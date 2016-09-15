На скільки бюджетних грошей «наїздили» волинські посадовці





Багатьом відома крилата фраза із кіно, що наші люди в булочну на таксі не їздять. Схоже, стосується вона і керівництва органів влади, яке дуже часто послуговується службовим автотранспортом.



Тож



На жаль, від кількох відомств відповіді так і не надійшли.



Найбільше і найменше витрачають правоохоронці



Серед владних інституцій обласного рівня, як і два роки тому, лідирують правоохоронні органи – прокуратура Волині та УСБУ в області. Проїзд керівництва Волинської прокуратури коштував державному бюджету понад 729 тисяч гривень, тобто подорожчало за два роки удвічі.



Також майже вдвічі зросли і видатки на транспортне обслуговування УСБУ у Волинській області – із 352,8 тисячі гривень до понад 682 тисяч. При цьому, у спецслужбі переконують, що не закріпили автомобілів «для відокремленого транспортного забезпечення начальника управління, його заступників».



На третьому місці розташувалося ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області. Упродовж минулого року начальник управління та його заступники використовували 5 автомобілів, серед яких новенький (2018 р.в.) «Hyundai Accent». Як відомо, минулого року ГУ Держпродспоживслужби закупило три таких авто за 1 мільйон гривень.







У цьому управлінні на обслуговування цих п’яти авто використали 416 тисяч гривень. Водночас у ГУ Держпродспоживслужби в області запевняють – начальницьким транспортом користувалися і підлеглі.



Транспортне обслуговування керівництва ОДА і Волиньради, яке було серед лідерів до Євромайдану, коштувало бюджету відповідно 161 тис грн. і 101,3 тис грн.



Найекономнішими виявилися також правоохоронці. Зокрема, начальник ГУНП в області самотужки проїздив протягом року трохи більш як 10 тисяч гривень, а керівництво облуправління патрульної поліції вкупі – майже 20 тисяч.



Загалом транспортне обслуговування керівництва владних структур обласного рівня обійшовся платникам податків щонайменше у майже 2,7 мільйона гривень.







У РДА – апетити скромніші, але не у всіх



Видатки на транспортне обслуговування керівництва райдержадміністрацій – значно менші, аніж у обласного начальства. Щоправда, відзначилися у Шацькому районі.



Протягом 2018 року голова Шацької РДА та його заступники проїздили майже 183,5 тисячі гривень. Для порівняння, транспортне обслуговування керівництва облдержадміністрації, Володимир-Волинської, Іваничівської та Рожищенської РДА вкупі коштувало фактично стільки ж – 185 тисяч бюджетних гривень.



На другому місці – Маневицька РДА. Тут упродовж минулого року проїзд начальства обійшовся платникам податків у понад 160,3 тисячі гривень.



У Ківерцівській райдержадміністрації на транспортне обслуговування голови та заступників коштів із держбюджету не використовували. Однак, у рамках субвенції із районної казни на ці потреби скерували 128,7 тис. грн.



Загалом проїзд начальства із райдержадміністрацій на Волині у 2018 році обійшовся бюджету як мінімум у майже мільйон гривень.







Район VS місто: хто кого



Як свідчать голі цифри, у міського керівництва громадський транспорт – не в пошані. Хоча у всіх містах обласного значення на Волині курсують міські маршрутки, найбільше видатків на транспортне обслуговування керівництва з бюджетів скерували саме в містах: Ковелі та Володимирі-Волинському. Відповідно, понад 403,7 тисячі гривень та 325,8 тисячі гривень.



У Володимир-Волинській міськраді додатково повідомили, що ще 416,1 тис. грн витратили на придбання автомобіля.



Лише на третьому місці опинилася райрада – Ратнівська. Голова представницького органу та його заступник наїздили протягом минулого року, не мало і не багато, – 153 тисячі гривень.



Досить економною виявилася Луцька мерія. Вона – серед числа тих, де скоротили видатки на транспортне обслуговування керівництва. Проїзд секретаря міськради, який виконує обов’язки мера, та заступників міського голови торік коштував платникам податків 136,4 тисячі гривень.



А от найменше на проїзд із бюджету витратили у Володимир-Волинській та Іваничівській райрадах (трохи більш як 20 тис. грн та майже 19,7 тис. грн).







Summa summarum



Загалом, упродовж 2018 року на транспортне обслуговування можновладців на Волині із бюджетів різних рівнів використали щонайменше понад 5,4 мільйона гривень. Серед лідерів за обсягами витрат – правоохоронні органи та міськради.







Для порівняння, цих грошей цілком вистачило б на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у ще одному волинському селі. Адже вартість зведення кожної із дев’яти раніше анонсованих владою амбулаторій коливається у межах 3,8-5,9 мільйона гривень.



