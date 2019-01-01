Фотопроект, вдячність «без слів» і «корпоративні» тюльпани: на луцькому «Кромберзі» креативно зустріли весну. ФОТО*

На заводі «Кромберг енд Шуберт» зустрічати весну цьогоріч вирішили по-особливому. Напередодні 8-го березня тут руйнували стереотипи про роботу жінки на виробництві, обдаровували квітами, а чоловіки мали можливість «без слів» подякувати своїм колегам за те, що поруч з ними – завжди весна.Кожна жінка – унікальна і по-особливому прекрасна, навіть якщо щодня вона одягає на роботу спецодяг. Аби це довести на «Кромберзі» вперше, але переконують, що не востаннє, влаштували фотопроект «Жінка як весна». Шість звичайних працівниць заводу, які погодилися на участь у проекті, зобразили на масштабних фотопортретах у неймовірно красивих образах. Для цього на завод запросили професійних фотографів та візажистів, а для жінок підібрали чарівні вечірні сукні, які максимально б відповідали їхньому характеру. У результаті ж фотографії героїнь проектутарозмістили просто таки на виробництві, аби нагадати самим жінкам, що вони – прекрасні, а їхнім колегам допомогти глянути на них новим поглядом.«Існує стереотип, що жінка, що працює на заводі, забуває про певні атрибути жіночності та елементи самовираження, вправно заховавши усе це під спецодягом. Але більша частина трудового колективу заводу – жінки. Ми щодня їх бачимо і щодня переконуємося, що це – лише стереотип. Наші працівниці настільки реалізовані, що вони знаходять можливість підкреслювати свою жіночність і свою індивідуальність навіть в умовах виробництва», – розповіла одна з ініціатором проекту, піар-менеджер заводуЗа її словами, ідею проекту подала фотограф, яка зауважила, що на заводі – дуже багато красивих, причепурених жінок. Тож виникла ідея за допомогою фотопроекту показати, що робота на заводі для жінки – не означає заховати себе за ширмою спецодягу та забути про самовираження. Проект назвали «Жінка як весна». На кожному із великих фотопортретів них поруч із зображенням героїні написані певні якості жінки, які кожна людина чекає з приходом весни у своєму житті.Працівниця заводу, учасниця фотопроекту, захоплено розповідаючи, зауважила, що проект по-справжньому допоміг їй відчути весну: «Я дуже дякую за цю ідею. Відчула справжній підйом емоцій, відчула себе по-новому. Це крута можливість попрацювати з професійним фотографом, глянути на себе іншими очима, я просто в захваті і щиро вдячна людям, які придумали і втілити таку ідею».Заступник начальника відділу з управління персоналомрозповіла, що, влаштовуючи свято на заводі, тут не мали наміру вникати в його походження чи ідеологію. Головне, чого хотіли досягти, – підняти настрій всім працівниками, зробити перші дні весни більш сонячними і радісними. Жінок же на підприємстві – справді багато, тож у ці дні є чудова нагода вкотре нагадати їм, що вони – прекрасні і важливі.«Ні для кого не секрет, що жінкам радують око квіти, посмішки, а душу гріють добрі слова від чоловіків. Це ми і намагалися для них влаштувати сьогодні. А чоловіча частина нашого колективу радо підтримала наші ідеї та допомогла в їх реалізації», – висловилася Наталія Лисакевич.Вона додала, що нерідко чоловікам важко висловити жінкам свої емоції, почуття та озвучити слова вдячності, тож на заводі їм вирішили у цьому трішечки допомогти. Для цього підготували понад сотню футболок для чоловіків із надписом «Дякую, що поруч з вами – завжди весна!» і кожен охочий міг взяти футболку та працювати у ній поруч з колегами-жінками.Комплектувальник проводів, який охоче одягнув святкову футболку,розповів, що навіть не вагався, чи одягати такий «спецодяг». «Це чудова ідея! Одягнувши футболку, хочу сказати усім жінкам, які тут працюють, що вони у нас – красиві, хороші, а ми про них думаємо і дбаємо. Насправді, про це хочеться казати не один раз в рік, але не завжди вистачає сміливості. А тут нам у цьому допомогли і забезпечили хороший настрій не лише жінкам, а й нам усім», - запевнив чоловік.Не стримувала емоцій від святкового дня і колега Сергія, майстер виробництва. Святкова атмосфера, переконала вона, дуже відчутна на заводі ще з самого ранку, коли усіх жінок на роботі зустріли яскраві тюльпани у корпоративних кольорах – жовтому та фіолетовому.«Особливо сподобалася ідея з портретами, такого раніше ніколи не було. Вперше придумали й ініціативу з футболками, одягнувши які чоловіки висловлюють свою вдячність нам. Це справді приємно і справді радісно», – додала працівниця «Кромберга».Жінок на заводі – не одна тисяча, тож на «Кромберзі» запевняють, що для того, аби висловити їм вдячність та нагадати про їхню чарівність ініціюватимуть ще не один цікавий проект, адже тут впевнені: кожна працівниця варта найкращого.