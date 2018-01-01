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Підпільні «наливайки» на Волині: «секрет успіху»

Підпільні «наливайки» на Волині: «секрет успіху»
На Волині діють десятки нелегальних АЗС, що продають дизпаливо на 2-5 гривень дешевше, ніж конкуренти, які працюють на законних підставах.

Чому десятки волинських заправок залишаються в тіні, - йдеться в матеріалі Оксани Петрук на шпальтах Громадського. Волинь.

25 квітня 2018 року журналісти взяли участь у контрольній закупці пального на одній з нелегальних АЗС, що в місті Рожище, поблизу залізничного вокзалу.

Під’їхали, дали «заправнику» 200 гривень, наповнили бак пальним. Та коли водій попросив чек, «заправник» сказав, що тут їх не видають. Чоловік представився Сергієм з Нововолинська. Стверджував, що це перша його доба на роботі. Свого роботодавця назвав Михайлом з Луцька. Зателефонував «шефові».

Михайло в телефонному режимі спробував залагодити діло без шуму. Проте на місце події викликали поліцію, яка у свою чергу склала акт огляду місця події, відібрала з бака авто дизпаливо на експертизу і опечатала цистерну з пальним. Михайло ж так і не з’явився.



Натомість інші невідомі особи спробували викрасти пальне з опечатаної цистерни. За «ділом» вночі 27 квітня їх «застукали» місцеві активісти. Паливо перекачували у цистерну, яка була замаскована в причепі фури.

Підпільні «наливайки» на Волині: «секрет успіху»


На місце події вкотре викликали поліцію. Склали протокол і вилучили транспортні засоби. Однак відкривати кримінальне провадження не поспішали – передали в прокуратуру. Маневицька місцева прокуратура майже тиждень їх «маринувала», а тоді, 4 травня, передала до слідчого управління фінансових розслідувань ДФС в області. За цей час всі процесуальні строки, щоб клопотати про арешт автомобілів та іншого майна, вже минули, – стверджують податківці.

Підпільні «наливайки» на Волині: «секрет успіху»
Підпільні «наливайки» на Волині: «секрет успіху»


Відтак, на початку травня громадяни Антонюк В.В. та Іменницький П.О. заявляють претензії на вилучені транспортні засоби і звертаються до суду з відповідною скаргою. Суд її задовольняє. Адже майно не арештоване і не визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, а отже підлягає негайному поверненню.

Підпільні «наливайки» на Волині: «секрет успіху»
Підпільні «наливайки» на Волині: «секрет успіху»


А 24 травня скаржникам дозволили викачати пальне з цистерни, яку місяць до того опечатали слідчі. У Рожищенському відділі поліції теж сумлінно виконали рішення суду і навіть не зважають на допущену описку – зазначений в ухвалі номерний знак одного з автомобілів не відповідав реєстраційному номеру транспортного засобу, який стояв на штрафмайданчику. З запитом про роз’яснення ситуації активісти звертаються до керівництва райвідділу, але поліція, як завжди, не дуже воліє говорити, а деякі питання просто ігнорує.

Підпільні «наливайки» на Волині: «секрет успіху»


Якщо мешканець Іваничівського району колишній підприємець, який займався вантажним транспортом Антонюк Віталій Вікторович, справді є власником вилученого автомобіля Mercedes-Benz, то на яких підставах претензії на Fiat Ducato має громадянин Іменницький П.О. залишається нез’ясованим. Згідно з реєстром транспортних засобів, автомобіль з номерним знаком, зазначеним в матеріалах справи, належить тернополянці Оксані Сачик.

Цікаво, чи з’ясовували слідчі причетність цих осіб до нелегальної торгівлі пальним, чи давали вони будь-які пояснення в рамках відкритого кримінального провадження?

Телефоном журналісти запитали власника фури Віталія Антонюка про обставини справи. Чоловік каже, що послугу вантажного автомобіля в нього замовили в телефонному режимі. «Сказали туда і туда їхати. Мені ж всерівно, аби гроші платили. Чесне слово, я навіть власника того і не бачив. У результаті нічого мені не оплатили. Пальне забрала друга машина. Добре ще, що так все склалося. Я мав стільки геморою, що навіть зв’язуватися не хочу», - каже він.

Михайло, якого заправник Сергій Степанюк називав своїм роботодавцем, сьогодні заперечує свою причетність. Хоча і не дуже впевнено.

«Я ніякого відношення до цього не маю».

«Але ж номер вашого телефону фігурував у відео. До вас набирав заправник».

«Я не знаю, може, й телефонував. Направду, без всяких фокусів, я тут ні до чого».

«Але ж ви знаєте про що йдеться? Чули про сам інцидент?»

«Знаю про цей інцидент. Чув. Але я не мав до того відношення. Ну, трохи там мав, але не геть. Я не при ділах. Шукайте, хто там був старший».

«То, може, підкажете, хто старший і кого питати?»

«Не буду я нічого казати. Мені не треба тих проблем».

