуємо нічого нового – ми судимо по власних смаках. Я б не хотів жити там, де немає огорожі, де поряд ганяють ватажівки, де моїм дітям нема де погратися... Я б хотів жити у малоповерховому будинку на містом. Тому у нашій пропозиції все більше і більше таунхаусів.
І при цьому ми враховуємо, що у нас будуть жити люди, які, скоріш усього, працюють у місті. Відтак від наших комплексів можна за 10 хв доїхати до центру Луцька. От би ще луцька влада врахувала появу нових об’єктів і підлаштовувала під них розв’язку громадського транспорту…
– «Інвестор» продає житло в кредит. На сьогодні це – не надто поширений спосіб придбання нерухомості. Чи готові до такого ваші покупці?
- Покупці готові. І ми – теж. Наразі наша компанія співпрацює з «Кредобанком» та «Приватбанком». Люди цікавляться, розпитують – і врешті-решт укладають угоди про кредитування на купівлю житла у наших житлових комплексах. Вже є не один виданий кредит.
Взагалі, я вважаю іпотеку зручним і правильним механізмом розвитку ринку нерухомості. Але є певна проблема у «правилах гри». Банки вимагають у покупця документально підтвердити свої доходи. А ці доходи, самі розумієте, часто бувають неофіційні.
Утім, я вірю, що за іпотекою – майбутнє. Так робить увесь цивілізований світ. Я, до слова, теж купив квартиру в кредит, оформив іпотеку. Для експерименту. Так би мовити, перевірив на собі. Якось розповім про це окремо.
– Яким ви уявляєте ідеальне житло?
– Заміське поселення. Там зелено, тихо, нема шуму машин і гамору. Житло, збудоване з сучасних матеріалів, з врахуванням передових технологій. Там просторо, там достатньо місця і в квартирі, і в коридорі, і на подвір’ї. Школи, садочки, магазини, кафе і все інше – поряд, за ним не треба їхати в місто.
До речі, я дуже вірю в територіальну реформу. Я бачу, як активно починають розвиватися об’єднані громади. Я бачу, наскільки вони зацікавлені у комфорті, безпеці інфраструктурі.
Через років 10 життя у наших селах вийде на принципово інший рівень якості! А ми – будівельники, архітектори, проектанти – у цьому допоможемо.
– Андрій Разумовський планує йти в політику?
– Мені регулярно пропонують це зробити. Причому, різні політичні сили. Але я цього робити не буду. Вважаю, що кожен має бути на своєму місці і там приносити користь. А тому, що результати роботи будівельної компанії “Інвестор – корисні, не доводиться сумніватися. Сотні наших клієнтів у цьому уже переконалися. А попереду – ще тисячі!
Розмовляв Юрій РИЧУК
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Сьогодні керівник і засновник будівельної компанії – Андрій Разумовський – зізнається, що той початок червня 2016-го став важливою віхою розвитку його підприємства.
Будівельник каже: «Тоді ми кинули виклик не тільки ринку нерухомості, не тільки сформованим стереотипам, а й самим собі. Ми взялися довести: попри сучасний темп життя, дороговизну і брак земельних ділянок – українці, волиняни, лучани можуть жити в європейських умовах. Це були не найпростіші два роки нашої роботи, але сьогодні з впевненістю можу сказати: ми це довели!»
Що сьогодні – «Супернова»? Чи все із задуманого втілилося? Що кажуть мешканці «космічного» мікрорайону? Зрештою, чим ще живе сьогодні «Інвестор»? Про це розмовляємо із Андрієм Разумовським.
ІНВЕСТОР: НАРОЩУЄМО «М’ЯЗИ»
– Звісно, приводом до сьогоднішньої розмови є саме «Супернова», про яку ми почули вперше два роки тому. Але почну таки не з неї. Бо гадаю, час презентації «Супернови» – початок червня 2016 року – можна вважати моментом виходу вашої будівельної компанії на «публічний рівень». До того про компанію знали небагато. Тож скажіть: «Інвестор» зразка червня-2018 року відрізняється від самого себе дворічної давності?
– По-перше, заперечу вам: про «Інвестор» знали і до червня 2016 року! На той час ми успішно будували і реалізовували житло у двох проектах: ковельському «Парковому кварталі» і «Струмочку» – котеджному містечку у Струмівці під Луцьком.
Втім, за два останні роки наш пакет пропозицій таки справді суттєво посоліднішав. Наразі ми будуємо і продаємо квартири у ЖК «Юпітер» (у селі Липини під Луцьком), ЖК «Сіріус» (у Струмівці), ЖК «Оріон» (у Зміїнці). Це – окрім уже згаданих «Супернови», «Паркового кварталу» і остаточно збудованого «Струмочка».
– Маєте намір на цьому поки що зупинитися?
– Ні – уже працюємо над стартом нового проекту. Це буде новий житловий квартал, поряд зі “Струмочком” у селі Струмівка. По-суті це буде друга черга "Струмочка", але масштабніша. Це перший житловий комплекс , який включатиме в себе різні види жител – і окремі будинки, і таунхауси, і багатоквартирні будинки.
