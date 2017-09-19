«Супернова» — це проект, який змінив стереотипи якості житла, — Андрій Разумовський*

Дитячий майданчик у Парковому кварталі

– По-перше, заперечу вам: про «Інвестор» знали і до червня 2016 року! На той час ми успішно будували і реалізовували житло у двох проектах: ковельському «Парковому кварталі» і «Струмочку» – котеджному містечку у Струмівці під Луцьком.Втім, за два останні роки наш пакет пропозицій таки справді суттєво посоліднішав. Наразі ми будуємо і продаємо квартири у ЖК «Юпітер» (у селі Липини під Луцьком), ЖК «Сіріус» (у Струмівці), ЖК «Оріон» (у Зміїнці). Це – окрім уже згаданих «Супернови», «Паркового кварталу» і остаточно збудованого «Струмочка».– Ні – уже працюємо над стартом нового проекту. Це буде новий житловий квартал, поряд зі “Струмочком” у селі Струмівка. По-суті це буде друга черга "Струмочка", але масштабніша. Це перший житловий комплекс , який включатиме в себе різні види жител – і окремі будинки, і таунхауси, і багатоквартирні будинки.– Ділянка – 7,5 га. На ній – район з приблизно десятком приватних будинків. Поряд – близько 150 таунхаусів. І кілька багатоквартирних будинків – на 3-4 поверхи. Передбачена комерційна зона для магазинів, кафе, побутових послуг.У центрі – величезна розважальна зона: дитячий майданчик, спортивний майданчик, рекреаційна зона для прогулянок, місця для крос-фіту, баскетболу, футболу. Знаєте, як круто, коли у твоєму житловому кварталі є дитяча футбольна команда! А я вірю, що дітей у наших житлових комплексах не бракуватиме. Адже це закономірність, перевірена неодноразово: люди, які вирішили свої житлові проблеми, набагато завзятіше беруться продовжувати свій рід))– Я взагалі вважаю, що діти – одні з найприскіпливіших наших клієнтів. Тому ми робимо все, аби їм у наших будинках було добре. Ви звертали коли-небуть увагу на наші дитячі майданчики?– Так! А в «Парковому кварталі» – літак. А в «Супернові» зробимо цілу ракетну станцію! Дивишся на таку – самому хочеться стати маленьким і побігати між тими ракетами…В цьому, до речі, один з принципів нашого підходу до роботи: подивитися на звичні речі під іншим кутом. Ну от для чого ставити всюди однотипні дитячі майданчики? Пісочниця, гірка, гойдалка… Адже додайте трохи фантазії – і практично за ті ж гроші можна зробити щось таке, від чого малеча буде в захваті.– Ви ще забули, приміром, про «теплий монтаж» вікон: на усіх наших нових об’єктах при монтажі вікон використовують зовнішню гідробар’єрну та внутрішню паробар’єрну плівки. Це додатково береже тепло у квартирі.Втілення в життя нових ідей ми продовжимо і в «Струмочку». Наприклад, ми маємо намір реалізувати в нових будинках технологію рекуперації. Це спосіб провітрювання кімнат без втрати тепла. Спеціальні насоси з фільтрами забиратимуть з приміщень відпрацьоване повітря і закачуватимуть свіже. Сучасно, технологічно, а водночас просто і економно. Будемо пропонувати нашим клієнтам таку технологію, звісно, без їх дозволу нічого не роблячи.Насправді концепцію бругої черги «Струмочка» ми змінювали більше десяти разів. Думали над зручністю заїздів, місцями для дерев і кущів, вираховували, як у вікна будинків світитиме сонце…Окремо випрацьовували різні варіанти житла, аби усім було з чого вибрати. Тому тут будуть житла і з гаражем, і без цього, і з двома спальнями, і з трьома, і навіть самі спальні будуть різних типів.Також ми прийняли рішення зробити варіант житла без внутрішніх робіт – не штукатурити, не робити стяжку. Частина помешкань буде саме такими. Ми чекатимемо замовника, а тоді під нього робитимемо. Навіть розетки, розводку – все під нашого замовника. Це не буде за окрему ціну, а всього лиш – з врахуванням індивідуальних потреб.– Гадаю, уже цього літа. Перший і другий будинок майже довели до кінця. Подаємо документи на реєстрацію. Всі п’ять будинків вже активно будуються – і ми розраховуємо, що вкладемось у термін.Влітку люди почнуть робити ремонти – і вселятися.– А хіба тут можуть бути зміни? Ми ж ще два роки тому пообіцяли: дитсадок буде! Наразі будинок з дитсадком – на стадії детального проектування. Коли приміщення буде готове – ми запропонуємо взяти його на баланс міській раді. Якщо відмовляться – зробимо приватний дитсадок.