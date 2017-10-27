На сторожі лісу та добробуту людей: за що громадяни вдячні лісівникам Ківерцівщини

Директор державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство» Віталій Каращук

Голова Ківерцівської міської ради Володимир Жгутов

Голова Ківерцівської районної державної адміністрації Валерій Ткачук

Майстер лісу Ківерцівського ЛГ Віталій Шевчук

Голова профкому Ківерцівського ЛГ Ірина Пащенко

Директор Ківецівського районного будинку культури Олександр Бовканюк

Майстер лісу Павло Маржановський

майстер лісу Ківерцівського ЛГ Сергій Назарчук

Інженер охорони захисту лісу Віталій Вронський

Юрист Ківерцівського ЛГ Ірина Леошик

Ківерцівське лісове господарство є одним з найбільших наповнювачів місцевого бюджету, та попри роботу, спрямовану на досягнення такого результату, лісівники ніколи не забувають відгукуватися на прохання населення про допомогу.Директор державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство»розповідає, що роль господарства на території Ківерцівщини є досить значною. Адже Ківерцівський район – це лісовий край, а лісгосп є найбільшим державним підприємством на його території. Саме лісове господарство і є найбільшим платником податків та основним джерелом наповнення місцевого бюджету. Тільки за 11 місяців 2018 року підприємство сплатило 16,5 мільйонів податків, більшість з яких спрямували у міський бюджет.«2018 – перший рік, коли сплата до місцевих бюджетів у нас перевищила сплату до державного бюджету. За 11 місяців цього року, сума реалізації склала майже 64 мільйони гривень без ПДВ. З цих 64 мільйонів реалізації сплатили 16,5 мільйонів податків. 4 млн 200 тис – у пенсійний фонд, 5 млн 700 тис – до державного бюджету. Місцевий бюджет перевершив державний і отримав майже 6 млн 700 тис. Крім того, сплачуємо ще дивіденди, податок на прибуток», – розповів Віталій Каращук.«Нам здається, що ми робимо чимало: десь зупинки виставили весною, десь дороги допомагаємо ремонтувати. Якщо звертаються з певними проханнями, намагаємося не відмовляти. Ми багато вкладаємо у рекреацію – створюємо рекреаційні пункти. Це все для громади, для того, аби люди могли відпочити на природі у зручних умовах», – додав директор Ківерцівського ЛГ.Проте, чи не найбільшим кроком назустріч органам місцевого самоврядування стало виділення значної території лісу для включення її у межі території міста Ківерці з подальшим виділенням під будівництво.«Місто Ківерці з усіх сторін оточене лісом. Зараз воно взагалі не має землі, аби використовувати її під забудову. Але місту потрібно розширюватися, тому воно звернулося до нас про включення території лісу в межі міста. Вони сказали і прописали, що знесення насаджень і зміну цільового призначення будуть робити тільки у визначеному законом порядку з компенсуванням втрат лісогосподарського виробництва у зв’язку зі знесенням насаджень. Ми за погодженням Державного лісового агентства України надали дозвіл включити в межі міста Ківерці досить суттєву площу наших лісових масивів, які безпосередньо межують з містом в перспективі подальшого надання під забудову», – розповів Віталій Каращук.Голова Ківерцівської міської радипідтверджує, що саме завдяки лісівникам Ківерцям вдалося вирішити свою найболючішу проблему. Відповідно до нового затвердженого плану територія міста збільшиться на 86 гектарів.«Маємо проблему з відсутністю земельних ділянок для будь-якого будівництва: індивідуального, житлового, комерційного, промислового призначення. Оскільки питання стояло у розширенні меж, то ми звернулися у Ківерцівське лісове господарство, де отримали чіткі консультації та відповідь на те, з чого потрібно починати», – повідомив Володимир Жгутов.Розпочали, каже очільник міста, з генерального плану. У лісівників же було чітке розуміння проблематики, тож вони, на переконання Жгутова, вчасно надавали потрібну інформацію, виходили на місце, відзначали територію, йшли назустріч.Голова Ківерцівської районної державної адміністраціїзазначає, що рівень довіри до лісівників серед населення досить великий. Адже вирішення багатьох питань працівники лісу беруть на себе.«Дуже шкода, що таких державних підприємств залишилося дуже мало, бо вони допомагають всім, за чим би не зверталися. Коли б я не звернувся за допомогою чи сім’ям загиблих Героїв, чи атовцям, бо державної підтримки не завжди вистачає, лісівники завжди ідуть назустріч. Ніколи не було такого, щоб вони відмовилися. Я розумію, як їм важко, але ні від директора, ні від працівників лісу відмови не було. Також у нас багато разів виникали пожежі і, якщо рятувальники не справлялися, то, як тільки я зателефонував до директора лісгоспу, відразу вся їхня техніка виїжджала і відразу всі включалися в роботу. Найбільша заслуга лісівників, на мою думку, – допомога людям. Це стосується і забезпечення дровами малозабезпечених верств населення, і ремонту доріг. Коли потрібно прогрейдерувати якусь дорогу в селі, то ми теж звертаємося до лісівників, вони посилають свій скрепер і роблять», – розповів Валерій Ткачук.