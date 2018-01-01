Нова блискуча приманка не гарантує хороший улов, – волинянин-чемпіон світу з риболовлі
Сьогодні, 09:30
Він – родом з міста Червоноград, що на Львівщині, однак вважає себе лучанином, бо вже понад 40 років мешкає у «столиці» Волині. За професією чоловік – учитель фізичної культури, усе життя займався важкою атлетикою, входив до складу збірної СРСР і за часів незалежності України виборював чемпіонство у спорті. Але продовжити спортивну кар’єру йому завадила хвороба.
Лучанин із теплом та гордістю відгукується про свою дружину Жанну та дітей, які, до слова, теж мають чимало здобутків. Дружина – заслужений вчитель України, а сини Віктор і Анатолій – учасники рок-гурту «MOTANKA».
Віктор Жалнін – абсолютний чемпіон світу з ловлі риби взимку на мормишку і призер чемпіонату України з берегового спінінгу. З нагоди Дня рибалки, який цьогоріч святкують 8 липня, чоловік розповів, без чого ніколи не йде у «полювання» на рибу, у скільки мінімально обходиться спорядження та де на Волині можна упіймати 25-кілограмового сома.
***
Риболовля для мене – не лише хобі, а й робота. Людина щаслива тоді, коли хобі стає роботою, тоді вона отримує задоволення.
***
Уперше взяв до рук вудку у 6 років. Рибалити мене навчив батько. Тоді ми пішли на Західний Буг на Львівщині і я впіймав свою першу рибу – подуста (ред. – риба сімейства карпових).
***
Спортивною риболовлею почав займатися близько 10 років тому. За цей час я тричі ставав чемпіоном світу з ловлі риби взимку на мормишку у Білорусі та Фінляндії, також із командою двічі в Україні виборювали чемпіонство, а ще я призер чемпіонату України з берегового спінінгу. Потрапити на чемпіонат світу непросто: спочатку потрібно ввійти до складу збірної області, потім пройти чемпіонат України, там втрапити до 15 найкращих спортсменів, які їдуть 8-турові на відбори, а вже потім обирають команду, котра їде на головні змагання.
***
Зимова риболовля повністю відрізняється від літньої, адже там уже є лід і рибалка ловить з нього. Ловля з льоду дуже специфічна, бо для неї необхідне відповідне спорядження та снасті. На тонкий лід ніколи не виходжу, потрібно дбати про безпеку. Дозволена товщина – від 7 сантиметрів. Лід повинен бути чистим, прозорим, без замерзлого снігу. Тоді він безпечним. На змаганнях лід повинен бути не менше 10 сантиметрів товщиною, в іншому випадку забороняють старт.
***
Спортивна риболовля – це важкі фізичні навантаження. За три години на відбірковому етапі рибалка не сидить на місці, а постійно переміщається, бурить. Любителі ж, зазвичай, не так активно рухаються.
***
На зимову риболовлю у першу чергу потрібно придбати якісний одяг. Раджу купити сучасний мембранний, який «дихає» навіть коли йде дощ і зберігає тепло. Чоботи брати з пінки, адже вони зберігають тепло, як у термосі. Костюм мінімально обійдеться 3500 гривень, взуття – 500 гривень, льодобур – 1000 гривень, ящик для риболовлі, у якому зберігається спорядження та котрий слугує стільцем, – 400 гривень, вудка – від 150 гривень.
***
Ніколи не йду рибалити без…снастей і мобільного телефону (сміється). Мобільний потрібен по роботі, щось сфотографувати, зняти відео. Ніколи не топив телефон, бо купую спеціальні захищені від пошкоджень.
***
Сучасні «примочки» для риболовлі роблять здебільшого орієнтуючись на іноземні водойми. Треба думати, що купує рибалка і де він хоче це застосувати. Не завжди те, що гарно блистить, гарантує хороший улов.
***
У спортивній та любительській риболовлі – різні цілі та рівень задоволення. У першому випадку рибалка може радіти навіть найменшій рибині, адже вона може принести чемпіонство і, відповідно, чимало втіхи. Тут ти думаєш не про розмір риби, а про те, як узагалі її впіймати. На змаганнях спортсменів «ставлять у рамки» - квадрат 100 на 80 метрів, де на вагу ловлять рибу 15-20 людей. Любителю не дуже потрібна дрібна риба, він шукає більшу.
