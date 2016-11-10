Житло, про яке мріяли: «Інвестор» пропонує ковельчанам якісні квартири у ЖК «Парковий квартал»*





Вже майже 70 % квартир новобудови мають своїх господарів, проте усі, хто мріє про домівку у тихому та затишному місці, ще мають шанс обрати помешкання на свій смак.



Як розповідає брокер агенції нерухомості «Будова» з міста Ковеля Інна Тимофєєва, ковельчани завжди відчували потребу у новому житлі, оскільки вторинний ринок практично не дає цікавих пропозицій. Тож будівництво ЖК «Парковий квартал» стало для міста справді знаковою подією. Квартири у тихому райончику міста відразу почали користуватися попитом, і досі рівень зацікавлення якісним житлом, яке пропонує компанія «Інвестор», не знижується.



Офіційно житловий комплекс «Парковий квартал», розташований на вулиці Глібова у Ковелі,







Вагомими є і той факт, що серед пропозицій інших забудовників саме «Парковий квартал» вирізняється не тільки якістю робіт та матеріалів, а й тим, що «Інвестор» відмовився від будівництва «бетонного гетто» та звів будинки з 5-ма поверхами. Завдяки цьому комплекс будинків органічно вписався у місцевість і має дуже низьку густоту населення.



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Маркетолог «Інвестора» Ірина Новосад розповіла, що компанія розуміла потребу ковельчан у новому та якісному житлі, тому вирішила почати будівництво «Паркового кварталу». Місцевість для майбутнього житла обирали з огляду на зручність та близькість інфраструктури, а також хотіли, аби майбутні будинки були затишними для своїх господарів.



«Місто Ковель інтенсивно розвивається останні кілька років, тут велика кількість населення і, відповідно, люди хочуть купувати якісне житло, тому їм потрібно дати таку пропозицію. Тож будівельна компанія «Інвестор» у певний момент свого розвитку прийняла рішення будувати тут житловий комплекс «Парковий квартал». Назвали його так, оскільки він знаходиться у такій зоні, де переважає приватний сектор. Тут тихо, спокійно, подалі від шумних доріг, але разом з тим поблизу знаходиться вся інфраструктура. Ми будуємо тут вже другий будинок, цього року плануємо розпочати будівництво наступної черги», – розповіла Ірина Новосад.







Інна Тимофєєва додає, що ковельчани знають про «Парковий квартал» та активно цікавляться наявністю квартир у новобудові «Інвестора», адже вона має чимало переваг у порівнянні з пропозиціями інших забудовників.



До слова, власник нової квартири Ігор, який буквально днями підписав договір з компанією «Інвестор», розповів, що саме зручне та комфортне розташування будинку стали одними з головних переваг для придбання квартири у «Парковому кварталі». Чоловік зазначає, що мріяли з дружиною придбати приватний будинок, проте, оглянувши квартиру у новобудові, вирішили, що саме там хочуть мати свою домівку. Окрім того, зазначає пан Ігор, велику роль відіграло й те, що він на власні очі переконався у якості матеріалів, які використовують для будівництва, а ще молода сім’я високо оцінила переваги планування квартири.



«Найбільше сподобалася якість забудови. До цього подивилися ще кілька пропозицій різних забудовників, але з усього обрали «Парковий квартал». Тепер маємо хорошу двокімнатну квартиру на 62 квадрати. Найвагомішими факторами, за якими ми обирали майбутнє житло, були автономне опалення та планування квартири», – розповів Ігор.







Ірина Новосад підтверджує, що власники квартир будуть приємно враженні якістю матеріалів, які використовує забудовник. Адже компанія «Інвестор» старається працювати безпосередньо із заводами-виробниками чи їхніми офіційними представництвами. Наприклад, це стосується таких торгових марок як KERMI, Bosch, Baumit.



