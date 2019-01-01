«Лідер року 2018» – бізнес-звершення юридичної фірми «Аструм»*

Керуючий партнер ЮФ

Олег Чечелюк

Максим Мохнюк

Анна Косендюк

Юрій Наумович

Ярослав Косендюк

За результатами дослідження Національного бізнес-рейтингу компанію «Аструм» визнали одним з найефективніших підприємств України у галузі права у номінації «Результативність та рентабельність», а підтвердженням високого статусу, надійності й ефективності ведення бізнесу стала престижна нагорода «Лідер року 2018».Як і кожне значне досягнення, ця почесна нагорода стала можливою завдяки наполегливій роботі всього колективу й управлінським якостям керівництва, а ще – втіленням ідеї, котра знайшла відгук серед наших клієнтів і партнерів, адже будь-який бізнес неможливий без розуміння свого кола споживачів та їхніх потреб.Шлях до успіху та «зірок» був нелегким. Адже були помилки та засвоєні з них уроки, були мрії та зроблені кроки в напрямку їх досягнення.Фірма була заснована у квітні 2010 року. Як з початку створення, так і зараз – це партнерські взаємовідносини юристів і адвокатів. Можна твердо сказати, що плани молодих правників були побудовані на ентузіазмі, проте з великими амбіціями і поставленими цілями., засновник фірми та керуючий партнер, мав розуміння того, що саме він хоче робити далі: чи залишатися у юрфірмі, де починав свою практику, чи все-таки вийти із зони комфорту і спробувати себе, молодого адвоката, здійснити свою мрію - мати власну юридичну справу та отримувати від роботи не лише задоволення, але і оптимальні прибутки.Мабуть, тільки тепер можна згадувати ці перші кроки з усмішкою. Створення надійної команди, перші самостійні пошуки клієнтів, невеликі заощадження, побутові проблеми - потрібно було вирішувати все і відразу.Не дивлячись на те, що адвокати працювали у Луцьку, досить швидко вони розгорнули співпрацю і у інших областях. Фірму рекомендують та довіряють вирішення своїх проблем, а це значить правильно поставлена кропітка робота команди.З моменту створення ЮФ “Аструм”, її діяльність орієнтована більше на довгострокову, безперервну і безпосередню співпрацю із суб’єктами господарювання за договором аутсорсингу з надання юридичних послуг. А пріоритетною галуззю права для партнерів з того часу стала аграрна сфера. Разом з тим розподіл між членами команди за спеціалізацією допомагає надавати кваліфіковані послуги.Результати блискучого втілення ідеї завжди на видноті й часто вражають своєю простотою, проте за лаштунками стороннього погляду залишаються дні й роки кропіткої праці й зусиль кожного працівника. Величезне значення для нас мають ті принципи роботи, котрі допомагають колективу долати труднощі на шляху до очікуваного результату, а це:- пошук оптимального балансу між інтересами фірми та клієнта;- намагання зробити для клієнта більше, ніж він за це платить;- оперативність;- максимальне використання інтелектуального потенціалу працівників та партнерів фірми;- оптимізація робочих процесів;- відкритість до сприйняття нової інформації;- відмова від стандартного (шаблонного) мислення;- підтримка відносин із якомога більшою кількістю клієнтів фірми;- використання медіації в якості альтернативи судового вирішення спорів.На сьогодні наше підприємство пропонує клієнтові такі послуги:- обслуговування приватного бізнесу на основі постійного юридичного супроводу;- юридичний аудит підприємств;- оптимізація оподаткування;- легалізація земельного банку аграріїв;- управління кредиторською та дебіторською заборгованістю клієнта;- представництво інтересів та захист прав суб'єктів господарювання в органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;- досудове врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, представництво інтересів та ведення справ у господарських судах на території України, Міжнародному комерційному арбітражі;- представництво інтересів та ведення справ громадян у загальних судах усіх інстанцій при вирішенні цивільних, сімейних, житлових, трудових та інших спорів.Особливістю фірми «Аструм» є:- відмова від так званих «чорних» юридичних схем і неетичних прийомів проти опонента;- скрупульозний аналіз ситуації для пошуку оптимального вирішення проблеми клієнта;- погляд на ситуацію з точки зору не лише короткострокової тактики, але і довгострокової стратегії.Задля цього постійно розвивають і впроваджують інноваційні рішення в роботі, зокрема через оптимізацію робочих процесів (зручне облаштування робочого місця, чіткий розподіл обов’язків членів команди), використання досягнень тайм-менеджменту з метою збільшення продуктивності праці за конкретний проміжок часу, використання передових досягнень ІТ-галузі для покращення комунікації з клієнтом та обміном інформації з ним, а також якнайбільше впровадження в роботу з клієнтом ділового етикету. Звісно, рушійною силою у досягненні успіху є адвокати-партнери, кожен із яких має понад 8 років досвіду роботи. Тут докладають максимум зусиль для того, щоб кожен клієнт був задоволений роботою.Отриманим званням «Лідер року 2018» пишаються, адже це підтвердження правильності обраного шляху, свідчення ефективності роботи й гарантія високої якості послуг, яку надають кінцевому споживачу. Ця нагорода також відображає стандарти чесного й прозорого ведення бізнесу й значного внеску в економічний розвиток країни.Національний бізнес-рейтинг уже впродовж 14 років проводить рейтингування підприємств України і на сьогодні є одним з найавторитетніших у сфері оцінювання ефективності бізнесу.2018 став вдалим роком для фірми. За цей час клієнтська база збільшилася на 30%, фінансові ресурси – на 50% в порівнянні із попереднім роком.У 2018 році фірма обслуговувала клієнтів загальним оборотом у понад 1,5 млрд гривень, також було реалізовано близько 120 проектів у різних галузях права.Показники щоденної активної роботи фірми були визнані одними з кращих серед гравців ринку юридичних послуг і така робота отримала заслужене визнання:- 32 місце (Золото) серед суб’єктів господарювання України у номінації «Результативність та рентабельність» та- 1 місце (Золото) серед суб’єктів господарювання Волинської області у номінації «Результативність та рентабельність».«Нагорода «Лідер року» - символ успіху нашої компанії, що сприяє досягненню ще більших результатів, формує імідж та є підтвердженням бездоганної ділової репутації», - каже Ярослав Косендюк, керуючий партнер ТОВ «ЮФ «Аструм»:Стратегічний план у найближчому часі для команди ЮФ “Аструм” – відкриття представництва офісу фірми у місті Львові. У новому 2019 році фірма продовжить розширювати свою команду та розвиватися для утримання здобутих позицій.