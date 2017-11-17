ЦИТАТНИК Романа Хорзова: Найбільша криза в мене виникає, коли я лежу на дивані

Відомий бізнесмен, ресторатор, інвестор та управлінець у сфері розваг, харчування та послугзустрівся із лучанами, аби розповісти свою історію успіху. Бізнесмен реалізував понад 50 проектів на території України, а нині він є управлінцем та співвласником 5-ти закладів («Дядя PIZZA», «Львівський Штрудель», «Opera Dance Club & Karaoke Restaurant. Lutsk» та інші), а також автор власної методики навчання персоналу будь-якої ланки. Окрім того, Хорзов консультує та розповідає іншим, як успішно реалізувати проекти, тож сьогодні на лекції левова частина розповідей стосувалася саме їх.«Я б хотів забрати із нашого сьогоднішнього діалогу слово «успіх», бо не вважаю себе повноцінно успішним, а людина, яка тільки робить свій шлях», - почав Хорзов. Мовляв, наразі він лише на шляху до великого успіху. Тож всі переглянули відео-візитку ресторатора, після чого він розпочав свою історію.У ході зустрічі Роман розповів, як у ньогозробити у Луцьку «Ротонду», чому він вирішив, та привідкрив завісу таємничості над, який відкриють у Старому місті.зібрало найцікавіші цитати із зустрічі.***«У 2004-2005 році я мав можливість потрапити на стажування в Німеччину. В мене дві вищих освіти - менеджер і перекладач, перекладач з червоним дипломом, тому коли курсову треба комусь - можете закинути, німецька-англійська, щось пам’ятаю».***«Я багато разів чув, що у мене нічого не вийде. Бачили колись мемку, де є ви і мета, а між вами - друзі, батьки з якимись битками, сумніви і страх. Це те, що буде вас бити страшно… Треба зібрати себе в кулак».***«На сьогодні від понять «клієнт» і «гість» треба всі бізнеси будувати, особливо сферу обслуговування».***«Завжди треба думати, що потрібно вашому клієнту. Не будьте як той Дон Кіхот, який із вітряками боровся».***«На четвертому чи п’ятому курсі в мені запропонували вести вечірки в «Зефірі». Я як МС в капелюсі якомусь смішному бігав. 2004-05 то був час, коли кажеш «коктейль» і всі в шоці, «Зелений мексиканець» - Боже, хто це. Це був такий незайманий час в нашій сфері, тоді «заходило» все».***«Я був відмінником, йшов на червоний диплом і мені потім запропонували посаду маркетинг-директора. Я пам’ятаю комплекс, який мене гнітив, що я з червоним дипломом сиджу в якомусь кафе якимось менеджером і думав, що я невдаха. У мене була така думка, що навіщо я от 5 років ходив, старанно вчився, робив ті семінари і тут вийшло, що в кафе пішов працювати. Тоді ця сфера вважалася не дуже престижною для роботи і абсолютно неуспішною».***«Я не бачив себе в цій сфері. Я навіть в студентські роки рідко ходив на дискотеки, бо грошей не було. Мені батьки на місяць давали 10 гривень і проїзний на тролейбус».***«Формули визначити, чи успішний буде заклад, немає, бо інакше вже всі бізнеси були б успішними. Моя особиста - чуйка на досвіді. Я не вважаю себе гіперфахівцем, але в мене є якась чуйка, помножена на досвід».***«Я не вважаю себе талановитим, я вважаю себе продуктом тренувань. Знаєте, я порівнюють Мессі і Роналду, кажуть Мессі - це талант, а Роналду – людина, яка багато тренується».***«З печальних досвідів є такі принципи - рахуй, думай і не довіряй».***«Щирість – те, що ви не купите. Це ми й продаємо – в наших ресторанах ми щиро підходимо до нашої справи, я щиро злюся, щиро сміюся, щиро відпочиваю… І я тим людям, які в мене працюють, а це біля 300 людей, кажу, що треба бути щирим, людяним і наполегливим».***«Все, що відбувається в клубі - лишається в клубі, це принцип нашого бізнесу. Приватна таємниця, якою б таємниця не була, вона залишиться в клубі. Перше, що я забороняю своїм працівникам – обговорювати гостей: що вони говорили, з ким вони прийшли, у що вони були одягнені. Забороняю обговорювати на будь яких-рівнях – як в колективі, так і вдома».***«Розважальні заклади як «Криївка» у Львові, в нас навряд чи приживуться, бо у нас немає туризму, а це заклади розраховані суто на туриста. У мене 90% відвідувачів – лучани, 10% - потік».