До речі, зараз готуємо детальне планування будинку з комерційним центром, де будуть ресторани, спортзали і салони краси.«Спроектовані розміщення споруд, планування, архітектура. А внутрішнє розпланування квартир ми завбачливо відклали – хотіли новіші будинки проектувати з врахуванням побажань покупців. Так тепер і робимо.«Супернова» – той проект, який реально змінив стереотипи якості житла. Сьогодні, після двох років плідної роботи можу стверджувати: ми «змусили» ринок працювати по-іншому, продавати не просто квадратні метри – а комфорт! Великі зручні квартири з крутим видом з вікна, з сучасними комунікаціями, просторими під’їздами, у кварталі з низькою густотою населення, чистому, охайному, поряд з парком…«Супернову» нині можна назвати одним з найкращих житлових комплексів у місті. Якщо не найкращим. Після того, як ми завершимо благоустрій території, я думаю, квартири в «Суперновій» будуть найдорожчими в місті.– Так, там уже повним ходом ідуть ремонти, вселяються мешканці. Усі задоволені, все чудово.До речі, у «Парковому кварталі», що у Ковелі, уже давно мешкають люди, багато хто позакінчував ремонти. Ми теж виконуємо свої зобов’язання – встановили дитячий майданчик, закінчуємо озеленення. Працюємо над стартом третьої черги «Паркового кварталу».– Наскільки мені відомо, ділянка біля «Юпітера» – у приватній власності. Знаю, що сільська рада Липин затвердила там план детального планування на будівництво 4-поверхових будинків. Тобто заввишки таких самих, як «Юпітер». Це логічно: вийде таке собі приміський комфортний сучасний мікрорайон.– Ставити за самоціль заробити гроші – недалекоглядно. Ціль мусить бути іншою: створити справді якісний, крутий товар (а квартири – це такий ще товар, як і будь який інший). І тільки тоді його високо оцінить споживач. І тільки тоді буде успіх.Тому перша наша мета – комфорт людей. Ми не вигадуємо нічого нового – ми судимо по власних смаках. Я б не хотів жити там, де немає огорожі, де поряд ганяють ватажівки, де моїм дітям нема де погратися... Я б хотів жити у малоповерховому будинку на містом. Тому у нашій пропозиції все більше і більше таунхаусів.І при цьому ми враховуємо, що у нас будуть жити люди, які, скоріш усього, працюють у місті. Відтак від наших комплексів можна за 10 хв доїхати до центру Луцька. От би ще луцька влада врахувала появу нових об’єктів і підлаштовувала під них розв’язку громадського транспорту…- Покупці готові. І ми – теж. Наразі наша компанія співпрацює з «Кредобанком» та «Приватбанком». Люди цікавляться, розпитують – і врешті-решт укладають угоди про кредитування на купівлю житла у наших житлових комплексах. Вже є не один виданий кредит.Взагалі, я вважаю іпотеку зручним і правильним механізмом розвитку ринку нерухомості. Але є певна проблема у «правилах гри». Банки вимагають у покупця документально підтвердити свої доходи. А ці доходи, самі розумієте, часто бувають неофіційні.Утім, я вірю, що за іпотекою – майбутнє. Так робить увесь цивілізований світ. Я, до слова, теж купив квартиру в кредит, оформив іпотеку. Для експерименту. Так би мовити, перевірив на собі. Якось розповім про це окремо.– Заміське поселення. Там зелено, тихо, нема шуму машин і гамору. Житло, збудоване з сучасних матеріалів, з врахуванням передових технологій. Там просторо, там достатньо місця і в квартирі, і в коридорі, і на подвір’ї. Школи, садочки, магазини, кафе і все інше – поряд, за ним не треба їхати в місто.До речі, я дуже вірю в територіальну реформу. Я бачу, як активно починають розвиватися об’єднані громади. Я бачу, наскільки вони зацікавлені у комфорті, безпеці інфраструктурі.Через років 10 життя у наших селах вийде на принципово інший рівень якості! А ми – будівельники, архітектори, проектанти – у цьому допоможемо.– Мені регулярно пропонують це зробити. Причому, різні політичні сили. Але я цього робити не буду. Вважаю, що кожен має бути на своєму місці і там приносити користь. А тому, що результати роботи будівельної компанії “Інвестор – корисні, не доводиться сумніватися. Сотні наших клієнтів у цьому уже переконалися. А попереду – ще тисячі!Розмовляв