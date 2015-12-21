Волинський облавтодор підозрюють у незаконних закупівлях





Результатом стало відкрите кримінальне провадження, в рамках якого слідчі перевіряють документацію та договори підприємства, укладені зі столичними фірмами, - пише



Дочірнє підприємство «Волинський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» у 2017 році купувало різноманітні товари для своєї роботи. Однак, якщо простежити за оприлюдненими закупівлями у системі ProZorro, то помітно, що більшість товарів для облавтодору постачало кілька фірм, які і фігурують у кримінальному провадженні.



В ухвалі Луцького міськрайонного суду слідчий слідчого відділу ГУНП у Волинській області просить суд надати доступ до документів ТзОВ «Бітекс», яке знаходиться у Києві. Слідчих цікавлять договори, сертифікати, товарно-транспортні накладні на постачання бітуму фірмою «Бітекс» впродовж 2017 року.



У поле зору правоохоронців потрапила і закупівля мазуту облавтодором. Її постачала фірма «Кулон груп». Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Сівчук в ухвалі надав доступ до документів цієї фірми.



Під підозрою правоохоронців опинилось і ТзОВ «Отава-Трейд», яке теж постачало бітум для автодору. Суд також надав доступ до документації, що стосується постачання бітуму для автодору у 2016-2017 роках. Як не дивно, але «Отава-Трейд», за інформацією ProZorro є також популярним постачальником медичної апаратури.



Всі ці закупівлі Волинського облавтодору лягли в основу кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України, щодо зловживання владою та службовим становищем службових осіб ДП «Волинський облавтодор». Зокрема, у матеріалах справи ідеться про те, що службові особи ДП «Волинський облавтодор» упродовж вересня 2016-березня 2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з власних корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, в порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» провели закупівлю товарів у приватних комерційних структурах на суму понад 900 тисяч гривень.



За зверненням слідчого управління ГУНП у Волинській області ДП «Волинський облавтодор» перевірила і аудиторська служба. Однак матеріалів перевірки не розголошують, посилаючись на проведення досудового розслідування.



ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ



Насамперед варто зауважити, що облавтодори не підпадають під дію закону «Про публічні закупівлі» а отже, на Prozorro розміщують інформацію лише з доброї волі і запрацювали на платформі лише із минулого року.



Тож у цій історії увагу привертають не лише минулорічні закупівлі, якими зацікавились правоохоронці, але й цьогорічні. Адже, незважаючи на кримінальне провадження, «Волиньоблавтодор» знову купує у ТЗОВ «Бітекс» бітуму на понад сім мільйонів, відхиляючи дешевші пропозиції:



За інформацією ProZorro фірма «Бітекс» є основним постачальником обласних автодорів на мільйони гривень. Лише впродовж півроку (12.2017 – 05.2018) фірма «Бітекс» виграла у Волинського облавтодору більше 15 мільйонів гривень за допороговими закупівлями, тобто без проведення відкритих торгів.



Менеджер із продажу «Бітексу» Ігор Євгенович (відмовився назвати прізвище) каже, що підприємство постачає товари для усіх автодорів.



– Ми через систему ProZorro розповсюджуємо свої товари, бітум, для дорожнього будівництва, – пояснює менеджер. – Не тільки з Луцьком працюємо, а по всій Україні. Беремо участь у тендерах. Виробниками товару є виключно заводи – Кременчуцький нафтопереробний або Мозирський нафтопереробний завод.



– Ви берете у них і постачаєте для автодорів?



– Так. Не тільки для автодорів, ми працюємо з різними організаціями, які проводять ремонти автомобільних доріг.



– Щодо закупівель у вашої та інших фірм відкрите кримінальне провадження. З чим це пов’язуєте?



– Це ж не проти нас кримінальне провадження. Проти керівництва облавтодору. Тому з чим це пов’язано я не знаю.



Тож наразі слідчі вилучили у підприємства всю документацію, яка стосується постачання товарів для облавтодору.



Також облавтодор розмістив на ProZorro і договори з іншими «знайомими» фірмами. Згадана фірма «Отава-Трейд» теж за допороговими закупівлями заробила у 2017 році понад 700 тисяч гривень.



Керівник фірми «Отава-Трейд» Ірина Мельниченко каже, що для Волинського автодору постачала бітум ще із 2014 року.



– Ваше підприємство є виробником бітуму чи ви його десь купуєте?



– Ні. Я його купую в Кременчуці – «Укртатнафта», Шебелинка (Шебелинський завод). Тобто я виграю тендери, замовляю через фірми. Я можу і напряму брати і можу через посередників брати.



Останні півроку підприємство вже не працює із Волинським автодором через непроведені розрахунки. А щодо кримінального провадження, то пані Мельниченко каже, що надала на вимогу слідства усі документи, які стосуються постачання бітуму на Волинь.



