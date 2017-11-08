Дружина екс-прокурора Волині «забула» задекларувати новий дорогий позашляховик

Андрія Гіля Тетяна Гіль не повідомила Національне агентство з питань запобігання корупції про придбання нового автомобіля «Toyota Land Cruiser» за 620 тисяч гривень.



З 2012 року жінка працює в управлінні Державної міграційної служби, тож протягом десяти днів мала б подати НАЗК повідомлення про зміни у майновому стані, але не зробила цього. За півтора року ніхто з правоохоронців і колишніх колег Андрія Гіля цього «не побачив». Натомість, добре бачать похибки в електронному декларуванні дрібних чиновників і сільських депутатів, - пише



Відсутність форми змін від Тетяни Гіль на сайті НАЗК виявив Центр журналістських розслідувань «Сила правди».



«LAND CRUISER» ОБІЙШОВСЯ ВДВІЧІ ДЕШЕВШЕ, НІЖ НА РИНКУ



Головним спеціалістом управління Державної міграційної служби у Волинській області Тетяна Гіль працює вже понад шість років. Її чоловік – Андрій Гіль – колишній прокурор. В прокуратурі він відпрацював 30 років: із 1984 до 2014-го. Встиг попрацювати в Генпрокуратурі, та на керівних посадах в прокуратурах Волинської, Тернопільської, Житомирської та Рівненської областей.



З 2016 року Тетяна Гіль подає до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічні декларації про майно і доходи. У декларації за 2016 рік жінка вказала, що має автомобіль «Lexus GX460» 2010 року випуску. Цим авто подружжя користувалося із вересня 2015 року. Однак, у декларації за 2017 рік Тетяна Гіль вже не вказує цього авто, натомість з’явилося інше – «Toyota Land Cruiser 200» 2014 року випуску.



У декларації жінка уточнила, що продала старе авто за 620 тисяч гривень, а нове придбала за ту ж суму.



Судячи з декларацій, Гілі придбали свій «Lexus» у 2015-му за 28,5 тисяч доларів (621 тисячу 700 гривень), а продали у 2017-му за 23,3 тисячі доларів (620 тисяч). І це є досить дешево! На сайтах з продажу вживаних авто такі «Lexus» оцінюють від 34 тисяч доларів.



А от із «Land Cruiser» 2014 року Гілям реально пощастило! Майже нова машина у квітні 2017-го їм обійшлась у близько 23 тисячі доларів (якщо вірити декларації). На сайтах з продажу позашляховик оцінюють у щонайменше вдвічі більше – від 48 тисяч доларів.



Більше того, упродовж 10 днів з моменту продажу старого і купівлі нового авто, тобто ще наприкінці квітня чи на початку травня минулого року, Тетяна Гіль мала б подати до Нацагентства з питань запобігання корупції форму змін в майновому стані, в якій повідомити про ці операції. Однак, на сайті НАЗК такої форми немає.



Як бачимо з декларації Тетяна Гіль протягом 2017 року продала автомобілі за 620 тисяч гривень і придбала новий за ту ж суму, тобто отримала дохід від продажу одного майна і придбала інше. Згідно вимог Закону України «Про запобігання корупції» оскільки вартість таких доходів і витрат перевищує 50 прожиткових мінімумів, це вважається суттєвими змінами у майновому стані особи, а тому потрібно було подати до реєстру декларацій відповідні повідомлення. Станом на сьогодні таких повідомлень в реєстрі декларацій ми не бачимо, а тому можемо припустити, що особа вчинила адміністративне правопорушення, – коментує ситуацію юрист проекту «Тисни!» громадської організації «ТОМ 14» Володимир Харечко.



І тут мали б бути дифірамби на адресу доблесних працівників поліції, НАЗК або колишніх колег Андрія Гіля, які б мали виявити відсутність такого документа, скласти протокол і притягнути працівницю УДМС до відповідальності за корупційне правопорушення. Але дифірамбів не буде. Порушення не виявили.



ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ: ПРАВООХОРОНЦІ РОБЛЯТЬ СТАТИСТИКУ НА ДЕПУТАТАХ СІЛЬРАД І ДРІБНИХ ЧИНОВНИКАХ



Судовий реєстр «кишить» рішеннями Феміди щодо притягнень до відповідальності за неналежне декларування доходів і видатків депутатів сільських рад, дрібних чиновників та тих, у кого немає серед родичів ветеранів прокуратури. Когось штрафують на 1700 гривень, хтось уникає штрафу через спливання терміну.



Співробітниця управління соцзахисту населення Ківерцівської РДА Галина Лущинська у травні 2017-го року продала квартиру. У жовтні 2018-го поліцейські склали на жінку протокол, за те, що вона протягом десяти днів з дня продажу не повідомила НАЗК про зміни у майновому стані. Наприкінці жовтня суд призначив їй 1700 гривень штрафу.



"Продала квартиру, треба були гроші на лікування внука. Йому робили операцію, дали інвалідність. В десятиденний термін не подала декларації, бо не знала, що це потрібно. Поліція склала протокол, в Ківерцях був суд, визнали винною. Подала на апеляцію", – розповіла чиновниця.



Жінка обурюється, що так чинять з простими людьми.



"Зараз все видно електронно, то вони й побачили, що не подала. Щорічну декларацію за 2017 рік в лютому я подала і показала все. Там все нормально, але в 10-денний термін не подала. Роботи не початий край, бо сидимо на прийомі людей: субсидії, допомоги оформляємо, не було коли подивитися за цим, а вони шукають корупціонерів. Тих людей, які не можуть себе захистити, тих і показують", – вважає жінка.



Тепер їй загрожує звільнення з роботи, якщо вона програє справу в апеляційній інстанції.



Державний кадастровий реєстратор відділу у Маневицькому районі Головного управління Держгеокадастру в області Павло Козлік у квітні цього року придбав старенький автомобіль «Ford Transit» 2005 року випуску. Повідомлення до НАЗК чоловік подав на 17 день, тоді як необхідно було протягом десяти. Уже в середині червня співробітники поліції склали на чоловіка протокол про правопорушення. Влітку Маневицький райсуд оштрафував його на 1700 гривень.



Чоловік оскаржив рішення в апеляції і пояснив чому невчасно подав повідомлення.



«Вчасно не подав до Реєстру електронне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, у зв’язку із хворобою дитини та непорозумінням з дружиною», – зазначив Павло Козлік у суді. Також в суді він наголосив, що якщо його покарають, то це призведе до його звільнення з роботи, а вдома у нього новонароджена дитина і дружина в декретній відпустці.



Проте Волинський апеляційний суд не прислухався до таких аргументів і залишив рішення Маневицького райсуду в силі. Наприкінці листопада Павла Козліка звільнили з роботи.



Шукає тепер роботу. Я просив, щоб лишили його. Писав про це письмово, – розповів начальник Павла Козліка у відділі Держгеокадастру. – Він спочатку думав, що його просто оштрафують, а законом передбачено, що якщо державний службовець притягнутий до відповідальності за порушення пов’язане з корупцією, то в триденний термін він звільняється з роботи.



Таким чином, дрібних чиновників правоохоронці справно притягують до відповідальності за неналежне декларування, натомість порушення з боку дружини екс-прокурора з тридцятирічним досвідом роботи правоохоронці за півтора року так і не побачили. Цікаво й те, що у справі Галини Лущинської минули приблизно ті ж терміни, що й із автомобілем Тетяни Гіль (близько 1,5 року). Однак, відсутність повідомлення від Тетяни Гіль правоохоронці не виявили, а от від співробітниці райдержадміністрації – запросто.



ПРОКУРАТУРА КИВАЄ НА ПОЛІЦІЮ І ДОРУЧИЛА ЇМ ПЕРЕВІРКУ



У прокуратурі Волинської області пояснили, що виявляти подібні порушення в декларуванні – не їхня компетенція. Це компетенція Національного агентства з питань запобігання корупції та Управління захисту економіки Національної поліції, прокуратура ж лише представляє обвинувачення у суді.



