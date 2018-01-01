Лідерство, міжнародний успіх і праця для перемоги: луцькому «Мотору» – 80





Напередодні свята до нас директор підприємства Володимир Маракулін, головний інженер Сергій Свистюла, голова ради трудового колективу Богдан Ковтун та голова профспілкового комітету Юрій Сікачов розповіли журналістам, завдяки чому державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор» стало лідером авіаремонтної галузі вітчизняного оборонно–промислового комплексу, яке його стратегічне значення для економіки і безпеки держави, як за роки Незалежності завод не лише зберіг, а й примножив свій кадровий та виробничий потенціал.







Директор підприємства Володимир Маракулін: «Маємо партнерів у більш ніж 20 державах світу»



— На сьогодні завод «Мотор» — це понад 1200 кваліфікованих працівників, у яких середня зар-плата майже 14 тисяч гривень. Наше найважливіше досягнення — що, незважаючи на різні негаразди та проблеми, вдалося зберегти високопрофесійний і злагоджений колектив. Напередодні ювілею хочу подякувати всім за самовіддану працю. Щодо нашого виробництва, то підприємство спеціалізується на ремонті авіаційних турбореактивних двигунів та агрегатів до них. Виконуючи державне замовлення, ми відновлюємо три типи авіадвигунів для літаків, які становлять основу бойової авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Також маємо партнерів у більш ніж 20 країнах світу. Іноземні замовники неодноразово мали змогу переконатися, що в Луцьку є завод, який якісно ремонтує авіаційну техніку.

У 2017 році ми заплатили 230 мільйонів гривень податків, з яких 33 мільйони залишились у Луцьку.



До 1991 року завод працював в умовах тісних зв’язків з російськими авіабудівними підприємствами. Але вже з перших років Незалежності ми стали вчитися обходитися власними силами. Модернізація та технологічне переоснащення — наш пріоритет. Тому розпочали освоювати нові виробничі процеси та взялися виготовляти необхідні для ремонту запчастини. Для цього регулярно закуповуємо сучасне обладнання провідних світових виробників, вдосконалюємо й модернізуємо наявне. Завод «Мотор» уже виготовляє самостійно понад 5500 найменувань деталей та вузлів авіаційних двигунів — від найменших до найбільших, від найпростіших до найскладніших. Такий технологічний прорив вважаю нашою перемогою. Крім цього, вкладаємо серйозні кошти у розвиток виробництва та енергозбереження. Хотів би звернути увагу ще на один важливий момент, про який ми рідко згадуємо: завдяки заводу «Мотор» суттєво поповнюються державний і місцевий бюджети. У 2017 році ми заплатили 230 мільйонів гривень податків, з яких 33 мільйони залишились у Луцьку. Вже за перше півріччя — понад 82 мільйони, з них до міської скарбниці надійшло майже 17 мільйонів гривень.



Головний інженер Сергій Свистюла: «На наших двигунах літає майже вся тактична авіація України»



— Війна, що розпочалася 2014 року, стала шоком для громадян України, але з точки зору виробництва вона для нас шоком не стала. Тому що вже з початку 90–х років минулого сторіччя росіяни ставилися до нас не як до партнерів, а з упередженням, як до конкурентів, особливо коли завод у 2004–му власними силами освоїв повноцінний капітальний ремонт двигуна РД-33 для винищувача МіГ-29. Хочу підкреслити, що 2014 рік також суттєво вплинув на українських промисловців, які перестали орієнтуватися на Росію. Завдяки цьому ми зуміли залучити до співпраці національний конструкторський та інженерний потенціали. І це нам дуже допомогло, адже ми за допомогою вітчизняних партнерів навчилися власними силами та наявними ресурсами виготовляти нові деталі. Для цього у нас вже є понад 1600 одиниць промислового обладнання. Ми навіть відкрили окремий цех, у якому виготовляємо деталі авіаційних двигунів, в тому числі деталі високої точності для агрегатів паливної автоматики авіадвигунів.







А ще ми активно співпрацюємо з науково–дослідними установами України, які займаються питаннями військової авіації. Наприклад, разом з Інститутом електрозварювання імені Євгена Патона розробили й впровадили цілий ряд технологічних процесів. Вони дають нам можливість відновлювати деталі, які раніше ми змушені були бракувати.



Маленький, але гордий завод «Мотор» ставить перед собою амбітні цілі й виконує якісний ремонт двигунів, на яких нині літає вся тактична авіація наших Збройних Сил. Хочу зауважити, що впродовж останніх трьох років наше підприємство незмінно визнається кращим серед підприємств Державного концерну «Укроборонпром» за показником якості продукції.







