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«Лідер року 2018» – бізнес-звершення юридичної фірми «Аструм»*

«Лідер року 2018» – бізнес-звершення юридичної фірми «Аструм»*
За результатами дослідження Національного бізнес-рейтингу компанію «Аструм» визнали одним з найефективніших підприємств України у галузі права у номінації «Результативність та рентабельність», а підтвердженням високого статусу, надійності й ефективності ведення бізнесу стала престижна нагорода «Лідер року 2018».

ІСТОРІЯ УСПІХУ

Як і кожне значне досягнення, ця почесна нагорода стала можливою завдяки наполегливій роботі всього колективу й управлінським якостям керівництва, а ще – втіленням ідеї, котра знайшла відгук серед наших клієнтів і партнерів, адже будь-який бізнес неможливий без розуміння свого кола споживачів та їхніх потреб.

Шлях до успіху та «зірок» був нелегким. Адже були помилки та засвоєні з них уроки, були мрії та зроблені кроки в напрямку їх досягнення.

Фірма була заснована у квітні 2010 року. Як з початку створення, так і зараз – це партнерські взаємовідносини юристів і адвокатів. Можна твердо сказати, що плани молодих правників були побудовані на ентузіазмі, проте з великими амбіціями і поставленими цілями.

Ярослав Косендюк, засновник фірми та керуючий партнер, мав розуміння того, що саме він хоче робити далі: чи залишатися у юрфірмі, де починав свою практику, чи все-таки вийти із зони комфорту і спробувати себе, молодого адвоката, здійснити свою мрію - мати власну юридичну справу та отримувати від роботи не лише задоволення, але і оптимальні прибутки.

Керуючий партнер ЮФ
Керуючий партнер ЮФ


Мабуть, тільки тепер можна згадувати ці перші кроки з усмішкою. Створення надійної команди, перші самостійні пошуки клієнтів, невеликі заощадження, побутові проблеми - потрібно було вирішувати все і відразу.

Не дивлячись на те, що адвокати працювали у Луцьку, досить швидко вони розгорнули співпрацю і у інших областях. Фірму рекомендують та довіряють вирішення своїх проблем, а це значить правильно поставлена кропітка робота команди.

З моменту створення ЮФ “Аструм”, її діяльність орієнтована більше на довгострокову, безперервну і безпосередню співпрацю із суб’єктами господарювання за договором аутсорсингу з надання юридичних послуг. А пріоритетною галуззю права для партнерів з того часу стала аграрна сфера. Разом з тим розподіл між членами команди за спеціалізацією допомагає надавати кваліфіковані послуги.

МИСТЕЦТВО МАЛЕНЬКИХ КРОКІВ

Результати блискучого втілення ідеї завжди на видноті й часто вражають своєю простотою, проте за лаштунками стороннього погляду залишаються дні й роки кропіткої праці й зусиль кожного працівника. Величезне значення для нас мають ті принципи роботи, котрі допомагають колективу долати труднощі на шляху до очікуваного результату, а це:

- пошук оптимального балансу між інтересами фірми та клієнта;
- намагання зробити для клієнта більше, ніж він за це платить;
- оперативність;
- максимальне використання інтелектуального потенціалу працівників та партнерів фірми;
- оптимізація робочих процесів;
- відкритість до сприйняття нової інформації;
- відмова від стандартного (шаблонного) мислення;
- підтримка відносин із якомога більшою кількістю клієнтів фірми;
- використання медіації в якості альтернативи судового вирішення спорів.

На сьогодні наше підприємство пропонує клієнтові такі послуги:

- обслуговування приватного бізнесу на основі постійного юридичного супроводу;
- юридичний аудит підприємств;
- оптимізація оподаткування;
- легалізація земельного банку аграріїв;
- управління кредиторською та дебіторською заборгованістю клієнта;
- представництво інтересів та захист прав суб'єктів господарювання в органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;
- досудове врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, представництво інтересів та ведення справ у господарських судах на території України, Міжнародному комерційному арбітражі;
- представництво інтересів та ведення справ громадян у загальних судах усіх інстанцій при вирішенні цивільних, сімейних, житлових, трудових та інших спорів.

Особливістю фірми «Аструм» є:

- відмова від так званих «чорних» юридичних схем і неетичних прийомів проти опонента;
- скрупульозний аналіз ситуації для пошуку оптимального вирішення проблеми клієнта;
- погляд на ситуацію з точки зору не лише короткострокової тактики, але і довгострокової стратегії.

Задля цього постійно розвивають і впроваджують інноваційні рішення в роботі, зокрема через оптимізацію робочих процесів (зручне облаштування робочого місця, чіткий розподіл обов’язків членів команди), використання досягнень тайм-менеджменту з метою збільшення продуктивності праці за конкретний проміжок часу, використання передових досягнень ІТ-галузі для покращення комунікації з клієнтом та обміном інформації з ним, а також якнайбільше впровадження в роботу з клієнтом ділового етикету. Звісно, рушійною силою у досягненні успіху є адвокати-партнери, кожен із яких має понад 8 років досвіду роботи. Тут докладають максимум зусиль для того, щоб кожен клієнт був задоволений роботою.

Отриманим званням «Лідер року 2018» пишаються, адже це підтвердження правильності обраного шляху, свідчення ефективності роботи й гарантія високої якості послуг, яку надають кінцевому споживачу. Ця нагорода також відображає стандарти чесного й прозорого ведення бізнесу й значного внеску в економічний розвиток країни.

«Лідер року 2018» – бізнес-звершення юридичної фірми «Аструм»*


Національний бізнес-рейтинг уже впродовж 14 років проводить рейтингування підприємств України і на сьогодні є одним з найавторитетніших у сфері оцінювання ефективності бізнесу.
2018 став вдалим роком для фірми. За цей час клієнтська база збільшилася на 30%, фінансові ресурси – на 50% в порівнянні із попереднім роком.

У 2018 році фірма обслуговувала клієнтів загальним оборотом у понад 1,5 млрд гривень, також було реалізовано близько 120 проектів у різних галузях права.

Показники щоденної активної роботи фірми були визнані одними з кращих серед гравців ринку юридичних послуг і така робота отримала заслужене визнання:

- 32 місце (Золото) серед суб’єктів господарювання України у номінації «Результативність та рентабельність» та
- 1 місце (Золото) серед суб’єктів господарювання Волинської області у номінації «Результативність та рентабельність».

«Нагорода «Лідер року» - символ успіху нашої компанії, що сприяє досягненню ще більших результатів, формує імідж та є підтвердженням бездоганної ділової репутації», - каже Ярослав Косендюк, керуючий партнер ТОВ «ЮФ «Аструм»:

Стратегічний план у найближчому часі для команди ЮФ “Аструм” – відкриття представництва офісу фірми у місті Львові. У новому 2019 році фірма продовжить розширювати свою команду та розвиватися для утримання здобутих позицій.

Олег Чечелюк
Олег Чечелюк
Максим Мохнюк
Максим Мохнюк
Анна Косендюк
Анна Косендюк
Юрій Наумович
Юрій Наумович
Ярослав Косендюк
Ярослав Косендюк


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Теги: Аструм
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