Мирослав Ватащук, для IA ZIK

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бюджетні видатки на транспортне обслуговування волинських можновладців зросли мало не удвічі. Якщо у 2016 році це задоволення обійшлося платникам податків у 3 мільйони гривень, то у 2018 р. – у понад 5,4 мільйона.Багатьом відома крилата фраза із кіно, що наші люди в булочну на таксі не їздять. Схоже, стосується вона і керівництва органів влади, яке дуже часто послуговується службовим автотранспортом.Тож IA ZIK вирішила з’ясувати, скільки бюджетних гривень використали на проїзд начальства на Волині. Для цього було скеровано запити до райрад, РДА, мерій (міст обласного значення) та регіональних підрозділів центральних органів влади. Цікавило, насамперед, просте запитання: скільки коштів із бюджету було витрачено на транспортне обслуговування керівника владної структури та його заступників.На жаль, від кількох відомств відповіді так і не надійшли.Серед владних інституцій обласного рівня, як і два роки тому, лідирують правоохоронні органи – прокуратура Волині та УСБУ в області. Проїзд керівництва Волинської прокуратури коштував державному бюджету понад 729 тисяч гривень, тобто подорожчало за два роки удвічі.Також майже вдвічі зросли і видатки на транспортне обслуговування УСБУ у Волинській області – із 352,8 тисячі гривень до понад 682 тисяч. При цьому, у спецслужбі переконують, що не закріпили автомобілів «для відокремленого транспортного забезпечення начальника управління, його заступників».На третьому місці розташувалося ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області. Упродовж минулого року начальник управління та його заступники використовували 5 автомобілів, серед яких новенький (2018 р.в.) «Hyundai Accent». Як відомо, минулого року ГУ Держпродспоживслужби закупило три таких авто за 1 мільйон гривень.У цьому управлінні на обслуговування цих п’яти авто використали 416 тисяч гривень. Водночас у ГУ Держпродспоживслужби в області запевняють – начальницьким транспортом користувалися і підлеглі.Транспортне обслуговування керівництва ОДА і Волиньради, яке було серед лідерів до Євромайдану, коштувало бюджету відповідно 161 тис грн. і 101,3 тис грн.Найекономнішими виявилися також правоохоронці. Зокрема, начальник ГУНП в області самотужки проїздив протягом року трохи більш як 10 тисяч гривень, а керівництво облуправління патрульної поліції вкупі – майже 20 тисяч.Загалом транспортне обслуговування керівництва владних структур обласного рівня обійшовся платникам податків щонайменше у майже 2,7 мільйона гривень.Видатки на транспортне обслуговування керівництва райдержадміністрацій – значно менші, аніж у обласного начальства. Щоправда, відзначилися у Шацькому районі.Протягом 2018 року голова Шацької РДА та його заступники проїздили майже 183,5 тисячі гривень. Для порівняння, транспортне обслуговування керівництва облдержадміністрації, Володимир-Волинської, Іваничівської та Рожищенської РДА вкупі коштувало фактично стільки ж – 185 тисяч бюджетних гривень.На другому місці – Маневицька РДА. Тут упродовж минулого року проїзд начальства обійшовся платникам податків у понад 160,3 тисячі гривень.У Ківерцівській райдержадміністрації на транспортне обслуговування голови та заступників коштів із держбюджету не використовували. Однак, у рамках субвенції із районної казни на ці потреби скерували 128,7 тис. грн.Загалом проїзд начальства із райдержадміністрацій на Волині у 2018 році обійшовся бюджету як мінімум у майже мільйон гривень.Як свідчать голі цифри, у міського керівництва громадський транспорт – не в пошані. Хоча у всіх містах обласного значення на Волині курсують міські маршрутки, найбільше видатків на транспортне обслуговування керівництва з бюджетів скерували саме в містах: Ковелі та Володимирі-Волинському. Відповідно, понад 403,7 тисячі гривень та 325,8 тисячі гривень.У Володимир-Волинській міськраді додатково повідомили, що ще 416,1 тис. грн витратили на придбання автомобіля.Лише на третьому місці опинилася райрада – Ратнівська. Голова представницького органу та його заступник наїздили протягом минулого року, не мало і не багато, – 153 тисячі гривень.Досить економною виявилася Луцька мерія. Вона – серед числа тих, де скоротили видатки на транспортне обслуговування керівництва. Проїзд секретаря міськради, який виконує обов’язки мера, та заступників міського голови торік коштував платникам податків 136,4 тисячі гривень.А от найменше на проїзд із бюджету витратили у Володимир-Волинській та Іваничівській райрадах (трохи більш як 20 тис. грн та майже 19,7 тис. грн).Загалом, упродовж 2018 року на транспортне обслуговування можновладців на Волині із бюджетів різних рівнів використали щонайменше понад 5,4 мільйона гривень. Серед лідерів за обсягами витрат – правоохоронні органи та міськради.Для порівняння, цих грошей цілком вистачило б на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у ще одному волинському селі. Адже вартість зведення кожної із дев’яти раніше анонсованих владою амбулаторій коливається у межах 3,8-5,9 мільйона гривень., для IA ZIK

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