Цілком зрозуміло, що таку відповідальну роботу можуть виконувати лише кваліфіковані та підготовлені кадри. Згідно з нашою освітньою програмою й договором із Національним авіаційним університетом за кошти підприємства ми вивчили велику групу юнаків і дівчат, які прийшли до нас на роботу. Нині вони вже працюють провідними інженерами–технологами, заступниками керівників підрозділів. Один із молодих спеціалістів став начальником нашого нового цеху.



Коли деякі промислові підприємства Луцька опинилися в критичному стані (приладобудівний та автомобільний заводи), то їхні фахівці — інженери, технологи та конструктори — прийшли до нас на роботу. Або зовсім нещодавній приклад: я приймав залік у молодого спеціаліста, який має першу освіту кондитера. Він прийшов до нас, вивчив техніку та технологію ремонту й став випробувачем авіаційних двигунів. Отож, якщо у вас є бажання працювати на солідному підприємстві, звертайтеся у наш відділ кадрів, будемо раді бачити нових людей на заводі «Мотор».



Голова профспілкового комітету Юрій Сікачов: «Щоб ефективно працювати, потрібно добре відпочивати»



— Хотів би розповісти про соціальний захист наших працівників. Ми дбаємо про оздоровлення та повноцінний відпочинок усього трудового колективу. Адже збільшення продуктивності праці не в останню чергу пов’язане з високими соціальними стандартами, запровадженими на підприємстві. Завод має дві бази відпочинку: на озері Світязь та у селі Товпижин на березі Хрінницького водосховища у Рівненській області. Наші працівники зі своїми сім’ями відпочивають за пільговою та доступною ціною. Цього року такою можливістю вже скористалися понад 400 робітників із родинами. На підприємстві функціонує пункт охорони здоров’я з фізкабінетом, працює оздоровчий комплекс–сауна «Мотор».



Профспілковий комітет оплачує санаторно–курортне лікування фахівцям, яким це вкрай необхідно за медичним висновком. Цьогоріч уже придбали близько двадцяти санаторно–курортних путівок. Піклуємося також про оздоровлення дітей працівників заводу віком до 14 років у літніх таборах. Батьки оплачують лише 10 відсотків вартості путівки. У 2018–му понад 80 дітей відпочивали у таборах «Світанок», «Чайка» і «Супутник».



Не залишається без уваги культурно–масова та просвітницька робота, зокрема організовуємо тематичні екскурсійні поїздки в Карпати та у визначні історичні місця України. Крім цього, любимо наш Волинський обласний академічний музично–драматичний театр імені Тараса Шевченка. Тільки цього року профспілковий комітет придбав понад 450 квитків на його вистави.



Голова ради трудового колективу Богдан Ковтун: «Луцький ремонтний завод «Мотор» — найкраще підприємство за досягненнями у соціальній сфері»



— У кінці минулого року концерн «Укроборонпром» проводив конкурс серед своїх підприємств. Наш колективний договір визнано найкращим, а Луцький ремонтний завод «Мотор» оголошено переможцем та нагороджено кубком і дипломом «Краще підприємство 2017 року за досягнення у соціальній сфері».



Чимало зусиль було докладено адміністрацією спільно з профспілковим комітетом та радою трудового колективу для того, щоб здобути це визнання. Ми об’єднані однією метою — стабільний розвиток підприємства, який допомагає успішно працювати, долати всі проблеми та рухатися вперед.



Ми хочемо зменшити відтік кадрів, щоб не їхали кваліфіковані фахівці на заробітки за кордон, для цього намагаємося утримувати високий рівень заробітної плати.







У Луцьку в нас фактично конкурентів немає. За перше півріччя зарплата зросла на 1 тисячу гривень. Пропонуємо вагомий соціальний пакет та найкращі умови праці. Коли якісь проблеми у працівника, то його підтримає профспілка, адміністрація й керівництво завжди піде назустріч. Людина не відчуває себе залишеною без уваги. Ми намагаємося омолодити колектив, тому запрошуємо юнаків і дівчат. Навіть якщо у вас немає кваліфікації, але є бажання працювати, то навчимо й підготуємо спеціаліста. Нам потрібні станочники, токарі, слюсарі, фрезерувальники, оператори оброблювальних центрів.



У нас сильний корпоративний дух, працівники пишаються тим, що своєю працею вони допомагають боротися з російським агресором й наближають нашу перемогу.



