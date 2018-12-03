Талановиті лікарі, нова техніка та сучасні підходи до лікування: клініка «Віта Дент» руйнує «страшилки» про стоматологію*

У команді «Віта Дент» – п’ятеро фахівців, які надають різноманітні послуги, зокрема, терапевтичні, ортопедичні, хірургічні. Усі вони мають досвід роботи в цій сфері від 5-ти до 10-ти років. У планах клініки – працювати ще й у напрямку ортодонтії.За словами Ірини Богдан, стоматологічна справа не стоїть на місці і стрімко розвивається, тож лікарі «Віта Дент» теж постійно навчаються та впроваджують нові підходи до лікування, не забуваючи про вже перевірені часом методи.Однією з важливих переваг на сьогодні є наявність оптики, а саме - мікроскопа. Завдяки цьому у клініці можуть провести необхідне якісне лікування каналів, а також значно зростають шанси врятувати ліковані зуби із хронічними запальними процесами на коренях.Використання саме цього пристрою дозволяє досягнути найефективнішого ендодонтичного лікування. До послуг пацієнтів пропонують й іншу нову техніку, зокрема, ендомотор для лікування каналів чи пристрій Silver Mix, що сам замішує пломбувальний матеріал. Ретельну увагу приділяють і важливому етапу дезінфекції, адже тут направду дбають як про здоров’я пацієнтів, так і про свою репутацію.«Ми починаємо роботу тільки тоді, коли пацієнт розуміє, про що я говорю. Я докладно розповідаю людині про ситуацію та можливі варіанти лікування. Мій принцип – не економити час на першій консультації. Я розумію, що якщо для людини моя консультація буде ефективною, тоді ми дійсно будемо працювати і у нас все вдаватиметься. Пацієнт справді має тобі довіряти і навіть подружитися з тобою», - відзначила керівник «Віта Дент».Інший важливий момент – заповнення карток здоров’я, у які пацієнти вносять свої дані. Ця інформація – конфіденційна. До того ж, у стоматологічній клініці всі картки та знімки зберігають у спеціальному архіві.«Уся ця інформація потрібна, аби відслідкувати стан здоров’я пацієнта, подивитися складність маніпуляцій на той час, оцінити ситуацію і спрогнозувати результат. Коли кажуть, що стоматологи не лікарі – це смішно. Стоматологи повинні знати майже все про пацієнта і його стан», - наголосила Ірина Богдан. Навіть якщо люди приходять у «Віта Дент» зі своїми медичними картками, фахівці клініки все одно заново роблять обстеження, а нерідко, побачивши проблеми з іншими органами, відправляють їх до інших лікарів.«На сьогодні багато людей мають проблеми з кров’ю, і подекуди є потреба скерувати пацієнта на консультацію до гематолога, часом радимо пройти обстеження у ендокринолога тощо. У ротовій порожнині можна побачити ознаки будь-яких захворювань. Але це може зробити лише дійсно хороший парадонтолог», - зауважила керівник клініки.Відтак, у «Віта Дент» починають лікувати людину лише тоді, коли зберуть усю необхідну інформацію, вибудують довірливі стосунки з нею та отримають згоду на лікування.У стоматологічній клініці «Віта Дент» йдуть в ногу з часом і хочуть позбутися стереотипу, що лікувати зуби – неприємно. Пацієнтам створюють неформальну атмосферу: вмикають їхню улюблену музику і жартують.«Можливо, не всі клініки погодилися б з таким підходом, але ми бачимо, що це приносять хороший результат. Людина знаходиться у комфортних умовах, вона розслабляється, слухає музику… Хтось любить рок – слухаємо рок, хтось класику – слухаємо класику. Часто у мене в кріслі засинають. Але я мушу розбудити пацієнта. Коли вже завершимо лікування, досить часто люди кажуть, що бачили гарні рожеві сни. Звичайно, бувають різні пацієнти і з усіма ми намагаємося знайти спільну мову», - поділилася керівник клініки Ірина Богдан.Цікаво, що стоматолог майже рік тому відмовилася від білого халату і навіть планує запустити свою колекцію медичного одягу із принтами.«По-перше, якісну медичну форму важко знайти. По-друге, білий халат часто на психологічному рівні навіює людям певний страх. Я вчилася у художній школі і мріяла стати дизайнером, тож серйозно задумуюсь над розробкою лінії медичного одягу, де не буде жодного білого халату», - зауважила Ірина Богдан.