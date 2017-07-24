З присмаком «УКРОПу»: які фірми виграють тендери на ремонт доріг у Луцьку

За три роки молода фірма виграла на тендерах близько 35,8 мільйонів грн. Основний замовник робіт – Департамент ЖКГ Луцька, від якого фірма отримала майже 26,2 млн. гривень. Цікаво, що за даними «YouControl» у 2017-му близько 80% виручки «Вишків-Брука» – ц