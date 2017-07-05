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Надійні вхідні двері – у новому фірмовому магазині «Сталь-М» в Луцьку*

Надійні вхідні двері – у новому фірмовому магазині «Сталь-М» в Луцьку*
16 жовтня, у День свого народження, відомий український виробник броньованих та протипожежних дверей «Сталь-М» відкрив у Луцьку оновлений магазин нового формату. Для зручності та комфорту лучан він розташовуватиметься недалеко від центру міста по вулиці Рівненська, 25.

Віднині тут можна придбати увесь асортимент фірмової високоякісної продукції заводу-виробника «Сталь-М»: двері броньовані вхідні в квартири 3 і 4 класу зламостійкості, двері протипожежні, люки та ворота з межею вогнестійкості 30-60 хвилин.

Додатковою перевагою дверей «Сталь-М» є їх кулестійкість, яку підтверджено спеціальними випробуваннями та сертифікатом відповідності.

«Відкрити новий магазин ми вирішили у зв'язку із збільшенням попиту на нашу продукцію. За той час, що ми працюємо у Луцьку, жителі Волині переконалися в її якості та надійності. Бо ми не просто виготовляємо двері, ми, в першу чергу створюємо безпеку. Тому, на вітчизняному ринку дверей ми є унікальні і суттєво відрізняємося від інших», - каже директор компанії Андрій Муляренко.

До слова, «Сталь-М» на ринку дверей України вже майже 20-ть років. За цей час вдалося завоювати довіру споживачів не лише у рідному Рівному, де розташовані виробничі потужності підприємства, а й по всій Україні. Уся продукція компанії сертифікована за європейськими стандартами EN 1627:2014, а на всіх етапах виробництва запроваджена система управління якістю ISO.

Як розповів Андрій Муляренко, новий формат магазину передбачає, що на його базі діятиме своєрідний інформаційний центр, де усі бажаючі матимуть можливість безкоштовно отримати вичерпну інформацію, яка дозволить зробити правильний вибір при купівлі дверей, замків, фурнітури та сейфів.

Тож, отримати кваліфіковану консультацію, обрати вхідні двері на будь-який смак і гаманець, а також надійні сейфи та якісну фурнітуру для дверей ви зможете, завітавши до фірмового магазину «Сталь-М», що розташований в Луцьку на вулиці Рівненська, 25.

До речі, нагоди ювілею компанії та відкриття оновленого магазину на Вас також чекають різноманітні акційні пропозиції та знижки.

Надійні вхідні двері – у новому фірмовому магазині «Сталь-М» в Луцьку*


Надійні вхідні двері – у новому фірмовому магазині «Сталь-М» в Луцьку*


Надійні вхідні двері – у новому фірмовому магазині «Сталь-М» в Луцьку*


Надійні вхідні двері – у новому фірмовому магазині «Сталь-М» в Луцьку*


Надійні вхідні двері – у новому фірмовому магазині «Сталь-М» в Луцьку*




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Теги: «Сталь-М», двері, Луцьк
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