СТРУМОЧОК-2
– Опишіть концепцію детальніше, будь ласка.
– Ділянка – 7,5 га. На ній – район з приблизно десятком приватних будинків. Поряд – близько 150 таунхаусів. І кілька багатоквартирних будинків – на 3-4 поверхи. Передбачена комерційна зона для магазинів, кафе, побутових послуг.
У центрі – величезна розважальна зона: дитячий майданчик, спортивний майданчик, рекреаційна зона для прогулянок, місця для крос-фіту, баскетболу, футболу. Знаєте, як круто, коли у твоєму житловому кварталі є дитяча футбольна команда! А я вірю, що дітей у наших житлових комплексах не бракуватиме. Адже це закономірність, перевірена неодноразово: люди, які вирішили свої житлові проблеми, набагато завзятіше беруться продовжувати свій рід))
– Напрочуд деталізована концепція!))
– Я взагалі вважаю, що діти – одні з найприскіпливіших наших клієнтів. Тому ми робимо все, аби їм у наших будинках було добре. Ви звертали коли-небуть увагу на наші дитячі майданчики?
– Знаю, що в «Юпітері» на ньому – ракета.
– Так! А в «Парковому кварталі» – літак. А в «Супернові» зробимо цілу ракетну станцію! Дивишся на таку – самому хочеться стати маленьким і побігати між тими ракетами…
В цьому, до речі, один з принципів нашого підходу до роботи: подивитися на звичні речі під іншим кутом. Ну от для чого ставити всюди однотипні дитячі майданчики? Пісочниця, гірка, гойдалка… Адже додайте трохи фантазії – і практично за ті ж гроші можна зробити щось таке, від чого малеча буде в захваті.
– Зізнаюся, саме за це завжди поважав «Інвестор»: за інновації. Якщо не помиляюся, саме ви зробили теплу підлогу нормою для своїх квартир. Саме ви першими стали говорити про такий параметр як густота населення. От ще один факт: саме ви зробили нормою дитячі майданчики з індивідуальним дизайном…
– Ви ще забули, приміром, про «теплий монтаж» вікон: на усіх наших нових об’єктах при монтажі вікон використовують зовнішню гідробар’єрну та внутрішню паробар’єрну плівки. Це додатково береже тепло у квартирі.
Втілення в життя нових ідей ми продовжимо і в «Струмочку». Наприклад, ми маємо намір реалізувати в нових будинках технологію рекуперації. Це спосіб провітрювання кімнат без втрати тепла. Спеціальні насоси з фільтрами забиратимуть з приміщень відпрацьоване повітря і закачуватимуть свіже. Сучасно, технологічно, а водночас просто і економно. Будемо пропонувати нашим клієнтам таку технологію, звісно, без їх дозволу нічого не роблячи.
Насправді концепцію бругої черги «Струмочка» ми змінювали більше десяти разів. Думали над зручністю заїздів, місцями для дерев і кущів, вираховували, як у вікна будинків світитиме сонце…
Окремо випрацьовували різні варіанти житла, аби усім було з чого вибрати. Тому тут будуть житла і з гаражем, і без цього, і з двома спальнями, і з трьома, і навіть самі спальні будуть різних типів.
Також ми прийняли рішення зробити варіант житла без внутрішніх робіт – не штукатурити, не робити стяжку. Частина помешкань буде саме такими. Ми чекатимемо замовника, а тоді під нього робитимемо. Навіть розетки, розводку – все під нашого замовника. Це не буде за окрему ціну, а всього лиш – з врахуванням індивідуальних потреб.
СУПЕРНОВА: ХАЙ БУДЕ СВІТЛО!
– А як справі на «Супернові»? Коли там почнуть світитися вікна?
– Гадаю, уже цього літа. Перший і другий будинок майже довели до кінця. Подаємо документи на реєстрацію. Всі п’ять будинків вже активно будуються – і ми розраховуємо, що вкладемось у термін.
Влітку люди почнуть робити ремонти – і вселятися.
– Дитячий садок – усе ще в планах?
– А хіба тут можуть бути зміни? Ми ж ще два роки тому пообіцяли: дитсадок буде! Наразі будинок з дитсадком – на стадії детального проектування. Коли приміщення буде готове – ми запропонуємо взяти його на баланс міській раді. Якщо відмовляться – зробимо приватний дитсадок.
До речі, зараз готуємо детальне планування будинку з комерційним центром, де будуть ресторани, спортзали і салони краси.
– Я думав, уся «Супернова» вже давно детально спроектована!
«Спроектовані розміщення споруд, планування, архітектура. А внутрішнє розпланування квартир ми завбачливо відклали – хотіли новіші будинки проектувати з врахуванням побажань покупців. Так тепер і робимо.
