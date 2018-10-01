Будинок кольору життя: «Caramel Residence» пропонує сучасні квартири у яскравому комплексі*





«Caramel Residence» вже давно називають родзинкою 40-го кварталу. Адже майбутній житловий комплекс – це не тільки зручність та комфорт. Це ще й наповненні життям новобудови, які гармонійно вписуються у навколишнє середовище та задають яскравого настрою усім, хто проїжджає повз.



Другий «рожевий» будинок (Конякіна, 3Б) комплексу вже невдовзі



А на тих, хто ще не встиг заселитися у будинки першої та другої черги, чекають не менш комфортні та такі ж яскраві будинки третьої (Конякіна, 3В) та четвертої (Конякіна, 3Г) черг. Вони постануть перед власниками у насиченому зеленому кольорі, що символізує природу, весну та життя. Забудовник сподівається, що «зелена» гама будинку приноситиме весняну гармонію та любов і у життя майбутніх мешканців.



До слова, «зеленітиме» для мешканців не тільки будинок, а й парк, який знаходиться поблизу комплексу. Забудовник, обираючи місце для майбутніх помешкань, знайшов чи не найкомфортніше місце у Луцьку. По сусідству з «карамельним» комплексом – чимала паркова зона, де можна влаштовувати сімейні пікніки, гуляти з дітками, здійснювати ранкові пробіжки, або ж гуляти з чотирилапими улюбленцями.



Разом з тим, на території комплексу забудовник облаштує потужне спортивне ядро – ігрові та спортивні майданчики для дітей і вуличні тренажери, де зможе займатися доросле населення.



Проте така близькість з природою не означає, що мешканці матимуть проблеми із добиранням до центру міста, як це часто буває у заміських будинках. Зручна транспортна розв’язка дозволяє швидко дістатися від «Caramel Residence» у будь-яку точку міста. А прилеглі вулиці не мають значного транспортного навантаження, тому мешканцям не докучатиме шум автівок.



Для тих, хто вирішить зробити покупку вже зараз, є можливість не тільки обрати омріяну квартиру на кращому поверсі, а й зекономити на покупці житла. Адже купувати помешкання у вже зданому в експлуатацію будинку буде дещо дорожче.



Наразі у «зеленому» будинку є в наявності просторі однокімнатні, двокімнатні та трьохкімнатні квартири. Кожна з них має продумане планування, аби забезпечити комфорт для всієї сім’ї.



Для тих, хто мріє про власну простору квартиру, проте не має достатньо фінансів на придбання великої площі, чудово підійдуть однокімнатні квартири комплексу. Адже у майже 47 м2 архітектори зуміли помістити вишукане помешкання з доволі просторими кімнатами. Розмір кухні в такій квартирі становить 15 м2, а відтак вона може служити і за столову для затишних сімейних посиденьок. 17м2 займає гарний зал, та ще 5 м2 виділили для ванної кімнати. Окрім того, кожна квартира має красиву засклену лоджію.







Двокімнатні квартири приваблюють покупців двома просторими кімнатами та 17 та 14 м2. Тут також наявна велика кухня, у 13,45 м2, яка плавно переходить у засклену лоджію. До того ж у квартири є ванна кімната на 4,44 м2 з окремою вбиральнею на 1,87 м2. У такому раціонально продуманому помешканні спокійно може розміститися доволі велика сім’я з дітками.







Для любителів простору – у новобудові наявні і трьохкімнатні квартири. Цей простір розпочинається з великого коридору у 13,72 м2. 17,06 м2 має кухня, яку спокійно можна використовувати як столову кімнату і для сімейних обідів, і для цілих родинних застіль. Три кімнати, розміром у 18,18 м2, 16,80м2 та 12,34 м2 зможуть розмістити не тільки всю сім’ю, а й за потреби родичів чи друзів, які вирішили погостювати не один день. Ванна кімната у такій квартирі займає 3,90 м2, та ще 1,89 м2 – вбиральня. Також у квартирі – дві засклені лоджії, розміром у 2,94 м2 та 2,19 м2 і балкон у 0,51 м2.







У середині березня будинок на Конякіна, 3В вже хизуватиметься повністю збудованим першим поверхом. Здати в експлуатацію третій будинок «карамельного» комплексу обіцяють у четвертому кварталі 2020 року.



Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Caramel Residence» у Луцьку, який зводить будівельна компанія «ЛДБК», вже почали будівництво наступних яскравих будинків третьої та четвертої черги.«Caramel Residence» вже давно називають родзинкою 40-го кварталу. Адже майбутній житловий комплекс – це не тільки зручність та комфорт. Це ще й наповненні життям новобудови, які гармонійно вписуються у навколишнє середовище та задають яскравого настрою усім, хто проїжджає повз.Другий «рожевий» будинок (Конякіна, 3Б) комплексу вже невдовзі почне приймати щасливих мешканців, тому ті, хто мріяв про помешкання у насичено-рожевих стінах «Caramel Residence», мають шанс придбати останні вільні квартири.А на тих, хто ще не встиг заселитися у будинки першої та другої черги, чекають не менш комфортні та такі ж яскраві будинки третьої (Конякіна, 3В) та четвертої (Конякіна, 3Г) черг. Вони постануть перед власниками у насиченому зеленому кольорі, що символізує природу, весну та життя. Забудовник сподівається, що «зелена» гама будинку приноситиме весняну гармонію та любов і у життя майбутніх мешканців.До слова, «зеленітиме» для мешканців не тільки будинок, а й парк, який знаходиться поблизу комплексу. Забудовник, обираючи місце для майбутніх помешкань, знайшов чи не найкомфортніше місце у Луцьку. По сусідству з «карамельним» комплексом – чимала паркова зона, де можна влаштовувати сімейні пікніки, гуляти з дітками, здійснювати ранкові пробіжки, або ж гуляти з чотирилапими улюбленцями.Разом з тим, на території комплексу забудовник облаштує потужне спортивне ядро – ігрові та спортивні майданчики для дітей і вуличні тренажери, де зможе займатися доросле населення.Проте така близькість з природою не означає, що мешканці матимуть проблеми із добиранням до центру міста, як це часто буває у заміських будинках. Зручна транспортна розв’язка дозволяє швидко дістатися від «Caramel Residence» у будь-яку точку міста. А прилеглі вулиці не мають значного транспортного навантаження, тому мешканцям не докучатиме шум автівок.Для тих, хто вирішить зробити покупку вже зараз, є можливість не тільки обрати омріяну квартиру на кращому поверсі, а й зекономити на покупці житла. Адже купувати помешкання у вже зданому в експлуатацію будинку буде дещо дорожче.Наразі у «зеленому» будинку є в наявності просторі однокімнатні, двокімнатні та трьохкімнатні квартири. Кожна з них має продумане планування, аби забезпечити комфорт для всієї сім’ї.Для тих, хто мріє про власну простору квартиру, проте не має достатньо фінансів на придбання великої площі, чудово підійдуть однокімнатні квартири комплексу. Адже у майже 47 м2 архітектори зуміли помістити вишукане помешкання з доволі просторими кімнатами. Розмір кухні в такій квартирі становить 15 м2, а відтак вона може служити і за столову для затишних сімейних посиденьок. 17м2 займає гарний зал, та ще 5 м2 виділили для ванної кімнати. Окрім того, кожна квартира має красиву засклену лоджію.Двокімнатні квартири приваблюють покупців двома просторими кімнатами та 17 та 14 м2. Тут також наявна велика кухня, у 13,45 м2, яка плавно переходить у засклену лоджію. До того ж у квартири є ванна кімната на 4,44 м2 з окремою вбиральнею на 1,87 м2. У такому раціонально продуманому помешканні спокійно може розміститися доволі велика сім’я з дітками.Для любителів простору – у новобудові наявні і трьохкімнатні квартири. Цей простір розпочинається з великого коридору у 13,72 м2. 17,06 м2 має кухня, яку спокійно можна використовувати як столову кімнату і для сімейних обідів, і для цілих родинних застіль. Три кімнати, розміром у 18,18 м2, 16,80м2 та 12,34 м2 зможуть розмістити не тільки всю сім’ю, а й за потреби родичів чи друзів, які вирішили погостювати не один день. Ванна кімната у такій квартирі займає 3,90 м2, та ще 1,89 м2 – вбиральня. Також у квартирі – дві засклені лоджії, розміром у 2,94 м2 та 2,19 м2 і балкон у 0,51 м2.У середині березня будинок на Конякіна, 3В вже хизуватиметься повністю збудованим першим поверхом. Здати в експлуатацію третій будинок «карамельного» комплексу обіцяють у четвертому кварталі 2020 року.

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