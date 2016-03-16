Купити не можна продати: земельний мораторій на Волині





Про це йдеться в матеріалі Маї Голуб на шпальтах



Мораторій на продаж сільськогосподарської землі діє в Україні з 2001 року.



Відповідно до статті 41 Конституції України, кожен має право розпоряджатися своєю власністю. Однак мораторій наразі забороняє купувати й продавати певні категорії сільськогосподарських земель.



Як зазначено на сайті VoxUkraine, відповідно до ухваленого 18 січня 2001 року Закону України «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)» № 2242-III, до врегулювання порядку реалізації прав громадян і юридичних осіб на земельну частку (пай) Земельним кодексом України власники земельних часток (паїв) тимчасово не можуть укладати угоди щодо купівлі-продажу, дарування земельної частки (паю) або іншим способом відчужувати ці частки (паї), – окрім передачі їх у спадщину та при викупі земельних ділянок для державних і громадських потреб. A ухвалений 25 жовтня 2001 року Земельний кодекс (№ 2768-III) визначив термін такої заборони відчуження до 1 січня 2005 року. Далі мораторій продовжили й на наступні роки.



Юрист Олег Огородник зазначає, що фактично продовження мораторію на продаж землі впроваджується Верховною Радою України шляхом прийняття Закону про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель.



За його словами, нові законопроекти стосовно мораторію зазвичай з’являються уже ближче до кінця року. Зокрема, минулого року у листопаді місяці вносили законопроект №7350-3, де йшлося про продовження мораторію до 1 січня 2023 року. Одним з авторів законопроекту є Юлія Тимошенко. Також є ряд законопроектів про скасування мораторію. Група з 55 народних депутатів, ініціатором якої став народний депутат Олексій Мушак, у лютому 2017 року звернулася до Конституційного Суду з питання скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення.



Конституційний суд у середині лютого 2018 року прийняв рішення про відмову у відкритті конституційного провадження у справі про скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Однак група депутатів із блоку Блоку Петра Порошенка мають намір повторно подати звернення до Конституційного Суду України (КС) про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення,



Юрист Олег Огородник зауважує, що варто скасовувати мораторій на продаж землі лише за умови введення законодавцем прозорих правил купівлі цієї землі. Зокрема, потрібно визначити мінімальну вартість 1 га землі, заборону продажу землі іноземцям. Також зазначити, що одна особа має право викупу землі в обмеженій кількості.



«Введення мораторію на продаж землі є протиправним обмеженням людини розпоряджатись своїм майном на власний розсуд. Порушення статті 1 Протоколу № 1 (захист власності) Європейської конвенції з прав людини. Нещодавно, 22 травня 2018 року палатою Європейського суду з прав людини було винесено рішення у справі «Зеленчук та Цицюра проти України», яким заявникам було присуджено по три тисячі євро через те, що вони фактично не можуть продати свою землю», – пояснив Олег Огородник.



Голова Асоціації фермерів Волинської області Руслан Хомич зауважив, що колись ринок землі таки має запрацювати. Але до цього питання треба підходити розумно і підготуватись. На його думку, перш ніж скасовувати мораторій на продаж землі, потрібно навести лад у Держгеокадастрі. Варто провести ревізію та інвентаризацію землі.



«Колись ринок землі має запрацювати. Але наразі немає жодного нормального законопроекту, який би розробляли разом з фермерами», – сказав Руслан Хомич.



З його слів, буде хвиля невдоволення громадян, якщо не підготувати закон і скасувати мораторій. Просто так робити цей крок не можна. Він вважає, що «торгувати» землею в часи агресії Росії в Україні – це теж злочин.



Голова фермерського господарства «Собуцький ФГ» Микола Собуцький зазначив, що сьогодні скасовувати мораторій на продаж землі небезпечно. Але й залишати мораторій – теж не менш небезпечно. Бо нині існують корупційні схеми, що мають відношення до землі.



«Потрібно шукати варіант виходу із цієї ситуації. Не треба «прикриватись» мораторієм. Його не можна продовжувати. Потрібна політична воля, щоб не продовжувати далі мораторій. Але треба запропонувати новий формат взаємовідносин», – вважає фермер.



На його думку, потрібно підтримати сімейні фермерські господарства, працюючий клас. І не треба залишатися на олігархічно-клановому шляху.



Він вважає, що громадськість повинна брати участь і впливати на рішення, кому надавати можливість продавати землю, і в яких рамках.