Ірина Богдан каже, що з дітьми важче працювати, аніж із дорослими пацієнтами, але у «Віта Дент» знають до них підходи.«Потрібно створити перше приємне враження: прийти до дитини з посмішкою, максимально спокійно привести її до кабінету, посадити в крісло і налагодити контакт. Моя колега, медсестра-асистент Людмила має двох діток і теж дуже добре знаходить спільну мову з малюками. Також у нас є різні маски з малюнками, а не стандартні однотонні, аби вони почували себе більш розкуто. Безпрограшний варіант у роботі з дітьми – запропонувати подивитися їхній улюблений мультик. Попередньо потрібно домовитися, що вони дивляться мультик, а ми в цей час «виганяємо з зубчика черв’ячка», - розповіла керівник «Віта Дент».Окрім того, Ірина Богдан застосовує ще один цікавий прийом – «запрошує» Зубну фею. Про особливості цього методу можна дізнатися безпосередньо у «Віта Дент».Стоматолог починає лікування з найменшої проблеми для того, щоб пояснити дитині, як усе робиться, показати інструменти та щоби вона звикла до медичних маніпуляцій.«Бажаного результату можна досягнути тільки після співпраці», - наголосила Ірина Богдан.«Людина живе, харчується, вдихає повітря, п’є воду, нехай навіть очищену, стає старшою. Відповідно, з’являються зубні відкладення, які час від часу треба усувати», - зауважила Ірина Богдан.Керівник клініки «Віта Дент» каже, що багато людей, на жаль, не розуміють важливості професійної гігієни, хоча зубні відкладення можуть викликати навіть кровоточивість ясен.«Багато людей приходять з хорошими полікованими зубами, але із зубним камінням чи нальотом. Наявність зубних відкладень впливає на стан ясен, вони можуть кровоточити. Натомість люди шукають пасту від кровоточивості, яка, звичайно ж, у такому разі не допоможе», - відзначила вона.За словами Ірини Богдан, якщо зубний біль чи інші проблеми ротової порожнини вас не турбують, стоматолога потрібно відвідувати не рідше одного разу на рік.Зі слів Ірини Богдан, однозначно казати про шкоду чи користь жувальної гумки не можна:«Вона приносить певну користь після їжі. Коли жуємо гумку виділяється більше слини та шлункових соків, котрі допомагають швидше перетравлювати їжу. Особисто я не рекомендую жувати гумку на голодний шлунок».Керівник «Віта Дент» зазначила, що нерідко чує від пацієнтів про відмову від жувальної гумки лише тому, що нібито пломби повипадають.«Справа не в жувальній гумці. Можна спокійно жувати гумку при умові, що ви совісний пацієнт, час від часу відвідуєте стоматолога, лікуєте зуби, змінюєте старі пломби на нові і робите професійну гігієну», - відзначила вона і додала, що безпечно жувати гумку впродовж 3-5 хвилин.Також Ірина Богдан рекомендує чистити зуби зранку до прийому їжі задля уникнення потрапляння шкідливих бактерій в організм. І наголошує – чистити зуби потрібно ще й увечері:«Головне – інтенсивно не водити щіткою туди-сюди по зубах, бо тоді ви лише вичистите одну сторону, а проміжки і шийки зубів будуть забитими. Для чищення вистачає 3-5 хвилин і обов’язково двічі на день».Керівниця стоматологічної клініки «Віта Дент» відзначила, що які б засоби люди не використовували під час чищення зубів та ополіскування ротової порожнини, вона не може бути стерильною.«Після їжі ви можете ополоснути ротову порожнину від залишків їжі, але якщо у вас немає дискомфортних відчуттів – це не обов’язково. Я користуюся ополіскувачем час від часу, коли хочеться свіжості. Після ефективної чистки я не відчуваю нальоту і він мені не потрібен. До того ж, я не можу порекомендувати готові сучасні ополіскувачі і цей засіб також потрібно обирати індивідуально. Часто раджу пацієнтам після професійної гігієни заварити ромашку, шавлію, кору дуба і зробити настій для полоскання», - поділилася Ірина Богдан.Сама ж Ірина Богдан зізналася, що свої зуби лікує лише у фахівців клініки «Віта Дент».«Я впевнена у своїй команді, у кожному зі своїх лікарів. Бувають, звичайно, і професійні суперечки, адже у кожного – свої підходи. Але це навіть добре. Ми консультуємося один з одним, проводимо збори, почерпаємо щось із досвіду колег, вчимося і не стоїмо на місці. Ми працюємо, наче один організм, і це відчувають наші пацієнти», - поділилася вона.