Тим не менше прокуратура доручила волинським поліцейським перевірити озвучену інформацію щодо автомобіля Тетяни Гіль, повідомила речник прокуратури Волині Наталія Мурахевич.



Тим часом в Управлінні захисту економіки у Волинській області протягом двох тижнів так і не спромоглися пояснити, чому не виявили порушення.



Нагадаємо, два роки тому журналісти порталу «Четверта влада» та програми «Слідство.інфо» з’ясували, що родина екс-прокурора Андрій Гіля за час його роботи в прокуратурі нажила ряд дороговартісної нерухомості та автомобілів. Правоохоронець звів у передмісті Луцька чималий маєток майже на пів гектара та дачу в елітному кооперативі на березі озера Світязь, приватизував велику службову квартиру, скупив кілька земельних ділянок біля обласного центру та не відмовляє собі у можливості відпочити у дорогих готелях Туреччини та Мальти.



Дороговартісне майно з’явилося і в сім’ї старшої дочки подружжя Галини Терещук. Дочка донедавна працювала помічником судді і завідувачем архіву у Луцькому міськрайонному суді, торік взяла участь у конкурсному відборі на посаду судді місцевого суду. За даними останньої декларації Галина Терещук працює доцентом одразу в трьох вишах: Луцькому національному технічному університеті, Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки та Тернопільському національному економічному університеті.



Чоловік дочки Юрій Терещук довгий час працював на Волинській митниці ДФС. Дослужився до посади заступника начальника митниці. Однак, після скандалу із проходженням 1,5 тонни бурштину через кордон до Польщі його звільнили. Згодом він поновився на посаді через суд.



У подружжя Терещуків з’явилося дві квартири в центрі Луцька, новенька «BMW X5». Кілька земельних ділянок, квартира та недешеві авто виявилися і в батьків Юрія Терещука. Одне з них, до речі, стоїть у дворі маєтку Андрія Гіля. «Volkswagen Amarok» 2012 року випуску зареєстрований на сваху екс-прокурора Тетяну Терещук два роки тому. Зараз пікап оцінюють у щонайменше 15 тисяч доларів.



Центр журналістських розслідувань «Сила правди» телефоном звернувся до Тетяни Гіль, аби дізнатися чому ж вона не подала повідомлення до НАЗК про продаж і придбання авто та чому саме авто обійшлося сім’ї так дешево. Однак, жінка відмовилася від будь-яких коментарів та кинула слухавку.