Продати не можна купити



Однак, попри мораторій на продаж землі, деякі громадяни намагаються «обійти» закон.



Наприклад, можуть траплятися рейдерські захоплення. З 2013 року в Україні відбулося 1690 рейдерських захоплення. 539 – за останні півтора року. Про це пише Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.



За даними Opendatabot, найчастіше рейдерські захоплення відбуваються у столиці та Київській області. За останні 5 років тут було зареєстровано 412 атак. На другому місці – Дніпропетровська (133) та Львівська (89) області. А Волинська область на передостанньому місці, що свідчить про низький рівень рейдерських захоплень впродовж останніх років.



Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрій Юрченко розповів, що у минулому році не було рейдерських захоплень. Цього року були, але він не уточнив кількість.



У Волинській ОДА розпочала роботу «гаряча лінія» з метою виявлення випадків незаконної та протиправної діяльності суб’єктів господарювання. Номер – (0332) 778 275, працює з 8.00 до 17.15 у будні дні. Також повідомити про такі факти можна на електронну адресу:



У Головному територіальному управлінні юстиції у Волинської області у відповідь на запит повідомили, що у 2017 році до них не надходили скарги чи звернення про рейдерські захоплення. Але у 2018 році було два звернення щодо рейдерського захоплення земель сільськогосподарського призначення.



Юрист Олег Огородник зазначає, що рейдерство містить юридичну та фізичну складові.



«Єдиним захистом від фізичного захоплення є фізична оборона. Однак, у фермерів чи підприємців не завжди є можливість найняти охорону для фізичної оборони від групи рейдерів. Юридичний аспект складається із того, що у рейдерів з’являється юридична можливість та юридичне право «прийти і забрати собі належне», – стверджує юрист.



Зі слів Олега Огородника, це може статися, коли у фермера закінчилися договори оренди землі із селянами, а інший фермер цим скористався, уклав договори із селянами на нових умовах і фізично захопив земельні ділянки, де посіяний врожай попереднього фермера. Або ж якимось чином одна компанія через суд визнала за собою право власності над іншою, або ж через штучно створений борг стала кредитором.



«Схем рейдерського захоплення є досить багато. Тому завжди потрібно бути пильним і слідкувати за своїми підприємствами, землями. Для цього необхідно провести аудит укладених договорів оренди землі і своєчасно слідкувати за їхньою пролонгацією, стежити за єдиним державним реєстром судових рішень чи не є ви стороною (боржником) по якійсь справі, проводити інвентаризацію майна у тому числі зібраних врожаїв на предмет їхньої нестачі (розкрадання самими ж працівниками), своєчасно звертатися до правоохоронців та юристів у випадку найменших проявів рейдерства», – сказав Олег Огородник.



Як «обходять» мораторій завдяки продуманим схемам



Експерт з проблем містобудування Георгій Могильний розповів про «схеми» використання земель для забудови. Наприклад, коли у когось виникає бажання забудувати сільськогосподарську землю під час дії мораторію.



У цьому питанні багато залежить від того, чи перебуває земельна ділянка в межах населеного пункту, чи реально «ввести» в межі, чи належить земля до особливо цінних.



«Беремо ділянку сільгоспземлі за межами міста. Наприклад, пай, що заборонено продавати. Розробляється детальний план території (ДПТ – авт.), який передбачає будівництво на ділянці дачного селища. Коли цей ДПТ затверджений РДА, власник землі змінює цільове призначення землі з сільськогосподарського призначення на рекреаційне та далі вже продає. Можна замість дачних будинків передбачити зводити ще щось. Але це дуже обмежений варіант», – зазначив він.



Георгій Могильний зауважив, що загалом мораторій можна обійти взагалі «глобально».



«У нас кожен громадянин має право безкоштовно приватизувати 2 га під індивідуальне сільське господарство. І на скільки я пам’ятаю, на ці 2 га мораторій не поширюється. Ось тільки сільськогосподарських земель на всіх громадян все одно не вистачить, запросто можуть поділити на потрібних людей, а потім викупити у них безкоштовно отримані наділи», – сказав експерт.



