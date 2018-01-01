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ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка

ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
Відомий український радіо- і телеведучий Андрій Куликов зустрівся із лучанами, аби поспілкуватися про медіаграмотність. Журналіст із величезним досвідом розповів про те, як не потрапити у пастки гучних заголовків, чому треба викорінювати слово фейк, та поділився спогадами про роботу на британському ВВС, на 1+1 та історіями із заснування Громадського радіо.

Зустріч відбулася у форматі відкритої лекції, організованої у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» від Громадянського Руху «Свідомі».

Ми зібрали найцікавіші цитати із зустрічі.

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«Я народився у звичайні радянській родині. У радянських анкетах про такі родини писали «з родин службовців» - і мама, і батько були службовцями. Тато викладав у Київському інституті інженерів цивільної авіації, мама на той час працювала на київській міжміській телефонній станції. Родина, як родина – радянські люди, батько воював у Великій вітчизняній віні, яка для нього й залишилася вітчизняною».
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка

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«Коли на початку 80-их я почав вступати в комуністичну партію батько мені каже «а ти знаєш, чому я так ніколи й не вступив до комуністичної партії?». Він пішов на фронт добровольцем у 43 році, йому не було й 18-ти, він був механіком обслуговування літаків у полку штурмової авіації.

"Уяви - 44 рік, фронт від Білого до Чорного моря і нас кожного ранку і вечора збирають слухати повідомлення радінформбюро. Там ми дізнаємося що за день напружених боїв знищено 60-80 літаків противника, а червона авіація втратила 3-5 літаків". І того самого дня до їх полку не поверталося 5-6 екіпажів – це був наочний приклад того, що пропаганда бреше… Мій батько і його бойові товариші не припинили битися на фронті відповідно до своїх переконань, але вирішили не мати надто тісного контакту із тими, хто в такі часи їм брехав. Ця історія справила на мене велике враження».

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«Родина була всуціль російськомовна. Батько народився у Луганську, жив в Таганрозі, а коли приїхав до Києва, то прочитав на вивісці «ПерекУрня» - от, думає, ввічливі ці українці: якщо комусь треба перекурити, то це роблять не а вулиці, а в закладі. Звичайно, то була звичайна перукарня».

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«Я навчився української завдяки бабусі, яка працювали дикторкою українського радіо. Половина книжок у неї була українською, а половина – російською. Але до неї приходили інші українські диктори, і я чув живу мову».
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка

***

«Мої контакти із сільськими хлопцями обмежувалися втечею від них на велосипеді, коли батьки на два місяці вивозили мене у села під Києвом».

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«Із 9 класу я навчався в українській школі, бо вважав за потрібне здобути освіту українською і батьки не заперечували проти цього, вони дали мені свободу вибору - це найбільша цінність, яку я від них сприйняв, і за це їм дуже вдячний».

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«Тоді, коли я навчався (на факультеті міжнародних відносин і права КНУ імені Шевченка, - ред.) не було що ти можеш заплатити гроші і піти, але тоді ще була така могутня сила, як блат. Я поступав на факультет не на рівних умовах з іншими, тому що в 10 класі я поділив перше місце на міській олімпіаді школярів із історії міжнародних відносин, і це мені відкрило шлях на той факультет. До того я думав стати архітектором».
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка

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«Коли ми складали іспит з англійської мови, я був одним із трьох людей зі ста, які перекладали на українську мову. І знову це зіграло роль, бо щойноя вимови переклад українською, у викладачів щось написалося на обличчі – вони були налаштовані, що ця людина має «пройти».

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«Я взагалі шкільну програму з української і російської літератури дуже погано знав. Написати треба було твір, я повигадував деякі прізвища авторів, і згодом виявилося, що 2 чи 3 таких письменники існувало – бо якщо ти пишеш прізвище Козаченко чи Грицюк, то, цілком можливо, що такий дійсно був».
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка

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«На нашому факультеті я переконався в тому, що людина, яка буває дискримінатором, дуже часто буває дискримінована і навпаки. Справа в тому, що на наш факультет в радянські часи не брали радянських дівчат, а тільки іноземок, бо якщо туди потрапить радянська дівчина, вона одразу захоче вискочити заміж за якогось іноземця. Але чомусь не вважалося, що чоловік, який туди потрапить, захоче одружитися із іноземкою і поїхати. Тепер в київському метро я бачу оголошення «хочеш вийти заміж за іноземця?», але не бачу «хочеш одружитися із іноземкою?». Це один із прикладів того, як ми нерівномірно підходимо до того, що тепер називають гендерним питанням».

