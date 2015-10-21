Протягом п’яти років усі обласні центри України будуть з’єднані якісними дорогами

Зі 170 000 км українських доріг станом на 2016 рік понад 90% були визнані такими, що не відповідають нормам. Причиною такого стану було хронічне недофінансування ремонтно-будівельних робіт та утримання доріг, корупція та низька якість виконання робіт.Протягом 10 років будівництво, капітальний ремонт та реконструкція доріг в країні майже не проводилися. До прикладу, для того, аби дістатися Львова, волиняни змушені були їхати в об’їзд, а це і додаткова трата часу, і значно більший кілометраж та, в результаті, більші витрати на пальне. А деякі дороги у Любешівському, Камінь-Каширському, Шацькому районах місцеві жителі просто називали «бермудськими трикутниками», жартуючи, що на них зникають деякі автозапчастини…Проте вже сьогодні можна побачити разючі зміни, адже питання ремонту шляхів стало одним із найголовніших у роботі Уряду. Цього року на дороги було виділено 47 млрд гривень, а в наступні роки ремонтуватиметься і будуватиметься все більше доріг.Так у 2016 році було відновлено 900 км доріг. В 2017 – вже понад 2100 км (це найбільша кількість доріг, яка відремонтована за рік, з 2005 року). В результаті цього року Уряд планує якісно відремонтувати до 4 000 км автошляхів.«Ми у 2017 році відремонтували доріг більше, ніж у рекордному 2011 році, коли Україна готувалася до Євро 2012. У цьому році обсяги робіт будуть збільшені удвічі, порівняно з минулим роком», - повідомив голова урядуВ проекті бюджету на 2019 рік передбачено виділення 55 млрн грн., з них 17 млрд грн. – на місцеві дороги. 2,5 млрд грн піде на безпеку дорожнього руху. Раніше кошти на ремонти виділялись в «ручному режимі». Саме тому деякі дороги не ремонтувались цілими десятиліттями.Минулого року гарним подарунком для волинських та львівських водіїв стало новеньке покриття на шляху Луцьк-Радехів-Львів та Устилуг-Луцьк-Рівне. Цьогоріч вже на стадії завершення середні ремонтні роботи на дорогах Ковель-Червоноград-Жовква і Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече.Ремонти доріг – під суворим контролем. В пріоритеті – якість.Тепер Укравтодор зробив жорсткішими вимоги до підрядників: за всіма контрактами на середній ремонт має бути гарантія не менше 5 років, а на капітальний – не менше 10 років. Якщо експертиза встановить, що ремонт виконано неякісно – платити за це українці не будуть. За результатами двох масштабних обстежень технічного стану збудованих і відремонтованих об’єктів у 2017 році, під час яких було перевірено 222 об’єкти, ремонти, які проходили минулого року, виконані на хорошому рівні.Станом на жовтень було проведено 584 перевірки якості виконання робіт на об’єктах капітального та поточного середнього ремонтів. Також проведено 481 перевірка експлуатаційного стану автомобільних доріг на всій території України, проведено 2953 лабораторних випробувань дорожньо-будівельних матеріалів. Тобто ремонти доріг – під суворим контролем. Окрім держави, ремонти доріг контролюють також незалежні експерти і громадські організації.Спираючись на досвід попередніх років було прийнято рішення відмовлятись від ямкових ремонтів, адже це – не ремонт, а аварійна ліквідація ямковості для забезпечення проїзду по дорогах. Тобто – тимчасові, крайні заходи.«Ніколи не буде якісного ямкового ремонту, тому що будуть з’являтися нові ями. Треба робити капітальний ремонт… Ми зробили програму на 2018-2022 роки, за п’ять років ми з’єднаємо всі обласні центри України дорогами достатньо хорошої якості. Мінімум 300 млрд гривень ми визначили для цього. Цього року виділили 47 млрд гривень, це складно, але ми знайшли ці гроші», – заявив Володимир Гройсман.Окрім того, запроваджується європейський підхід до розвитку мережі – за маршрутним принципом GOHighway і таким чином відбувається інтеграція з європейськими транспортними мережами.З цього року Укравтодор відповідальний за ремонт і утримання доріг тільки державного значення. Кошти для ремонтів доріг місцевого значення передаються на місця через Дорожній фонд, який забезпечує гарантоване фінансування українських доріг. Тому немає потреби випрошувати кошти на ремонт місцевої дороги у держави: кожен регіон отримує ресурси і сам визначає, які місцеві дороги потребують ремонту. Кошти на ремонти на місцях вже є, тож місцеві керманичі мають працювати і звітувати перед своїми громадами.За 5 років Уряд планує з’єднати усі обласні центри якісними дорогами, збудованими за новими стандартами Вже запрацював механізм поступового збільшення фінансування ремонтів і будівництва доріг – Дорожній фонд, який забезпечить системність фінансування галузі.Тендери, які проходять винятково в системі ProZorro, здійснюються відкрито та прозоро, надаючи рівні умови для участі для всіх учасників, а це забезпечує економію бюджетних коштів і якісне виконання робіт. Прем’єр-міністр також звернувся до правоохоронних органів для забезпечення суворого контролю і недопущення корупції.