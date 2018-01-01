Жити за містом – давній європейський тренд*





Я багато подорожую. Найбільше люблю Європу. Жителі Бельгії, Італії і навіть Англії – ближчі мені по духу , ніж китайці чи в’єтнамці.



Нещодавно, мені пощастило побувати в Шанхаї, і я порівнювала життя китайців, і нас – європейців. Чимало моїх друзів живуть як китайці – в одну невеличку квартирку, як в казці про рукавичку, «набиваються» по 2, а то й 3 сім’ї. Жодного особистого простору. В результаті – й стрес, й погані стосунки в сім’ї. Мені більш до вподоби – європейська модель. Де робота і життя, так би мовити, на відстані.



З найближчих до Луцька районів – найбільш привабливий і екологічний це – Струмівка. Тому тут будують свої домівки луцькі судді, депутати та олігархи. А також тут мешкають й прості люди з європейським підходом до життя. Саме для таких в Струмівці будує квартири компанія «ВолиньНафтоБуд».



Тут росте гарний і головне безпечний житловий комплекс «Сімейна Фортеця», у миешканців якого є три важливі переваги:



• Неполалік від ЖК «Сімейна Фортеця» починається величезний ліс, який дарує свіже повітря і позитивні емоції молоді і страшим, тим хто приходить до нього великими компаніями і самотнім. Пікніки і шашлики, ігри і прогулянки - все в такому лісі стає цікавішим, а головне додає здоров'я і сил. Ліс - це справжня батарейка - і краще частіше від неї підзаряджатися;



• Тут немає проблем з паркуванням. На кожну квартиру заплановано одне безкоштовне паркомісце. А це означає, що більше не потрібно «намотувати» круги навколо будинку у пошуках вільного місця для вашого «залізного коня». У вас з’явиться більше вільного часу, щоб провести його з сім'єю в теплі і турботі;



• Весь комплекс огороджений і знаходиться під відеонаглядом. Більше того, на території буде пункт поліції. Максимум безпеки з усіх сторін!



Менше стресу, більше здоров'я і часу для сім'ї та близьких. Загалом життя в Струмівці в житловому комплексі «Сімейна Фортеця» - це справжній європейський підхід. Для тих, хто «в темі».



Від 13 104 доларів за квартиру зі стяжкою, штукатуркою, радіаторами, теплими підлогами і вікна з п’ятикамерним профілем!



Телефон відділу продажу (066) 104-04-04

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