Також на платформі закупівель облавтодор розмістив і договір із ТОВ «Кулон-Груп», яке у 2016 році уклало договір на постачання мазуту на 195 тисяч гривень. Саме постачання мазуту і зацікавило слідчих, які перевіряють документи у рамках кримінального провадження. За інформацією аналітичної платформи Юконтрол фірма «Кулон Груп» зареєстрована у 2015 році і впродовж трьох років чотири рази змінювала засновників та бенефіціарів. Однак сконтактувати із керівництвом чи працівниками фірми не вдалося – номер мобільного телефону був недійсний.



«У НАС СВОЯ ПРОЦЕДУРА!»



У Волинському облавтодорі про закупівлі розповідають неохоче, кажуть, що організація не є державна і проводить закупівлі за власним складеним порядком.



– У нас звичайна процедура допорогових закупівель затверджена ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», відповідно до їхнього положення ми і працюємо. – пояснює Віктор Остапенко, начальник відділу. – Ми є їхнім дочірнім підприємством. Якщо вас цікавить, то у нас всі абсолютно закупівлі є допорогові. Ми не є державною організацією, ми госпрозрахункова організація, але проводимо тендери на закупівлю матеріалів.



— Є інформація про відкрите кримінальне провадження щодо ваших закупівель у підприємств «Кулон груп», Бітекс. Незважаючи на це цьогоріч ви знову купляєте у «Бітексу».



— «Бітекс» вигравав тендери, ми заключали із ним договір. Ви бачили що вони вигравали тендера?



— Там відхиляли дешевшу пропозицію.



— Дешевшу на одну гривню із повними аферистами!.. Я по телефону розмовлять не буду. До побачення!



Втім таке пояснення не дуже відповідає стратегії відкритості «Укравтодору». Адже два роки тому «Укравтодор» зобов’язав обласні підприємства проводити закупівлі лише через електронну систему торгів, сподіваючись уникнути «схем» та зекономити кошти.



«Є доволі відома усім схема відмивання державних грошей – купівля товарів через посередників. Зобов’язавши державних підрядників купувати усі необхідні матеріали та техніку на ProZorro, я впевнений, що ми позбудемося корупції у такий спосіб та не будемо вдвічі або, навіть, у тричі переплачувати за дорожні матеріали», – зазначав у 2016 році Євгеній Барах, тимчасовий очільник Укравтодору.



Втім, схоже, що закупівлі без схем не підходять для волинського автодору. Адже підприємства-постачальники, що фігурують у провадженнях, є лише посередниками. Тож замість того, щоб уникнути схем, волинський автодор купляє «за своїми процедурами».



Дійсно, підприємства, що входять до мережі Укравтодору не підпадають під дію Закону про публічні закупівлі, – пояснює юристка громадської ініціативи «За чесний тендер» Мирослава Примак. – Однак самостійно нібито вирішили перейти на закупівлю товарів, робіт та послуг через систему ProZorro.



