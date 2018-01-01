«Яровиця» – спокій та затишок у власному дворі*

«Яровиця» дбає про безпеку та спокій своїх мешканців. Житловий комплекс будують з урахуванням усіх засобів безпеки. Їх основні елементи – це цілодобова охорона, шлагбаум на в’їзді на територію та відеонагляд.Для того, щоб жителі відчували себе захищеними та в безпеці, на території комплексу працює центр відеоспостереження, встановлені камери по периметру комплексу, паркінгу, вхідних і вихідних зонах, а режим нічного бачення дозволить фіксувати найважливіші деталі навіть у темну пору доби.Великою перевагою «Яровиці» є закритий внутрішній двір. І хоча житловий комплекс знаходиться в центрі міста, у дворі – затишок та спокій. Це створює відчуття віддаленості від шумного міста, безпеки та комфорту, ніби ви відпочиваєте на природі, навкруги дерева, кущі та ландшафтний дизайн, пішохідні доріжки, унікальні ландшафтні арт-об’єкти. Для людей з дітьми це ідеально, адже не страшно відпускати їх на прогулянки.Внутрішня територія двору «Яровиці» це:- Красиві та комфортні зони відпочинку;- Цікаві та безпечні дитячі майданчики;- Якісні та професійні спортивні майданчики.«Яровиця» також дбає про безпеку вашого авто. Підземний паркінг, збудований за останніми досягненнями інженерії, створить для мешканців зручні та надійні умови для зберігання власного автотранспорту різного класу та габаритів, дозволить власникам авто не турбуватись про їх збереженість, а система відео охорони подбає про їх безпеку. Також у підземному паркінгу є велопарковки та господарські приміщення. Паркінг оснащений системою автоматичного пожежогасіння, димовидалення та вентиляції.У житловому комплексі створили все для того, щоб повернувшись додому, його мешканці комфортно поставили авто, безпечно вийшли на прогулянку з дитиною і їм було приємно та затишно.