Юрій ГОРБАЧ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дружина колишнього прокурора Волині, ветерана прокуратурине повідомила Національне агентство з питань запобігання корупції про придбання нового автомобіля «Toyota Land Cruiser» за 620 тисяч гривень.З 2012 року жінка працює в управлінні Державної міграційної служби, тож протягом десяти днів мала б подати НАЗК повідомлення про зміни у майновому стані, але не зробила цього. За півтора року ніхто з правоохоронців і колишніх колег Андрія Гіля цього «не побачив». Натомість, добре бачать похибки в електронному декларуванні дрібних чиновників і сільських депутатів, - пише Громадське Волинь Відсутність форми змін від Тетяни Гіль на сайті НАЗК виявив Центр журналістських розслідувань «Сила правди».Головним спеціалістом управління Державної міграційної служби у Волинській області Тетяна Гіль працює вже понад шість років. Її чоловік – Андрій Гіль – колишній прокурор. В прокуратурі він відпрацював 30 років: із 1984 до 2014-го. Встиг попрацювати в Генпрокуратурі, та на керівних посадах в прокуратурах Волинської, Тернопільської, Житомирської та Рівненської областей.З 2016 року Тетяна Гіль подає до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічні декларації про майно і доходи. У декларації за 2016 рік жінка вказала, що має автомобіль «Lexus GX460» 2010 року випуску. Цим авто подружжя користувалося із вересня 2015 року. Однак, у декларації за 2017 рік Тетяна Гіль вже не вказує цього авто, натомість з’явилося інше – «Toyota Land Cruiser 200» 2014 року випуску.У декларації жінка уточнила, що продала старе авто за 620 тисяч гривень, а нове придбала за ту ж суму.Судячи з декларацій, Гілі придбали свій «Lexus» у 2015-му за 28,5 тисяч доларів (621 тисячу 700 гривень), а продали у 2017-му за 23,3 тисячі доларів (620 тисяч). І це є досить дешево! На сайтах з продажу вживаних авто такі «Lexus» оцінюють від 34 тисяч доларів.А от із «Land Cruiser» 2014 року Гілям реально пощастило! Майже нова машина у квітні 2017-го їм обійшлась у близько 23 тисячі доларів (якщо вірити декларації). На сайтах з продажу позашляховик оцінюють у щонайменше вдвічі більше – від 48 тисяч доларів.Більше того, упродовж 10 днів з моменту продажу старого і купівлі нового авто, тобто ще наприкінці квітня чи на початку травня минулого року, Тетяна Гіль мала б подати до Нацагентства з питань запобігання корупції форму змін в майновому стані, в якій повідомити про ці операції. Однак, на сайті НАЗК такої форми немає.Як бачимо з декларації Тетяна Гіль протягом 2017 року продала автомобілі за 620 тисяч гривень і придбала новий за ту ж суму, тобто отримала дохід від продажу одного майна і придбала інше. Згідно вимог Закону України «Про запобігання корупції» оскільки вартість таких доходів і витрат перевищує 50 прожиткових мінімумів, це вважається суттєвими змінами у майновому стані особи, а тому потрібно було подати до реєстру декларацій відповідні повідомлення. Станом на сьогодні таких повідомлень в реєстрі декларацій ми не бачимо, а тому можемо припустити, що особа вчинила адміністративне правопорушення, – коментує ситуацію юрист проекту «Тисни!» громадської організації «ТОМ 14» Володимир Харечко.І тут мали б бути дифірамби на адресу доблесних працівників поліції, НАЗК або колишніх колег Андрія Гіля, які б мали виявити відсутність такого документа, скласти протокол і притягнути працівницю УДМС до відповідальності за корупційне правопорушення. Але дифірамбів не буде. Порушення не виявили.Судовий реєстр «кишить» рішеннями Феміди щодо притягнень до відповідальності за неналежне декларування доходів і видатків депутатів сільських рад, дрібних чиновників та тих, у кого немає серед родичів ветеранів прокуратури. Когось штрафують на 1700 гривень, хтось уникає штрафу через спливання терміну.Співробітниця управління соцзахисту населення Ківерцівської РДАу травні 2017-го року продала квартиру. У жовтні 2018-го поліцейські склали на жінку протокол, за те, що вона протягом десяти днів з дня продажу не повідомила НАЗК про зміни у майновому стані. Наприкінці жовтня суд призначив їй 1700 гривень штрафу."Продала квартиру, треба були гроші на лікування внука. Йому робили операцію, дали інвалідність. В десятиденний термін не подала декларації, бо не знала, що це потрібно. Поліція склала протокол, в Ківерцях був суд, визнали винною. Подала на апеляцію", – розповіла чиновниця.Жінка обурюється, що так чинять з простими людьми."Зараз все видно електронно, то вони й побачили, що не подала. Щорічну декларацію за 2017 рік в лютому я подала і показала все. Там все нормально, але в 10-денний термін не подала. Роботи не початий край, бо сидимо на прийомі людей: субсидії, допомоги оформляємо, не було коли подивитися за цим, а вони шукають корупціонерів. Тих людей, які не можуть себе захистити, тих і показують", – вважає жінка.