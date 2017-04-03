ЖК «Caramel Residence» у Луцьку: ідеальні рішення в ідеальному місці*

Вибір житла – дуже важливий крок у житті будь-якої людини. Адже коли нарешті з’являється змога придбати власну оселю, хочеться, аби все було ідеально: затишно, зручно діставатися до роботи, близько від розваг, але водночас далеко від надмірної міської насиченості.І справді, від комфорту та зручності району, де буде розташований омріяний дім, залежить надто багато. Тому, коли йдеться про купівлю квартири, важливо не полінуватися, а ретельно проаналізувати (в допомогу тому є друг Google, місцеві форуми, друзі, які вже мають досвід купівлі квартири в новобудові та можуть застерегти від помилок), хто забудовник, його репутацію та історію, з яких матеріалів будують об'єкт, що саме входить у вартість оснащення квартири. Не варто обходити поза увагою і питання місця розташування. Якщо ви комплексно підійдете до питання купівлі житла у новобудові, то вам не прийдеться згодом зітхати: будинок здали не вчасно, вікна неякісні, двері треба міняти, дитину далеко до школи водити, а ввечері знову тягнути із супермаркету іншого району важезні пакети.Будівельна компанія, відома як надійний та якісний забудовник Луцька вже понад два десятиліття, взяла собі за правило обирати зручні та доступні місця для розташування новобудов. На перехресті вулиць Конякіна та Гордіюк будівельники зводять яскравий житловий комплекс комфорт-класу, який пропонує майбутнім мешканцям зручність, доступність та комфортне життя.ЖК «Caramel Residence» вигідно вирізняється з-поміж інших новобудов, бо тут вдалося поєднати, здавалося б, непоєднуване. Будинок розташований за крок від зручної транспортної розв’язки. Водночас прилеглі вулиці важко назвати автомагістралями, тому мешканцям не докучатиме шум автівок. Тим більше, що ЖК зручно «вмостився» віддалік дороги, поміж невеликих приватних садів та величезної зеленої зони, яка розкинулася тут на майже 8 гектарах. Таким чином, посеред досить жвавого 40-го мікрорайону ЖК «Caramel Residence» є справжнім острівцем затишку та спокою.Завдяки розвинутій інфраструктурі звідси можна за 5 хвилин дістатися до ТРЦ «ПортCity» чи розважального центру «Адреналін», та й взагалі - із цього куточка зручно добиратися у будь-який район Луцька. За кілька хвилин маршруткою можна дістатися до ринку «Північний» чи «Варшавський», а якщо ви не любитель купувати продукти на ринках, альтернативою є супермаркети «SPAR» та «Салют».Зовсім поблизу розміщені дві школи та дитячі садочки, тож замість доїзду маршруткою мешканці комплексу зможуть щоранку влаштовувати прогулянку до навчального закладу зі своїм чадом.Зелена зона також є «приємним бонусом» для майбутніх власників житла у ЖК «Caramel Residence». Адже сусідство із чудовим парком дасть чимало варіантів для відпочинку та релаксації після важких робочих буднів. Парк - найкраще місце для вранішніх пробіжок чи вечірніх прогулянок. Тут є дитяче містечко «Карамелька», де малюки можуть покататися на гойдалках, погратися у пісочниці чи поспілкуватися із ровесниками.Також на території парку запланований майданчик для вигулу собак, тож у власників чотирилапих більше не виникатиме питань, де вигулювати свого улюбленця.Зелена зона може стати чудовою альтернативою для телевізора чи сидіння в соцмережах: досить взяти з собою плед, бутерброди, і вже за кілька хвилин ви – на пікніку у справжньому лісі посеред міста.Житловий комплекс може похвалитися не лише яскравими кольорами фасаду, а й цікавими сміливими рішеннями. «Caramel Residence» складатиметься із восьми 10-поверхових будинків, а територія комплексу буде обгороджена та оснащена контролем в’їзду та системою відеоспостереження. Таким чином, мешканцям гарантують безпеку.Дуже важливим є те, що для автовласників передбачено стоянку не в дворовій частині комплексу, а біля дороги, що межує із парком. Тут також передбачено відеонагляд задля безпеки транспорту, а ваша малеча може спокійно гратися на майданчику - дітки будуть тут в повній безпеці.Окрім того, на території комплексу передбачили багатоповерховий SMART-центр, який стане культурно-побутовим осередком для мешканців «Caramel Residence». У будівлі буде сімейне кафе, салон краси та навіть спортзал, тому, аби поспілкуватися за чашкою кави чи навести красу, навіть не треба буде виходити за межі комплексу. Також на території центру буде школа раннього розвитку та діятимуть цікаві гуртки – усе для того, аби полегшити побут батьків.У центральній частині ЖК спортсмени зможуть розминати м’язи на спортмайданчику чи футбольному полі, малеча привчатиметься до активного способу відпочинку на дитячому майданчику, а бабусі, дідусі та мами із татусями - матимуть нагоду спокійно відпочити у затишній зеленій зоні.Таким чином, ЖК «Caramel Residence» є ідеальним вибором для людей, які цінують комфорт та зручність.