До того ж, забудовник ніколи не економить на якісних матеріалах та намагається зробити будинки максимально енергоефективними. Їх зводять з червоної керамічної цегли, яка є вогнетривкою та добре зберігає тепло, а утеплюють пінополістирольними плитами та мінеральною ватою товщиною 120 мм. У кожній оселі – індивідуальне опалення та тепла підлога на кухні, у ванній та санвузлі. Двері в квартири ставлять також найвищої якості – вони міцні, надійні та вогнетривкі. Вікна у помешканнях – від українського виробника WDS, п’ятикамерні з подвійним склопакетом.



Виконроб Олександр Поліщук зазначає, що будівельники приділяють увагу і таким, на перший погляд, незначним дрібницям, які у підсумку суттєво економлять кошти власників під час ремонту.

Квартири віддають у руки власників зі стінами, що мають гіпсову штукатурку машинного нанесення. Тобто це рівні стіни, на які можна відразу клеїти шпалери. На підлозі – суха стяжка, яка затирається механічно та стає рівною, як скло, тому на неї можна відразу класти ламінат. Стелю роблять також таким чином, аби мешканці могли розраховувати і на економний варіант ремонту.



«Важливий момент – ми виводимо електрику у панелях. Тому для економного варіанту ремонту власник може пошпаклювати стелі, вчепити люстру і все – не треба ні підвісних, ні натяжних. Просто – пошпаклював – і вже все готово. У нас робили такі економ-варіанти», – запевнив Олександр Поліщук.



Окрім того, у кожній квартирі наявні системи автономного опалення, встановлені високоякісні котли та радіатори. Труби на воду та каналізацію мають заглушки, аби туди не потрапляло сміття.

Забудовник також ставить лічильники на воду, світло та газ, з яких два (для обліку світла та води) розміщенні на сходовій клітці, аби працівники обленерго та водоканалу могли бачити показники, не тривожачи мешканців квартир.



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Усі ці зручності входять у вартість квадратного метра, яка становить всього 11 500 тисяч грн\м2.



До слова, стелі квартир сягають 2,71-2,72 метрів. А квартири мають таку середню квадратуру: однокімнатна - 40 м2, двохкімнатна – 60 м2, а трьохкімнатна – 80 м2.



Наразі у «Парковому кварталі» наявні ще одно-, дво- та трьохкімнатні квартири.



Проте, Ірина Новосад зазначає, що на території комплексу з’явиться ще один будинок, який матиме сучасну архітектуру та планування квартир. Це зробить «Парковий квартал» ще привабливішим та комфортнішим для проживання.



«На перший будинок була велика зацікавленість з боку ковельчан, і ми зрозуміли, що людям таке житло потрібне, тому продовжили будувати далі. Основні акценти, які ми завжди ставимо в наших будинках – це інфраструктура об’єкту. Тобто не лише те, що буде у квартирі, а й те, що буде поряд з нею. А це – інфраструктура та безпека дітей. Будинок, який вже здали, повністю обгороджений парканом, тут встановлено великий дитячий майданчик, а також облаштовано місце для занять спортом. Це, насамперед, для безпеки дітей», – розповідає Ірина Новосад.







Також маркетолог «Інвестора» додає, що після заселення та створення ОСББ забудовник передає усі повноваження щодо догляду за будинком власникам квартир. Мешканці можуть господарювати на свій розсуд і самостійно організовувати додаткові заходи безпеки, адже всі комунікації для відео-спостереження та сигналізації підведенні до квартир. Тут без проблем можна забезпечити охорону будинку – найняти охоронну фірму на свій вибір.



Усім зацікавленим радять подумати про придбання квартири уже зараз, адже невдовзі очікують підвищення цін.



