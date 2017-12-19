Жінки мережі «АТБ»: чому їхня роль – особлива*

У популярних магазинах відомої торговельної компанії навіть на рівні керівництва визнають внесок прекрасної статі в успіх бізнесу.Традиційно будь-які суперечки щодо жіночого та чоловічого підходу до будь-якої справи на початку весни мають певні перекоси. Люди цими першими теплими днями воліють говорити про винятково позитивні характеристики щодо жіноцтва. Утім, є і ті експерти та компанії, які незалежно від сезону відзначають роль прекрасної статі в загальному розвитку як цілої економіки, так й окремих галузей. Візьмемо, для прикладу, торгівлю, зокрема знайому багатьом волинянам мережу «АТБ», де понад 65 % колективу складають саме жінки.«В українській традиції жінку завжди вважали берегинею. Вона створювала тепло і затишок в оселі, дарувала турботу та любов кожному члену родини. Водночас вона ефективно керувала домашнім господарством, формувала та наповнювала сімейний бюджет. Традиційна жіноча енергетика нині знаходить своє відображення і в діяльності компанії «АТБ-маркет». Доброзичливість і відкритість в обслуговуванні кожного покупця, щоденна турбота про якість та безпеку продукції, створення комфортних умов для здійснення покупок – усе це дозволяє по праву називати магазини нашої торгової мережі домашніми», – зазначає заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет»За її словами, нині в компанії працюють понад 50 тисяч співробітників. Це дійсно вагомий показник, який можна порівняти, наприклад, з населенням великого районного центру. З кожним працівником проводиться робота, яка передбачає навчання, розвиток, професійне зростання. І якщо за підсумками всіх зазначених процесів людина показує позитивні результати, то вона може досягти будь-яких кар'єрних успіхів. Навіть прийти в магазин звичайним касиром, а згодом стати топ-менеджером на регіональному або навіть національному рівні. В «АТБ» таких історій успіху безліч. Причому більшу частину з них можуть розповісти саме жінки: вчорашні студентки, які очолили величезні колективи; матусі, що вирішили підзаробити після декрету, а потім, поступово зростаючи разом із компанією, стали керівниками регіонального масштабу. У компанії для жінок, які мають прагнення розвиватися та вести за собою команду, відкриті найширші можливості. Це плюс для співробітників, але, одночасно, плюс і для самого «АТБ». «Жіноча енергетика нашої мережі є своєрідним імпульсом і драйвером розвитку компанії. У постійному пошуку нетривіальних рішень команда компанії впровадила безліч інновацій: принципи викладки, власні торговельні марки, POS-термінали і багато іншого», – ділиться Наталія Шаповалова.Такий підхід працює. Інакше як пояснити, що у високо конкурентному середовищі, коли кожна людина поблизу своєї домівки має десятки магазинів для здійснення покупок, значна частина українців обирає саме «АТБ». Це не голослівна заява. Експертами підраховано: понад 3,5 мільйона (!) наших співвітчизників щодня роблять покупки в магазинах цієї мережі. Звичайно, у цій статистиці значення має і масштаб. Як не крути, але це найбільша торговельна компанія у країні. Вона представлена 998 маркетами в 22 областях України. Проте навіть з урахуванням таких показників виходить, що кожну із торгових точок «АТБ» в середньому за день відвідують кілька тисяч покупців. Усі ці люди голосують власними гаманцями не тільки за високу якість продукції, не тільки за товари власних торгових марок (які можна знайти тільки в «АТБ»), але і за атмосферу та обслуговування. Жіноча енергетика працює і рухає мережу вперед. Навіть на Волині, де наразі функціонує майже з десяток магазинів цієї компанії, ця теза має сенс.