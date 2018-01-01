5 причин, чому варто жити в Струмівці*



Відповім вам так :



1. Жителі Струмівки завжди виглядають на років 7 - 8 молодше свого віку – а все тому , що в Струмівці чудова екологія. Тому місцеві й живуть довше і виглядають молодше.



2. У Струмівці дуже низький рівень злочинності. Статистика показала, що звернень до поліції зі Струмівки протягом року було найменше у порівнянні з іншими передмістями Луцька.



3. З кожни роком Струмівка стає все більш популярною. Це дуже привабливе місце для заможних людей. Багатії знають, що правильне місце для життя обирають.



4.У Струмівці живуть дійсно чемні і дуже виховані люди – а це означає, що у вас будуть хороші сусіди.



5. Найголовніше те, що до цього «райського куточку» легко доїхати як громадським транспортом (маршрут №3, та №168,169), так і власним авто.



Отож, найкраще місце для життя – однозначно Струмівка. Залишилось знайти лише житло. Але з цим проблем не буде. Нещодавно бачила в інтернеті посилання на ЖК «Сімейна Фортеця». І рекомендації чула про цей житловий комплекс хороші, ціни там в них дуже навіть доступні. Більше того є безвідсоткове відтермінування. Сьогодні я домовилась про зустріч з менеджером і йду вибирати собі там квартиру. Залишу вам тут контакти цього житлового комплексу. Можливо, ще будемо сусідами.



Телефон відділу продажу (066) 104-04-04

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