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«Оскільки підрядники та постачальники піднімають ціни на будівельні матерали, ми не можемо втримати ціну на тому рівні, який є. Хоча, якщо помоніторити ціни нерухомості Ковеля та Луцька, то можна побачити, що «Інвестор» не є найдорожчим забудовником», – підсумувала Ірина Новосад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спорудження другого будинку житлового комплексу «Парковий квартал» , який зводить у Ковелі будівельна компанія «Інвестор» , вже виходить на фінішну пряму, а щасливі власники квартир з нетерпінням чекають заселення у свої помешкання.Вже майже 70 % квартир новобудови мають своїх господарів, проте усі, хто мріє про домівку у тихому та затишному місці, ще мають шанс обрати помешкання на свій смак.Як розповідає брокер агенції нерухомості «Будова» з міста Ковеля, ковельчани завжди відчували потребу у новому житлі, оскільки вторинний ринок практично не дає цікавих пропозицій. Тож будівництво ЖК «Парковий квартал» стало для міста справді знаковою подією. Квартири у тихому райончику міста відразу почали користуватися попитом, і досі рівень зацікавлення якісним житлом, яке пропонує компанія «Інвестор», не знижується.Офіційно житловий комплекс «Парковий квартал», розташований на вулиці Глібова у Ковелі, презентували влітку минулого року. Тож власники 64 квартир, розташованих у двох будинках комплексу, уже насолоджуються комфортом та затишком нових помешкань.Вагомими є і той факт, що серед пропозицій інших забудовників саме «Парковий квартал» вирізняється не тільки якістю робіт та матеріалів, а й тим, що «Інвестор» відмовився від будівництва «бетонного гетто» та звів будинки з 5-ма поверхами. Завдяки цьому комплекс будинків органічно вписався у місцевість і має дуже низьку густоту населення.Маркетолог «Інвестора»розповіла, що компанія розуміла потребу ковельчан у новому та якісному житлі, тому вирішила почати будівництво «Паркового кварталу». Місцевість для майбутнього житла обирали з огляду на зручність та близькість інфраструктури, а також хотіли, аби майбутні будинки були затишними для своїх господарів.«Місто Ковель інтенсивно розвивається останні кілька років, тут велика кількість населення і, відповідно, люди хочуть купувати якісне житло, тому їм потрібно дати таку пропозицію. Тож будівельна компанія «Інвестор» у певний момент свого розвитку прийняла рішення будувати тут житловий комплекс «Парковий квартал». Назвали його так, оскільки він знаходиться у такій зоні, де переважає приватний сектор. Тут тихо, спокійно, подалі від шумних доріг, але разом з тим поблизу знаходиться вся інфраструктура. Ми будуємо тут вже другий будинок, цього року плануємо розпочати будівництво наступної черги», – розповіла Ірина Новосад.Інна Тимофєєва додає, що ковельчани знають про «Парковий квартал» та активно цікавляться наявністю квартир у новобудові «Інвестора», адже вона має чимало переваг у порівнянні з пропозиціями інших забудовників.До слова, власник нової квартири, який буквально днями підписав договір з компанією «Інвестор», розповів, що саме зручне та комфортне розташування будинку стали одними з головних переваг для придбання квартири у «Парковому кварталі». Чоловік зазначає, що мріяли з дружиною придбати приватний будинок, проте, оглянувши квартиру у новобудові, вирішили, що саме там хочуть мати свою домівку. Окрім того, зазначає пан Ігор, велику роль відіграло й те, що він на власні очі переконався у якості матеріалів, які використовують для будівництва, а ще молода сім’я високо оцінила переваги планування квартири.«Найбільше сподобалася якість забудови. До цього подивилися ще кілька пропозицій різних забудовників, але з усього обрали «Парковий квартал». Тепер маємо хорошу двокімнатну квартиру на 62 квадрати. Найвагомішими факторами, за якими ми обирали майбутнє житло, були автономне опалення та планування квартири», – розповів Ігор.