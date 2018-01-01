Якість та екологічність: у луцькому салоні елітних фарб і штукатурок «San Marco» провели семінар для хіміків*
Сьогодні, 10:00
Тоді як увесь світ працює над різноманітними проектами, аби поліпшити екологічну ситуацію, Україна поки пасе задніх. Здавалося б, у будівельній сфері все просто: є натуральні матеріали лише бери і працюй. Але в гонитві за прибутком компанії намагаються здешевити собівартість товару і додають у його склад дешеві складники, котрі шкодять не лише довкіллю, а й здоров’ю людини.
Однак у Луцьку вже декілька років працює компанія «San Marco», що перевернула уявлення про ринок будівельних товарів і вчить своєму досвіду інших.
Методист управління освіти Луцької міської ради Леся Сушик розповіла, що у місті працюють методичні осередки, зокрема, семінар-практикум у Новій українській школі та освіті. Оскільки хімія має практичну спрямованість, важливо переймати досвід різноманітних фірм та установ, аби в подальшому навчати цікавим підходам та новаціям учнів.
Тож більше десятка вчителів хімії із міських закладів освіти завітали в креативний офіс салону «San Marco» імпортних елітних штукатурок та фарб у Луцьку на вулиці Ковельській, 20, що спеціалізується на виробництві фарб і декоративних покриттів найвищої якості.
«У нас було заняття в краєзнавчому музеї та надзвичайно цікава зустріч з реставратором, який як здійснювати реставрацію, використовуючи знання з хімії. У «San Marco» ми прийшли, аби побачити практичне застосування шкільного курсу хімії в побуті і в цілому у сучасності. Досвід такої успішної фірми зможе вмотивувати школярів навчатися», – зауважила Леся Сушик.
Керівник салону «San Marco» Олександр Стаднюк поділився, що втілення бізнес-ідеї розпочалося понад 4 роки тому лише з ентузіазму, без будь-яких інвестиційних коштів. Нині «San Marco» є не лише в Луцьку, а й у Ковелі. Також невдовзі в Україні запрацюють ще два салони.
Олександр Стаднюк раніше працював штукатуром і побачивши усе зсередини захотів внести кардинальні зміни у цей ринок, зробивши акцент на високій якості та екологічності матеріалів.
«Я на все дивлюся нестандартно. Наприклад, у нас є справжній метал, який піддається корозії протягом 5-10 років під впливом навколишнього середовища. Але я задався ціллю, чи можна перетворити дерев’яну дощечку у поверхню з корозією, тільки швидше. Я підловив момент, що останні декілька років тематика корозії, іржі, бетону стала дуже трендовою і актуальною. Ми почали одні з перших у місті впроваджувати це в життя, використовуючи натуральні сполуки та працю не природи, а людей», – розповів керівник салону.
Олександр Стаднюк каже, що, на жаль, у гонитві за прибутком, компанії забувають про дуже важливий фактор – екологію.
«До мене часто приходять і кажуть, що бачили все те ж саме в іншому магазині, але значно дешевше. Проте на цей факт я можу навести десять аргументів. Треба у першу чергу задумуватися з чого складається продукція. У багатьох фарбах містяться, наприклад, тяжкі метали. Через деякий час люди починають скаржитися на проблеми зі здоров’ям і розуміють, що знехтували ним, зробивши акцент на дешевизні. Також там використовують акрил, який не дає вашій домівці дихати, хай би з яких еко-матеріалів ви перед фарбуванням його не побудували», – констатував він.
Тому «San Marco» співпрацює лише з тими виробниками, які пройшли систему сертифікації і мають найвищі показники класу «А+».
Компанія постійно розвивається та переймає досвід в успішних країн світу, зокрема, Австрії, Німеччини, Італії, Чехії. Завдяки унікальній технології європейського виробника у «San Marco» можуть надати будь-якому матеріалу будь-яку текстуру: шкіри, деревини, металу, тканини, каменю.
«Ми не зупиняємося на досягненням і постійно впроваджуємо щось нове. Візьмемо до прикладу трендовий у Європі метод пікселя. Наприклад, у міді однорідна система окислення, але ми зробили її неоднорідною, у пікселях», – відзначив Олександр Стаднюк.
Окрім того, у «San Marco» не лише допоможуть підібрати декоративні матеріали імпортного виробництва, а й провести необхідні роботи у приміщеннях комерційного призначення чи житлі. До того ж, «San Marco» має низку надійних партнерів, які допоможуть вирішити питання гідроізоляції, теплоізоляції, встановлення сантехніки тощо.
«Ми працюємо там, де потрібна фаховість, відповідальність і розуміння того, що ти робиш», – наголосив керівник салону «San Marco» Олександр Стаднюк. Один із таких проектів – реставрація та ремонт ресторану «Корона Вітовта», котрий входить у сотню найкращих закладів України.
«У мене є три правила роботи: порядність, чіткість і якість. Це – найбільший секрет успіху. Коли нам ставлять завдання, ми викладаємося на всі 1000 %», – підкреслив засновник салону.
