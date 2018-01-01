вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Яровиця» – спокій та затишок у власному дворі*

«Яровиця» – спокій та затишок у власному дворі*
«Яровиця» дбає про безпеку та спокій своїх мешканців. Житловий комплекс будують з урахуванням усіх засобів безпеки. Їх основні елементи – це цілодобова охорона, шлагбаум на в’їзді на територію та відеонагляд.

Для того, щоб жителі відчували себе захищеними та в безпеці, на території комплексу працює центр відеоспостереження, встановлені камери по периметру комплексу, паркінгу, вхідних і вихідних зонах, а режим нічного бачення дозволить фіксувати найважливіші деталі навіть у темну пору доби.

Великою перевагою «Яровиці» є закритий внутрішній двір. І хоча житловий комплекс знаходиться в центрі міста, у дворі – затишок та спокій. Це створює відчуття віддаленості від шумного міста, безпеки та комфорту, ніби ви відпочиваєте на природі, навкруги дерева, кущі та ландшафтний дизайн, пішохідні доріжки, унікальні ландшафтні арт-об’єкти. Для людей з дітьми це ідеально, адже не страшно відпускати їх на прогулянки.

Внутрішня територія двору «Яровиці» це:

- Красиві та комфортні зони відпочинку;

- Цікаві та безпечні дитячі майданчики;

- Якісні та професійні спортивні майданчики.

«Яровиця» також дбає про безпеку вашого авто. Підземний паркінг, збудований за останніми досягненнями інженерії, створить для мешканців зручні та надійні умови для зберігання власного автотранспорту різного класу та габаритів, дозволить власникам авто не турбуватись про їх збереженість, а система відео охорони подбає про їх безпеку. Також у підземному паркінгу є велопарковки та господарські приміщення. Паркінг оснащений системою автоматичного пожежогасіння, димовидалення та вентиляції.

У житловому комплексі створили все для того, щоб повернувшись додому, його мешканці комфортно поставили авто, безпечно вийшли на прогулянку з дитиною і їм було приємно та затишно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Яровиця, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні статті
«Яровиця» – спокій та затишок у власному дворі*
Сьогодні, 13:05
Чому олігархи обирають Струмівку*
19 листопад, 08:00
Матеріальні блага та проросійські зв’язки: чому волинське духовенство МП не підтримує Томос
17 листопад, 17:06
Протягом п’яти років усі обласні центри України будуть з’єднані якісними дорогами
16 листопад, 10:30
Іпотечне кредитування: як волинянам отримати власну квартиру за ціною оренди
13 листопад, 10:00
Останні новини
Приміщення колишньої книгарні у центрі Луцька продадуть за три мільйони
Сьогодні, 13:06
У ковельській лікарні вперше провели операцію на хребті
Сьогодні, 12:49
У Львові горить обласна лікарня. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Рада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування «євроблях»
Сьогодні, 12:25
У Княгининку через акцію «євробляхарів» водії об'їжджають дорогу полями
Сьогодні, 12:09
Схожі статті
Престижно сьогодні - вигідно завтра* Престижно сьогодні - вигідно завтра*
21 червень, 08:47
Піднімав Донбас і виховував чужого сина: історія сліпого луцького безхатька Піднімав Донбас і виховував чужого сина: історія сліпого луцького безхатька
01 листопад, 17:42
Надійні вхідні двері – у новому фірмовому магазині «Сталь-М» в Луцьку* Надійні вхідні двері – у новому фірмовому магазині «Сталь-М» в Луцьку*
19 жовтень, 12:19
За що і кому палили автівки в Луцьку За що і кому палили автівки в Луцьку
17 жовтень, 16:12
Медіа
відео
1/8