Та такий перехід супроводжується частими скандалами. В той же час, недотримання облавтодорами вимог порядку проведення таких закупівель може не тягнути відповідальності, адже для її застосування треба відповідний склад (зокрема, суб’єкт) правопорушень. Наведена ситуація з волинським автодором зайвий раз підкреслює той факт, що відсутність належної відповідальності не сприяє ефективності витрачання коштів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж кількох останніх років Волинський облавтодор провів низку закупівель, які викликали підозру у правоохоронців.Результатом стало відкрите кримінальне провадження, в рамках якого слідчі перевіряють документацію та договори підприємства, укладені зі столичними фірмами, - пише Громадське. Волинь Дочірнє підприємство «Волинський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» у 2017 році купувало різноманітні товари для своєї роботи. Однак, якщо простежити за оприлюдненими закупівлями у системі ProZorro, то помітно, що більшість товарів для облавтодору постачало кілька фірм, які і фігурують у кримінальному провадженні.В ухвалі Луцького міськрайонного суду слідчий слідчого відділу ГУНП у Волинській області просить суд надати доступ до документів ТзОВ «Бітекс», яке знаходиться у Києві. Слідчих цікавлять договори, сертифікати, товарно-транспортні накладні на постачання бітуму фірмою «Бітекс» впродовж 2017 року.У поле зору правоохоронців потрапила і закупівля мазуту облавтодором. Її постачала фірма «Кулон груп». Слідчий суддя Луцького міськрайонного судув ухвалі надав доступ до документів цієї фірми.Під підозрою правоохоронців опинилось і ТзОВ «Отава-Трейд», яке теж постачало бітум для автодору. Суд також надав доступ до документації, що стосується постачання бітуму для автодору у 2016-2017 роках. Як не дивно, але «Отава-Трейд», за інформацією ProZorro є також популярним постачальником медичної апаратури.Всі ці закупівлі Волинського облавтодору лягли в основу кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України, щодо зловживання владою та службовим становищем службових осіб ДП «Волинський облавтодор». Зокрема, у матеріалах справи ідеться про те, що службові особи ДП «Волинський облавтодор» упродовж вересня 2016-березня 2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з власних корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, в порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» провели закупівлю товарів у приватних комерційних структурах на суму понад 900 тисяч гривень.За зверненням слідчого управління ГУНП у Волинській області ДП «Волинський облавтодор» перевірила і аудиторська служба. Однак матеріалів перевірки не розголошують, посилаючись на проведення досудового розслідування.Насамперед варто зауважити, що облавтодори не підпадають під дію закону «Про публічні закупівлі» а отже, на Prozorro розміщують інформацію лише з доброї волі і запрацювали на платформі лише із минулого року.Тож у цій історії увагу привертають не лише минулорічні закупівлі, якими зацікавились правоохоронці, але й цьогорічні. Адже, незважаючи на кримінальне провадження, «Волиньоблавтодор» знову купує у ТЗОВ «Бітекс» бітуму на понад сім мільйонів, відхиляючи дешевші пропозиції:За інформацією ProZorro фірма «Бітекс» є основним постачальником обласних автодорів на мільйони гривень. Лише впродовж півроку (12.2017 – 05.2018) фірма «Бітекс» виграла у Волинського облавтодору більше 15 мільйонів гривень за допороговими закупівлями, тобто без проведення відкритих торгів.Менеджер із продажу «Бітексу»(відмовився назвати прізвище) каже, що підприємство постачає товари для усіх автодорів.Тож наразі слідчі вилучили у підприємства всю документацію, яка стосується постачання товарів для облавтодору.Також облавтодор розмістив на ProZorro і договори з іншими «знайомими» фірмами. Згадана фірма «Отава-Трейд» теж за допороговими закупівлями заробила у 2017 році понад 700 тисяч гривень.Керівник фірми «Отава-Трейд» Ірина Мельниченко каже, що для Волинського автодору постачала бітум ще із 2014 року.Останні півроку підприємство вже не працює із Волинським автодором через непроведені розрахунки. А щодо кримінального провадження, то пані Мельниченко каже, що надала на вимогу слідства усі документи, які стосуються постачання бітуму на Волинь.Також на платформі закупівель облавтодор розмістив і договір із ТОВ «Кулон-Груп», яке у 2016 році уклало договір на постачання мазуту на 195 тисяч гривень. Саме постачання мазуту і зацікавило слідчих, які перевіряють документи у рамках кримінального провадження. За інформацією аналітичної платформи Юконтрол фірма «Кулон Груп» зареєстрована у 2015 році і впродовж трьох років чотири рази змінювала засновників та бенефіціарів. Однак сконтактувати із керівництвом чи працівниками фірми не вдалося – номер мобільного телефону був недійсний.У Волинському облавтодорі про закупівлі розповідають неохоче, кажуть, що організація не є державна і проводить закупівлі за власним складеним порядком.Втім таке пояснення не дуже відповідає стратегії відкритості «Укравтодору». Адже два роки тому «Укравтодор» зобов’язав обласні підприємства проводити закупівлі лише через електронну систему торгів, сподіваючись уникнути «схем» та зекономити кошти.«Є доволі відома усім схема відмивання державних грошей – купівля товарів через посередників. Зобов’язавши державних підрядників купувати усі необхідні матеріали та техніку на ProZorro, я впевнений, що ми позбудемося корупції у такий спосіб та не будемо вдвічі або, навіть, у тричі переплачувати за дорожні матеріали», – зазначав у 2016 році Євгеній Барах, тимчасовий очільник Укравтодору.Втім, схоже, що закупівлі без схем не підходять для волинського автодору. Адже підприємства-постачальники, що фігурують у провадженнях, є лише посередниками. Тож замість того, щоб уникнути схем, волинський автодор купляє «за своїми процедурами».Дійсно, підприємства, що входять до мережі Укравтодору не підпадають під дію Закону про публічні закупівлі, – пояснює юристка громадської ініціативи «За чесний тендер» Мирослава Примак. – Однак самостійно нібито вирішили перейти на закупівлю товарів, робіт та послуг через систему ProZorro.Та такий перехід супроводжується частими скандалами. В той же час, недотримання облавтодорами вимог порядку проведення таких закупівель може не тягнути відповідальності, адже для її застосування треба відповідний склад (зокрема, суб’єкт) правопорушень. Наведена ситуація з волинським автодором зайвий раз підкреслює той факт, що відсутність належної відповідальності не сприяє ефективності витрачання коштів.

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