Коли матеріал готувався до публікації, автору зателефонував «старший» – чоловік, котрий представився власником «заправки». Щоправда ім’я і прізвище не назвав. Проте на початку розмови згадав Віталіка (Віталій Антонюк – власник вилученої фури, – авт.) та Михайла. Він запевнив, що має всі документи на пальне, а купував його, щоб заправляти свої машини, які возять ліс. Намірів продавати дизпаливо не було. Те, що сталося, вважає провокацією.

«Ви знаєте, хто має право робити контрольну закупку і що це взагалі таке? Я знаю! Тому ті гроші, які вони дали заправнику,…можливо хлопці були винні йому за щось. В Рожищі є інша заправка, яка функціонує вже три роки і ніхто її чомусь не бачить, ні активісти, ні поліція, ні міськрада. Хочете сказати Басалик (Олександр Басалик – начальник Рожищенського відділу поліції – авт.) не знає про це? Всі проти мене», – каже співрозмовник.

Він не знає про відкрите кримінальне провадження і впевнений, що суд своєю ухвалою про повернення транспорту, спорядження і пального вже розставив усі крапки над «і».

Підпільні «наливайки» на Волині: «секрет успіху»


Як виявилося, заправник Сергій теж не був щирим, коли казав активістам і поліції, що він перший день на роботі. Насправді, він і до сьогодні «король наливайки» тільки вже за іншою адресою.

Хто і на яких підставах орендував майно і площу під встановлення цистерни на території колективного підприємства «Кооператор»? Про це журналісти поцікавилися у його директора Софії Закреви.

«З ким КП «Кооператор» укладало договір?»

«Вони ж вже були там в поліції. Там треба було і дивитися. У них там були всі документи і поліція все їм віддала. Все там добре».

«Але ж кримінальну справу не закрито. Йде слідство. Хіба ви не можете сказати з ким укладали договір?»

«Чого я взагалі маю щось вам говорити? Там не був договір про заправку. Там був договір на фізичну особу, яка потім мала здавати в суборенду. А що там вони порушили то хай з’ясовують».

«Вас опитували слідчі чи хтось з ДФС?»

«Я нічого не буду вам говорити».

Софія Закрева обриває телефонну розмову. До слова, її син, Олександр Закрева, очолює Локачинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області.

Журналістам вдалося зафіксувати торгівлю дизпаливом у кількох населених пунктах. Зокрема у Луцьку на вулицях Глушець та Рівненській. У Ківерцях по вулиці Чкалова, на території підприємства «АВ Метал групп». У тому ж таки Рожищенському районі у селі Уляники, наливайки працюють на території фермерського господарства «Стельмащук», що належить депутатові Луцької міської ради Олександрові Волинцю.

Підпільні «наливайки» на Волині: «секрет успіху»


Обранець громади не заперечує, каже, що пальне там продає луцька фірма, яка має цілу мережу таких АЗС в обласному центрі. Обіцяє згодом назвати її і навіть познайомити з директором. Згодом депутат, щоправда, уточнює, що одна з цистерн з пальним належить йому. Це для власного використання фірми. Каже, він вже давно орендує територію тракторної бригади і заправка там не потребує якихось додаткових дозволів.

Підпільні «наливайки» на Волині: «секрет успіху»


Раніше волинські медійники вже розслідували факти нелегальної торгівлі пальним, де називали й інші адреси несанкціонованого нафтового бізнесу.

На Волині функціонують десятки таких заправок. Найчастіше вони кустарним методом під’єднані до електроопор. Серед них є й газові і навіть «мандрівні», які везуть пальне селами і «на ходу» заправляють. Там працюють некомпетентні люди без офіційного працевлаштування. Проте місцеві правоохоронці, податківці, екологи та інспектори з питань праці підпільних АЗС «не бачать».

У волинській податковій відмовляються повідомляти про результати боротьби з тіньовими заправками. Мовляв, інформація не публічна.

А ось в прокуратурі Волинської області відповідають. За три роки (2015-2017) відкрили 8 кримінальних проваджень. З них чотири справи закрили з висновком про «відсутність складу злочину», два провадження розслідуються і лише у двох випадках порушники законів понесли відповідальність – уклали угоду з прокурором і сплатили штрафи.

Підпільні «наливайки» на Волині: «секрет успіху»


На одній з оперативних нарад у Волинській ОДА начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області Світлана Савчук розповіла, що у бюджетах заклали очікувані розміри надходжень від продажу алкоголю, цигарок та дизельного пального на рівні 2017 року, проте у багатьох районах спостерігається недобір у наповненні.

Масштаби «недобору» можемо оцінити проаналізувавши суми надходжень від діяльності легальних АЗС на прикладі конкретної громади.

Від діяльності однієї заправної станції в рік тільки акцизного податку надходить до бюджету приблизно 200 тисяч гривень. На території Боратинської сільської ради Луцького району, наприклад, діє 4 АЗС. Нижче наводимо кілька видів надходжень з їхньої діяльності до бюджету громади.

Підпільні «наливайки» на Волині: «секрет успіху»


Тож чи варто нарікати на низькі надходження від продажу підакцизних товарів, погані дороги, проблеми з екологією, безробіття, техногенну небезпеку, якщо насправді жодна зі служб, що говорять про це на численних нарадах, не бореться з тіньовим нафтовим бізнесом.


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Теги: пальне, оборудки, Волинь
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