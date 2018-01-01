Здійсни свою мрію в новій квартирі з ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*

Вибір майбутнього житла – це не просто пошук інвестиції, у яку вигідно вкласти гроші. Насправді ж від цього вибору, без перебільшення, залежить комфорт та якість вашого подальшого життя.Кожна людина, обираючи для себе майбутню оселю, керується власними потребами та хоче втілити в «квадратних метрах» свою, особливу мрію: хтось планує перспективне розширення родини, тому обирає просторішу квартиру, інший, досягнувши певних матеріальних статків, хоче підкріпити свій статус, а ще хтось просто мріє нарешті жити в тихому, але водночас зручному районі. Одні віддають перевагу комфорту та затишку, інші обирають зручну інфраструктуру.Якщо у вас у пошуку житла виникали питання щодо того, як поєднати у житлі красиве, зручне та функціональне – ласкаво просимо:від будівельної компанії «ЛДБК» стане ідеальним вибором, який дозволить реалізувати саме ваші мрії.Житловий комплекс зводять на розі вулиць Конякіна та Гордіюк у Луцьку, поруч із парком. Біля будинків розміщена величезна зелена зона, яку завдяки будівельникам привели до ладу. А ще тут розмістили великий майданчик для діток, тож влітку територія наповнюється дзвінким сміхом малечі. Уявіть лише, яким чудовим місцем для погулянок чи «релаксу» в тишині стане парк за вашим вікном. Величезна територія, де можна гуляти, кататися на велосипеді, нарешті розпочати бігати зранку чи навпаки – продовжити улюблену традицію.Якщо ви любите собак, більше не доведеться вигадувати, куди поїхати з чотирилапим другом – досить просто буде вийти за межі подвір’я. Парк, де можна усамітнитися чи відпочивати усією родиною, стане чудовим «бонусом» для людей, які не люблять сидіти вдома, а воліють проміняти телевізор на активний спосіб життя.Купувати житло в новобудові тепер у тренді на ринку нерухомості, та, як показує статистика, мешканцями таких будинків стають переважно молоді сім’ї із хорошим рівнем достатку. Придбавши квартиру у ЖК «Caramel Residence», молоді родини нарешті зможуть стати по-спроавжньому незалежними від батьків. Окрім того,це ідеальна можливість реалізувати комфорт по-своєму: затишно облаштувати омріяний власний простір, проводити час із друзями та потоваришувати із такими самими молодими, успішними та амбітними сусідами. І вже за кілька років ваші діти будуть найкращими друзями.«Caramel Residence» - це ідеальний варіант для успішних та ділових людей. Квартира у престижному будинку у хорошому районі дозволить вам закріпити свій соціальний статус та мати чудових, успішних сусідів.Житловий комплекс є яскравим прикладом сучасного життя зі сміливими рішеннями, а розвинута інфраструктура та зручна транспортна розв’язка дозволить завжди залишатися у центрі подій та бути по-справжньому мобільним.На закритій території комплексу ви відчуватимете себе безпечно, майже як у власній смарт-фортеці. Продумане, енергозберігаюче та сучасне житло -для людей, які ідуть у ногу з часом.Таким чином, ЖК «Caramel Residence» - ідеальне місце для реалізації ваших мрій. Не важливо, ви бізнесмен чи студент, який тільки починає будувати кар’єру, хочете тихого життя у спокійному районі життя чи бажаєте лишитися у центрі зручної інфраструктури - житло стане майданчиком для подальшого розвитку та здійснення ваших бажань. «Caramel Residence» - житло для різних людей, яких об’єднує мрія жити щасливо. І саме тут ця мрія може стати реальністю.«Caramel Residence» - житло із комплексною інфраструктурою, де подбали про безпеку кожного. Територія комплексу огороджена з усіх боків, тут встановлять відеонагляд, а поруч із житловими будинками буде смарт-центр. У ньому мешканці комплексу зможуть посмакувати солодощами у сімейному кафе, відвідати салон краси чи, без зайвих клопотів, запастися продуктами або відвідати спортзал. Для дітей тут буде школа раннього розвитку та цікаві гуртки.***Тих, хто зважився зробити інвестицію у реалізацію своєї мрії, запрошують завітати до, який знаходится у будинку на вулиці Ветеранів, 22. Тут ви можете ознайомитися із пропозиціями від компанії, а також- за домовленістю оглянути будівництво та переконатися, що квартира у ЖК «Caramel Residence» - саме ваше житло.