Особливу увагу лісівники приділяють потребам шкіл та дитячих садочків, за необхідності забезпечують громади пиломатеріалами для ремонту об’єктів соціального значення. Голова Тростянецької сільської радизазначає, що завжди вдавалося знайти спільну мову з представниками лісового господарства і сподівається, що в подальшому лісівники також матимуть змогу допомагати громаді.Разом з тим, майстер лісу Ківерцівського ЛГзапевняє – на місцях лісівники чудово бачать ті чи інші проблеми громади, тому і надалі будуть сприяти їхньому вирішенню. Не менш важливим обов’язком він вважає інформування населення про стан лісу і запевняє, що у подальшому буде обґрунтовувати необхідність вирубки старих та пошкоджених насаджень і необхідність на їхньому місці висаджувати нові культури.Про чималий вклад лісівників говорять і представники культурного середовища. Директор Ківецівського районного будинку культури, заслужений працівник культури Українизазначає, що чималу роль у цьому відіграє активна позиція голови профкому Ківерцівського ЛГВона, на переконання Бовканюка, постійно цікавиться життям будинку культури, допомагає влаштовувати свята та піклується про те, аби діти-сироти отримували матеріально-грошову допомогу від підприємства та подарунки на новорічні свята.«Галузь культури завжди фінансувалася погано, ми отримували копійки. Тому ми знаходимо спільну мову із нашим державним лісгоспом. Бо вже багато років поспіль ми йдемо пліч-о-пліч разом з ними. Там є осередок тих людей, які дбають про народ і хочуть, аби люди мали змогу відпочити. Ми проводимо спільні заходи, фестивалі. Вони є нашими прихильниками, бувають на наших концертах і ми їздимо до них», – розповів Олександр Бовканюк.Немалий вклад роблять лісівники і в освітню галузь. Вони намагаються сприяти ремонту шкільних приміщень, організовують шкільні лісництва, навчають дітей дбайливо ставитися природи та любити ліс. Зокрема педагог-організатор загальноосвітньої школи у селі Муравищезазначає, що діти радо допомагають висаджувати дерева та збирати жолуді, а на зустріч з лісівниками часто ідуть охочіше, аніж на заняття.Майстер лісузавжди цікавиться життям школи, зокрема, він посприяв виділенню матеріалів на ремонт підлоги та дров для її опалення. Окрім того, лісівник подбав про нову автобусну зупинку у селі та має на меті посприяти ремонту дороги.Самі ж лісівники додають – громадяни завжди можуть сміливо звертатися до них зі своїми проблемами, а вони залюбки шукатимуть шляхи для того, аби надати допомогу. Зокрема, майстер лісу Ківерцівського ЛГзапевняє, що всі сім'ї учасників АТО, які цьогоріч зверталися до нього з відповідними проханнями, були забезпеченні паливними дровами. Крім того, лісівник завжди слідкує, аби у лісі не було пожеж і підказує місцевим, де краще шукати ягоди та гриби. У майбутньому лісівник також сподівається облаштувати рекреаційний пункт, аби створити ще одне комфортне місце для відпочинку людей.Попри сприяння розвиткові громад, лісівники, перш за все, повинні дбати про ліс. Тож вони слідкують за тим, аби не відбувалося незаконних вирубок та засмічень лісу, попереджають виникнення пожеж тощо. Інженер охорони захисту лісурозповідає, що після створення мобільних груп кількість порушень дещо зменшилася.«Лісова охорона здійснює цілодобове чергування на лісових масивах задля виявлення незаконних рубок. Їх дещо поменшало, проте вони все ж залишаються, і за 2018 рік ми склали 39 протоколів через такі випадки, з них добровільно сплатили збитків на 144 тисячі гривень. Також ми склали 8 протоколів щодо пожежах та 6 – через засмічення у лісах. Організували цілодобове чергування групи оперативного реагування, ми їздимо, попереджуємо людей, кажемо, що для відпочинку є рекреаційні пункти, аби люди відпочивали у встановлених місцях», – розповів Віталій Вронський.До слова, кошти, які порушники сплачують у якості штрафів, йдуть повністю на рахунки місцевих рад, тож таким чином лісівники також сприяють наповненням бюджетів. Юрист Ківерцівського ЛГзазначає, що саме лісівники здійснюють судові позови, сплачують авансовий збір та контролюють виконання рішення суду.«Посадові особи Ківерцівського лісового господарства в межах делегованих повноважень виносять постанови про адміністративні правопорушення, представляють інтереси підприємства під час розгляду кримінальних проваджень у суді. Законодавець передбачив так, що кошти від відшкодування збитків за незаконну порубку та порушення правил природоохоронного законодавства, спрямовуються не нам, а у бюджети сільських рад. Оскільки ми державне підприємство, то саме ми представляємо інтереси лісового господарства і сільської ради, на нас лежить відповідальність за подачу позовів до суду та контролем за стягненням збитків до сільської ради. Варто додати, що сільські ради наразі не беруть участь у цьому процесі і на судові засідання майже не з’являються, хоча ці кошти повністю відходять на їхні рахунки. Лісгосп з цього нічого не отримує», – розповіла Ірина Леошек.Лісівники вважають, що з огляду на вагомий вклад у наповнення місцевих громад, було б доречно, аби представники лісництва були присутні в органах місцевого самоврядування, могли таким чином відстоювати інтереси галузі та допомагати правильно розпоряджатися коштами.