***«Я зацікавлений у тому, щоб в Луцьку розвивався туризм, але ж я не можу зробити все і за всіх. Я з своєї точки роблю щось – люди які сюди приїдуть, смачно поїдять, гарно розважаться і це моя частина роботи».***«Своє життєве кредо я вже казав, максимально щиро і багато працювати і так само щиро і багато відпочивати. Ніхто ж не хоче, щоб в його некролозі написали «Згорів на роботі».***«У мене відпочинок активний, я проводжу час із сім’єю. Займаюся спортом, їжджу на полювання, риболовлю – мене все цікавить. Найбільша криза в мене виникає, коли я лежу на дивані, бо я одразу думаю, що ж робити - треба одразу ж щось робити. А щн, мені з дітьми прикольно проводити час».***«Переймання досвіду - це дуже корисно. Подорожі – це друге, у чому я реалізовуюся… Неправильно люди роблять, які беруть і тупо копіюють – о, я побачив таке і будемо робити так само. Ні, це ти через себе пропускаєш, через свою чуйку, чи потрібно це гостю і тобі, і ти забираєш 2 %. Тому чим більше ви читаєте, подорожуєте, вивчаєте корисну інформацію, тим більше у вас буде відкладатися».***«Ніколи не кажіть «у мене немає часу». Взагалі заберіть це з свого використання – не встиг, не вийшло, немає часу - оці всі врази, які просто пов’язані із вашою поганою реалізацією… Якщо ти правильно плануєш все і правильно розставляєш кроки – завжди все встигнеш, було б бажання. Ніколи не зупиняйтеся. Хто читав «Фауста» Гете, той знає, що диявол забрав душу людини тоді, коли вона сказала – «зупинитися, мите, ти прекрасна».***«Книги, які я б хотів порадити, це, перше, Джека Траута – «Сила простоти». Дуже сильна книга для того, хто хоче зрозуміти, наскільки те, що легко, те й продається. Там описаний досвід величезних компаній, що всі їхні рішення були геніальні, бо прості».***«В Європі 70% людей їдять у ресторанах, а у нас – 6-7%. Ви розумієте, як ми далеко?»***«З дитинства, коли я сидів і не міг вирішити приклад, починав там плакати, мама казала мені – «Не ний». Це теж мій життєвий принцип – не нити».***«Гроші - це цифровий еквівалент ваших старань, я не людина, яка все заради благодійності і так далі… Зараз мені подобається, що я зайнятий, в мене є самореалізація як чоловіка, як менеджера, у мене є проекти, куди ходять люди, і коли я щиро все роблю, думаю про гроші в останню чергу. Але до цього треба дійти, я теж таким не народився».***«Я витрачаю все, що отримую… По досвіду - 30% того, що ти заробив, мусиш вкласти, треба їх змусити працювати. Я такий менеджер, в якого в кінці місяця - 0 в касі, в кінці тижня - 0 в касі, все забирається, це нормальна робота з грошима. Я не відкладаю, знаєте, по 2 гривні в заначку - все рухається, гроші мають працювати».***«В мене перша машина з’явилася в 27 років, старенька BMW. У мене зараз нормальна, зручна для родини машина, кльово. Я сьогодні вкладаю сюди, хоча міг би купити пристойний будинок на морі».***«Я завжди кажу, що я з міста Луцьк, Волинська область. І люди знають, бо раніше було «город Валинск Луцкая область – гдє ета», в Криму були такі люди. Я лучанин, я тут народився, пожив, покрутився, був закордоном, але я сюди вертаюся - тут збудував будинок, тут основа мого бізнесу, фундамент. Я не кажу, що я працюю тільки в Луцьку, але це моє місто і я його люблю».***«Я люблю лідерів. Я люблю людей, не таких, які, як собачка на бардачку, сидять і кивають».***«Луцьк – це джунглі інтернет-менеджементу. Компутери завезли – знання не завезли».***«Єдине, що мені дав універ - це знання мови, і він структурував моє мислення. Я завжди кажу, що вища освіта потрібна, бо вона дуже класно розкладає все по поличках. Зараз я боюся залишитися не при справі».***«Якщо ви працівник сфери послуг і маєте офіс – це катастрофа. У мене нема офісу, мій офіс – мої заклади. Я приходжу дістаю ноутбук, телефон, планшет чи блокнот – я старовір, так краще запам’ятовую, сиджу слухаю і дивлюся… Якщо ви продаєте свій одяг, ви маєте його носити – знати, де він натирає, де який гудзичок не підходить… Ви маєте продавати те, у що ви вірите».***«Закидуйте вудочку, там де клює. Мене питали, чи буде працювати «Ротонда» взимку – не буде, бо нащо. Закидати треба там, де клює, де підкорм є, все».***«Я побудував свій бізнес на кредитах. Кожен раз я виводжу себе із зони комфорту – маючи щось, беру ще щось і вперед».