Вибори – без підкупу, країна – без війни, людям – 800 євро зарплати: у Луцьку назвали аргументи на користь перемоги Гриценка*

У Луцьку представники команди лідера «Громадянської позиції», кандидата у Президенти Україниназвали конкретні аргументи на користь того, чому очолити державу має саме Гриценко, а також пріоритети роботи своєї команди після перемоги на виборах.Про це йшлося учора, 24 лютого, під час прес-конференції команди Гриценка у Луцьку.Представник Анатолія Гриценка, громадський діячрозповів, що вже брав участь у політичній кампанії Гриценка і в президентській, і в парламентській, тож має можливість порівняти із цьогорічною кампанією.Він додав, що вибір кожного українця 31 березня буде непростим. Тож Стецьків назвав аргументи, які, на його думку, мають зіграти на користь саме Анатолія Гриценка. Мовляв, у 2014 році йому закидали, що кандидатура хороша, але немає команди. Тепер же, каже Тарас Стецьків, команда є. Команда є політична, і виконавська – люди, які в разі перемоги Гриценка займуть певні посади.Друга обставина, яку, за словами представника команди Гриценка, виборець недооцінив у 2014 році, але має шанс оцінити у 2019-му, – це те, що Україна 5 років перебуває у стані війни. Тож виникає питання, що головнокомандувачем має бути військова освіта. Сам таким є Гриценко.Третя перевага Гриценка, переконав Стецьків, – незалежність від бізнесу і олігархічних кланів.«Кандидат, який або сам є олігархом, або залежний від олігархів, очевидно буде діяти в їхніх інтересах. Гриценко єдиний між рейтингових кандидатів, який не має залежності від жодного олігарха. Тому він має можливість діяти саме в інтересах країни», – додав представник команди.Наступним аргументи на користь очільника "Громадянської позиції" назвав представник команди Анатолія Гриценка і кандидат на посаду міністра оборони України. Він зауважив, що Анатолій Гриценко – це саме той президент, який зможе вивести Україну зі стану війни.«У 2014 році, коли ми голосували, я думав, що нам вистачить мудрості та усвідомленості зберегти країну, обравши гідного президента, який припинить війну. І сьогодні я б хотів говорити про президента, який зробить так, щоб ми все менше й менше говорили про війну. Для війська має бути гідна зарплата, матеріально-технічне забезпечення, має бути контрактна армія. Усе це в силі зробити Анатолій Гриценко», – висловився Апаршин.Заступник керівника виборчого штабу Анатолія Гриценка з юридичних питань, насамперед, подякував представникам Європейської партії України, які підтримали Анатолія Гриценка на виборах Президента України.«Це був не емоційний, а прагматичний вибір. Сьогодні йде війна, і я переконаний, що Верховним головнокомандувачем має бути людина з військовою освітою, яка знає і цінує життя солдата і офіцери, бо те, що ми бачимо сьогодні, не витримує жодної критики. Ніхто не відповідає за Дебальцеве, за Іловайськ, за вибухи на складах. Ми не хочемо, щоб кандидатуру президента розглядала як месію. Це має бути інструментом наших змін», – зауважив Катеринчук.Гриценко, за його словами, нетерпимий до корупції. І це одна з його найголовніших переваг.Це одна людина з небагатьох у політиці, яка це не тільки декларує таку річ, а й діє. Так, у 2008 році Гриценко вніс у парламент законопроект щодо боротьби з корупцією. Він стосувався суддів, прокурорів і слідчих. Документ передбачав жорсткі санкції за корупційні дії. За нього проголосували 367 нардепів. Утім, не підписав тогочасний Президент України – Віктор Ющенко. «Чому не підписав? Бо треба було ламати систему, саджати. А могла до і після цього закону бути зовсім інша країна», - запевнив Катеринчук.Він додав, що нині усі кандидати на пост один поперед одного обіцяють знизити тарифи на комунальні послуги й таке враження, що усі вони вважають виборців ідіотами.«Яка різниця, на скільки зменшить? Питання в тому, чи зможе українець це оплачувати», - висловився з цього приводу заступник керівника виборчого штабу Анатолія Гриценка. Тож, кандидат ставить чіткі орієнтири, що треба зробити для покращення життя кожного українця. Аме тому розмір середньої зарплати має становити 800 євро, а мінімальна пенсія – 150 євро. Це ті показники, до яких має йти влада. Всі витрати на комунальні послуги мають бути не більше 15% сукупного доходу сім’ї, а зараз 80-90%.У програмі Гриценка, крім безпекового фактору, у пріоритеті – боротьба з корупцією. Адже нині Україна через це втрачає мільярди гривень.Катеринчук додав, що для того, аби дискредитувати Гриценка свого часу масово поширювали інформацію про те, що він нібито продав військового майна на 1,3 мільярди. Проте, вже навіть суд визнав цю інформацію недостовірною. Насправді ж, каже Катеринчук, Міноборони ніколи не займалося продажем надлишкового майна. Це – компетенція міністерства економіки. Ще одним фейком була інформація про чотири квартири Анатолія Гриценка у Києві. Насправді ж вони належать його дружині, журналістціі були придбані ще до його призначення на посаду міністра оборони.Заступник керівника Центрального штабу Анатолія Гриценка по роботі з волонтерами та фандрайзінгурозповів, що у кожному регіоні і навіть окрузі є волонтери «Громадянської позиції». Вони допомагатимуть у виявленні фактів фальшування або підкупу виборців.За словами Фірсова, вибір на користь Гриценка команда зробила через його відповідність двом критеріям. Перший – порядність. «Жодна людина не може сказати, що вона давала Гриценку хабар за всі 20 років його діяльності», - сказав, аргументуючи цей критерій Фірсов. Другий пункт – компетентність. На його переконання, вже через декілька місяців новий президент в рамках міжнародної комунікації зустрінеться з глибами світової політики –, і тут мало бути просто хорошим хлопцем. Гриценко ж має чітке уявлення того, яка ситуація на Сході України, знає ситуацію в армії, в економіці. Це два пункти, які говорять, що саме Гриценко – один з 4 рейтингових кандидатів, які максимально відповідають цим двом критеріям.«Звертаюся до тих, хто хоче голосувати за Гриценка, але вагається, повірте в його перемогу! Бо сам їжджу Україною, спілкуюся з волонтерами: якщо вимкнути світло – видно вогники в очах цих людей. Це людська енергія. Саме його щиро підтримують люди», – сказав Фірсов.Наступним слово взяв керівник Волинської обласної організації партії «Громадянська позиція». Відповідаючи на питання журналістів з приводу призначення екс-регіоналана посаду довіреної особи Анатолія Гриценка в області, він зазначив, що рекомендував Смітюха особисто він. Рекомендація ж була зроблена з огляду детального аналізу як особистості.Кралюк додав, що Іван Смітюх залишив Партію регіонів у грудні 2013 року, бо категорично був незгідний з побиттям студентів. Через це він потерпів «ламання» від СБУ.«Він абсолютно не популіст, він аграрій, який пече хліб, працює і має високий рейтинг у себе в Ковелі. Треба оцінювати окремо взяту людину. Усе інше – маніпуляції», - сказав Кралюк.Далі ж представники команди Гриценка відповідали на питання журналістів. Для прикладу, цікавилися щодо їхнього ставлення до сучасних рейтингів кандидатів у президенти. На це Єгор Фірсов зауважив, що рівень довіри до Гриценка – дуже високий, саме тому його рейтинг невпинно росте.