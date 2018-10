«Вулиці – ніби зона бойових дій»: лучанин розказав про райони Єгипту, закриті від туристів

Луцький екс-поліцейськийрозповів про подорожі Індійським океаном та поділився враженнями від «нетуристичного» Єгипту.У рубриці «Нотатки мандрівника» дляхлопець розповів про Єгипет, який не показують туристам."Я люблю мандри. Як у фільмі про Джеймса Бонда – «The world is not enough». Зараз моя робота пов’язана з тривалими подорожами на торгових кораблях. І менш ніж за два місяці я встиг побувати у зовсім нетуристичному Єгипті, Шрі-Ланці, Мальдівах та на Сейшельських островах, пройти узбережжя Сомалі і Ємену, політати на Emirates і ще багато чого.Почну з Єгипту.Ніколи не розумів приколу матрасного відпочинку: приїхати за кордон, вивалити целюлітне пузо чи обвислу дупу під сонце і так шкваритися тиждень, а вечорами глушити горілку. Максимум – виїхати глянути піраміди і Сфінкса.Це, зайченятка мої дорогі, до одного місця. І справжнього Єгипту ви так не побачите. Чому? Бо існує два Єгипти: туристичний, де діють одні правила гри, де усе більш-менш культурно, який охороняє велика частина єгипетської армії, заточена суто під цю функцію, і куди корінному єгиптянину, до речі, потрапити ой як непросто.А є справжній Єгипет: жахливі вулиці, гори сміття всюди, відсутність світла, крім основних доріг, «no-go» зони для білих і так далі. Отам – цікаво, хоч і небезпечно, але там справжнє життя, а не фейк, прикритий пластиковою вивіскою.Офіс моєї компанії знаходиться у місті Суец, в самих нетрях. Коли я зробив черговий селфач у свій перший день там, то зрозумів, що міг би підписати його «Фалуджа», «Багдад» чи «Дамаск» і ніхто б не зауважив різниці.На вулицях – розруха і злидні. Коли я піднімався на 4-й поверх в офіс, то побачив, що просто під сходами живе родина, як мінімум з 6 чоловік. Тобто вони просто відгородили собі фанерою шматок території і живуть. Постелили навіть килим при вході. Подумаймо одночасно про те, де у них туалет, наприклад. І так у кожному будинку, без перебільшення.Вулиці – ніби зона бойових дій. У мене взагалі асоціація була з першою місією у «Call of Duty Modern Warfare 2».Є там, звичайно, і позитиви. Клімат легший, ніж в Катарі чи Шрі-Ланці. Шикарні шосе між містами. У Суеці є місце, де готують класну "нажористу" піцу за розумні гроші і без діареї на додачу. Бувають непогані готелі: можу порекомендувати Green Hotel у Суеці. Більше я поки що плюсів не зауважив, але якщо знайду, то напишу обов’язково.Як екс-солдафон і полісмен, можу сказати, що армія і поліція там – це просто анекдот. Недивно, що їх євреї розмолотили усі рази при дикій чисельній перевазі.Єгиптяни – це окрема тема. Араби – це, в принципі, унікальне явище. Коли я жив у Катарі, то почав поважати арабських джентльменів, яким за 40 і які мають виховання, манери і все інше. Їх таких небагато відносно загальної популяції, але вони є і це радує. Хто не знав – араби з країн аравійського півострова – це найбільш трушні араби, які на усіх інших арабів дивляться дуже звисока.А єгипетські араби це – "хитрожопі", наглі і дикі створіння. Зрозуміло, що винятки завжди є, але загальне правило саме таке. Рецепціоніст у готелі хотів одружити мене з якоюсь зі своїх родичок. Типу, тобі уряд кредит дасть, відкривай шаурмічну, роби дітей і все буде агонь.Офіціантка у кафе, яка обслужила паскудно далі нікуди, внаглу стоїть з протягнутою рукою і вимагає чайових.Взагалі, надурити білого – для них, як вищий пілотаж, карму очищує. А до чого вони жадібні, то одеситам чи донбащукам і не снилося.Найкраще у Єгипті (як і у Львові) – це звалити звідси, поставивши собі галочку в списку відвіданих країн і збагатившись цінним антропологічним досвідом".