***
Рекордний улов на змаганнях був 7 кілограмів 400 грамів риби. А для себе я колись зловив сома на спінінг вагою 25 кілограмів. «Мучив» того сома 2,5 години і впіймав, до речі, у Стиру в Маяках.
***
На Волині немає таких місць, де найкраще клює, усе залежить від рибалки. Якщо він вміє ловити рибу, а нього вона скрізь клюватиме. А от найцікавіша риболовля у нас на річці Стир. Там водиться близько 38 різновидів риби. Для кожної окремо треба свій підхід і снасті. Якщо ж людина навчилася рибалити на Стиру, її вже можна вважати професіоналом.
***
Рибу зі змагань ми не забираємо собі, адже вона не вважається промисловою, тобто, її не вирощують навмисно. Рибу збирають і найчастіше віддають у зоопарк. Колись таке було, що ми ловили і рибу віддали у дитячий будинок.
***
Сам рибу їм. Найбільше до вподоби сом та судак, котлети зі щуки. Судак водиться у Стиру, але впіймати його дуже важко. Потрібно знайти місце, де він живе. Фірмових рецептів приготування не маю, люблю смажену рибу. Я ніколи не ловлю більше, ніж потрібно для вжитку. Я не їжджу туди, де можна наловити багато риби, а лише в ті місця, де можу отримати від риболовлі задоволення.
***
Рибу з дружиною чистимо «під натхнення»: то вона, то я. Буває, що жінка каже: «Не хочу риби, не вези мені її більше». Тоді я віддаю улов тому, з ким поїхав, або ж випускаю.
***
Спортивна риболовля, як шахи: потрібно продумувати ходи та свої дії наперед. Буває, що рибалка дуже радіє, бо в нього спочатку клює і він думає, що вже виграв змагання. У іншого може не клювати, а в останні хвилини він виграє. Рибалка має подумати, що буде робити впродовж змагань. У любительській риболовлі ти можеш вибрати сприятливу погоду для кльову того чи іншого різновиду риби: подивитися тиск, вітер, температуру, пасмурно чи сонячно буде. На спортивній риболовлі дата змагань стала і ти маєш адаптуватися до умов, які є.
***
У забобони і прикмети, від яких псується настрій, не вірю. Ще коли займався важкою атлетикою, нас вчили не звертати увагу на таке. Забобони морально впливають на спортсмена, відволікають, ослаблюють. Ціль на змаганнях – перемога, тому причин, аби не виступати, не може бути.
Надія МІЩУК
Передрук заборонено.
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Лучанин із теплом та гордістю відгукується про свою дружину Жанну та дітей, які, до слова, теж мають чимало здобутків. Дружина – заслужений вчитель України, а сини Віктор і Анатолій – учасники рок-гурту «MOTANKA».
Віктор Жалнін – абсолютний чемпіон світу з ловлі риби взимку на мормишку і призер чемпіонату України з берегового спінінгу. З нагоди Дня рибалки, який цьогоріч святкують 8 липня, чоловік розповів, без чого ніколи не йде у «полювання» на рибу, у скільки мінімально обходиться спорядження та де на Волині можна упіймати 25-кілограмового сома.
***
Риболовля для мене – не лише хобі, а й робота. Людина щаслива тоді, коли хобі стає роботою, тоді вона отримує задоволення.
***
Уперше взяв до рук вудку у 6 років. Рибалити мене навчив батько. Тоді ми пішли на Західний Буг на Львівщині і я впіймав свою першу рибу – подуста (ред. – риба сімейства карпових).
***
Спортивною риболовлею почав займатися близько 10 років тому. За цей час я тричі ставав чемпіоном світу з ловлі риби взимку на мормишку у Білорусі та Фінляндії, також із командою двічі в Україні виборювали чемпіонство, а ще я призер чемпіонату України з берегового спінінгу. Потрапити на чемпіонат світу непросто: спочатку потрібно ввійти до складу збірної області, потім пройти чемпіонат України, там втрапити до 15 найкращих спортсменів, які їдуть 8-турові на відбори, а вже потім обирають команду, котра їде на головні змагання.
***
Зимова риболовля повністю відрізняється від літньої, адже там уже є лід і рибалка ловить з нього. Ловля з льоду дуже специфічна, бо для неї необхідне відповідне спорядження та снасті. На тонкий лід ніколи не виходжу, потрібно дбати про безпеку. Дозволена товщина – від 7 сантиметрів. Лід повинен бути чистим, прозорим, без замерзлого снігу. Тоді він безпечним. На змаганнях лід повинен бути не менше 10 сантиметрів товщиною, в іншому випадку забороняють старт.
