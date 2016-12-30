На що потрібно звертати увагу при виборі хліба*





• Тримати хліб у холодильнику категорично заборонено. Це призводить до висихання випічки, втрати смаку та аромату.



• Зберігати в пакеті з поліетилену - чудовий варіант, якщо продукцію не потрібно зберігати більше 4-5 днів.



• В пакеті з паперу - оптимальний варіант для любителів продукції з хрусткою скоринкою.



• В морозилці. Якщо довести температуру в камері до показника в -18 °С, то виріб збереже свої властивості до півроку.



• У хлібниці - як це не дивно, не дуже вдалий спосіб зберігання випічки для терміну більше ніж 1-2 дні.



Навіть перераховані заходи не завжди гарантують бажаний результат. При появі щонайменших підозр щодо якості продукту, його необхідно, негайно викинути, а не намагатися очистити від цвілі, для продовжити терміну його зберігання.



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Як часто ви задумуєтесь, що ви купуєте і що впливає на ваш вибір?Наш мозок лінивий, і при першій можливості не думати, він буде НЕ думати. От уявити тільки, що людина, яка буде купувати хліб, стоятиме годину, а може й дві розглядаючи півсотні видів хліба в різних упаковках, навантажуючи мозок. Звичайно ми здійснюємо покупки швидко і часто необдумано.рекомендує обов’язково звертати увагу при виборі хліба на:1. Дата виготовлення та термін придатності.Якщо ви хочете хороший хлібчик, маєте розуміти, натуральні продукти швидко псуються. В середньому термін придатності від 24 до 72 год., в залежності від виду борошна та пакування. Запаковані хліба, що виробляються за традиційною технологією заварних житніх сортів, і "Тостовий" хліб можуть мати до 5 діб.Спробувати хліб на м’якість? Скуштувати на смак? А когось просто приваблює зовнішній вигляд чи яскраве пакування? Якщо розглядати виробників хлібобулочної продукції то їх на ринку є величезна кількість, і для задоволення покупця основним показником м’якості буханця та свіжості, в хлібину додають різноманітні розпушувачі, покращувачі та штучні добавки, які можуть робити хлібобулочні вироби вічно м’якими та без признаків цвілі, такий хліб на прилавках може лежати тижнями.2. Інформація про виробника.Якщо не буде інформації, як ви можете бути впевнені у дійсності складу та терміну придатності? Адже у будь якій ситуації ви можете звернутись до виробника зі своїми побажаннями та скаргами.3.Умови зберігання - це основне для продукції такої групи товарів.Правильне зберігання хліба – це не просто складування свіжої продукції на полиці. Адже від цього залежить стан продукції, свіжість, м'якість.