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«Коли я закінчив університет, весь штат міністерства закордонних справ УРСР сягав ледь 100 людей, включно із водіями, прибиральницями та охоронцями. Фахівці нашого профілю не були потрібні - зовсім із 44 моїх однокурсників роботу за профілем отримали лише двоє: один, бо мав видатні здібності і родича, а інший, бо просто мав родича».

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«Коли я вперше прийшов на свій робочий день у відділ пропаганди на посаду кореспондента, я зустрів знайомого хлопця, який вже 2 роки працював і був старшим кореспондентом. Він розповів три основні правила радянської журналістики. Перше: не пускають у двері - лізь у вікно. Я згодом переконався, що це правило не лише радянської журналістики, бо журналістам в усьому світі дуже часто доводиться лазити у вікна. Друге: якщо події, на яку тебе відрядили, немає - створи її. Оце дуже хибний принцип. І третє: брехня на користь радянської влади – це свята правда».
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка

***

«До пори я працював бійцем ідеологічного фронту і не вважав,що це погано, але потім сталася історія, яка навчила мене, що брехати зовсім не красиво навіть заради високої мети – мене відрядили на Буковину написати нарис про героїню соцпраці, доярку, це був 84 рік. Вона мені припала до душі, дуже цікава людина... Я написав нарис, повернувшись, а тоді думаю, що чогось бракує для переконливості. Наша газета виходила в багатьох англомовних країнах... і для того, щоб переконати читачів, що така людина є і їй добре живеться, я вставив у цей нарис одну-єдину вигадку - матеріальний аргумент.

«І Василина (бо її звали Василина Кравченко) завдяки тому, що вона гарно працює і заробляє гарні гроші в колгоспі може за рік накопичити гроші на купівлю легкового автомобіля»... За 3 тижні приходить до мене спеціальна людина і каже, що на мій нарис відгукнулася емігрантська преса. І мені показують ксерокопію тієї замітки, яка є відгуком, яка починається словами «Та чи пан Куликов знає, скільки коштує машина у совіцькому союзі?»

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«Тоді я вперше замислився, мені стало дуже прикро взяв папір і три години намагався переконати себе, що Василина може накопичити грошей на машину за рік. З величезною натяжкою мені вдалося себе самого перконати, – і знаєте що?- то могла б бути «Волинянка», квазі-джип без-вікон без дверей. І то там був припис, що Василина не їздить навіть до райцентру, щоб не витрачати гроші на бензин. Мене вразила така проста історія - що вигадка, якою простою вона б не була, виявилася викритою, і мені це поставили на кармі».
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка

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«Завжди приміряйте на себе наслідки обману - тоді ти розумієш, що інших обманювати не можна. Якщо доводити до абсолюту, то брехня вбиває, а правда - рятує життя».

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«У 80-их і 90-их українські журналісти на загал алкоголю пили набагато більше, ніж зараз. В багатьох редакціях, щоб виправдати це, і релігійні свята знали».

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«Найбільш переломним в моєму житті став момент із вигадкою з Василиною, коли я зрозумів, що більше не хочу вигадувати і коли перейшов із російськомовної в україномовну школу».

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«Між газетою і телебаченням було радіо. А людина, яка вміє багато на радіо, їй теж легко на телебаченні, бо залишається лише усвідомити вагомість картинки».

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«Після 10 років роботи на радіо я майже розучився писати. Мені замовляли колонку - я напишу перший абзац і стоп, бо мені хочеться далі чийсь голос пустити, або музику включити. Тому обережно із цим».

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«За 2 тижні, коли ми почали готували програму (на каналі 1+1, - ред.) мені запропонували хабар. Я спитав – скільки? – мені сказали «30 тисяч доларів». Я сказав ні, і людина подумала, що я відмовив, бо мало. Потім мені пропонували більше, і десь за 3 місяці я зрозумів, що треба відразу казати ні».

***

«Щоб не дозволити собою маніпулювати, треба бути обачним, знати багато при тих, хто приходить, а головне - знати що з певного часу за тобою немає компромату.. Знати, пильнувати і не боятися визнати власні помилки».

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«Коли тобі кажуть, що до тебе на шоу прийде політик, який вже тричі був у тебе і чотири рази сьогодні виступав на інших каналах, ти просиш - не потрібен він мені, а вони – ні, ні і ні. Ми часом зводимо поняття тиску і втручання до власників і керівників, а є ще зовнішній тиск – умовно, з боку гостей і експертів».

***

«Щоб втихомирювати амбіційних людей із великими гаманцями, треба мати не менші амбіції і набагато менший гаманець».
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка

***

«За Богословську мені свого часу «влетіло», бо не сподобалися питання, які ми їй поставили. На відміну від багатьох, Пінчук діє не на випередження, а за результатом. Він просто потім висловить претензії, ніж буде казати – запроси того, чи запроси того».