Ірина Новосад підтверджує, що власники квартир будуть приємно враженні якістю матеріалів, які використовує забудовник. Адже компанія «Інвестор» старається працювати безпосередньо із заводами-виробниками чи їхніми офіційними представництвами. Наприклад, це стосується таких торгових марок як KERMI, Bosch, Baumit.До того ж, забудовник ніколи не економить на якісних матеріалах та намагається зробити будинки максимально енергоефективними. Їх зводять з червоної керамічної цегли, яка є вогнетривкою та добре зберігає тепло, а утеплюють пінополістирольними плитами та мінеральною ватою товщиною 120 мм. У кожній оселі – індивідуальне опалення та тепла підлога на кухні, у ванній та санвузлі. Двері в квартири ставлять також найвищої якості – вони міцні, надійні та вогнетривкі. Вікна у помешканнях – від українського виробника WDS, п’ятикамерні з подвійним склопакетом.Виконробзазначає, що будівельники приділяють увагу і таким, на перший погляд, незначним дрібницям, які у підсумку суттєво економлять кошти власників під час ремонту.Квартири віддають у руки власників зі стінами, що мають гіпсову штукатурку машинного нанесення. Тобто це рівні стіни, на які можна відразу клеїти шпалери. На підлозі – суха стяжка, яка затирається механічно та стає рівною, як скло, тому на неї можна відразу класти ламінат. Стелю роблять також таким чином, аби мешканці могли розраховувати і на економний варіант ремонту.«Важливий момент – ми виводимо електрику у панелях. Тому для економного варіанту ремонту власник може пошпаклювати стелі, вчепити люстру і все – не треба ні підвісних, ні натяжних. Просто – пошпаклював – і вже все готово. У нас робили такі економ-варіанти», – запевнив Олександр Поліщук.Окрім того, у кожній квартирі наявні системи автономного опалення, встановлені високоякісні котли та радіатори. Труби на воду та каналізацію мають заглушки, аби туди не потрапляло сміття.Забудовник також ставить лічильники на воду, світло та газ, з яких два (для обліку світла та води) розміщенні на сходовій клітці, аби працівники обленерго та водоканалу могли бачити показники, не тривожачи мешканців квартир.Усі ці зручності входять у вартість квадратного метра, яка становить всього 11 500 тисяч грн\м2.До слова, стелі квартир сягають 2,71-2,72 метрів. А квартири мають таку середню квадратуру: однокімнатна - 40 м2, двохкімнатна – 60 м2, а трьохкімнатна – 80 м2.Наразі у «Парковому кварталі» наявні ще одно-, дво- та трьохкімнатні квартири.Проте, Ірина Новосад зазначає, що на території комплексу з’явиться ще один будинок, який матиме сучасну архітектуру та планування квартир. Це зробить «Парковий квартал» ще привабливішим та комфортнішим для проживання.«На перший будинок була велика зацікавленість з боку ковельчан, і ми зрозуміли, що людям таке житло потрібне, тому продовжили будувати далі. Основні акценти, які ми завжди ставимо в наших будинках – це інфраструктура об’єкту. Тобто не лише те, що буде у квартирі, а й те, що буде поряд з нею. А це – інфраструктура та безпека дітей. Будинок, який вже здали, повністю обгороджений парканом, тут встановлено великий дитячий майданчик, а також облаштовано місце для занять спортом. Це, насамперед, для безпеки дітей», – розповідає Ірина Новосад.Також маркетолог «Інвестора» додає, що після заселення та створення ОСББ забудовник передає усі повноваження щодо догляду за будинком власникам квартир. Мешканці можуть господарювати на свій розсуд і самостійно організовувати додаткові заходи безпеки, адже всі комунікації для відео-спостереження та сигналізації підведенні до квартир. Тут без проблем можна забезпечити охорону будинку – найняти охоронну фірму на свій вибір.Усім зацікавленим радять подумати про придбання квартири уже зараз, адже невдовзі очікують підвищення цін.«Оскільки підрядники та постачальники піднімають ціни на будівельні матерали, ми не можемо втримати ціну на тому рівні, який є. Хоча, якщо помоніторити ціни нерухомості Ковеля та Луцька, то можна побачити, що «Інвестор» не є найдорожчим забудовником», – підсумувала Ірина Новосад.

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