Довідково:



Початок діяльності заводу припадає на 1938 рік, коли у місті Орел (Росія) були сформовані авіаційні майстерні. Впродовж Другої світової війни у них відновили 985 літаків та 2490 двигунів. У березні 1945¬го підприємство перевели у Луцьк, де на його основі була створена військова авіаційна ремонтна база. Згодом вона стала військовою частиною 36984 – 208¬й авіаційний ремонтний завод.

З лютого 1998 року військова частина 36984 отримала статус «Державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор». Тут відновлюють авіаційні турбореактивні двигуни третього та четвертого поколінь. Із 2015-го завод очолює Володимир Ювеналійович Маракулін. До цього він був комерційним директором підприємства.





Текст - Кость Гарбарчук



Фото - Олександр Дурманенко



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 серпня 2018 року державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор» відзначає 80-літній ювілей. Поважне за віком, але молоде духом підприємство запрошує на роботу молодих ініціативних людей, які хочуть оволодіти престижною професією і своєю працею долучитися до перемоги над російським агресором, - пишуть на сайті газети "Волинь-нова" Напередодні свята до нас директор підприємства, головний інженер, голова ради трудового колективута голова профспілкового комітетурозповіли журналістам, завдяки чому державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор» стало лідером авіаремонтної галузі вітчизняного оборонно–промислового комплексу, яке його стратегічне значення для економіки і безпеки держави, як за роки Незалежності завод не лише зберіг, а й примножив свій кадровий та виробничий потенціал.— На сьогодні завод «Мотор» — це понад 1200 кваліфікованих працівників, у яких середня зар-плата майже 14 тисяч гривень. Наше найважливіше досягнення — що, незважаючи на різні негаразди та проблеми, вдалося зберегти високопрофесійний і злагоджений колектив. Напередодні ювілею хочу подякувати всім за самовіддану працю. Щодо нашого виробництва, то підприємство спеціалізується на ремонті авіаційних турбореактивних двигунів та агрегатів до них. Виконуючи державне замовлення, ми відновлюємо три типи авіадвигунів для літаків, які становлять основу бойової авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Також маємо партнерів у більш ніж 20 країнах світу. Іноземні замовники неодноразово мали змогу переконатися, що в Луцьку є завод, який якісно ремонтує авіаційну техніку.У 2017 році ми заплатили 230 мільйонів гривень податків, з яких 33 мільйони залишились у Луцьку.До 1991 року завод працював в умовах тісних зв’язків з російськими авіабудівними підприємствами. Але вже з перших років Незалежності ми стали вчитися обходитися власними силами. Модернізація та технологічне переоснащення — наш пріоритет. Тому розпочали освоювати нові виробничі процеси та взялися виготовляти необхідні для ремонту запчастини. Для цього регулярно закуповуємо сучасне обладнання провідних світових виробників, вдосконалюємо й модернізуємо наявне. Завод «Мотор» уже виготовляє самостійно понад 5500 найменувань деталей та вузлів авіаційних двигунів — від найменших до найбільших, від найпростіших до найскладніших. Такий технологічний прорив вважаю нашою перемогою. Крім цього, вкладаємо серйозні кошти у розвиток виробництва та енергозбереження. Хотів би звернути увагу ще на один важливий момент, про який ми рідко згадуємо: завдяки заводу «Мотор» суттєво поповнюються державний і місцевий бюджети. У 2017 році ми заплатили 230 мільйонів гривень податків, з яких 33 мільйони залишились у Луцьку. Вже за перше півріччя — понад 82 мільйони, з них до міської скарбниці надійшло майже 17 мільйонів гривень.— Війна, що розпочалася 2014 року, стала шоком для громадян України, але з точки зору виробництва вона для нас шоком не стала. Тому що вже з початку 90–х років минулого сторіччя росіяни ставилися до нас не як до партнерів, а з упередженням, як до конкурентів, особливо коли завод у 2004–му власними силами освоїв повноцінний капітальний ремонт двигуна РД-33 для винищувача МіГ-29. Хочу підкреслити, що 2014 рік також суттєво вплинув на українських промисловців, які перестали орієнтуватися на Росію. Завдяки цьому ми зуміли залучити до співпраці національний конструкторський та інженерний потенціали. І це нам дуже допомогло, адже ми за допомогою вітчизняних партнерів навчилися власними силами та наявними ресурсами виготовляти нові деталі. Для цього у нас вже є понад 1600 одиниць промислового обладнання. Ми навіть відкрили окремий цех, у якому виготовляємо деталі авіаційних двигунів, в тому числі деталі високої точності для агрегатів паливної автоматики авіадвигунів.