«Волинська приватна автошкола»: тут навчають найкращих водіїв*

Вміння керувати автомобілем для сучасної людини вже давно стало необхідністю. І, сідаючи за кермо, кожен водій повинен бути впевненим у своїх знаннях та навичках, оскільки від нього залежить життя та безпека людей.Саме на навчання професійних водіїв і спрямоване навчання у «Волинській приватній автошколі». Тут завжди слідкують за новітніми методами та розробляють нові підходи до вивчення матеріалу, аби учні без сумнівів сідали за кермо та насолоджувалися поїздкою.Важливим є той факт, що вартість навчання у «Волинській приватній автошколі» є однією з найнижчих в області. До слова, перевага ще й у тому, що оплачувати навчання можна частинами.Наразі знайти відділення «Волинської приватної автошколи» можна у Луцьку, Ковелі та Старій Вижівці. Утім, «Волинська приватна автошкола» розширює горизонти, тож невдовзі відкриються також школи у Камені-Каширському та Ратному.Завуч автошколирозповідає, що тут створюють усі умови для якісного навчання майбутніх водіїв та успішного складання іспитів для отримання водійського посвідчення.«Ми вже другий рік надаємо освітні послуги і вважаємо, що надаємо їх найкраще і за найнижчу плату. Впроваджуємо нові технології методологічних прийомів. Для прикладу, відеоуроки. Люди можуть обирати і дистанційне навчання, вивчати матеріал, не виходячи з дому. Ми перші впроваджуємо такі методичні прийоми і завжди йдемо в ногу з часом», — зауважив Володимир Веремчук.Окрім того, спеціаліст додає, що школа добре забезпечена і матеріально-технічною базою, починаючи від кабінетів, закінчуючи оновленим автопарком.«Автомобілі у нас різного плану, ми стараємося оновлювати свій автопарк. Починали ми з найпростіших автомобілів широкого вжитку — Daewoo Lanos. Зараз у нас — великий вибір автомобілів, зокрема є попит на водіння автомобіля з автоматичною коробкою передач. Є у нас також вантажні автомомобілі, такі як Mercedes 1222, Mercedes 814. Хочеться навчати на таких автомобілях, на яких людина буде їздити і у подальшому», — зазначає завуч.Також Володимир Веремчук додає: школа намагається навчити учнів бути ввічливими водіями, тому велику увагу приділяють етиці водіння. А ще обов'язковими для всіх учнів є уроки з надання першої медичної допомоги.«Основа нашого навчання — це правила дорожнього руху, але ми також вчимо надавати долікарську допомогу, бо це повинен вміти кожен водій. Ми до цього ставимося дуже серйозно. Вчимо також будову автомобіля та водійську етику. Завжди звертаю увагу викладачів на важливості навчання етикету на дорозі. Бо на дорогах у нас повна вакханалія, тому ми намагаємося зробити так, аби водії з перших уроків засвоювали елементи етики, взаємодопомоги та взаємовиручки на дорогах», — розповів Володимир Веремчук.Проте, попри усі новітні технології навчання, у школі переконані, що одна з основних їх переваг у наданні якісних навчальних послуг — висококваліфіковані вчителі. Кожен з інструкторів, який навчає водінню на практичних заняттях, намагається знайти індивідуальний підхід до учня.«Своїми учнями я завжди задоволений і на дорогу випускати не боюся. Якщо мій учень буде їхати поперед мене, то я його впізнаю за манерою водіння, бо вони у мене завжди дотримуються правил дорожнього руху», — поділився досвідом навчання інструктор з індивідуального водінняУчні навчаються у нових класах, обладнаних моніторами, комп'ютерами, макетами із зображеннями перехресть, агрегатів окремих механізмів транспортного засобу, необхідною літературою, плакатами та стендами. Під час навчання використовуються сучасні технології подачі матеріалу. Зокрема, відеоуроки та макети, за допомогою яких моделюються різні дорожні ситуації. Окрім того, після кожної теми учні перевіряють свої знання за допомогою тестів. Вивчення теоретичного курсу може відбуватися і дистанційно. Після кожної теми учень, який навчається вдома, проходить тести, здачу яких контролює викладач.«Волинська приватна автошкола» пропонує також навчання екстремальному водінню на спортивному автомобілі. BMW був підготовлений для дріфту стріт ліги, його потжність складає 300 к.с. У авто наявні каркас безпеки, спортивні сидіння та ремені безпеки, спортивна підвіска, а також збільшений виворіт коліс. Це керування автомобілем з використанням прийомів професійних гонщиків-раллістів. Такі прийоми не призначені для застосування на дорогах загального користування. Таке водіння дозволить отримати адреналін та масу незабутніх емоцій. Учнів навчають на закритому, спеціально обладнаному майданчику на спортивному авто з інструктором-професіоналом, який має значний досвід у такому виді водіння. Інструктор з екстремального водіння є майстром спорту з автоспорту та переможцем багатьох змагань, чемпіоном України з гірських перегонів, призером чемпіонату України 2011 року та чемпіонату України 2017 року з трекових перегонів.Основний курс створений для покращення навиків водіння, щоб розвивати вміння правильно оцінювати дорожню ситуацію та прогнозувати небезпечні ситуації, аби уникнути їх. Тут учні зможуть опанувати ефективне гальмування, дії під час знесення, динамічний розгін та багато іншого.У професійному курсі в учнів розвивають реакцію і чіткість дій у екстремальних ситуаціях. Інструктор створює умови, наближені до критичних, коли водій починає втрачати контроль над авто. Фахівці допоможуть навчитися уникати типових помилок, неправильно сформованих звичок роботи з органами керування автомобілем, дозволять до автоматизму напрацювати послідовність правильних дій, необхідних для втримання контролю над автомобілем у небезпечній ситуації.Пройти курси контраварійного водіння можна як на власному, так і на шкільному автомобілі.Під час проходження цього курсу учні навчаються правильно оцінювати стан дорожнього покриття, максимально ефективно гальмувати з різним щепленням, не губитись при втраті стійкості авто на дорозі.Можна також зробити оригінальний подарунок та придбати подарунковий сертифікат на одноразовий урок екстремального водіння. Також у подарунок можна купити сертифікат на весь курс практичного навчання.