«Супернова» – той проект, який реально змінив стереотипи якості житла. Сьогодні, після двох років плідної роботи можу стверджувати: ми «змусили» ринок працювати по-іншому, продавати не просто квадратні метри – а комфорт! Великі зручні квартири з крутим видом з вікна, з сучасними комунікаціями, просторими під’їздами, у кварталі з низькою густотою населення, чистому, охайному, поряд з парком…
«Супернову» нині можна назвати одним з найкращих житлових комплексів у місті. Якщо не найкращим. Після того, як ми завершимо благоустрій території, я думаю, квартири в «Суперновій» будуть найдорожчими в місті.
ІДЕАЛЬНЕ ЖИТЛО – ЦЕ…
– Нещодавно проїжджав Рівненською – ваш «Юпітер» уже практично такий, яким малювали його на рекламних буклетах…
– Так, там уже повним ходом ідуть ремонти, вселяються мешканці. Усі задоволені, все чудово.
До речі, у «Парковому кварталі», що у Ковелі, уже давно мешкають люди, багато хто позакінчував ремонти. Ми теж виконуємо свої зобов’язання – встановили дитячий майданчик, закінчуємо озеленення. Працюємо над стартом третьої черги «Паркового кварталу».
– «Юпітер» стоїть практично в полі. Навкруги – незабудована територія. Що там планується?
– Наскільки мені відомо, ділянка біля «Юпітера» – у приватній власності. Знаю, що сільська рада Липин затвердила там план детального планування на будівництво 4-поверхових будинків. Тобто заввишки таких самих, як «Юпітер». Це логічно: вийде таке собі приміський комфортний сучасний мікрорайон.
– Судячи з проектів «Інвестора», розпочатих в останні роки, ви зробили ставку не на багатоповерхову забудову, а на котеджну і малоповерхову . Втім, навіть непідприємлива людина скаже, що чим більше поверхів можна один на оден поставити – тим більше заробиш грошей. Чому ви так не робите?
– Ставити за самоціль заробити гроші – недалекоглядно. Ціль мусить бути іншою: створити справді якісний, крутий товар (а квартири – це такий ще товар, як і будь який інший). І тільки тоді його високо оцінить споживач. І тільки тоді буде успіх.
Тому перша наша мета – комфорт людей. Ми не вигадуємо нічого нового – ми судимо по власних смаках. Я б не хотів жити там, де немає огорожі, де поряд ганяють ватажівки, де моїм дітям нема де погратися... Я б хотів жити у малоповерховому будинку на містом. Тому у нашій пропозиції все більше і більше таунхаусів.
І при цьому ми враховуємо, що у нас будуть жити люди, які, скоріш усього, працюють у місті. Відтак від наших комплексів можна за 10 хв доїхати до центру Луцька. От би ще луцька влада врахувала появу нових об’єктів і підлаштовувала під них розв’язку громадського транспорту…
– «Інвестор» продає житло в кредит. На сьогодні це – не надто поширений спосіб придбання нерухомості. Чи готові до такого ваші покупці?
- Покупці готові. І ми – теж. Наразі наша компанія співпрацює з «Кредобанком» та «Приватбанком». Люди цікавляться, розпитують – і врешті-решт укладають угоди про кредитування на купівлю житла у наших житлових комплексах. Вже є не один виданий кредит.
Взагалі, я вважаю іпотеку зручним і правильним механізмом розвитку ринку нерухомості. Але є певна проблема у «правилах гри». Банки вимагають у покупця документально підтвердити свої доходи. А ці доходи, самі розумієте, часто бувають неофіційні.
Утім, я вірю, що за іпотекою – майбутнє. Так робить увесь цивілізований світ. Я, до слова, теж купив квартиру в кредит, оформив іпотеку. Для експерименту. Так би мовити, перевірив на собі. Якось розповім про це окремо.
– Яким ви уявляєте ідеальне житло?
– Заміське поселення. Там зелено, тихо, нема шуму машин і гамору. Житло, збудоване з сучасних матеріалів, з врахуванням передових технологій. Там просторо, там достатньо місця і в квартирі, і в коридорі, і на подвір’ї. Школи, садочки, магазини, кафе і все інше – поряд, за ним не треба їхати в місто.
До речі, я дуже вірю в територіальну реформу. Я бачу, як активно починають розвиватися об’єднані громади. Я бачу, наскільки вони зацікавлені у комфорті, безпеці інфраструктурі.
Через років 10 життя у наших селах вийде на принципово інший рівень якості! А ми – будівельники, архітектори, проектанти – у цьому допоможемо.
– Андрій Разумовський планує йти в політику?
– Мені регулярно пропонують це зробити. Причому, різні політичні сили. Але я цього робити не буду. Вважаю, що кожен має бути на своєму місці і там приносити користь. А тому, що результати роботи будівельної компанії “Інвестор – корисні, не доводиться сумніватися. Сотні наших клієнтів у цьому уже переконалися. А попереду – ще тисячі!
Розмовляв Юрій РИЧУК
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