Тепер їй загрожує звільнення з роботи, якщо вона програє справу в апеляційній інстанції.Державний кадастровий реєстратор відділу у Маневицькому районі Головного управління Держгеокадастру в області Павло Козлік у квітні цього року придбав старенький автомобіль «Ford Transit» 2005 року випуску. Повідомлення до НАЗК чоловік подав на 17 день, тоді як необхідно було протягом десяти. Уже в середині червня співробітники поліції склали на чоловіка протокол про правопорушення. Влітку Маневицький райсуд оштрафував його на 1700 гривень.Чоловік оскаржив рішення в апеляції і пояснив чому невчасно подав повідомлення.«Вчасно не подав до Реєстру електронне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, у зв’язку із хворобою дитини та непорозумінням з дружиною», – зазначив Павло Козлік у суді. Також в суді він наголосив, що якщо його покарають, то це призведе до його звільнення з роботи, а вдома у нього новонароджена дитина і дружина в декретній відпустці.Проте Волинський апеляційний суд не прислухався до таких аргументів і залишив рішення Маневицького райсуду в силі. Наприкінці листопада Павла Козліка звільнили з роботи.Шукає тепер роботу. Я просив, щоб лишили його. Писав про це письмово, – розповів начальник Павла Козліка у відділі Держгеокадастру. – Він спочатку думав, що його просто оштрафують, а законом передбачено, що якщо державний службовець притягнутий до відповідальності за порушення пов’язане з корупцією, то в триденний термін він звільняється з роботи.Таким чином, дрібних чиновників правоохоронці справно притягують до відповідальності за неналежне декларування, натомість порушення з боку дружини екс-прокурора з тридцятирічним досвідом роботи правоохоронці за півтора року так і не побачили. Цікаво й те, що у справі Галини Лущинської минули приблизно ті ж терміни, що й із автомобілем Тетяни Гіль (близько 1,5 року). Однак, відсутність повідомлення від Тетяни Гіль правоохоронці не виявили, а от від співробітниці райдержадміністрації – запросто.У прокуратурі Волинської області пояснили, що виявляти подібні порушення в декларуванні – не їхня компетенція. Це компетенція Національного агентства з питань запобігання корупції та Управління захисту економіки Національної поліції, прокуратура ж лише представляє обвинувачення у суді.Тим не менше прокуратура доручила волинським поліцейським перевірити озвучену інформацію щодо автомобіля Тетяни Гіль, повідомила речник прокуратури ВолиніТим часом в Управлінні захисту економіки у Волинській області протягом двох тижнів так і не спромоглися пояснити, чому не виявили порушення.Нагадаємо, два роки тому журналісти порталу «Четверта влада» та програми «Слідство.інфо» з’ясували, що родина екс-прокурора Андрій Гіля за час його роботи в прокуратурі нажила ряд дороговартісної нерухомості та автомобілів. Правоохоронець звів у передмісті Луцька чималий маєток майже на пів гектара та дачу в елітному кооперативі на березі озера Світязь, приватизував велику службову квартиру, скупив кілька земельних ділянок біля обласного центру та не відмовляє собі у можливості відпочити у дорогих готелях Туреччини та Мальти.Дороговартісне майно з’явилося і в сім’ї старшої дочки подружжя. Дочка донедавна працювала помічником судді і завідувачем архіву у Луцькому міськрайонному суді, торік взяла участь у конкурсному відборі на посаду судді місцевого суду. За даними останньої декларації Галина Терещук працює доцентом одразу в трьох вишах: Луцькому національному технічному університеті, Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки та Тернопільському національному економічному університеті.Чоловік дочкидовгий час працював на Волинській митниці ДФС. Дослужився до посади заступника начальника митниці. Однак, після скандалу із проходженням 1,5 тонни бурштину через кордон до Польщі його звільнили. Згодом він поновився на посаді через суд.У подружжя Терещуків з’явилося дві квартири в центрі Луцька, новенька «BMW X5». Кілька земельних ділянок, квартира та недешеві авто виявилися і в батьків Юрія Терещука. Одне з них, до речі, стоїть у дворі маєтку Андрія Гіля. «Volkswagen Amarok» 2012 року випуску зареєстрований на сваху екс-прокурора Тетяну Терещук два роки тому. Зараз пікап оцінюють у щонайменше 15 тисяч доларів.Центр журналістських розслідувань «Сила правди» телефоном звернувся до Тетяни Гіль, аби дізнатися чому ж вона не подала повідомлення до НАЗК про продаж і придбання авто та чому саме авто обійшлося сім’ї так дешево. Однак, жінка відмовилася від будь-яких коментарів та кинула слухавку.

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