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Як бачимо, попри мораторій на продаж сільськогосподарських земель, деякі громадяни шукають різні способи, щоб «обійти» закон. Декому це навіть вдається. Але правила гри мають бути чесні й одні для всіх. Потрібно на законодавчому рівні серйозно підходити до земельних питань, щоб громадяни отримували на них правильні відповіді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мораторій на продаж землі сільськогосподарських земель негативно впливає не лише на простих селян, а й на фермерів, які не можуть купити чи продати землю у зв’язку із забороною.Про це йдеться в матеріаліна шпальтах IA ZIK Мораторій на продаж сільськогосподарської землі діє в Україні з 2001 року.Відповідно до статті 41 Конституції України, кожен має право розпоряджатися своєю власністю. Однак мораторій наразі забороняє купувати й продавати певні категорії сільськогосподарських земель.Як зазначено на сайті VoxUkraine, відповідно до ухваленого 18 січня 2001 року Закону України «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)» № 2242-III, до врегулювання порядку реалізації прав громадян і юридичних осіб на земельну частку (пай) Земельним кодексом України власники земельних часток (паїв) тимчасово не можуть укладати угоди щодо купівлі-продажу, дарування земельної частки (паю) або іншим способом відчужувати ці частки (паї), – окрім передачі їх у спадщину та при викупі земельних ділянок для державних і громадських потреб. A ухвалений 25 жовтня 2001 року Земельний кодекс (№ 2768-III) визначив термін такої заборони відчуження до 1 січня 2005 року. Далі мораторій продовжили й на наступні роки.Юристзазначає, що фактично продовження мораторію на продаж землі впроваджується Верховною Радою України шляхом прийняття Закону про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель.За його словами, нові законопроекти стосовно мораторію зазвичай з’являються уже ближче до кінця року. Зокрема, минулого року у листопаді місяці вносили законопроект №7350-3, де йшлося про продовження мораторію до 1 січня 2023 року. Одним з авторів законопроекту є. Також є ряд законопроектів про скасування мораторію. Група з 55 народних депутатів, ініціатором якої став народний депутат, у лютому 2017 року звернулася до Конституційного Суду з питання скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення.Конституційний суд у середині лютого 2018 року прийняв рішення про відмову у відкритті конституційного провадження у справі про скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Однак група депутатів із блоку Блоку Петра Порошенка мають намір повторно подати звернення до Конституційного Суду України (КС) про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення,Юрист Олег Огородник зауважує, що варто скасовувати мораторій на продаж землі лише за умови введення законодавцем прозорих правил купівлі цієї землі. Зокрема, потрібно визначити мінімальну вартість 1 га землі, заборону продажу землі іноземцям. Також зазначити, що одна особа має право викупу землі в обмеженій кількості.«Введення мораторію на продаж землі є протиправним обмеженням людини розпоряджатись своїм майном на власний розсуд. Порушення статті 1 Протоколу № 1 (захист власності) Європейської конвенції з прав людини. Нещодавно, 22 травня 2018 року палатою Європейського суду з прав людини було винесено рішення у справі «Зеленчук та Цицюра проти України», яким заявникам було присуджено по три тисячі євро через те, що вони фактично не можуть продати свою землю», – пояснив Олег Огородник.Голова Асоціації фермерів Волинської областізауважив, що колись ринок землі таки має запрацювати. Але до цього питання треба підходити розумно і підготуватись. На його думку, перш ніж скасовувати мораторій на продаж землі, потрібно навести лад у Держгеокадастрі. Варто провести ревізію та інвентаризацію землі.«Колись ринок землі має запрацювати. Але наразі немає жодного нормального законопроекту, який би розробляли разом з фермерами», – сказав Руслан Хомич.З його слів, буде хвиля невдоволення громадян, якщо не підготувати закон і скасувати мораторій. Просто так робити цей крок не можна. Він вважає, що «торгувати» землею в часи агресії Росії в Україні – це теж злочин.Голова фермерського господарства «Собуцький ФГ»зазначив, що сьогодні скасовувати мораторій на продаж землі небезпечно. Але й залишати мораторій – теж не менш небезпечно. Бо нині існують корупційні схеми, що мають відношення до землі.«Потрібно шукати варіант виходу із цієї ситуації. Не треба «прикриватись» мораторієм. Його не можна продовжувати. Потрібна політична воля, щоб не продовжувати далі мораторій. Але треба запропонувати новий формат взаємовідносин», – вважає фермер.