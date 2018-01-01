«Топрелакс» я забираю – і метеликом літаю»: як пенсіонерам в Луцьку «втюхують» диво-масажери. ВІДЕО

У пошуках легкої наживи аферисти часто вигадують різноманітні схеми: то «будують» фінансові піраміди, то «кидають» на гроші в інтернеті, то тиснуть на жалість і психіку, вигадуючи проблеми зі здоров’ям… Або ж навпаки – обіцяють чудодійне зцілення.Про останній метод та один з його виявів у Луцьку журналістам розповіли читачі.На проспекті Соборності у Луцьку (поруч з супермаркетом "АТБ") у міжнародній асоціації «NovuMedical» обіцяють вилікувати з десяток хвороб, зокрема, шийно-грудний остеохондроз, заніміння рук, ніг, сколіоз, за допомогою «нових технологій оздоровлення».Аби побачити те, що відбувається у цьому закладі, зсередини, журналісти відвідали «NovuMedical» як так звані пацієнти цього закладу. Тим паче, потенційних відвідувачів тут заманють нібито безкоштовною діагностикою зору.Заходимо у будівлю. На дверях - аркуш з написом «Іде сеанс». Через кілька хвилин із приміщення вийшла літня жіночка, у якої ми поцікавилися, що це за чудодійний сеанс. За її словами, можна пройти 25 занять, де вам пропонують нібито продіагностувати зір, позбавитись від психологічних перепон, а після них – купити тренажер.Заняття безкоштовні, але ціна обладання - у межах 14 500 гривень.«Безкоштовні 25 занять, а далі, якщо придбаєте в них апарат, то можете ще ходити... Я вже більше місяця ходжу, то я вже придбати маю. Дорого, дорого... 14 500, але зараз знижка 3100, але в розстрочку візьму, бо... проблем море. В мене чоловік ходить в одну точку (ред. – на вулиці Кривий Вал теж розташована «NovuMedical»), я в другу» – захопливо розповідає жінка.Майже усі люди поважного віку, зя кими вдалося поспілкуватися під виглядом дівчат, які зацікавленні у "лікуванні", із захватом розповідають про «NovuMedical». Кажуть, люди там працюють надзвичайно привітні, а обладнання - просто таки чудодійне, тож те, що вони дізналися про «NovuMedical» - ледь не подарунок долі.У рекламних буклетах «NovuMedical» та розмовах персоналу – ні слова про побічні ефекти від обладнання. Тут «усе працює на ваше здоров’я»: іонізація, природнє магнітне поле, біорезонансне інфрачервоне тепло, масаж…Вирішили спробувати на собі це новомодне обладнання. На годиннику 9:40. Заходимо всередину медичного центру разом із десятком пенсіонерів. Симпатичний чоловік на вході радісно обіймає всіх і запитує про самопочуття. Усюди висять кульки, стрічечки, грає музика, на екрані телевізора миготять якісь зображення, ведуча говорить: «Ось це хвороба, яку ми повинні вилікувати. А що нам в цьому допоможе? Саме так – обладнання «NovuMedical». Присутні на сеансі плескають в долоні, співають в караоке, разом декламують короткі примітивні віршики про чудодійне обладнання, покупка якого вирішить всі їхні проблеми. Наприклад, тут часто повторюють фразу: «Топрелакс» я забираю – і метеликом літаю»Усе виглядає так, ніби потрапили в дитячий садок на свято, а не у центр, де обіцяють вилікувати людей.Виявилось, що вранці у «NovuMedical» ходять пенсіонери, а пообіді – маленькі діти. Гостей іншого віку тут немає.«Ну…інформація, яку ви ніде не почуєте. Тут всі медичні працівники… Ну таке… Оздоровчий центр, як за кордоном. У нас такого більше ніде немає. Тому і дивно виглядає», – каже один із «лікарів».Опісля ж нас посадили на крісло, натягнули на очі маску і сказали посидіти кілька хвилин. Ця «чудо-маска» боляче стискала скроні, перенісся, вібрувала, нагрівалася, а називалося все «32 види різноманітного масажу». Варто зауважити, що всі масажери – одного розміру і про побічні дії, наприклад, для людей, які мають проблеми з сітківкою, ніхто не каже.