Учитель хімії гімназії №18 Валентина Борисівна додала, що такі зустрічі – надзвичайно важливі, адже у школі виховують дітей, які можуть досягти успіху завдяки впровадженню новацій, як роблять у «San Marco»:
«Успішну людину нелегко виховати. За успіхом лежить величезна праця. Наша праця полягає в тому, аби вкласти у дітей це бажання стати успішним, бути кращим, робити те, що тобі дається. Учням важливо чути таких успішних людей, як Олександр Стаднюк, тож ми сподіваємося на подальшу співпрацю».
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Однак у Луцьку вже декілька років працює компанія «San Marco», що перевернула уявлення про ринок будівельних товарів і вчить своєму досвіду інших.
Методист управління освіти Луцької міської ради Леся Сушик розповіла, що у місті працюють методичні осередки, зокрема, семінар-практикум у Новій українській школі та освіті. Оскільки хімія має практичну спрямованість, важливо переймати досвід різноманітних фірм та установ, аби в подальшому навчати цікавим підходам та новаціям учнів.
Тож більше десятка вчителів хімії із міських закладів освіти завітали в креативний офіс салону «San Marco» імпортних елітних штукатурок та фарб у Луцьку на вулиці Ковельській, 20, що спеціалізується на виробництві фарб і декоративних покриттів найвищої якості.
«У нас було заняття в краєзнавчому музеї та надзвичайно цікава зустріч з реставратором, який як здійснювати реставрацію, використовуючи знання з хімії. У «San Marco» ми прийшли, аби побачити практичне застосування шкільного курсу хімії в побуті і в цілому у сучасності. Досвід такої успішної фірми зможе вмотивувати школярів навчатися», – зауважила Леся Сушик.
Керівник салону «San Marco» Олександр Стаднюк поділився, що втілення бізнес-ідеї розпочалося понад 4 роки тому лише з ентузіазму, без будь-яких інвестиційних коштів. Нині «San Marco» є не лише в Луцьку, а й у Ковелі. Також невдовзі в Україні запрацюють ще два салони.
Олександр Стаднюк раніше працював штукатуром і побачивши усе зсередини захотів внести кардинальні зміни у цей ринок, зробивши акцент на високій якості та екологічності матеріалів.
«Я на все дивлюся нестандартно. Наприклад, у нас є справжній метал, який піддається корозії протягом 5-10 років під впливом навколишнього середовища. Але я задався ціллю, чи можна перетворити дерев’яну дощечку у поверхню з корозією, тільки швидше. Я підловив момент, що останні декілька років тематика корозії, іржі, бетону стала дуже трендовою і актуальною. Ми почали одні з перших у місті впроваджувати це в життя, використовуючи натуральні сполуки та працю не природи, а людей», – розповів керівник салону.
Олександр Стаднюк каже, що, на жаль, у гонитві за прибутком, компанії забувають про дуже важливий фактор – екологію.
«До мене часто приходять і кажуть, що бачили все те ж саме в іншому магазині, але значно дешевше. Проте на цей факт я можу навести десять аргументів. Треба у першу чергу задумуватися з чого складається продукція. У багатьох фарбах містяться, наприклад, тяжкі метали. Через деякий час люди починають скаржитися на проблеми зі здоров’ям і розуміють, що знехтували ним, зробивши акцент на дешевизні. Також там використовують акрил, який не дає вашій домівці дихати, хай би з яких еко-матеріалів ви перед фарбуванням його не побудували», – констатував він.
Тому «San Marco» співпрацює лише з тими виробниками, які пройшли систему сертифікації і мають найвищі показники класу «А+».
Компанія постійно розвивається та переймає досвід в успішних країн світу, зокрема, Австрії, Німеччини, Італії, Чехії. Завдяки унікальній технології європейського виробника у «San Marco» можуть надати будь-якому матеріалу будь-яку текстуру: шкіри, деревини, металу, тканини, каменю.
«Ми не зупиняємося на досягненням і постійно впроваджуємо щось нове. Візьмемо до прикладу трендовий у Європі метод пікселя. Наприклад, у міді однорідна система окислення, але ми зробили її неоднорідною, у пікселях», – відзначив Олександр Стаднюк.
Окрім того, у «San Marco» не лише допоможуть підібрати декоративні матеріали імпортного виробництва, а й провести необхідні роботи у приміщеннях комерційного призначення чи житлі. До того ж, «San Marco» має низку надійних партнерів, які допоможуть вирішити питання гідроізоляції, теплоізоляції, встановлення сантехніки тощо.
«Ми працюємо там, де потрібна фаховість, відповідальність і розуміння того, що ти робиш», – наголосив керівник салону «San Marco» Олександр Стаднюк. Один із таких проектів – реставрація та ремонт ресторану «Корона Вітовта», котрий входить у сотню найкращих закладів України.
«У мене є три правила роботи: порядність, чіткість і якість. Це – найбільший секрет успіху. Коли нам ставлять завдання, ми викладаємося на всі 1000 %», – підкреслив засновник салону.
Учитель хімії гімназії №18 Валентина Борисівна додала, що такі зустрічі – надзвичайно важливі, адже у школі виховують дітей, які можуть досягти успіху завдяки впровадженню новацій, як роблять у «San Marco»:
«Успішну людину нелегко виховати. За успіхом лежить величезна праця. Наша праця полягає в тому, аби вкласти у дітей це бажання стати успішним, бути кращим, робити те, що тобі дається. Учням важливо чути таких успішних людей, як Олександр Стаднюк, тож ми сподіваємося на подальшу співпрацю».
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