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«З тими, хто тобою маніпулює, за лаштунками набагато важче, бо ти не завжди знаєш, що є маніпуляція».

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«Українці готові підтримати якісний продукт і виробництво питання в тому, що часто-густо українці в своїй уяві мають цей якісний продукт і він розбігається із тим, що ми пропонуємо, або вони ніколи не отримували якісного продукту і просто не можуть його оцінити».

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«Треба забути терміни «фейк» і постправда – це все новомодні вигадки того, що існувало давним-давно. Я виріс у країні фейкових по-нинішньому новин. Фейкові новини, та й не тільки новини, бувають двох видів - це новини неправдиві і несправжні. Із неправдивими зрозуміло – повід про те, чого немає. А от що таке несправжні? А несправжні - це коли надають значення подіям і явищам, які насправді такого значення не мають».
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка

***

«Кожен із нас має навчатися бачити сенс за фактами, цифрами і сумами, які нам називають. Це одна із запорук уникнення омани і самоомани, і допомагає нам краще орієнтуватися у тому, що відбувається».

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«Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовку, ідіть далі. Якщо це дуже суперечливе повідомлення - ідіть ще далі, намагайтеся з’ясувати, чи є там посилання на першоджерело – розкривайте і читайте. Але не зупиняйтеся на цьому – подивіться на вихідні дані: якщо вони там не вказані, із великою імовірністю це спеціально створена сторінка чи сайт для просування цієї новини. І завжди ставте собі запитання - кому це вигідно».

***

«Сталося так, що завдяки роботі я об’їздив цілу країну – немає обласного центру, де я б не був, і є тільки один колишній, де я не був - Ізмаїл. У багатьох областях я бував у райцентрах і селах. В чому перевага і водночас складність журналістської роботи - коли починаєш працювати журналістом, ти зустрічаєш людей, із якими за інших обставин не зустрівся б… Недолік у тому, що тобі доводиться постійно перелаштовуватися, міняти способи спілкування - з колгоспниками та фермерами ти спілкуєшся інакше, ніж з письменниками чи інженерами. Це цікаво, але іноді виснажує».
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка

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«Я заперечую, коли журналістів називають четвертою владою. Я кажу: люди добрі, у нашій системі, чи задоволені ви іншими трьома владами? Мені кажуть - ні. Тому я кажу - для чого прирівнювати нас до цих трьох влад?»

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«Ніколи не треба вірити в те, що тобі щось вдасться - треба це знати. Треба просто знати чи можеш ти це зробити, чи ні».

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«Одного дня в 2002 році я подумав, - а цікаво було б побути вегетаріанцем. Відтоді я вже 16 років вегетаріанець».

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«Корисні звички? Збирайте гриби. Друга – збирайте ягоди, Третя – не надягайте на себе занадто багато теплого одягу, коли зима».
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка

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«Суспільству не вистачає усвідомлення і широкої обізнаності, що починати треба знизу – зі створення гуртків, асоціації. Коли ми між собою перезнайомилися із розуміли, що у своїй дільниці чогось досягли, ми можемо зв’язатися із сусідніми районами і починати будувати державу знизу».

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«Нам не потрібні нові лідери, нам потрібні ті, хто робить роботу, а вони є тут. А якщо їх тут немає, то ніякі лідери самі нічого не зроблять».

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«Ми знаємо, наскільки дорожче телебачення, тут треба думати і про форму, а не тільки про зміст. Вартість двох годин якісного прямого ефіру на радіо і телебачення відрізняється в 5-10 разів».

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«Найбільшим міфом про впливовість українського телебачення є міф про впливовість українського телебачення. Нам постійно кажуть про засилля політичної реклами, але от хто із вас формує свою думку на основі реклами, яку ви побачили по телевізору?»
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка

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«Я на локальне радіо покладаю величезні надії і величезну відповідальність... Я глибоко переконаний і можу наводити приклади, що радіо - найвпливовіший потенційно засіб інформації. Воно не сковує людину, як телебачення. Пригадайте політичну рекламу на телебачення: це ідеальні люди, ідеально білі простирадла – у реальному житті такого немає… Люди не так бояться радіо. Зрештою, ще не існує вислову «сарафанне телебачення» чи «сарафанний інтернет».

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«Іноді несказане вартує більше, ніж сказане».

Текст - Василина БОРУЦЬКА, фото - Катерина ПРИСТУПА

ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка
ЦИТАТНИК АНДРІЯ КУЛИКОВА: Ніколи не обмежуйтеся читанням заголовка

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Теги: Андрій Куликов, журналіст, циататник
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