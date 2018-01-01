Демодекоз: головний дерматолог Волині спростувала «страшилки» та розповіла про лікування*
Сьогодні, 10:00
Підшкірний кліщ – часта причина висипань, а, отже, дискомфорту та проблем зі шкірою. Чи такий страшний паразит кліщ-Демодекоз, як про нього говорять розповіла лікар-дерматовенеролог-косметолог вищої кваліфікаційної категорії Леся Василівна Карпюк.
Демодекоз – захворювання, викликане інвазією кліща роду Demodex, що уражає фолікули сальних залоз. З цим паразитом повʼязано багато міфів та страшних історій, але не все це правда.
Демодекоз: збудник, провокуючі фактори, супутні захворювання
Результати багаторічних спостережень доводять, що кліщі Демодекс викликають у людини первинно-хронічне захворювання демодекоз, яке має величезну кількість латентних та субклінічних форм. Демодекоз може протікати під клінічною маскою багатьох запальних дерматозів.
Також дане захворювання може бути асоційоване з розацеа, акне, періоральним та себорейним дерматитом.
Провокувати демодекоз можуть як ендогенні фактори (патологія шлунково-кишкового тракту, стреси, гормональні порушення, судинна патологія) так і екзогенні (порушення якості та кількості шкірного сала, аліментарні фактори, надлишкова інсоляція, тривалий прийом медикаментів, наявність шкідливих звичок та пересушення шкіри частим вмиванням).
Що потрібно знати про збудника демодекозу?
Кліщі Demodex є симбіонтами людини – це означає, що в нормі вони існують на нашій шкірі. Важливо розуміти, що якщо на 1 сантиметр квадратний шкіри знаходиться менше 5 кліщів без відповідної клінічної картини – такий стан не потребує лікування.
Більше того, кліщі Демодекс в нормі виконують очищувальну функцію на шкірі людини, поглинаючи зроговілі частини та надлишкову кількість себуму. Отже, наявність кліщів ще не свідчить про захворювання демодекозом.
Дуже часто гіпердіагностика демодекозу є причиною розвитку акрофобії – боязнь кліщів, яка проявляється скаргами на постійні укуси кліщів, соціальною ізоляцією, а також фізичними симптомами: нудотою, ознобом, головним болем. Такий стан потребує консультації психіатра.
Особливості клінічної діагностики демодекозу:
- ураження шкіри виникає спонтанно;
- найчастіше є одностороннім та асиметричним;
- має тенденцію до поширення;
- супроводжується почервонінням і лущенням шкіри;
- головний елемент висипу – згруповані папули та пустули, навколо воронки волосяного фолікула.
Лабораторна діагностика демодекозу проводиться за допомогою зішкрібу з поверхні пошкодженої шкіри, методом мікроскопії вмісту сальних залоз, біопсії шкіри та дерматоскопії.
Лікування демодекозу: місцева та системна терапія
Для ефективного лікування демодекозу призначають локальну і системну терапію. Проводять 2-4 курси лікування по 10-14 днів з перервою в 7-10 днів.
Системна терапія демодекозу включає застосування метронідазолу, орнідазолу або антипаразитрного препарату івермектин.
Місцево призначають препарати, що містять:
- метронідазол;
- сірку;
- антипаразитарні засоби;
- азелаїнову кислоту.
Важливо відмовитись від теплових процедур, використовувати судиннозвужуючі креми з ромашкою, ментолом або мʼятою. Лише комплексне системне лікування та адекватний домашній догляд дозволяють досягти найкращих результатів.
За професійною консультацією і допомогою звертайтесь:
Дерматокосметологічний центр лікаря Карпюк Л.В.
м. Луцьк, пр. Відродження, 28 «А»
Попередній запис за тел.: 066-340-60-33
Довіртесь професіоналам! Поверніть шкірі здоров’я та красу!
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Демодекоз – захворювання, викликане інвазією кліща роду Demodex, що уражає фолікули сальних залоз. З цим паразитом повʼязано багато міфів та страшних історій, але не все це правда.
Демодекоз: збудник, провокуючі фактори, супутні захворювання
Результати багаторічних спостережень доводять, що кліщі Демодекс викликають у людини первинно-хронічне захворювання демодекоз, яке має величезну кількість латентних та субклінічних форм. Демодекоз може протікати під клінічною маскою багатьох запальних дерматозів.
Також дане захворювання може бути асоційоване з розацеа, акне, періоральним та себорейним дерматитом.
Провокувати демодекоз можуть як ендогенні фактори (патологія шлунково-кишкового тракту, стреси, гормональні порушення, судинна патологія) так і екзогенні (порушення якості та кількості шкірного сала, аліментарні фактори, надлишкова інсоляція, тривалий прийом медикаментів, наявність шкідливих звичок та пересушення шкіри частим вмиванням).
Що потрібно знати про збудника демодекозу?
Кліщі Demodex є симбіонтами людини – це означає, що в нормі вони існують на нашій шкірі. Важливо розуміти, що якщо на 1 сантиметр квадратний шкіри знаходиться менше 5 кліщів без відповідної клінічної картини – такий стан не потребує лікування.
Більше того, кліщі Демодекс в нормі виконують очищувальну функцію на шкірі людини, поглинаючи зроговілі частини та надлишкову кількість себуму. Отже, наявність кліщів ще не свідчить про захворювання демодекозом.
Дуже часто гіпердіагностика демодекозу є причиною розвитку акрофобії – боязнь кліщів, яка проявляється скаргами на постійні укуси кліщів, соціальною ізоляцією, а також фізичними симптомами: нудотою, ознобом, головним болем. Такий стан потребує консультації психіатра.
Особливості клінічної діагностики демодекозу:
- ураження шкіри виникає спонтанно;
- найчастіше є одностороннім та асиметричним;
- має тенденцію до поширення;
- супроводжується почервонінням і лущенням шкіри;
- головний елемент висипу – згруповані папули та пустули, навколо воронки волосяного фолікула.
Лабораторна діагностика демодекозу проводиться за допомогою зішкрібу з поверхні пошкодженої шкіри, методом мікроскопії вмісту сальних залоз, біопсії шкіри та дерматоскопії.
Лікування демодекозу: місцева та системна терапія
Для ефективного лікування демодекозу призначають локальну і системну терапію. Проводять 2-4 курси лікування по 10-14 днів з перервою в 7-10 днів.
Системна терапія демодекозу включає застосування метронідазолу, орнідазолу або антипаразитрного препарату івермектин.
Місцево призначають препарати, що містять:
- метронідазол;
- сірку;
- антипаразитарні засоби;
- азелаїнову кислоту.
Важливо відмовитись від теплових процедур, використовувати судиннозвужуючі креми з ромашкою, ментолом або мʼятою. Лише комплексне системне лікування та адекватний домашній догляд дозволяють досягти найкращих результатів.
За професійною консультацією і допомогою звертайтесь:
Дерматокосметологічний центр лікаря Карпюк Л.В.
м. Луцьк, пр. Відродження, 28 «А»
Попередній запис за тел.: 066-340-60-33
Довіртесь професіоналам! Поверніть шкірі здоров’я та красу!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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