На його думку, потрібно підтримати сімейні фермерські господарства, працюючий клас. І не треба залишатися на олігархічно-клановому шляху.Він вважає, що громадськість повинна брати участь і впливати на рішення, кому надавати можливість продавати землю, і в яких рамках.Однак, попри мораторій на продаж землі, деякі громадяни намагаються «обійти» закон.Наприклад, можуть траплятися рейдерські захоплення. З 2013 року в Україні відбулося 1690 рейдерських захоплення. 539 – за останні півтора року. Про це пише Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.За даними Opendatabot, найчастіше рейдерські захоплення відбуваються у столиці та Київській області. За останні 5 років тут було зареєстровано 412 атак. На другому місці – Дніпропетровська (133) та Львівська (89) області. А Волинська область на передостанньому місці, що свідчить про низький рівень рейдерських захоплень впродовж останніх років.Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДАрозповів, що у минулому році не було рейдерських захоплень. Цього року були, але він не уточнив кількість.У Волинській ОДА розпочала роботу «гаряча лінія» з метою виявлення випадків незаконної та протиправної діяльності суб’єктів господарювання. Номер – (0332) 778 275, працює з 8.00 до 17.15 у будні дні. Також повідомити про такі факти можна на електронну адресу: [email protected] цілодобово.У Головному територіальному управлінні юстиції у Волинської області у відповідь на запит повідомили, що у 2017 році до них не надходили скарги чи звернення про рейдерські захоплення. Але у 2018 році було два звернення щодо рейдерського захоплення земель сільськогосподарського призначення.Юрист Олег Огородник зазначає, що рейдерство містить юридичну та фізичну складові.«Єдиним захистом від фізичного захоплення є фізична оборона. Однак, у фермерів чи підприємців не завжди є можливість найняти охорону для фізичної оборони від групи рейдерів. Юридичний аспект складається із того, що у рейдерів з’являється юридична можливість та юридичне право «прийти і забрати собі належне», – стверджує юрист.Зі слів Олега Огородника, це може статися, коли у фермера закінчилися договори оренди землі із селянами, а інший фермер цим скористався, уклав договори із селянами на нових умовах і фізично захопив земельні ділянки, де посіяний врожай попереднього фермера. Або ж якимось чином одна компанія через суд визнала за собою право власності над іншою, або ж через штучно створений борг стала кредитором.«Схем рейдерського захоплення є досить багато. Тому завжди потрібно бути пильним і слідкувати за своїми підприємствами, землями. Для цього необхідно провести аудит укладених договорів оренди землі і своєчасно слідкувати за їхньою пролонгацією, стежити за єдиним державним реєстром судових рішень чи не є ви стороною (боржником) по якійсь справі, проводити інвентаризацію майна у тому числі зібраних врожаїв на предмет їхньої нестачі (розкрадання самими ж працівниками), своєчасно звертатися до правоохоронців та юристів у випадку найменших проявів рейдерства», – сказав Олег Огородник.Експерт з проблем містобудуваннярозповів про «схеми» використання земель для забудови. Наприклад, коли у когось виникає бажання забудувати сільськогосподарську землю під час дії мораторію.У цьому питанні багато залежить від того, чи перебуває земельна ділянка в межах населеного пункту, чи реально «ввести» в межі, чи належить земля до особливо цінних.«Беремо ділянку сільгоспземлі за межами міста. Наприклад, пай, що заборонено продавати. Розробляється детальний план території (ДПТ – авт.), який передбачає будівництво на ділянці дачного селища. Коли цей ДПТ затверджений РДА, власник землі змінює цільове призначення землі з сільськогосподарського призначення на рекреаційне та далі вже продає. Можна замість дачних будинків передбачити зводити ще щось. Але це дуже обмежений варіант», – зазначив він.Георгій Могильний зауважив, що загалом мораторій можна обійти взагалі «глобально».«У нас кожен громадянин має право безкоштовно приватизувати 2 га під індивідуальне сільське господарство. І на скільки я пам’ятаю, на ці 2 га мораторій не поширюється. Ось тільки сільськогосподарських земель на всіх громадян все одно не вистачить, запросто можуть поділити на потрібних людей, а потім викупити у них безкоштовно отримані наділи», – сказав експерт.Як бачимо, попри мораторій на продаж сільськогосподарських земель, деякі громадяни шукають різні способи, щоб «обійти» закон. Декому це навіть вдається. Але правила гри мають бути чесні й одні для всіх. Потрібно на законодавчому рівні серйозно підходити до земельних питань, щоб громадяни отримували на них правильні відповіді.

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