Демодекоз: головний дерматолог Волині спростувала «страшилки» та розповіла про лікування*

Підшкірний кліщ – часта причина висипань, а, отже, дискомфорту та проблем зі шкірою. Чи такий страшний паразит кліщ-Демодекоз, як про нього говорять розповіла лікар-дерматовенеролог-косметолог вищої кваліфікаційної категоріїДемодекоз – захворювання, викликане інвазією кліща роду Demodex, що уражає фолікули сальних залоз. З цим паразитом повʼязано багато міфів та страшних історій, але не все це правда.Результати багаторічних спостережень доводять, що кліщі Демодекс викликають у людини первинно-хронічне захворювання демодекоз, яке має величезну кількість латентних та субклінічних форм. Демодекоз може протікати під клінічною маскою багатьох запальних дерматозів.Також дане захворювання може бути асоційоване з розацеа, акне, періоральним та себорейним дерматитом.Провокувати демодекоз можуть як ендогенні фактори (патологія шлунково-кишкового тракту, стреси, гормональні порушення, судинна патологія) так і екзогенні (порушення якості та кількості шкірного сала, аліментарні фактори, надлишкова інсоляція, тривалий прийом медикаментів, наявність шкідливих звичок та пересушення шкіри частим вмиванням).Кліщі Demodex є симбіонтами людини – це означає, що в нормі вони існують на нашій шкірі. Важливо розуміти, що якщо на 1 сантиметр квадратний шкіри знаходиться менше 5 кліщів без відповідної клінічної картини – такий стан не потребує лікування.Більше того, кліщі Демодекс в нормі виконують очищувальну функцію на шкірі людини, поглинаючи зроговілі частини та надлишкову кількість себуму. Отже, наявність кліщів ще не свідчить про захворювання демодекозом.Дуже часто гіпердіагностика демодекозу є причиною розвитку акрофобії – боязнь кліщів, яка проявляється скаргами на постійні укуси кліщів, соціальною ізоляцією, а також фізичними симптомами: нудотою, ознобом, головним болем. Такий стан потребує консультації психіатра.- ураження шкіри виникає спонтанно;- найчастіше є одностороннім та асиметричним;- має тенденцію до поширення;- супроводжується почервонінням і лущенням шкіри;- головний елемент висипу – згруповані папули та пустули, навколо воронки волосяного фолікула.Лабораторна діагностика демодекозу проводиться за допомогою зішкрібу з поверхні пошкодженої шкіри, методом мікроскопії вмісту сальних залоз, біопсії шкіри та дерматоскопії.Для ефективного лікування демодекозу призначають локальну і системну терапію. Проводять 2-4 курси лікування по 10-14 днів з перервою в 7-10 днів.Системна терапія демодекозу включає застосування метронідазолу, орнідазолу або антипаразитрного препарату івермектин.- метронідазол;- сірку;- антипаразитарні засоби;- азелаїнову кислоту.Важливо відмовитись від теплових процедур, використовувати судиннозвужуючі креми з ромашкою, ментолом або мʼятою. Лише комплексне системне лікування та адекватний домашній догляд дозволяють досягти найкращих результатів.Довіртесь професіоналам! Поверніть шкірі здоров’я та красу!