***
Спортивна риболовля – це важкі фізичні навантаження. За три години на відбірковому етапі рибалка не сидить на місці, а постійно переміщається, бурить. Любителі ж, зазвичай, не так активно рухаються.
***
На зимову риболовлю у першу чергу потрібно придбати якісний одяг. Раджу купити сучасний мембранний, який «дихає» навіть коли йде дощ і зберігає тепло. Чоботи брати з пінки, адже вони зберігають тепло, як у термосі. Костюм мінімально обійдеться 3500 гривень, взуття – 500 гривень, льодобур – 1000 гривень, ящик для риболовлі, у якому зберігається спорядження та котрий слугує стільцем, – 400 гривень, вудка – від 150 гривень.
***
Ніколи не йду рибалити без…снастей і мобільного телефону (сміється). Мобільний потрібен по роботі, щось сфотографувати, зняти відео. Ніколи не топив телефон, бо купую спеціальні захищені від пошкоджень.
***
Сучасні «примочки» для риболовлі роблять здебільшого орієнтуючись на іноземні водойми. Треба думати, що купує рибалка і де він хоче це застосувати. Не завжди те, що гарно блистить, гарантує хороший улов.
***
У спортивній та любительській риболовлі – різні цілі та рівень задоволення. У першому випадку рибалка може радіти навіть найменшій рибині, адже вона може принести чемпіонство і, відповідно, чимало втіхи. Тут ти думаєш не про розмір риби, а про те, як узагалі її впіймати. На змаганнях спортсменів «ставлять у рамки» - квадрат 100 на 80 метрів, де на вагу ловлять рибу 15-20 людей. Любителю не дуже потрібна дрібна риба, він шукає більшу.
***
Рекордний улов на змаганнях був 7 кілограмів 400 грамів риби. А для себе я колись зловив сома на спінінг вагою 25 кілограмів. «Мучив» того сома 2,5 години і впіймав, до речі, у Стиру в Маяках.
***
На Волині немає таких місць, де найкраще клює, усе залежить від рибалки. Якщо він вміє ловити рибу, а нього вона скрізь клюватиме. А от найцікавіша риболовля у нас на річці Стир. Там водиться близько 38 різновидів риби. Для кожної окремо треба свій підхід і снасті. Якщо ж людина навчилася рибалити на Стиру, її вже можна вважати професіоналом.
***
Рибу зі змагань ми не забираємо собі, адже вона не вважається промисловою, тобто, її не вирощують навмисно. Рибу збирають і найчастіше віддають у зоопарк. Колись таке було, що ми ловили і рибу віддали у дитячий будинок.
***
Сам рибу їм. Найбільше до вподоби сом та судак, котлети зі щуки. Судак водиться у Стиру, але впіймати його дуже важко. Потрібно знайти місце, де він живе. Фірмових рецептів приготування не маю, люблю смажену рибу. Я ніколи не ловлю більше, ніж потрібно для вжитку. Я не їжджу туди, де можна наловити багато риби, а лише в ті місця, де можу отримати від риболовлі задоволення.
***
Рибу з дружиною чистимо «під натхнення»: то вона, то я. Буває, що жінка каже: «Не хочу риби, не вези мені її більше». Тоді я віддаю улов тому, з ким поїхав, або ж випускаю.
***
Спортивна риболовля, як шахи: потрібно продумувати ходи та свої дії наперед. Буває, що рибалка дуже радіє, бо в нього спочатку клює і він думає, що вже виграв змагання. У іншого може не клювати, а в останні хвилини він виграє. Рибалка має подумати, що буде робити впродовж змагань. У любительській риболовлі ти можеш вибрати сприятливу погоду для кльову того чи іншого різновиду риби: подивитися тиск, вітер, температуру, пасмурно чи сонячно буде. На спортивній риболовлі дата змагань стала і ти маєш адаптуватися до умов, які є.
***
У забобони і прикмети, від яких псується настрій, не вірю. Ще коли займався важкою атлетикою, нас вчили не звертати увагу на таке. Забобони морально впливають на спортсмена, відволікають, ослаблюють. Ціль на змаганнях – перемога, тому причин, аби не виступати, не може бути.
Надія МІЩУК
Передрук заборонено.
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Коментарі 2
Класний дядько!!!
Цікавий мужик, простий, розумний, поради толкові дає. Респект!
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