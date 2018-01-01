«Аудитор – фінансовий адвокат бізнесу. І бізнес мусить вчасно це зрозуміти», – засновниця аудиторської фірми Інна Данилюк

Аудиторська фірма «Інфо-сервіс-аудит» працює у сфері аудиторських і консультаційних послуг з ще з 1995 року. Я ж почала займатися аудиторською діяльністю ще на три роки раніше. У якийсь момент свого життя я зрозуміла, що мені не цікаво працювати та займатися просто економікою і просто бухгалтерським обліком. Я вважала, що зможу ефективно поєднати свої знання та практичний досвід, набутий у цій сфері. Тож ми з колегами, вирішили створити власну аудиторську фірму. З моєю колегоюнас поєднує більше двох десятків років співпраці та прийняття важливих управлінських рішень. Мабуть, тоді ми були більше мрійниками, але мрія, поєднана з прагненням бути професіоналами у своїй справі, згодом створила з нас потужну команду.Навіть на сьогодні багато хто не знає, що таке аудит і яка від нього користь для поліпшення фінансово-економічного стану підприємства. Однак ми надаємо аудиторські послуги бізнесу, бо розуміємо, що здатні допомогти багатьом підприємствам. Ми здійснюємо аудит для надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності та прийняття оптимальних і адекватних управлінських рішень, надаємо рекомендації для вирішення складних проблем, що виникають у підприємницькій діяльності, здійснюємо перевірки бухгалтерського і податкового обліку суб’єктів господарювання для самостійного виправлення помилок і уникнення фінансових санкцій. Ми не соромимося говорити про те, що допомагаємо бізнесу законно, в межах правового поля оптимізувати податкове навантаження. Адже податки – це такі самі витрати підприємства, як і усі інші витрати.На жаль, нині поки не всі керівники підприємств усвідомлюють, що аудитор – це фінансовий адвокат бізнесу, завдання якого – запобігання кризовим ситуаціям. Але з кожним роком кількість наших клієнтів збільшується, тож керівники розуміють, що аудит – це не обов’язкова формальність, а переконливе підтвердження прозорості та чесності будь-якого бізнесу. Аудитор – не ворог, і бізнес мусить вчасно це зрозуміти.Мета діяльності аудитора – контроль за прозорістю та достовірністю фінансової звітності. Досягнення цієї мети і є шляхом до подолання корупції та тіньової економіки.Оскільки аудиторська фірма знаходиться у Рівному, то здебільшого наші клієнти – підприємства західної України. Серед них – і волинські. Це, зокрема, ТОВ «Тигрес-люкс», ТОВ «Рошен-Волинь», ТОВ «Ліхтнер Бетон Україна» тощо. Більше того, цьогоріч відкрили підрозділ аудиторської фірми «Інфо-сервіс-аудит» у Києві. Тож можу сказати, що мережа клієнтів – широка. І кожного з них ми намагаємось переконати, що серце підприємства – в його сучасній системі обліку. «Інфо-сервіс-аудит» вже не потребує реклами. Бо найкраща реклама – це успіхи наших клієнтів. Якщо ти витягнеш з халепи підприємство, воно тобі ще 10 клієнтів приведе. Сьогодні наша репутація вже працює на нас, але ми все одно не розслабляємося.Змін до законодавства – чимало. Тому ми з колегами щоденно моніторимо і аналізуємо законодавчу базу, постійно відвідуємо тематичні заходи, конференції, практичні тренінги та семінари, які дають можливість розвиватися, дізнаватися про зміни і новації, обговорювати їх з іншими фахівцями цієї галузі. Наша команда свідома того, що свою роботу варто будувати на бездоганному знанні законодавства, бо навіть незначна помилка бухгалтера може спричинити суттєві негативні наслідки як для підприємства в цілому, так і для посадових осіб зокрема, а для інвесторів – перш за все. Розуміючи це, ми з колегами, своєю чергою, намагаємося донести до бухгалтерської спільноти методику правильного ведення бухгалтерського та податкового обліку. З цією метою вже понад 20 років влаштовуємо інформаційно-консультативні семінари в Рівному. А з 2016 року впровадили такі семінари і в Луцьку.Бажаю, щоб мої колеги й надалі отримували задоволення від того, що вони займаються улюбленою справою, а клієнтам було легко працювати з нами. Щоб усі вони досягли хороших фінансових результатів: збільшення активів своїх підприємств, зменшення зобов’язань і зростання власного капіталу. А ще – миру, щастя, здоровя , достатку та сімейного благополуччя нам, нашим клієнтам та всім українцям!