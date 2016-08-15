Розбирають, наче гарячі пиріжки: у ЖК «forRest» – квартири за найнижчими цінами в Луцьку*





Розташований житловий комплекс «forRest» у селі Великий Омеляник, однак це – фактично Луцьк, через дорогу пролягає вулиця Володимирська. Оскільки знаходяться багатоповерхівки на території Заборольської сільради та користуються послугами за сільськими тарифами, це дозволило значно здешевити ціну квартир і не вплинути на якісь виконання робіт. Нині вартість помешкання у ЖК «forRest» найнижча в Луцьку – від 9 200 гривень за квадратний метр.



Перший під’їзд житлового комплексу здали в експлуатацію ще навесні 2017 року, другу чергу – у березні 2018-го. Мешканці отримали будинки з усіма підведеними комунікаціями та встановленими лічильниками. До слова, комунікації у ЖК «forRest» нові, а не підключені у мережу до розташованих поряд старих будинків.



У квартирах також встановлені протипожежні двері та надійні і теплі вікна – двокамерний склопакет із п’ятикамерним профілем WDS, двоконтурні котли «Rocterm» на опалення та гарячу воду, виходи на каналізацію та воду, а також розведені по квартирі електромережі. Окрім того, багатоповерхівки добре утеплені та для додаткової міцності зведені на сваях.



Власники помешкань у «forRest» кажуть, що



У першому під’їзді ЖК мешканці вже створили ОСББ. Днями розпочнуть цей процес і власники житла у другому під’їзді.



З вересня 2017 року «forRest» працює через будівельну компанію «Теко-Маркет», що виконує роботи не лише в Луцьку, а й у Вінниці, Житомирі та Львові. Завдяки такій співпраці пришвидшилось будівництво і введення в експлуатацію перших двох будинків.



Тепер же триває будівництво останньої третьої черги у житловому комплексі «forRest». Роботи тут не планують призупиняти навіть узимку, адже у морози будівельники зможуть виконувати ряд операцій, наприклад, встановлення труб на воду і каналізацію.



Хоч цей будинок планують здати в експлуатацію у третьому кварталі 2019-го року, у ньому залишилося лише 30 % житла.



Вартість квадратного метра у двокімнатних квартирах складає 9 200 гривень. Помешкання дуже просторі та дозволяють втілити найсміливіші ідеї власників. Найменша площа двокімнатного житла – 75 «квадратів», найбільша – 83 «квадрати».



Є у житловому комплексі й великогабаритні однокімнатні квартири площею від 56 і до 69 квадратних метрів, де можна, наприклад, зробити світлу студію із балконом і лоджією.



Ціна на менші однокімнатні квартири площею від 39 до 44 «квадратів» стартує від 9 500 гривень за метр. Тобто, нове комфортне житло у затишному районі можна придбати лише за 13,4 тисячі доларів!



Купити квартиру можна й у розстрочку на рік або ж на півроку до здачі останнього будинку «forRest».



На першому поверсі ЖК «forRest» розташовані гаражі на купівлю яких до кінця 2018 року року діє вигідна акція – їх можна придбати у розстрочку на рік під 0 %. Метр квадратний у великому гаражі вартує 7 000 гривень, у дещо компактнішому – 7 200 гривень.



До того ж, «forRest» працює за перевіреною системою для додаткового захисту людей: купівлі-продажу майнових прав та купівлі-продажу договору деривативу.



Після завершення усіх робіт на території ЖК «forRest» зі сторони річки Омелянівки облаштують велику функціональну відпочинкову зону, де встановлять дитячий та спортивний майданчики.



Детальнішу інформацію можна дізнатися на за телефонами 098 660 6303 та 066 660 6303. Центр продажу квартир розміщений поблизу кінцевої зупинки на вулиці Володимирській.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки триває будівництво третьої черги житлового комплексу «forRest», у першому вже вирує життя. Другу ж багатоповерхівку щасливі власники квартир заселять вже до Нового року.Розташований житловий комплекс «forRest» у селі Великий Омеляник, однак це – фактично Луцьк, через дорогу пролягає вулиця Володимирська. Оскільки знаходяться багатоповерхівки на території Заборольської сільради та користуються послугами за сільськими тарифами, це дозволило значно здешевити ціну квартир і не вплинути на якісь виконання робіт. Нині вартість помешкання у ЖК «forRest» найнижча в Луцьку – від 9 200 гривень за квадратний метр.Перший під’їзд житлового комплексу здали в експлуатацію ще навесні 2017 року, другу чергу – у березні 2018-го. Мешканці отримали будинки з усіма підведеними комунікаціями та встановленими лічильниками. До слова, комунікації у ЖК «forRest» нові, а не підключені у мережу до розташованих поряд старих будинків.У квартирах також встановлені протипожежні двері та надійні і теплі вікна – двокамерний склопакет із п’ятикамерним профілем WDS, двоконтурні котли «Rocterm» на опалення та гарячу воду, виходи на каналізацію та воду, а також розведені по квартирі електромережі. Окрім того, багатоповерхівки добре утеплені та для додаткової міцності зведені на сваях.Власники помешкань у «forRest» кажуть, що дуже задоволені покупкою, адже тут хороше планування , тихий район, гарне облаштування території і краєвид. А ще – поряд магазини, зупинка, аптека, дитячий садочок та спортивна школа.У першому під’їзді ЖК мешканці вже створили ОСББ. Днями розпочнуть цей процес і власники житла у другому під’їзді.З вересня 2017 року «forRest» працює через будівельну компанію «Теко-Маркет», що виконує роботи не лише в Луцьку, а й у Вінниці, Житомирі та Львові. Завдяки такій співпраці пришвидшилось будівництво і введення в експлуатацію перших двох будинків.Тепер же триває будівництво останньої третьої черги у житловому комплексі «forRest». Роботи тут не планують призупиняти навіть узимку, адже у морози будівельники зможуть виконувати ряд операцій, наприклад, встановлення труб на воду і каналізацію.Хоч цей будинок планують здати в експлуатацію у третьому кварталі 2019-го року, у ньому залишилося лише 30 % житла.Вартість квадратного метра у двокімнатних квартирах складає 9 200 гривень. Помешкання дуже просторі та дозволяють втілити найсміливіші ідеї власників. Найменша площа двокімнатного житла – 75 «квадратів», найбільша – 83 «квадрати».Є у житловому комплексі й великогабаритні однокімнатні квартири площею від 56 і до 69 квадратних метрів, де можна, наприклад, зробити світлу студію із балконом і лоджією.Ціна на менші однокімнатні квартири площею від 39 до 44 «квадратів» стартує від 9 500 гривень за метр. Тобто, нове комфортне житло у затишному районі можна придбати лише за 13,4 тисячі доларів!Купити квартиру можна й у розстрочку на рік або ж на півроку до здачі останнього будинку «forRest».На першому поверсі ЖК «forRest» розташовані гаражі на купівлю яких до кінця 2018 року року діє вигідна акція – їх можна придбати у розстрочку на рік під 0 %. Метр квадратний у великому гаражі вартує 7 000 гривень, у дещо компактнішому – 7 200 гривень.До того ж, «forRest» працює за перевіреною системою для додаткового захисту людей: купівлі-продажу майнових прав та купівлі-продажу договору деривативу.Після завершення усіх робіт на території ЖК «forRest» зі сторони річки Омелянівки облаштують велику функціональну відпочинкову зону, де встановлять дитячий та спортивний майданчики.можна дізнатися на сайті житлового комплексу , або ж098 660 6303 та 066 660 6303. Центр продажу квартир розміщений поблизу кінцевої зупинки на вулиці Володимирській.

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