Далі ж – масаж на плечах, або ж радше неприємне постукування дрібними камінчиками.Наступного дня все повторилося, але з дещо яскравішим дійством. Після співання «У саду гуляла», процедур, покупки обладнання, усіх посадили на крісла для сеансів фізіотерапії.– Ну що? – звернулася одна з працівниць «NovuMedical» до старшого чоловіка, який саме проходить сеанс, – Купляти будемо?– Не знаю, поки грошей достатньо немає. Ми з дружиною обов’язково купимо, але трохи пізніше.– Але ж ви розумієте, що кількість обладнання обмежена. На всіх не вистачить.– Так, але, дійсно, зараз немає можливості.– Ай-ай-ай, а я ж то думала, що ви за здоров’я. А ви? Розчаровуєте мене. Шкода... Ну ви дивіться, часу мало. Знижки потім не буде. Тому не зволікайте. Це єдиний шлях до здорового життя.У державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення немає масажерів «TopRelax», котрі мають оздоровлювати хребет, «NovuEye», який має лікувати катаракту, глаукому, далекозорість тощо, «BodyHealth», який застосовують при болю в спині, остеохондрозі, діабеті та інших хворобах.У мережі Інтернет «NovuMedical» вже "охрестили" "кидаловом" для пенсіонерів. Люди зауважують, що їхні родичі нарікають нерідко віддають останні заощадження, аби придбати диво-обладнання.До слова, під час занять - жодного слова про медичне обґрунтування ефективності обладнання. Єдині аргументи персоналу - це відео- та аудіозв'язок з тими, хто вже нібито купив обладнання і, мовляв, вилікувався.Психолог, проаналізувавши ситуацію, розповіла, що недобросовісні організації використовують для впливу на пенсіонерів певні психологічні механізми. Це, зокрема, гра на основних психологічних потребах літніх людей: спілкування, увага, відчуття потрібності та причетність до дружньої соціальної групи.За словами Наталії Мамай, припинення трудової діяльності в людей пенсійного віку зумовлює підвищення тривожності, погіршення самопочуття і певне падіння соціального статусу. Якщо літня людина, вийшовши на пенсію, не налагоджує нових аспектів для застосування своїх сил, то відбувається поступове звуження кола інтересів, зосередження на своєму внутрішньому світі, зниження здатності до спілкування; все це призводить до емоційного кризи. Люди похилого віку особливо чутливі до прояву уваги і турботи. Також у цьому віці особливо зростає потреба в спілкуванні. Саме тому люди старшого віку з легкістю можуть потрапляють в руки шахраїв, які цими потребами маніпулюють.Більше того, психолог зауважує, що обіцянкам шахраїв старші люди з радістю вірять, якщо вони стосуються їхнього здоров’я. Адже потужним емоційним стимулятором для літньої людини є усвідомлення своєї корисності та значущості у колі сім’ї (а для цього треба бути здоровим та спроможним давати собі раду).Ще один зі способів – механізм надмірного інформаційного перевантаження. Тут шахраї діють одночасно на 3 модальності сприймання інформації: зір (яскраві кольори, кульки, інший антураж); слух (пісеньки, вірші, повторення елементарних фраз по типу схвалення «Ми молодці», оплески, різноманітні звуки); дотик (обійми, рукостискання, інші дотики і т.п.). Це все перевантажує психіку літньої людини і вона стає нездатною до критичного мислення, а, відповідно, і до аналізу того, що відбувається навколо. І в такому випадку шахраям лишається просто «вкласти» потрібну інформацію в голову літньої людини.***Довіряти чи не довіряти таким організація, як «NovuMedical» – індивідуальна справа кожного. Утім, здоров'я – найцінніше, що є в людини, тож до вибору ліків, медичного обладнання та усього, що може мати вплив на здоров'я, варто ставитися серйозно, не дозволяючи недобросовісним людям та організаціям виманювати гроші з вашої кишені.