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«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик

«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
Колись тут влаштовували демонстрації і зустрічали перших осіб держави, зараз же на Вересневому панує атмосфера цілковитого спокою та своєрідної відокремленості.

Лише у вісімдесятих роках минулого століття селище Вересневе стало частиною Луцька. Зараз цей тихий та дещо відкинутий від міста район асоціюється лучанам переважно з Гнідавським цукровим заводом – мабуть єдиним, що залишилося тут з тих часів, коли селище процвітало. Проте, саме Вересневе можна сміливо називати одним з найцікавіших районів міста, який має власну історію та свою «вереснянську» атмосферу.

«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик

Після шумного і досить метушливого Луцька Вересневе виглядає аж надто тихим та спокійним. Тут ніхто нікуди не поспішає – здається, місцеві до кінця осягнули Соломонову мудрість і знають, що «на все свій час». Вони втомлено попивають у затінку пиво та квас, забирають дітей зі школи, порпаються у грядках поблизу будинків. А комунальники, втомившись косити газони, влаштовують собі сієсту прямісінько під деревами старої алеї.

«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик

«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик

Тут всі один одного знають і не дуже охоче спілкуються з «чужими». Молоді люди віддають перевагу відпочинку у центрі міста, проте визнають, що і на своєму районі мають чим зайнятися: ходять на заходи в будинок культури, грають у футбол та чекають на відкриття нового футбольного поля.

«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик

А ще з вами можуть поділитися інформацією, де прикупити пляшку «домашньої»… але тільки, якщо ви «своя людина».

Практично вся інфраструктура району зосереджена на центральній вулиці – Корольова. Тут є школа і садок, магазини і невеличкі бари, будинок культури і заклад сімейної медицини. По праву сторону від вулиці Корольова розкинулися приватні будинки з барвистими клумбами у дворах. А по ліву – всі дороги, провулки і алеї ведуть на цукровий завод. Саме він свого часу став причиною будівництва робітничого селища, яке згодом прославилося як найбільш впорядковане на Волині.

«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик

Місцеві і досі з теплом згадують про директора заводу Михайла Мажару. Кажуть, що то був добрий господар, який дбав не тільки про завод, а й про благоустрій селища.
Алеї з колонами, фонтани, пам’ятники та паради – усе це давно залишилося в минулому. Хоча й досі фрагменти колишньої архітектури, добряче розвалені і заховані поміж дерев, створюють на районі якусь особливу атмосферу.
Тільки для окремих будівель час ніби зупинився - вони й сьогодні зустрічають перехожих радянською символікою на фасаді і передають «привіт» з далекого СРСР.

«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик

Ще одна особливість району – пам’ятник Шевченку. То зараз Тарас є чи не у кожному місті та селі, а свого часу саме пам’ятник у селищі Вересневому став першим монументом Кобзаря, який відкрили на території Волині.

«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик

«Селище Вересневе колись було показове. Тут били фонтани, були пам’ятники, колони, вулички до заводу. Тут стояв Ленін, Карл Маркс, Шевченко. Тоді навіть в Луцьку не було пам’ятника Шевченку. І коли стало модним шанувати Шевченка, то Луцьк такого пам’ятника не мав – там був Ленін. Тоді сюди приїжджав навіть міністр культури. У 60-х роках в селищі проводили демонстрації, коли у Луцьку проводили парад, тут – демонстрації без військової техніки», – ділиться спогадами житель Вересневого Володимир.

А ще місцеві досі з гордістю згадують про потужності заводу – тоді гнідавський цукор їла вся північ Радянського Союзу. Кажуть, завод давав у добу 700 тонн цукру, який постачали до Мурманська, Салехарду, Норильська, Ханти-Мансійська.

Зараз район розбудовується і осучаснюється, та разом з цим поступово, але дуже впевнено втрачається його самобутнє обличчя. Вересневе стає звичайним і непримітним мікрорайоном обласного центру.
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
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«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик

«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик
«Ми годували цукром всю північ СРСР»: як «показове» село Волині перетворилося на віддалений луцький райончик


Текст - Софія Січкун
Фото - Катерина Приступа

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Теги: Вересневе, Луцьк, мікрорайон, фолторепортаж
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