А ще ми активно співпрацюємо з науково–дослідними установами України, які займаються питаннями військової авіації. Наприклад, разом з Інститутом електрозварювання імені Євгена Патона розробили й впровадили цілий ряд технологічних процесів. Вони дають нам можливість відновлювати деталі, які раніше ми змушені були бракувати.Маленький, але гордий завод «Мотор» ставить перед собою амбітні цілі й виконує якісний ремонт двигунів, на яких нині літає вся тактична авіація наших Збройних Сил. Хочу зауважити, що впродовж останніх трьох років наше підприємство незмінно визнається кращим серед підприємств Державного концерну «Укроборонпром» за показником якості продукції.Цілком зрозуміло, що таку відповідальну роботу можуть виконувати лише кваліфіковані та підготовлені кадри. Згідно з нашою освітньою програмою й договором із Національним авіаційним університетом за кошти підприємства ми вивчили велику групу юнаків і дівчат, які прийшли до нас на роботу. Нині вони вже працюють провідними інженерами–технологами, заступниками керівників підрозділів. Один із молодих спеціалістів став начальником нашого нового цеху.Коли деякі промислові підприємства Луцька опинилися в критичному стані (приладобудівний та автомобільний заводи), то їхні фахівці — інженери, технологи та конструктори — прийшли до нас на роботу. Або зовсім нещодавній приклад: я приймав залік у молодого спеціаліста, який має першу освіту кондитера. Він прийшов до нас, вивчив техніку та технологію ремонту й став випробувачем авіаційних двигунів. Отож, якщо у вас є бажання працювати на солідному підприємстві, звертайтеся у наш відділ кадрів, будемо раді бачити нових людей на заводі «Мотор».— Хотів би розповісти про соціальний захист наших працівників. Ми дбаємо про оздоровлення та повноцінний відпочинок усього трудового колективу. Адже збільшення продуктивності праці не в останню чергу пов’язане з високими соціальними стандартами, запровадженими на підприємстві. Завод має дві бази відпочинку: на озері Світязь та у селі Товпижин на березі Хрінницького водосховища у Рівненській області. Наші працівники зі своїми сім’ями відпочивають за пільговою та доступною ціною. Цього року такою можливістю вже скористалися понад 400 робітників із родинами. На підприємстві функціонує пункт охорони здоров’я з фізкабінетом, працює оздоровчий комплекс–сауна «Мотор».Профспілковий комітет оплачує санаторно–курортне лікування фахівцям, яким це вкрай необхідно за медичним висновком. Цьогоріч уже придбали близько двадцяти санаторно–курортних путівок. Піклуємося також про оздоровлення дітей працівників заводу віком до 14 років у літніх таборах. Батьки оплачують лише 10 відсотків вартості путівки. У 2018–му понад 80 дітей відпочивали у таборах «Світанок», «Чайка» і «Супутник».Не залишається без уваги культурно–масова та просвітницька робота, зокрема організовуємо тематичні екскурсійні поїздки в Карпати та у визначні історичні місця України. Крім цього, любимо наш Волинський обласний академічний музично–драматичний театр імені Тараса Шевченка. Тільки цього року профспілковий комітет придбав понад 450 квитків на його вистави.— У кінці минулого року концерн «Укроборонпром» проводив конкурс серед своїх підприємств. Наш колективний договір визнано найкращим, а Луцький ремонтний завод «Мотор» оголошено переможцем та нагороджено кубком і дипломом «Краще підприємство 2017 року за досягнення у соціальній сфері».Чимало зусиль було докладено адміністрацією спільно з профспілковим комітетом та радою трудового колективу для того, щоб здобути це визнання. Ми об’єднані однією метою — стабільний розвиток підприємства, який допомагає успішно працювати, долати всі проблеми та рухатися вперед.Ми хочемо зменшити відтік кадрів, щоб не їхали кваліфіковані фахівці на заробітки за кордон, для цього намагаємося утримувати високий рівень заробітної плати.У Луцьку в нас фактично конкурентів немає. За перше півріччя зарплата зросла на 1 тисячу гривень. Пропонуємо вагомий соціальний пакет та найкращі умови праці. Коли якісь проблеми у працівника, то його підтримає профспілка, адміністрація й керівництво завжди піде назустріч. Людина не відчуває себе залишеною без уваги. Ми намагаємося омолодити колектив, тому запрошуємо юнаків і дівчат. Навіть якщо у вас немає кваліфікації, але є бажання працювати, то навчимо й підготуємо спеціаліста. Нам потрібні станочники, токарі, слюсарі, фрезерувальники, оператори оброблювальних центрів.У нас сильний корпоративний дух, працівники пишаються тим, що своєю працею вони допомагають боротися з російським агресором й наближають нашу перемогу.Текст -Фото - Олександр

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